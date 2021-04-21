УКР
Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна. ВIДЕО

Босоногий чоловік викрав автомобіль ЗІЛ зі стоянки біля супермаркету. Коли його затримали, він почав кричати, що "це підстава", і "це Путін винен".

Першим про інцидент повідомив Телеграм-канал "Киев сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

"Зі стоянки біля супермаркету викрали ЗІЛ. Коли вантажівку знайшли на вул. Братиславській, автовикрадач пояснив - просто взяв автомобіль, щоб покататися і з'їздити у справах", - сказано в його повідомленні.

Відео затримання опублікував "Київ оперативний". За його даними, викрадач був п'яний.

На відео затримання чути, як чоловік кричить, що "це підстава".

"Я доктор! Я за кермом не був, я поруч сидів! ... Я знаю причину! Це Путін винен!" - кричав затриманий.

авто (6383) Київ (20195) пияцтво (580) викрадення автівки (209)
+28
***** скрізь гадить...
21.04.2021 19:00
+25
В этой новости прекрасно всё. .
Но чувака посадят, бо виноват не "Путин", а Порошенко
21.04.2021 19:10
+16
. Фух-х , хвала Господу хоч не Порох .
21.04.2021 19:30
***** скрізь гадить...
21.04.2021 19:00
Да,оборонный заказ провалил,"ковидный"фонд-растащил.
21.04.2021 19:03
ну це ні... тут ми самі розберемося з нашими ***********... а те що пердить на весь світ - це так...воняє сильно
21.04.2021 19:05
Босоногий мужчина угнал автомобиль ЗИЛ

===================
це результат закриття психіатричних лікарень.
21.04.2021 20:30
падлюка
21.04.2021 20:53
мал мордовский клоп, но вонюч.
21.04.2021 19:20
А почему нет?У наших министров спросите...
21.04.2021 19:01
"Она начал кричать"
21.04.2021 19:01
Це в редакторів ЦН хроничне !!!)))
21.04.2021 19:04
во гад !!!!
21.04.2021 19:03
Хто? Путін??))))
21.04.2021 19:05
А хто ж?
21.04.2021 19:10
Мінздрав попереджає-Бухати треба меньше !!!)))
21.04.2021 19:06
под капот не заглядывали ? может там внатуре путин сидит ? он легко там поместится ))))
21.04.2021 19:05
Сидит и в выхлопную дует
Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна - Цензор.НЕТ 9285
21.04.2021 19:14
*********? и сколько ******?
21.04.2021 21:20
Одно, но стабильное
22.04.2021 11:30
в очко надо было заглянуть, пуйло и там тоже легко поместиться
21.04.2021 19:31
В этой новости прекрасно всё. .
Но чувака посадят, бо виноват не "Путин", а Порошенко
21.04.2021 19:10
,😂
21.04.2021 20:03


************...
21.04.2021 20:10
95% русскоязычные "герои" подобных новостей,
извиняюсь, бубубу, меня тут не было
почти так же как и у Байдена - нигеры почти 85% преступлений делают
21.04.2021 19:10
та всі, канєшно, на украинском русском..
но, коли кримінальний світ заговорить українською, значить - україна відбулась
21.04.2021 19:34
А навіщо?
Зручніше просто мафії базарити на русклму - всі бояьться
тим більше шо лояльніше ставляться як громадяни, так і прокурори.
21.04.2021 20:13
на закуске сэкономил...бувайе..
21.04.2021 19:10
Але путін то і справді винуватий
21.04.2021 19:12
козломордым слова не давали,пшел найух
21.04.2021 19:19
да ты удмуртъ.
21.04.2021 19:23
вполне может быть
21.04.2021 19:28
а у нас ва всьом гад парашенка вінават
21.04.2021 19:28
так это тоже у нас
21.04.2021 20:55
. Фух-х , хвала Господу хоч не Порох .
21.04.2021 19:30
а если бы сказал, что Порох, то может и в "слугу урода" взяли бы
21.04.2021 20:43
А если попросят доказательства, может сказать, что информация засекречена. Сейчас эта мулька проканывает.
21.04.2021 19:39
А чого ж ви так? А може він правду каже - він збоку сидів, а за кермом білочка була?
21.04.2021 19:51
На 100% это избиратель Зеленского и Слуг народа.
21.04.2021 19:57
Ага.И с коррупцией тоже ***** мешает бороться,и Тищенка бухать заставил.Лес в Карпатах вырубил,янтарь повыкапывал,а потом заставил Венедиктову в президентских апартаментах жить.В тех,"где детки должны жить".
21.04.2021 20:01
видео смотрел только из за того шоб глянуть на угонщика ЗИЛа сколько ему примерно лет.
21.04.2021 20:12
террориста поймали пруф инфа сотка зилоигиловец
21.04.2021 20:25
А куда ботинки дел, гад? В бункер бросил?
21.04.2021 20:29
Блть. Добре хоч є досвід - тому спочатку доїв піццу, а потім вже переглядати новини.
Бо від заголовків на Цензорі іноді вдавитися можна, не кажучи вже про запльований чаєм/кавою/пивом/колою екран... Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна - Цензор.НЕТ 9893 Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна - Цензор.НЕТ 3717
21.04.2021 20:44
Бывает так, что человек и порядочный и скромный - а вот не умеет этого показать...
21.04.2021 20:56
Заспівавби хіт про ***** булаб інша стаття. Бо припишуть коняку
21.04.2021 21:16
Этот человек читает украинскую прессу, потому все точно знает.
21.04.2021 21:36
Креатив не нов. Украл что то - сразу обвини *****. Два презерватива этим креативом уже 7 лет пользуются и до сих пор канает. Креатив пошёл в массы....
21.04.2021 22:46
це політичні репресії!
Это всё Зе и 95-й его заставили и подставили.
До 2019 такого не было!
22.04.2021 00:48
Ну то что Путин виноват -это аксиома. Но то как чувак использовал эту фразу---Гениально.
22.04.2021 03:30
 
 