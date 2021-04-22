У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми. ВІДЕО камер спостереження
У Києві водій елітного автомобіля Форд Мустанг не впорався з керуванням і в'їхав у стовп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія трапилася вчора на проспекті Перемоги і була зафіксована камерами вуличного спостереження. На записі видно, що жовтий кабріолет Форд, виїхавши на головну дорогу, різко змінює напрямок руху і в'їжджає в стовп, який, буквально, захистив людину, що стояла на зупинці громадського транспорту.
+38 Рома Маестро
+26 Привет
+19 Вася Путлер
Но это не о наших детках воришек... АНИУМЕЮТУСЕ!)
Короче попал на химчистку промежности)
имхо.
иностранные буквы на эмблеме незнакомого автомобиля.
Спортивные столбы уворачиваются.
И в чем его элитность? Почему у нас элитность определяется вредом для окружающих.
Мустанг элитный потому, что больше всех гадит окружающим?
Выбросы составляют 60 килограмм гадости на 100 км пробега!
А с моим ростом ...
Если гнать биток + ремонт выходит 10-15 штук.
Для неё жёлтенькая машинка со складной крышей - уже элитная.
А всякие бентли - фуфло.
Оказалось - гоночный, но с автобусными остановками.