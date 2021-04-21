Україна і Зеленський - вороги для Росії, а Лукашенко з Білоруссю - холуї, - Кравчук. ВIДЕО

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук процитував російського письменника Олександра Солженіцина, коментуючи відносини Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

"У Росії, як писав Солженіцин, немає друзів. У неї або вороги, або холуї. Ось Україна із Зеленським для них - ворог, а Лукашенко з Білоруссю - холуї. Ось вам дві країни, дві позиції російського керівництва", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

За словами Кравчука, у нього є що сказати Кремлю, посилаючись на їхніх поетів.