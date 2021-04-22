УКР
Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні. ВIДЕО

У серпні-вересні Росія знову активізує військову активність у меж України в зв'язку з проведенням масштабних навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, такий прогноз озвучив в ефірі програми "Шоу №1" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, концентрація військ біля кордонів України - "це стратегічна дезінформація з боку Росії".

"Вони і так проводять навчання "Захід-2021", активна фаза яких вересень-серпень. Вони однозначно репетирують війну проти України, але на це заплановане два роки тому пересування військ вони просто насунули таку величезну інформаційну бульку: "тримайте мене семеро", "пітєрская подворотня" тощо. Поясню чому. Якщо уважно подивитися послання Путіна, то видно, що він у пасивно-агресивній позиції. Він захищається. 95% - це внутрішній порядок денний. Він сказав безпрецедентну фразу за 20 років керування Росією – сказав, що Росія виступає за безконфліктну політику. Мій діагноз, моя особиста оцінка – Росія не має жодних потуг не те що проводити повномасштабний конфлікт, а навіть як-небудь довго витримувати гонку озброєнь", - сказав радник української делегації в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб перешкодити Путіну - потрібна консолідована реакція Заходу, - Кулеба

Арестович заявив, що не вбачає воєнної загрози "безпосередньо протягом цього дня і до 1,5 місяця вперед", тому що в травні-червні проходить активна фаза натівських навчань і "натівські війська стратегічно розгорнуті від Балтійського моря до Балкан".

"Ніхто не атакуватиме Україну в той час, як розгорнуті бойові порядки НАТО. "Червоний період" буде наприкінці серпня – початку вересня, коли буде активна фаза російсько-білоруських навчань, тоді знову будуть перекидатися війська. А зараз вони в полі не простоять і трьох тижнів, тому що почнеться розкладання військ. Війська не можна тримати без діла в полі. Це просто створення, як росіянам здається, сильної позиції напередодні зустрічі з Байденом і спроба тиснути на нас", - пояснив він.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпековуситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

