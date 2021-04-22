УКР
17 683 83

У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми. ВІДЕО камер спостереження

У Києві водій елітного автомобіля Форд Мустанг не впорався з керуванням і в'їхав у стовп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія трапилася вчора на проспекті Перемоги і була зафіксована камерами вуличного спостереження. На записі видно, що жовтий кабріолет Форд, виїхавши на головну дорогу, різко змінює напрямок руху і в'їжджає в стовп, який, буквально, захистив людину, що стояла на зупинці громадського транспорту.

+38
Спасибо столбу!!!!!
22.04.2021 12:23 Відповісти
+26
Тупое оно скорее всего.....мощи в машине много...а привод задний....надавило на педаль...а руля выкрутить не успело....
22.04.2021 12:25 Відповісти
+19
по телефону оно пи%дело скорей всего.
22.04.2021 12:22 Відповісти
по телефону оно пи%дело скорей всего.
22.04.2021 12:22 Відповісти
в одноклассниках засиделся
22.04.2021 12:23 Відповісти
Іграло в казино на смартфоні.
22.04.2021 12:24 Відповісти
так-так-так.
У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми - Цензор.НЕТ 8965
23.04.2021 09:06 Відповісти
АПсуждал вчєрашнєє посланіє ***** кацапсячєму собранію...
22.04.2021 12:40 Відповісти
****, мала швидкість була, треба було б так щоб в відбивну, щоб скотинка не мучилася і нікого не мучала, жаль
22.04.2021 16:49 Відповісти
Спасибо столбу!!!!!
22.04.2021 12:23 Відповісти
А столб отремонтируют за счёт водителя- долбо..ба
22.04.2021 12:26 Відповісти
Водитель мустанга точно разорится на ремонте столба
22.04.2021 12:29 Відповісти
у нас дорогих и реально мощных мустангов на пальцах пересчитать, всё что ты видишь на дорогах - студентческий бюджет, они не стоят дорого, на уровне среднего корейца.
22.04.2021 14:06 Відповісти
так стовпу усе по барабану. це ж не Віталькіни стовпи на шляхопроводі явно. радянський стовп переміг пластикову тачку. це як гра у яйця на паску.
22.04.2021 13:04 Відповісти
реально. тепер за цим прикладом треба зупинки бетонними валами захищати. стовп часом ще не з радянських часів?
22.04.2021 12:36 Відповісти
Печально когда тормоз жмёт на тормоз! А страдает только машина...
22.04.2021 12:25 Відповісти
слава богу що лише машина
22.04.2021 12:39 Відповісти
Тупое оно скорее всего.....мощи в машине много...а привод задний....надавило на педаль...а руля выкрутить не успело....
22.04.2021 12:25 Відповісти
С Мустангами такое часто происходит, особенно когда за рулём какое-нибудь школоло.
22.04.2021 12:32 Відповісти
Надо было просто газ сбрасывать ,машину "понесло". Вообще мощной машиной тяжело управлять . Как я говорю; -она едет "в ту сторону". Крутить руль не особенно помогает,выравнивать надо сбросом газа. Не знаю как на этом авто , но там где много мощи полный привод, а иначе будешь просто шлифовать асфальт.
23.04.2021 08:02 Відповісти
"Иномарки»? Что за совок вам новости пишет? Производства враждебного нам западного автопрома, вредного для высшей цели компартии по строительству коммунизма на бескрайних просторах великого союза скрепоносных сталинских рахитов, ага?
22.04.2021 12:26 Відповісти
А ехал бы на Победе...столб точно бы сложил)
22.04.2021 12:28 Відповісти
Ещё про "элитную" улыбнуло, всратый корч, который в США родители детям за хорошую учёбу в колледже покупают.
22.04.2021 12:36 Відповісти
К сожалению тут не Штаты. Так что пока, во всяком случае на данный момент, это вполне себе элитное авто, как по принципу доступности, так и по признаку утилитарности - картошку на нем массовый потребитель не сможет перевозить.
22.04.2021 13:48 Відповісти
с каких пор элитность оценивается по утилитарности? Элитность считается по цене и позиционированию брендом. Есть дорогой мустанг шелби, который стоит новым под 70$ а есть все остальные и 99% мустангов которые у нас катаются стоят 27-35$ новыми в салоне в США (как кия какой-то) а конкретно те которые у нас ездят - битки которые обошлись владельцам в 12-18$, что никак не тянет на "элитное авто".
22.04.2021 14:31 Відповісти
