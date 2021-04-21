Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна. ВIДЕО
Босоногий чоловік викрав автомобіль ЗІЛ зі стоянки біля супермаркету. Коли його затримали, він почав кричати, що "це підстава", і "це Путін винен".
Першим про інцидент повідомив Телеграм-канал "Киев сейчас", інформує Цензор.НЕТ.
"Зі стоянки біля супермаркету викрали ЗІЛ. Коли вантажівку знайшли на вул. Братиславській, автовикрадач пояснив - просто взяв автомобіль, щоб покататися і з'їздити у справах", - сказано в його повідомленні.
Відео затримання опублікував "Київ оперативний". За його даними, викрадач був п'яний.
На відео затримання чути, як чоловік кричить, що "це підстава".
"Я доктор! Я за кермом не був, я поруч сидів! ... Я знаю причину! Це Путін винен!" - кричав затриманий.
