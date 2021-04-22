УКР
7 289 66

Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, будуть величезні втрати для тих, хто вирішить зайти на нашу землю, - Аваков перевірив сили МВС у Маріуполі. ВIДЕО

Глава МВС України Арсен Аваков перевірив готовність сил МВС у зоні ООС у Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

"Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну – не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди", - сказав Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азова буде безпечною. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

+14
Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, будут огромные потери для тех, кто решит зайти на нашу землю, - Аваков проверил силы МВД в Мариуполе - Цензор.НЕТ 5325
показати весь коментар
22.04.2021 10:02 Відповісти
+14
Ржунимагу. Да менты первый будут стрелять в спину ВСУ, они все латентные сепары! Вспомните что они творили в 2014 году. Я бы наоборот сейчас отобрал у них оружие.
показати весь коментар
22.04.2021 10:03 Відповісти
+7
Интересно, а наши силовики предусматривают вариант, что Украина громит войска вторжения ... и что тогда? На каких границах остановиться?
показати весь коментар
22.04.2021 09:58 Відповісти
Интересно, а наши силовики предусматривают вариант, что Украина громит войска вторжения ... и что тогда? На каких границах остановиться?
показати весь коментар
22.04.2021 09:58 Відповісти
Ну як... трембіти, глечикі, пеньки смерек... У Мукачеві нічого з перерахованого ніколи і не було...

А сакури, є
Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, будуть величезні втрати для тих, хто вирішить зайти на нашу землю, - Аваков перевірив сили МВС у Маріуполі - Цензор.НЕТ 3545

І Магнолії теж...
Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, будуть величезні втрати для тих, хто вирішить зайти на нашу землю, - Аваков перевірив сили МВС у Маріуполі - Цензор.НЕТ 5906
показати весь коментар
22.04.2021 10:24 Відповісти
Озброєння та виучка перевіряються на полігонах під час виконання бойових стрільб та вправ, а ця паркетна показуха направлена не проти терористів, а на підняття упавшого рейтингу влади! Путін вже відійшов від кордонів, можна не понтоватись, за підготовку до війни влада отримує двійку з мінусом!
показати весь коментар
22.04.2021 18:55 Відповісти
Досі не має ДОЗ на цей рік. Про яку двійку йде мова. Вони у мінуси вже давно пішли.
показати весь коментар
23.04.2021 10:14 Відповісти
Якщо подібне станеться, то ніяких границь у РФ вже не буде, як і самої РФії. Її накриє така внутрішня криза, зо 90-ті будуть на цьому фоні казкою.
показати весь коментар
22.04.2021 10:13 Відповісти
Это тоталитарный гуЛаг .Не тешьте себя напрасными иллюзиями .Там кризис наступит только в том случае если весь Мир сразу откажется от покупки ихних углеводородов НО в ближайшей перспективе это не предвидится . А учитывая что у нас все 30 лет государство олигархов опиралось на ментов , а не на свой Народ то проглотят и не поморщатся .Ну получат озабоченности от ЕС и очередные смехотворные санкции против парикмахера и садовника пескова с нафкой . А безоружное и немотивированное население будет штурмовать границы с ЕС, а не наступающего врага .И сгонять людей на защиту своей страны силой как при сралине в 1941 м уже НЕ получится
показати весь коментар
22.04.2021 10:38 Відповісти
гадські мусора... 30 років вони нам таку паскудну владу обирають...
показати весь коментар
22.04.2021 10:42 Відповісти
Я бы не был столь категоричен. Посмотрите на беларусов, разве можно было предположить, что они станут митинговать против Лукашенко уже более полугода? А Митинги против Москвы, на Дальнем Востоке?

Я считаю, что для Путина сегодня необычайно опасно бросить большие силы против Украины. Пойдут первые гробы и в регионах РФ начнутся случаи МАССОВОГО дезертирства (как было во время и первой и второй Чеченских войн) и митинги матерей, против призыва их детей в армию, на войну. Нет, не за нас они взбунтуются, а за свои жизни и значит против Кремля. И если такое вспыхнет в разных регионах РФ, то у Путина не хватит ни ФСБ, ни Росгвардии задушить сепаратизм и самые опасные для него точки, это Татарстан и Дагестан. А Татары еще помнят, как Маскву брали и как до (примерно) 1700-го года, Москва им дань платила )))
показати весь коментар
22.04.2021 11:06 Відповісти
Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, будут огромные потери для тех, кто решит зайти на нашу землю, - Аваков проверил силы МВД в Мариуполе - Цензор.НЕТ 5325
показати весь коментар
22.04.2021 10:02 Відповісти
Ржунимагу. Да менты первый будут стрелять в спину ВСУ, они все латентные сепары! Вспомните что они творили в 2014 году. Я бы наоборот сейчас отобрал у них оружие.
показати весь коментар
22.04.2021 10:03 Відповісти
Нее, так низзя делать ! А кто нас комуниздить палками и шмонать на улице тогда будет ?
показати весь коментар
22.04.2021 10:27 Відповісти
Вспомните, а чей спезназ, под руководством Авакова, в 2014-м повязал сепаров в Харькове?
У сколько бывших беркутовцев, которые на одной фотографии с генералом Кульчицким, стали воевать против агрессора и погибли с генералом в одном вертолете?

