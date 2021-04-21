УКР
Україна і Зеленський - вороги для Росії, а Лукашенко з Білоруссю - холуї, - Кравчук. ВIДЕО

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук процитував російського письменника Олександра Солженіцина, коментуючи відносини Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в ефірі "Україна 24".

Кравчук готовий зустрітися з Путіним: "Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що йому сказати"

"У Росії, як писав Солженіцин, немає друзів. У неї або вороги, або холуї. Ось Україна із Зеленським для них - ворог, а Лукашенко з Білоруссю - холуї. Ось вам дві країни, дві позиції російського керівництва", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

За словами Кравчука, у нього є що сказати Кремлю, посилаючись на їхніх поетів.

Білорусь (8084) Зеленський Володимир (25603) Кравчук Леонід (546) Лукашенко Олександр (2695) росія (67998) Солженіцин Олександр (1)
Топ коментарі
+36
Зеленский по натуре своей холуй...и по профессии холуй....он бы и сейчас сапоги ***** лизал...да боится что народ Украины ему башку оторвет....
21.04.2021 17:08 Відповісти
+24
Угу, бачимо, який ЗЕлений ублюдок - "ворог" москві - ДержОборонне замовлення У КВІТНІ не підписане, "Нептунів" нема, прикривати берег моря - нічим. А ось - фотка "патріота" ЗЕбіла в травні 2014 - там воно на корпориативах смоктало болти, поки Україна воювала:
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5635
21.04.2021 17:13 Відповісти
+17
Так оно и есть !!!
21.04.2021 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так оно и есть !!!
21.04.2021 17:07 Відповісти
Зеленський ворог рашки?
Ги. Петросян Ви наш.
21.04.2021 17:17 Відповісти
То це кацапи у ворога серіали купляють? Гроші за них башляють? Кацапи - мазохісти? 🤔
21.04.2021 17:22 Відповісти
Там на Мацкве сериалы лепят день и ночь, липецкая фабрика отдыхает в сторонке.
"Жму руку, ногу, обнимаю, чмоки-чмоки..."- ваш Вова Зел.
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9403
21.04.2021 17:27 Відповісти
Это жп )
22.04.2021 02:14 Відповісти
И поэтому Министерство культуры Роиси башляет ЗЕ деньги за его говносериалы?
показати весь коментар
Орангутангам никто не заприл ?
показати весь коментар
Мудрый дед!
22.04.2021 00:40 Відповісти
Зеленский по натуре своей холуй...и по профессии холуй....он бы и сейчас сапоги ***** лизал...да боится что народ Украины ему башку оторвет....
21.04.2021 17:08 Відповісти
Професія випливає з натури. Холуя на сцені найкраще зіграє холуй по життю.
21.04.2021 17:23 Відповісти
Не боїться вже. Бо українці вже знесилені. І морально, і фізично, і фінансово.
21.04.2021 17:40 Відповісти
Таки ,лизун и *** да
показати весь коментар
батинька, да шо так разошелся?
21.04.2021 17:08 Відповісти
Этак он всех евреев перережет...надо однако барахлишко собирать..начальство приказало перебазироватся
21.04.2021 17:26 Відповісти
ты ещё за пройоп флота не отсидел...да и за сдпуо с тебя спросят...
показати весь коментар
Во Макарыч разошелся, рубит правду-матку😁😁😁
21.04.2021 17:10 Відповісти
а Ермак, Пинчук и Каломойский друзья Путина..
21.04.2021 17:10 Відповісти
Ну да....это же беларусы в Крыму и лугандонии предали Украину и триколоры кацапские в Ж себе запихнули...Кравчук уже заговаривается....на старость списать и простить..
21.04.2021 20:15 Відповісти
Старый лис почуял откуда ветер дует. А еще недавно совсем другое пел. Скарабеевой комплементы делал
21.04.2021 17:11 Відповісти
ЗЕ холуй для России , враг для Украины
21.04.2021 17:11 Відповісти
Кравчук, Украина и Зеля вообще не могут рядом рассматриваться. Кто-то один из них проститутка: Зеля сказал, что Украина, а мы все уверены, что Зеля.
Причём проститутка }{уйла, как и сам Кравчук.
21.04.2021 17:12 Відповісти
а плечові білоруські садисти налякані так, що виторгували собі закон про перешивання фізій за держрахунок...

В Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны". Его представлял министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает https://euroradio.fm/ru/prinyat-zakon-razreshayushchiy-smenu-vneshnosti-propagandista-za-gosudarstvennyy-schet "Еврорадио" .
По его словам, в прошлом году и в начале этого года в адрес милиционеров, судей поступали угрозы "в связи с исполнением ими служебных обязательств". Многие угрозы получали и "просто лица с гражданской позицией - учителя, артисты, журналисты" - люди, которые поддерживают действующую власть (в том числе пропагандисты).
Поэтому в законопроект внесено такое понятие, как иные лица, находящиеся под защитой, отметил министр.
Степень защиты будет определяться милицией с учетом степени угрозы.
"Кому-то достаточно, возможно, просто сменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности, - говорит Кубраков. - Какие меры защиты применять к тому или иному лицу, будут определять сотрудники органов внутренних дел на основании анализа поступающих угроз".
Финансироваться это будет государством.
21.04.2021 17:33 Відповісти
Угу, бачимо, який ЗЕлений ублюдок - "ворог" москві - ДержОборонне замовлення У КВІТНІ не підписане, "Нептунів" нема, прикривати берег моря - нічим. А ось - фотка "патріота" ЗЕбіла в травні 2014 - там воно на корпориативах смоктало болти, поки Україна воювала:
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5635
21.04.2021 17:13 Відповісти
Вже вчергове старий маразматик Кравчук дещо перефразував і привласнив відому цитату О.Солженіцина. ("У России нет друзей - только враги или холуи.")
21.04.2021 17:15 Відповісти
Человек Ноября
@ManOfNovember
Такого говнища не было даже на съездах кпсс. Хлопают, после каждого высера вождя. А рожи, вы видели эти РОЖИ, ненАвистные, лоснящиеся от севрюги, безобразные, вороватые, собранные со всей страны. Моя страна больна, и это хуже раковой опухоли, это гниение, это мертвечина...
21.04.2021 17:15 Відповісти
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4149
21.04.2021 17:18 Відповісти
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6445
21.04.2021 17:19 Відповісти
дебіл
22.04.2021 08:21 Відповісти
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9306
21.04.2021 17:20 Відповісти
Не стільки Зеленський познущався з України та українців, як "хахли" познущалися з України та українців. Він погиготів з неї за гроші, а "хахли" привели до влади це посміховисько задарма...
21.04.2021 17:25 Відповісти
як может табаки бысть ворогом? так, грызун мелкий, а мы пойдем на север, а мы пойдем на север!, ладно хоть теран не сказал, як тот маугли, шо што-то здесь чем то запахло
21.04.2021 17:33 Відповісти
такая себе анаграмма о бульбофюрере: холуй - ***** )) случайность? ))
21.04.2021 17:34 Відповісти
Не бачу нічого, щоб Зєля був для пуйла поганий. Україну нищить ще швидше за Пєці. Корупція вже досягла космічних розмірів. Всі військові дерзамовлення провалені. Економіка вперше за всі 30 років падає, і не просто падає, а в рік по 20%. До влади Зєля привів виключно шпигунів і крадунів. А патріотів-атовців Антоненка і Семенченка посадив.
Альо! Кравчук! Як там твоє головування в СДПУ(о) разом з Медведчуком! Ти ще не забув, старий комуняка?!
21.04.2021 17:34 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
21.04.2021 17:49 Відповісти
То, что зеленский якобы враг России не делает его другом Украины. Это из разны опер, совсем разных.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261205/0192145e-afd6-704a-b7bd-abb358310293
21.04.2021 18:16 Відповісти
І тут КРАВЧУЧКУ ПОНЕСЛО,,,,,,,,,,,,,,, !!!!!!!!! А він що прийняв якусь вакцину ПАТРИОТИЧНУ???? Чи то інший Кравчук????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.04.2021 18:20 Відповісти
нет !

Тему бандеровского детства первый президент Украины предпочитает не развивать. «Один лишь только раз» затронул ее, вскоре после августовского контрпереворота, когда в парламентском зале речь зашла об «освободительной миссии» ОУН - УПА. Проговорился, что и сам в детском возрасте носил в лес продуктовые передачи бандеровским боевикам.
21.04.2021 22:14 Відповісти
Діда Льоньку прорвало, пішов рубати правду-матку, як перед смертю, нічого не боїться,як би не трапилось чогось...
21.04.2021 18:26 Відповісти
Украина - враг для Роиси. Это факт.

А вот ЗЕ - придурочный 42-летний мальчик для битья и принуждения.
Враг из ЗЕ для Роиси, как из говна пуля.
21.04.2021 18:32 Відповісти
Ему уже 43 и он нелох. Просто напоминаю.
21.04.2021 19:03 Відповісти
Лукашенко-самозванець,і немає чого його пов'язувати з Білорусією.
21.04.2021 18:44 Відповісти
Зеленський такий самий холуй...
Просто українці не дають можливості відкрито холуйствовати... Як і тобі, холую-пєрдуну...
21.04.2021 19:02 Відповісти
Украина и Зеленский - враги для России
...
Україна - безперечно. А от чи ворог Зеленський?

а Лукашенко с Беларусью - холуи

...
Курінний отаман Очевиденко, мля ))
21.04.2021 19:45 Відповісти
Мабуть Кравчук разом з Зе вживає дурь. Він може називати Лукашенко холуєм, але це образа, на яку богато громадян Білорусі не заслуговують
21.04.2021 20:14 Відповісти
Кравчук перший хто почав розвал економіки України. Наприклад Чорноморський торговий флот
21.04.2021 20:40 Відповісти
Старий мені усе більше починає подобатися
21.04.2021 21:19 Відповісти
Украина и Зеленский - враги для России...типа дедушка красиво отлизал...а ведь знает старый коммуняка как и кому
21.04.2021 21:28 Відповісти
а финно- угр мордовец Солженицын в своей статье "Как нам обустроить Россию " в 1990 году писал об Украине и Казахстане "подбрюшье России" и плохо отзывался о Западной Украине, как гэбисты.
22.04.2021 01:10 Відповісти
будет ли лукашение на покушенко?
21.04.2021 21:38 Відповісти
Та більшого "врєда" чим ти Кравчук для України ніхто не зробив.
21.04.2021 22:48 Відповісти
А КТО АГЕНТ КГБ !?)
21.04.2021 23:37 Відповісти
НАЧИНАЮ НЕНАВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ МАЛЕНЬКОГО РОСТА !!! ЕСЛИ НЕ ИНВАЛИДЫ !!!
21.04.2021 23:38 Відповісти
дед красава.
21.04.2021 23:52 Відповісти
макарыч ты такойже ***** как зелень с лукой...
22.04.2021 08:22 Відповісти
Зрозуміло ким ти тоді був у 1992 році
22.04.2021 12:12 Відповісти
 
 