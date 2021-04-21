"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Середа, а це означає, що наближається "Без цензури в прямому ефірі".
Початок стріму заплановано на 20:45, повідомляє Цензор.НЕТ.
⚠️Про що гавкав Путін?
Сьогодні президент РФ Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. Очікувалося, що у зверненні можуть прозвучати важливі меседжі про подальші дії Росії щодо України.
Що з цього нам варто почути і як це розуміти? Про звернення Володимира Зеленського до Путіна теж згадаємо.
Що це було і навіщо?
🤦Як "слуги народу" втрачають береги і що їм за це буде?
Заступник керівника фракції "Слуга народу" і кум глави Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження дружини в п'ятизірковому готелі "Fairmont" у центрі столиці. За підрахунками програми "Схеми", яка і знайшла порушника карантину, на вечірку зібралися близько 30 гостей. Святкування тривало понад п'ять годин, а гості були, звичайно ж, без масок. На додаток вечірка супроводжувалася масштабним салютом. При цьому салюти в Києві офіційно заборонені з 2019-го року і до кінця війни.
❤️God Save the Queen.
Сьогодні, 21 квітня, королева Великої Британії Єлизавета II святкує день народження. Її Величності виповнюється 95 років, тому побажаємо улюбленій бабусі світу многая літа.
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
кретин.
ти мені ще не відповів: чий Крим??
Люди читають: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!" запам`ятовують і прозрівають...
тому і твого куміра путіна вже ВІДКРИТО називають вбивцєю, навіть руSSкі кріпаки вчора скандували на раSSії: "путін вбивця..."
На жаль ще МУШУ це писати, поки раSSія не розвалиться...потерпи, Ватан....
Навіть ЯнеЛох прочитав мій пост "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"...
і відразу ж ввів санкції проти медведчука.... а ти ще НЕ порозумнішав... нічого... всьому свій час...
я бы тебя вышвырнул, если ты в Германии. гораздо лучше здоровый сириец, чем псих.
А знаєш як Гнид викривають?!
в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...
А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??
Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
"Что наша жизнь? Игра. Графика збсь, но сюжет - пздц какой-то..." (с)
тому не чіпайте Тищенко
Сэм Кольт "сделал всех равными".Эти ****** этого и боятся