Вспомните взорванного полковника СБУ Хараберюша, который неоднократно, во главе своего спецназа, пересекал линию фронта и приводил взятых в плен изменников, а так же парочку полковников армии РФ, руководивших и планировавших вторжение, а Порошенко с Медведчуком их тихонько, без огласки, возвращали Путину живыми.

А вспомните взорванного полковника армейского спецназа военной разведки Шаповала, который так же приводил в Киев, взятых по ту сторону фронта высокопоставленных офицеров армии РФ и ФСБ, и которых Порошенко с Медведчуком так же по тихому отпускал.

А мой сослуживец ЛИЧНО допрашивал взятых в плен под ДАПом, курсантов военного училища РФ. Вы слышали про взятых в плен курсантов, хоть слово по нашим ТВ?
показати весь коментар
22.04.2021 10:58 Відповісти
слышали, а ты не слышал почему-то...
а Порошенко вынужден был возвращать ибо кацапы продолжили б свою чорну справу
показати весь коментар
22.04.2021 18:18 Відповісти
А как же суд в Гааге? А?
Предательство национальных интересов это было.
показати весь коментар
22.04.2021 21:22 Відповісти
Они и так ее продолжили .
показати весь коментар
22.04.2021 23:36 Відповісти
резиновые лодки выглядят очень опасно
показати весь коментар
22.04.2021 12:47 Відповісти
а сколько их погибло при обороне отдела милиции?
показати весь коментар
22.04.2021 18:19 Відповісти
Я должен честно сказать, что когда Аваков прибыл и передвигался по Мариуполю, то как-то спокойно всё было у нас на дорогах. Не было ментовского ажиотажа, по крайней мере, я этого не заметил. И это- порадовало.
показати весь коментар
22.04.2021 10:11 Відповісти
азов vs общевойсковая армия
показати весь коментар
22.04.2021 10:27 Відповісти
Все серьезные спецслужбы имеют папку с похождениями Авакова к мальчикам. Но не публикуют пока куклы на сцене правильно играют свои роли в иудоглобализаторском спектакле.
показати весь коментар
22.04.2021 10:41 Відповісти
Вчера иду по Троещине - идет Билл Гей.тссс, ну я и спрашиваю:
- Господин, неужели вы нас будете травить?
- Да еще как.
- И меня?
- И вас.
- А нас то за что?
- За что за что - за компанию блин.
показати весь коментар
22.04.2021 10:52 Відповісти
Все серьёзные спецслужбы, это Песков и Симоньян?
показати весь коментар
22.04.2021 11:35 Відповісти
Минобороны и полиция во многих странах традиционно курируется Мальтийским орденом.
показати весь коментар
22.04.2021 11:57 Відповісти
А мальтийский орден курируется билом гейтсом. И чо?
показати весь коментар
22.04.2021 12:10 Відповісти
Ружье через плечо.
показати весь коментар
22.04.2021 13:07 Відповісти
как же,как же,помню...в 14ом.
как мусорылые с обосранными жопками посдавали оружие и ксивы- и тикали
а бимбасские пожарные фиксировали наши погрузки-выгрузки,расположение блокпостов...
показати весь коментар
22.04.2021 10:51 Відповісти
зато теперь донбаситы знатно жируют,не зря уйнёй страдали в 14-м ...
показати весь коментар
22.04.2021 12:56 Відповісти
ну как знатно....
те,кто выжил и не за200лся/300ся-да,на 15000 фублеф(3000) жируют))))
показати весь коментар
22.04.2021 17:47 Відповісти
Ага, щас! В ментовку идут чтобы бабло косить, а не родину защищать.
показати весь коментар
22.04.2021 11:24 Відповісти
Земли еще нормально получается получать закрывая вопросы....
показати весь коментар
22.04.2021 15:52 Відповісти
Арсен Борисович, так может п@*******-взяточников-гаишников отправим из Киева на Донбасс? там можно и без причины останавливать - прифронтовая зона всё-таки.
показати весь коментар
22.04.2021 11:30 Відповісти
"на Украину"
не "на" а "в"!
показати весь коментар
22.04.2021 11:34 Відповісти
