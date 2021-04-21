УКР
10 253 27

"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Середа, а це означає, що наближається "Без цензури в прямому ефірі".

Початок стріму заплановано на 20:45, повідомляє Цензор.НЕТ.

⚠️Про що гавкав Путін?

Сьогодні президент РФ Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. Очікувалося, що у зверненні можуть прозвучати важливі меседжі про подальші дії Росії щодо України.

Що з цього нам варто почути і як це розуміти? Про звернення Володимира Зеленського до Путіна теж згадаємо.

Що це було і навіщо?

🤦Як "слуги народу" втрачають береги і що їм за це буде?

Заступник керівника фракції "Слуга народу" і кум глави Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження дружини в п'ятизірковому готелі "Fairmont" у центрі столиці. За підрахунками програми "Схеми", яка і знайшла порушника карантину, на вечірку зібралися близько 30 гостей. Святкування тривало понад п'ять годин, а гості були, звичайно ж, без масок. На додаток вечірка супроводжувалася масштабним салютом. При цьому салюти в Києві офіційно заборонені з 2019-го року і до кінця війни.

❤️God Save the Queen.

Сьогодні, 21 квітня, королева Великої Британії Єлизавета II святкує день народження. Її Величності виповнюється 95 років, тому побажаємо улюбленій бабусі світу многая літа.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (363) Буткевич Богдан (441)
Топ коментарі
+19
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 7976
21.04.2021 20:52 Відповісти
+10
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
21.04.2021 20:48 Відповісти
+9
Вистава зеленого лялькового балагана триває !!!)))
21.04.2021 20:49 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
21.04.2021 20:48 Відповісти
тебя еще не достало одно и то же?
кретин.
21.04.2021 21:01 Відповісти
ватан, ти ще тут?! я думав що ти вже на раSSії....ЗАПАМ`ЯТАЙ: ПРАВДА НІКОЛИ НЕ НАДОЇСТЬ!
ти мені ще не відповів: чий Крим??
Люди читають: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!" запам`ятовують і прозрівають...

тому і твого куміра путіна вже ВІДКРИТО називають вбивцєю, навіть руSSкі кріпаки вчора скандували на раSSії: "путін вбивця..."
На жаль ще МУШУ це писати, поки раSSія не розвалиться...потерпи, Ватан....
22.04.2021 09:53 Відповісти
сысыкалка, ты же больное, сходи и приляг на годик-два, а лучше пожизненно принимай галоперидол
показати весь коментар
22.04.2021 12:14 Відповісти
чуєш,
Навіть ЯнеЛох прочитав мій пост "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"...

і відразу ж ввів санкції проти медведчука.... а ти ще НЕ порозумнішав... нічого... всьому свій час...
22.04.2021 14:19 Відповісти
опять галоперидол некачественный((((
я бы тебя вышвырнул, если ты в Германии. гораздо лучше здоровый сириец, чем псих.
показати весь коментар
Ватан, ти НЕ піклуйся про моє здоров`я!! це вам на луб`янці так говорять: переносіть діалог на персональні речі... ти ще НЕ зрозумів, що дискусія НЕ про мене а про руSSкій мір!!

А знаєш як Гнид викривають?!
в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...

А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??

Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
25.04.2021 21:11 Відповісти
Вистава зеленого лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 20:49 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 7976
21.04.2021 20:52 Відповісти
Згадалося філософське:
"Что наша жизнь? Игра. Графика збсь, но сюжет - пздц какой-то..." (с)
21.04.2021 20:55 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 9099
21.04.2021 20:58 Відповісти
21.04.2021 21:12 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 3738
21.04.2021 22:05 Відповісти
Треба подивитися. Бо ***** дійсно якусь х*йню нагавкало, пардон за каламбур.
21.04.2021 20:52 Відповісти
Це звичайна параноїдальна маячня"Русского мира" !!! Росєйську бидломасу треба тримати в тонусі !!!)))
21.04.2021 21:06 Відповісти
жінка Колюні сказала, що усі гості були з негативним ПЦРтестом.
тому не чіпайте Тищенко
21.04.2021 21:10 Відповісти
"А шо так можно бьіло?" (с)
21.04.2021 21:48 Відповісти
Сорі, не впізнав...дійсно підтверджено (що це Вінтонів), але новина поза теми...
показати весь коментар
Поза. Але в сайту є можливість викласти самостійно.
показати весь коментар
Надеюсь поняли все,почему у нас так строго стоит по поводу права на свободное ношение оружия.
Сэм Кольт "сделал всех равными".Эти ****** этого и боятся
21.04.2021 21:22 Відповісти
та зеля ваще красавец, знал предложить, где встретиться, хотя, еще есть время перенеси место встречи в магадан
показати весь коментар
Даже до половины не досмотрел--долго,малоинформативно и плотно приправлено родовой травмой ненависти к Порошенко и ,,порохоботам,,-главной проблемой бородатого жирного дяди. Можно было вместить весь выпуск в пять минут вторичной полезной информации.
показати весь коментар
Угум видно "бабке" в 95 лет не до помощи Украине. Напомню мудаки з британии также подписывали Будапештский меморандум. Помощи пока НОЛЬ.
показати весь коментар
