Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна. ВIДЕО

Босоногий чоловік викрав автомобіль ЗІЛ зі стоянки біля супермаркету. Коли його затримали, він почав кричати, що "це підстава", і "це Путін винен".

Першим про інцидент повідомив Телеграм-канал "Киев сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

"Зі стоянки біля супермаркету викрали ЗІЛ. Коли вантажівку знайшли на вул. Братиславській, автовикрадач пояснив - просто взяв автомобіль, щоб покататися і з'їздити у справах", - сказано в його повідомленні.

Відео затримання опублікував "Київ оперативний". За його даними, викрадач був п'яний.

На відео затримання чути, як чоловік кричить, що "це підстава".

"Я доктор! Я за кермом не був, я поруч сидів! ... Я знаю причину! Це Путін винен!" - кричав затриманий.