Заспокойтесь. Кацапи ніколи не почнуть наступ на підготовлені позиції не маючи пятикратної переваги в живій силі. Їх так вчили в військових училищах. Немає там пятикратної переваги. І ніколи не буде! Згадайте ДАП! Одне приміщення вони "брали" 244 дні і поклали 14,6 кацапських вітязєй, альфівців, псковських та рязанських десантників за одного нашого захисника. Один пацанчик Табала без військової освіти і підготовки порішив 53 кацапа. А всіх тих "ополчєнців дамбаса" ніхто навіть не рахував - цілі поля перетворили на кладовища... Зараз вже є армія і десятки тисяч підготовлених бійців з досвідом знищення кацапів. А також розуміння світової спільноти хто є агресором і що відбувається на Донбасі і в Криму.
показати весь коментар
22.04.2021 11:36 Відповісти
Вже є восьмикратна, до середини травня буде десятикратна перевага.
показати весь коментар
22.04.2021 13:17 Відповісти
80к(мот 90К) против 250К УБДУкраины?без призыва,без мусорылых,мчс и прочей швали.
и я не считаю охотников.а это каждый 3й.
показати весь коментар
22.04.2021 17:50 Відповісти
Ти явно не маєш ніякого відношення до армії...
І так, на кордонах з росією (воронежська, ростовська обл.) і в Криму знаходяться війська загальною кількісттю 240 тисяч. Тут і зараз, готові до наступу. До кінця місяця їх кількість зросте до 300 тисяч., не дивлячись на слова шойгу про відвід військ. Ешелони продовжують йти з далекого сходу та забайкалля. Ми оперуємо групою військ, в даному районі, приблизно 30 - 35 тисяч. Для того щоб 300 тисяч резервістів (УБД) стали в стрій потріно від 10 до 45 днів. Коли, по-твоєму, потрібно було розпочати мобілізацію, чи хочаб збори?
В нас 701 604 особи офіційно володіють зброєю, в них на руках тільки 163 470 одиниць нарізної та комбінованої зброї, скільки це в людях важко зрозуміти, оскільки в мене, для прикладу, дів одиниці нарізної. Це далеко не кожен третій, а скільки з них готові захищати Україну взагалі промовчу.
Що стосується полійії та інших - подивись статистику по Донецькі, Луганські областях, а також в Криму, скільки з них зрадили Батьківщину? Ти думаєш щось сильно змінилось?
показати весь коментар
23.04.2021 09:42 Відповісти
1.где ты взял 240-300к.набутылочников я не знаю,но знаю шо число всей сухопутной армии рашки 1 млн.
т.е. они отвели треть?!
2.где ты взял цифри мобилизации 10-45 дней?тут я уже должен заметить,что ты не имеешь ни малейшего представления об ЗСУ.а если-б имел,знал,что ОР1,2,3 прибывают в ППД минуя военкоматы согласно выданным в 14,15 предписаниям..
открытым остается вопрос-сколько прибудут в первые дни...
показати весь коментар
23.04.2021 10:16 Відповісти
Численість армії рф 2 млн. чоловік, і вони перекину сюди все, що в них є в боєготовності.
Оскільки я являюсь УБД і вхожу до складу оперативного резерву першої черги, то "в темі" набагато краще за тебе. Напряму до своїх частин ідуть тільки бійці ОР-1, резервісти ОР-2 через воєнкомати до нових частин, ОР-3 не існує (читай Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 495), і якщо я тобі кажу "від 10 до 45 днів" то це ще в кращому випадку.
показати весь коментар
23.04.2021 11:53 Відповісти
1.мабуты у них не 2 млн.,а 1 млн.
2.сека-ОР1.
3.нам сказали-в течение 2-3дней.ДШВ
показати весь коментар
23.04.2021 14:31 Відповісти
Путин увеличил штат Вооруженных сил до 1,9 млн человек
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/mihail_hodarenok.shtml Михаил Ходаренок 29.03.2017, 16:31Штатная численность Вооруженных сил России с января 2017 года составляет 1 897 694 человек (в том числе более 1,013 млн военнослужащих), а с 1 июля состав ВС увеличится до 1,9 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml Владимир Путин .

