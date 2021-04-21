"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Середа, а це означає, що наближається "Без цензури в прямому ефірі".

Початок стріму заплановано на 20:45, повідомляє Цензор.НЕТ.

⚠️Про що гавкав Путін?

Сьогодні президент РФ Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. Очікувалося, що у зверненні можуть прозвучати важливі меседжі про подальші дії Росії щодо України.

Що з цього нам варто почути і як це розуміти? Про звернення Володимира Зеленського до Путіна теж згадаємо.

Що це було і навіщо?

🤦Як "слуги народу" втрачають береги і що їм за це буде?

Заступник керівника фракції "Слуга народу" і кум глави Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження дружини в п'ятизірковому готелі "Fairmont" у центрі столиці. За підрахунками програми "Схеми", яка і знайшла порушника карантину, на вечірку зібралися близько 30 гостей. Святкування тривало понад п'ять годин, а гості були, звичайно ж, без масок. На додаток вечірка супроводжувалася масштабним салютом. При цьому салюти в Києві офіційно заборонені з 2019-го року і до кінця війни.

❤️God Save the Queen.

Сьогодні, 21 квітня, королева Великої Британії Єлизавета II святкує день народження. Її Величності виповнюється 95 років, тому побажаємо улюбленій бабусі світу многая літа.

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!