армія рф (18832) путін володимир (24856) Арестович Олексій (383)
+10
ну специалисту по позициям и позам виднее. тут даже спорить глупо
показати весь коментар
22.04.2021 09:12 Відповісти
+7
Специалист по садо-мазо высказал своё "компетентные" мнение?
показати весь коментар
22.04.2021 09:09 Відповісти
+7
почти 2 года как кондитер не президент, но по прежнему каждое утро Петренко находит в своих трусах раздавленную рошенку
показати весь коментар
22.04.2021 09:28 Відповісти
Специалист по садо-мазо высказал своё "компетентные" мнение?
показати весь коментар
22.04.2021 09:09 Відповісти
ЛЮСЯ хватит подыгрывать Путину мол воно такое страшно ой ой ой слушайте дядю Х..ла а то нападе.. дебильное ты Люся после вчерашнего прощального от Путина я дэбэльене я не знаю что делать дальше денег нет но вы держитесь а если кто то сам какашка все поняли что Россия и Путин закончились.... вчера мы все видели прощальную лебединую песню о смерти.... режима.. они реально не знают -что делать.. воевать со всеми на всех фронтах ну да можно минуты 2-3....это этакое коллективное самоубийство а желает ли этого окружение старого окурка.... думаю нет... воевать даже в принципе глаза боятся- а руки роблять-- также не выйдет бегать вокруг и вдоль границы Украина это как то по дэбельному... скоро с России ржать все будут...
показати весь коментар
22.04.2021 09:30 Відповісти
Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 4712
показати весь коментар
22.04.2021 09:55 Відповісти
Пуйло в позе прачки
показати весь коментар
22.04.2021 09:11 Відповісти
от кого же эта бункерная крыса защищается ?
показати весь коментар
22.04.2021 09:11 Відповісти
давно потрібно зрозуміти- від свого народу,який починає ворушитись кумекати що і до чого! подивись фільм "іван васильович міняє професію" як милославський посилав всіх на війну-щоб і духу Їх не було,куди небудь лиш би воювали!! так і наші "найпатріотичніші" щоб збити постмайданівський синдром і щоб далі спокійно грабувати народ договорились з тим же путіним про войнушку,щоб самі героЇчні наші люди займались війною,а вони при щасті набивали кишені-мерзотники!!!
показати весь коментар
22.04.2021 11:13 Відповісти
ну специалисту по позициям и позам виднее. тут даже спорить глупо
показати весь коментар
22.04.2021 09:12 Відповісти
"Аферистович", як завжди, "в своєму репертуарі" - "пердить в калюжу"....
показати весь коментар
22.04.2021 09:14 Відповісти
хорошо что у нас есть свой военный эксперт . что бы мы без Арестовича делали
показати весь коментар
22.04.2021 09:14 Відповісти
и да, еще и стратег - как далеко глядит
показати весь коментар
22.04.2021 09:33 Відповісти
Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 2402
показати весь коментар
22.04.2021 14:19 Відповісти
***** може пошухерить на день Незалежності, як і раніше. Для нього ця дата як серпом.
показати весь коментар
22.04.2021 09:15 Відповісти
Особенно если на парад заберут всю технику и боев части с передовой....
показати весь коментар
22.04.2021 11:53 Відповісти
До твого відома іхтамнети вперлись на Думбас в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року.
показати весь коментар
22.04.2021 12:07 Відповісти
И ШО?
показати весь коментар
22.04.2021 13:56 Відповісти
Це відносно параду.
показати весь коментар
22.04.2021 14:01 Відповісти
СтратеГ!
показати весь коментар
22.04.2021 09:17 Відповісти
Арестович - хороший учень *****. Спершу одному служив - Ющенку, потім іншому Янучарству.
показати весь коментар
22.04.2021 09:18 Відповісти
ух ти подоляка тіма люся цельний смайор та служить у вави
показати весь коментар
22.04.2021 09:22 Відповісти
Де там ваш педрово-опзжшній голова-стукачок АП Райнін з лубянки що вчора тітушню на Харків віз?
показати весь коментар
22.04.2021 09:25 Відповісти
почти 2 года как кондитер не президент, но по прежнему каждое утро Петренко находит в своих трусах раздавленную рошенку
показати весь коментар
22.04.2021 09:28 Відповісти
люся выступает как штопаный гордон: анонсирует невероятные события, пересказанные кравчуком со слов рабиновича
показати весь коментар
22.04.2021 09:20 Відповісти
Арестович говорит здравые хоть очевидные вещи. Но зачем пиарить этого фрика? Тут десятки форумчан могут дать подобный комментарий, но их не цитируют в новостной ленте Цензора.
показати весь коментар
22.04.2021 09:26 Відповісти
"Красный период" для путіна будет в августе-сентябре, а для Зеленського і Арестовича у травні - зразу після виходу фільма про вагнерівців.
показати весь коментар
22.04.2021 09:32 Відповісти
Та этА фильмА устала уже выходить
показати весь коментар
22.04.2021 10:23 Відповісти
Завдяки Дімі Пірамідка і єже с нім.
показати весь коментар
22.04.2021 10:35 Відповісти
от коли вийде тоді і будеш язиком молоти,а зараз сиди і не п....ди!!!
показати весь коментар
22.04.2021 11:19 Відповісти
опять шмонька не брита висказалась, що в лужу пернула...
показати весь коментар
22.04.2021 09:41 Відповісти
Арестович про воєнну загрозу з боку РФ: Путін зараз у пасивно-агресивній позиції, він захищається. "Червоний період" буде в серпні-вересні - Цензор.НЕТ 2702
показати весь коментар
22.04.2021 09:52 Відповісти
Картинка хібна.... чоботів у мокшан не має, лапоть має бути на нозі.
показати весь коментар
22.04.2021 13:58 Відповісти
_Путлер психически больной, психопат, параноик, нравственный идиот. Прогнозировать его действия, руководствуясь собственными рациональными предположениями, неразумно.
показати весь коментар
22.04.2021 09:53 Відповісти
Путін - всього лише проекція російського суспільства (якщо можна так сказати), доведено історією. Наш сусід - це потомки андрофагів (по Геродоту), які взяли за основу державного устрою Золоту Орду. Отож, ми приречені на вічну боротьбу, як Ізраїль (ця країна існує за рахунок формули армія-мова-віра).
показати весь коментар
22.04.2021 10:16 Відповісти
Патлер не один правит рашкой, с потлером есть Патрушев например и Зюганов. Петлер че, нападет на Запад где все детки этих ублюдков живут?
показати весь коментар
22.04.2021 10:55 Відповісти
От й я кажу що як тільки дітки рашафашистів виїдуть з ЄС та Америки тоді це буде сигнал що ***** розпочне.
Але Україну це не рятує від спроби ***** й рашисстов відбити воду до Криму.
показати весь коментар
22.04.2021 13:57 Відповісти
В августе будут просто кривляния перед выборами в госдуру.
показати весь коментар
22.04.2021 10:05 Відповісти
люсенька это шифровочка из лубянки прилетела
показати весь коментар
22.04.2021 10:47 Відповісти
люся,расскажи лучче про "33 боивых выхода"!
показати весь коментар
22.04.2021 10:56 Відповісти
Не понимаю.... Зачем печатать статьи с "откровениями" таких д-ов как люся, геращенко, мендель, арахмия... и т.п. Это же г-но и мусор.....
показати весь коментар
22.04.2021 11:54 Відповісти
так от від кіля мір у очях хутіна
показати весь коментар
22.04.2021 12:09 Відповісти
Тут цього Арестовича постійно банили
показати весь коментар
22.04.2021 12:21 Відповісти
Нах#ра взагалі виставляти у новинах що шл#ха Арестович там сказала? Кому те цікаво? Навіщо її (Арестович) піарити?
показати весь коментар
22.04.2021 13:53 Відповісти
В какую сторону асимметрия, в сторону увеличения, или уменьшения?
показати весь коментар
22.04.2021 14:13 Відповісти
 
 