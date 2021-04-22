УКР
Є надія на зниження ескалації на фронті після засідання ТКГ 28 квітня, - Арестович. ВIДЕО

Ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання Тристоронньої контактної групи, наміченого на 28 квітня.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Було засідання політичних радників. Там всі сторони підтвердили необхідність перед тим ,як просуватись по кластерах, зробити так, щоб запанувала тиша на фронті. Козак декілька разів зробив на це наголос. Позиція наша відома – ми за це з 2014 року, або принаймні з 2019 року.

І наступного дня відбулося засідання підгрупи з безпеки, де на моє величезне здивування – протягом тригодинного засідання ми пройшли весь документ у першому читанні. Причому за основу було взято український документ додаткових заходів щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті. Ми його в першому читанні прочитали, посол пан Чевік назвав це безпрецедентною подією, майже історичним днем. До кінця тижня має відбутися друге читання", - сказав Арестович.

За його словами, документ може бути поданий на загальне засідання ТКГ в середу 28 квітня.

"Є примарна надія, що його вдасться узгодити і прийняти на засіданні ТКГ. І тоді є сподівання щодо зниження ескалації на фронті", - сказав радник української делегації в ТКГ.

щось давненько це брехло не базікало
22.04.2021 00:07 Відповісти
На язиці мозолей не буває !! Звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
22.04.2021 00:11 Відповісти
Блондинка Люся путает причины и следствия....
От тгк никогда ничего не зависело...
22.04.2021 01:01 Відповісти
С такім пєрєговорщіком я би на ето нє надєялся.
22.04.2021 00:04 Відповісти
На язиці мозолей не буває !! Звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
22.04.2021 00:11 Відповісти
Люся прочитай стихи к песне Надежда...
22.04.2021 09:34 Відповісти
будете выполнять требования парашки, не будут стрелять, ведь вы делаете что им надо
22.04.2021 00:05 Відповісти
Під 'делаете, что им надо', ви, часом, не маєте на увазі дійство,яке мала на увазі Соня Кошкіна)))
22.04.2021 00:30 Відповісти
щось давненько це брехло не базікало
22.04.2021 00:07 Відповісти
Тож і звіздіт,щоб лохторат не забув !!!)))
22.04.2021 00:12 Відповісти
Та тiхо! А то путiн нападе, ти шо забув вже як сивий гетьман вчив?!
22.04.2021 10:04 Відповісти
З полегшенням,недолуге !!)))
22.04.2021 10:06 Відповісти
Вiзьми туалетку та витри з лоба гiвно продажне ти наше
22.04.2021 10:08 Відповісти
Звіздіти ,це не мішки тягати !!! Яке відношення ТКГ до ескалаціі???? Маячня ,манія величі !!!)))
22.04.2021 00:10 Відповісти
Кстати, перед лицом серьезной опасности порой становятся адекватными самые безалаберные и поверхностные люди. Вот интересно, на украинских президентов это правило распространяется? (с)
22.04.2021 00:13 Відповісти
Открой глаза.
22.04.2021 00:14 Відповісти
Лялькі,напхані тирсою ,не спроможні мислити !!)))
22.04.2021 00:15 Відповісти
Ніт.
22.04.2021 00:32 Відповісти
Пошли вы в жопу со своими клястерами. Гниды Украиной торгуете ! Ну что зескот вы разом продали Украину. Если нас будет бомбить ху..ло .-радует только то что вас больше сдохнет.
22.04.2021 00:13 Відповісти
Ішак тупорилий
22.04.2021 00:16 Відповісти
Шо-то вы темните, господин хороший...
22.04.2021 00:16 Відповісти
Новости из ТКГ от политических фриков.
Є надія на зниження ескалації на фронті після засідання ТКГ 28 квітня, - Арестович - Цензор.НЕТ 2540
22.04.2021 00:16 Відповісти
Люся, ты определись с ориентацией. Для начала, хотя бы с политической!)))
22.04.2021 00:40 Відповісти
Блондинка Люся путает причины и следствия....
От тгк никогда ничего не зависело...
22.04.2021 01:01 Відповісти
Люся Арестович сняла ***** напряжение?
22.04.2021 02:05 Відповісти
Хтось цього ************* слухає?
22.04.2021 02:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VJU3e7sI2zo

- да оставте всех этих "переговорщиков" в покое всё решает плешивый окурок но с оглядкой...
вот тут и нужно искать свой шанс............
22.04.2021 06:12 Відповісти
Прямо сейчас уже слышно как начинает снижаться....
22.04.2021 06:28 Відповісти
ідіот
22.04.2021 06:58 Відповісти
Арестович это Остап Бендер нашего времени.
22.04.2021 07:09 Відповісти
ну и баран!
22.04.2021 07:27 Відповісти

Це що ти полусе-паратист разом з пацифістом ... резидентом ЗЕбілом капітулянтом знову в очах кривавого )(уйла нібито мир розгледіли.. Краще б ви продажні капітулянти дивилися в очі загиблих і поранених українських бійців, яким навіть стріляти ворога у відповідь не можна. І дивилися в очі їх рідних і близьких .-
22.04.2021 07:32 Відповісти
Опять Люся про мир закукарекала.
22.04.2021 07:57 Відповісти
Якщо РФ погоджується хоч на якісь пропозиції української сторони, це викликає велику підозру: яку ще підлість вони задумали для знищення нашої Держави? Вони нас ведуть до сценарію "Приднестровья" коли країна буде захлинатися під керуванням бандитів і не буде змоги рухатись не те що в НАТО , ЄС - не буде розвиватись навіть в середині країни. Тихо гнити... і це буде жах без кінця.
22.04.2021 10:09 Відповісти
 
 