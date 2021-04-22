Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, будуть величезні втрати для тих, хто вирішить зайти на нашу землю, - Аваков перевірив сили МВС у Маріуполі. ВIДЕО
Глава МВС України Арсен Аваков перевірив готовність сил МВС у зоні ООС у Маріуполі Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.
"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Арсен Аваков.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
А сакури, є
І Магнолії теж...
Я считаю, что для Путина сегодня необычайно опасно бросить большие силы против Украины. Пойдут первые гробы и в регионах РФ начнутся случаи МАССОВОГО дезертирства (как было во время и первой и второй Чеченских войн) и митинги матерей, против призыва их детей в армию, на войну. Нет, не за нас они взбунтуются, а за свои жизни и значит против Кремля. И если такое вспыхнет в разных регионах РФ, то у Путина не хватит ни ФСБ, ни Росгвардии задушить сепаратизм и самые опасные для него точки, это Татарстан и Дагестан. А Татары еще помнят, как Маскву брали и как до (примерно) 1700-го года, Москва им дань платила )))
У сколько бывших беркутовцев, которые на одной фотографии с генералом Кульчицким, стали воевать против агрессора и погибли с генералом в одном вертолете?
Вспомните взорванного полковника СБУ Хараберюша, который неоднократно, во главе своего спецназа, пересекал линию фронта и приводил взятых в плен изменников, а так же парочку полковников армии РФ, руководивших и планировавших вторжение, а Порошенко с Медведчуком их тихонько, без огласки, возвращали Путину живыми.
А вспомните взорванного полковника армейского спецназа военной разведки Шаповала, который так же приводил в Киев, взятых по ту сторону фронта высокопоставленных офицеров армии РФ и ФСБ, и которых Порошенко с Медведчуком так же по тихому отпускал.
А мой сослуживец ЛИЧНО допрашивал взятых в плен под ДАПом, курсантов военного училища РФ. Вы слышали про взятых в плен курсантов, хоть слово по нашим ТВ?
а Порошенко вынужден был возвращать ибо кацапы продолжили б свою чорну справу
Предательство национальных интересов это было.
- Господин, неужели вы нас будете травить?
- Да еще как.
- И меня?
- И вас.
- А нас то за что?
- За что за что - за компанию блин.
как мусорылые с обосранными жопками посдавали оружие и ксивы- и тикали
а бимбасские пожарные фиксировали наши погрузки-выгрузки,расположение блокпостов...
те,кто выжил и не за200лся/300ся-да,на 15000 фублеф(3000) жируют))))
не "на" а "в"!
и я не считаю охотников.а это каждый 3й.
І так, на кордонах з росією (воронежська, ростовська обл.) і в Криму знаходяться війська загальною кількісттю 240 тисяч. Тут і зараз, готові до наступу. До кінця місяця їх кількість зросте до 300 тисяч., не дивлячись на слова шойгу про відвід військ. Ешелони продовжують йти з далекого сходу та забайкалля. Ми оперуємо групою військ, в даному районі, приблизно 30 - 35 тисяч. Для того щоб 300 тисяч резервістів (УБД) стали в стрій потріно від 10 до 45 днів. Коли, по-твоєму, потрібно було розпочати мобілізацію, чи хочаб збори?
В нас 701 604 особи офіційно володіють зброєю, в них на руках тільки 163 470 одиниць нарізної та комбінованої зброї, скільки це в людях важко зрозуміти, оскільки в мене, для прикладу, дів одиниці нарізної. Це далеко не кожен третій, а скільки з них готові захищати Україну взагалі промовчу.
Що стосується полійії та інших - подивись статистику по Донецькі, Луганські областях, а також в Криму, скільки з них зрадили Батьківщину? Ти думаєш щось сильно змінилось?
т.е. они отвели треть?!
2.где ты взял цифри мобилизации 10-45 дней?тут я уже должен заметить,что ты не имеешь ни малейшего представления об ЗСУ.а если-б имел,знал,что ОР1,2,3 прибывают в ППД минуя военкоматы согласно выданным в 14,15 предписаниям..
открытым остается вопрос-сколько прибудут в первые дни...