*****, 2-3 дні з моменту наказу Головкома (додай один день з моменту початку ВП до наказу) і ти в ППД, отримання комка, снаряги, особистої зброї - ще один день, отрумання техніки перевірка, ремонт - ще 2 -4 дні, марш в зону БД - ще 2 доби. Це при умові що все є: - комок, Талани, снаряга, зброя, техніка, ГСМ (якого й досі не закупили), провіант, **********. А якщо за цим всим потрібно буде мотатись по різним складам та стояти в черзі на отримання? А якщо це все ще потрібно узгодити, виписати, отримати наказ та накладні? А якщо це все ще потрібно замовити, оплатити та виготовити? адже ДОС провалюють другий рік поспіль?
Так що через 2-3 дні, крім тих хто вже там, будемо хіба що ще й ми, тому що все вищеперечисленне знаходиться в мене вдома, під рукою. І хоч я й приписаний до Чорних запорожців, піду знову зі своїми.
показати весь коментар
23.04.2021 15:41 Відповісти
как только верховный встанет на лыжи, министр, быстро как окурок, подымет скипетр
показати весь коментар
22.04.2021 11:37 Відповісти
Полагаю, что хутин даже рад, что мы им не даем воду. Им не столько вода нужна как зацепка, чтобы еще территории отхватить. А на кровь своих солдат им наплевать.
показати весь коментар
22.04.2021 12:03 Відповісти
А нагадайте мені, весь кацапстан вцілом, і ***** особисто, колись зупиняли втрати?
показати весь коментар
22.04.2021 13:20 Відповісти
Переваги Сокіл-300 над Bayraktar TB2 - керівник ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов розкрив подробиці

Найбільшим обмеженням, яке впливає на роботу турецького безпілотника, український розробник вважає залежність від сприятливих метеоумов. "Всі безпілотні літальні апарати… націлені на певні умови, а саме - працювати в чистому небі, коли сонячно", - сказав Коростельов.
Він звернув увагу, що в таких країнах, як Туреччина, Катар, ОАЕ, Пакистані протягом року більшість днів відповідають таким умовам.У нас навпаки - у нас світлих (днів) 60, а решта днів, або низька хмарність, або… у нас часто туман, особливо в зоні бойових дій, особливо осінній, зимовий, весняний період - це дуже складні метеоумови, - відзначив керівник "ЛУЧА". За таких умов хмари "не пробиває" тепловізор, а спостерігати за поверхнею землі з висоти можна лише за допомогою "спеціальних радіозасобів виявлення, які так, як головка на "Нептуні", які будуть сканувати поверхню". Саме така перевага закладається, - підкреслив Олег Коростельов.
Також перевага очікується і в ударних можливостях. Як зауважив Коростельов, турецький апарат не може застосовувати озброєння, зокрема бомби, з висоти менше ніж 3000 м. Адже бомбі для влучення необхідно розігнатися. "І ці 3000 м треба дивитися, бачити, звідти, з тої висоти, тобто не повинно бути хмарності. І не повинно бути якихось перешкод для тепловізорів або лазерного канала", - наголосив український розробник.
Ми говоримо про те, що ми закладуємо ракети по прямому лазерному каналу, які можна буде стріляти на 10 км навіть, але з низької висоти. З 50 метрів, з 30 метрів, зі 100 метрів. І на 10 км такий безпілотник дуже складно виявити, - підсумував Олег Коростельов.
Керівник "ЛУЧА" відзначив, що закупівля "байрактарів" була правильним рішенням для швидкого забезпечення потреби в розвідувально-ударних безпілотниках ЗСУ. Однак вважає доцільним паралельно розвивати український проект. Він відзначає, що розробка і майбутня закупівля коштуватиме менше ніж контрактні ціни на турецькі літальні апарати, які вже купила Україна. Коростельов прогнозує, що на завершення розробки Сокіл-300 КБ потрібно ще близько року.https://mil.in.ua/uk/news/perevagy-sokil-300-nad-bayraktar-tb2-korostelov-rozkryv-podrobytsi/
показати весь коментар
22.04.2021 13:22 Відповісти
Судя по тому что он говорит, Аваков самый патриотичный украинец.
показати весь коментар
22.04.2021 13:27 Відповісти
якщо б він ще хоч трохи укр.мовою говорив
показати весь коментар
22.04.2021 18:13 Відповісти
всё верно.
показати весь коментар
22.04.2021 16:16 Відповісти
А ШО ТАМ С ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ И КРЫМОМ !!!???
показати весь коментар
22.04.2021 17:06 Відповісти
Конечно, нападение на Украину не будет легкой прогулкой - сам Рюкзаков-Аваков будет руководить боевыми действиями МВД Украины, удобно расположившись и благостно прогревая жопу под пальмами на побережье Аппенинского полуострова, воткнувши волосатые оглобли в тёплые воды Средиземного моря.
показати весь коментар
22.04.2021 18:03 Відповісти
Можна тим ідіотам текст у 2 речення державою написати, бо якось відосіки мовою агресора знімати таким посадовцям нелогічно.
показати весь коментар
22.04.2021 20:25 Відповісти
 
 