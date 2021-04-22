Є надія на зниження ескалації на фронті після засідання ТКГ 28 квітня, - Арестович. ВIДЕО
Ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання Тристоронньої контактної групи, наміченого на 28 квітня.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Було засідання політичних радників. Там всі сторони підтвердили необхідність перед тим ,як просуватись по кластерах, зробити так, щоб запанувала тиша на фронті. Козак декілька разів зробив на це наголос. Позиція наша відома – ми за це з 2014 року, або принаймні з 2019 року.
І наступного дня відбулося засідання підгрупи з безпеки, де на моє величезне здивування – протягом тригодинного засідання ми пройшли весь документ у першому читанні. Причому за основу було взято український документ додаткових заходів щодо встановлення повного всеосяжного режиму припинення вогню на фронті. Ми його в першому читанні прочитали, посол пан Чевік назвав це безпрецедентною подією, майже історичним днем. До кінця тижня має відбутися друге читання", - сказав Арестович.
За його словами, документ може бути поданий на загальне засідання ТКГ в середу 28 квітня.
"Є примарна надія, що його вдасться узгодити і прийняти на засіданні ТКГ. І тоді є сподівання щодо зниження ескалації на фронті", - сказав радник української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От тгк никогда ничего не зависело...
- да оставте всех этих "переговорщиков" в покое всё решает плешивый окурок но с оглядкой...
вот тут и нужно искать свой шанс............
Це що ти полусе-паратист разом з пацифістом ... резидентом ЗЕбілом капітулянтом знову в очах кривавого )(уйла нібито мир розгледіли.. Краще б ви продажні капітулянти дивилися в очі загиблих і поранених українських бійців, яким навіть стріляти ворога у відповідь не можна. І дивилися в очі їх рідних і близьких .-