Оскільки я являюсь УБД і вхожу до складу оперативного резерву першої черги, то "в темі" набагато краще за тебе. Напряму до своїх частин ідуть тільки бійці ОР-1, резервісти ОР-2 через воєнкомати до нових частин, ОР-3 не існує (читай Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 495), і якщо я тобі кажу "від 10 до 45 днів" то це ще в кращому випадку.
2.сека-ОР1.
3.нам сказали-в течение 2-3дней.ДШВ
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/mihail_hodarenok.shtml Михаил Ходаренок 29.03.2017, 16:31Штатная численность Вооруженных сил России с января 2017 года составляет 1 897 694 человек (в том числе более 1,013 млн военнослужащих), а с 1 июля состав ВС увеличится до 1,9 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml Владимир Путин .
*****, 2-3 дні з моменту наказу Головкома (додай один день з моменту початку ВП до наказу) і ти в ППД, отримання комка, снаряги, особистої зброї - ще один день, отрумання техніки перевірка, ремонт - ще 2 -4 дні, марш в зону БД - ще 2 доби. Це при умові що все є: - комок, Талани, снаряга, зброя, техніка, ГСМ (якого й досі не закупили), провіант, **********. А якщо за цим всим потрібно буде мотатись по різним складам та стояти в черзі на отримання? А якщо це все ще потрібно узгодити, виписати, отримати наказ та накладні? А якщо це все ще потрібно замовити, оплатити та виготовити? адже ДОС провалюють другий рік поспіль?
Так що через 2-3 дні, крім тих хто вже там, будемо хіба що ще й ми, тому що все вищеперечисленне знаходиться в мене вдома, під рукою. І хоч я й приписаний до Чорних запорожців, піду знову зі своїми.
Найбільшим обмеженням, яке впливає на роботу турецького безпілотника, український розробник вважає залежність від сприятливих метеоумов. "Всі безпілотні літальні апарати… націлені на певні умови, а саме - працювати в чистому небі, коли сонячно", - сказав Коростельов.
Він звернув увагу, що в таких країнах, як Туреччина, Катар, ОАЕ, Пакистані протягом року більшість днів відповідають таким умовам.У нас навпаки - у нас світлих (днів) 60, а решта днів, або низька хмарність, або… у нас часто туман, особливо в зоні бойових дій, особливо осінній, зимовий, весняний період - це дуже складні метеоумови, - відзначив керівник "ЛУЧА". За таких умов хмари "не пробиває" тепловізор, а спостерігати за поверхнею землі з висоти можна лише за допомогою "спеціальних радіозасобів виявлення, які так, як головка на "Нептуні", які будуть сканувати поверхню". Саме така перевага закладається, - підкреслив Олег Коростельов.
Також перевага очікується і в ударних можливостях. Як зауважив Коростельов, турецький апарат не може застосовувати озброєння, зокрема бомби, з висоти менше ніж 3000 м. Адже бомбі для влучення необхідно розігнатися. "І ці 3000 м треба дивитися, бачити, звідти, з тої висоти, тобто не повинно бути хмарності. І не повинно бути якихось перешкод для тепловізорів або лазерного канала", - наголосив український розробник.
Ми говоримо про те, що ми закладуємо ракети по прямому лазерному каналу, які можна буде стріляти на 10 км навіть, але з низької висоти. З 50 метрів, з 30 метрів, зі 100 метрів. І на 10 км такий безпілотник дуже складно виявити, - підсумував Олег Коростельов.
Керівник "ЛУЧА" відзначив, що закупівля "байрактарів" була правильним рішенням для швидкого забезпечення потреби в розвідувально-ударних безпілотниках ЗСУ. Однак вважає доцільним паралельно розвивати український проект. Він відзначає, що розробка і майбутня закупівля коштуватиме менше ніж контрактні ціни на турецькі літальні апарати, які вже купила Україна. Коростельов прогнозує, що на завершення розробки Сокіл-300 КБ потрібно ще близько року.https://mil.in.ua/uk/news/perevagy-sokil-300-nad-bayraktar-tb2-korostelov-rozkryv-podrobytsi/