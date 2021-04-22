У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми. ВІДЕО камер спостереження

У Києві водій елітного автомобіля Форд Мустанг не впорався з керуванням і в'їхав у стовп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія трапилася вчора на проспекті Перемоги і була зафіксована камерами вуличного спостереження. На записі видно, що жовтий кабріолет Форд, виїхавши на головну дорогу, різко змінює напрямок руху і в'їжджає в стовп, який, буквально, захистив людину, що стояла на зупинці громадського транспорту.

Також дивіться: На засновника "Телебачення Торонто" Щура напав чоловік на самокаті. ВIДЕО