тоже поржал))) по цене как средний кореец но элитный ибо похож на шелби и не важно, что это не он)))
22.04.2021 14:03 Відповісти
Виявилось що американський биток, відрехтований дядьком Василем в гаражі погано їде прямо.
22.04.2021 12:27 Відповісти
Там задний привод... И тормозить и газовать нужно с умом...
Но это не о наших детках воришек... АНИУМЕЮТУСЕ!)
22.04.2021 12:30 Відповісти
эта машина стоит не дорого, какие ещё детки воришек, ты о чем?
22.04.2021 14:09 Відповісти
до появления таврий и восьмерок все ездили на авто с задним приводом и нихто на ровной дороге в столбы не въезжал.при чем тут привод?
22.04.2021 22:21 Відповісти
Привод при чем . Но даже на полноприводных управляемость сложная. Если под капотом больше 300 лс колеса пробуксовывают и машину просто несет. Рулем ситуацию трудно исправить.
23.04.2021 08:07 Відповісти
думаешь это именно так всё и было? А жигули, ланосы и китайцев - кто-то другой думаешь рихтуешь, или спускается специальное НЛО и рихтует их, выборочно?)))))))))))) Или другие авто в ДТП не попадают? Сколько платишь - так и рихтуют и от происхождения авто качество работы это не зависит, кроме того, что из США зачастую свежие машины которые в принципе качественнее делаются, чем местный металоллом.
22.04.2021 14:17 Відповісти
Битка купив?
22.04.2021 14:24 Відповісти
а ты с чем-то сказанным выше не согласен? Можешь аппелировать, если ты конечно не мамкин местный трололо
22.04.2021 14:37 Відповісти
Ще й соромишся.
22.04.2021 14:41 Відповісти
понятно, вопросов больше нет.
22.04.2021 14:41 Відповісти
Машина ще й прокатною виявилася - пацанчик на бабло попав...
22.04.2021 12:29 Відповісти
Скорее страховая...а пацанчик просто по лёгкому обосрался...
Короче попал на химчистку промежности)
22.04.2021 12:32 Відповісти
таку саму знімає Дізель Шоу у своїх Папаньках У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми - Цензор.НЕТ 8231"
22.04.2021 12:57 Відповісти
Підозрюю, що це вона і є... Прокатних Мустангів кабріолетів у КИєві небагато, ще й жовтих))
22.04.2021 13:07 Відповісти
як що так, то буде ще новина.
22.04.2021 13:30 Відповісти
Ну значит скоро будет серия...где эту машину разбили..или украли...
22.04.2021 13:22 Відповісти
або серії без машини. хоча прокатчику коли гроші потрібні за прокат, то він бистро ремонтує, або нову підгаяє.
22.04.2021 13:32 Відповісти
И куда эти идиоты вечно спешат? Едь спокойно -- никуда не опоздаешь! Будешь всюду спешить -- ничего не успеешь.
имхо.
22.04.2021 12:32 Відповісти
Для этого нужно пересмотреть способ жизни.
22.04.2021 13:50 Відповісти
Да у нас вааще -- нация торопышек. В метро все спешат, толкаются. На дорогах -- вот типичный пример тому. Даже по тротуару когда идешь и там модно стало подрезать -- быдло прёт, как-будто тебя (меня то есть) нет...
22.04.2021 20:05 Відповісти
фраза "кто понял жизнь, тот не спешит" не на ровном месте выросла
22.04.2021 14:13 Відповісти
Стоит позавидовать тому, что в Киеве можно ездить за рулем кабриолета. В Мариуполе это не проходит! Через часок- весь салон в дерьме металлургическом.
22.04.2021 12:41 Відповісти
на самом деле в Киеве я бы тоже не ездил, у нас пробок мало но даже у нас я закрываю окна и люк наглухо и иногда вынуден и климат отключать когда стою за какой-то бляхой или маршруткой, черный дым валит, дышать тупо нечем в пробке, а здесь никуда и не спрячешься))))
22.04.2021 14:14 Відповісти
Что за писатели у вас заголовки придумывают? У нас нет автопрома. У нас все машины иномарки. Даже если собраны в Украине. Или для вас отечественные авто - ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ?
22.04.2021 12:42 Відповісти
"Иномарка" - ущербное словцо с тех времён, когда кухарки не умели прочитать
иностранные буквы на эмблеме незнакомого автомобиля.
22.04.2021 13:01 Відповісти
Это потому что столб не элитный и не спортивный
Спортивные столбы уворачиваются.
22.04.2021 12:47 Відповісти
за рулем мустанга конь педальный
22.04.2021 12:56 Відповісти
Элитный.
И в чем его элитность? Почему у нас элитность определяется вредом для окружающих.
Мустанг элитный потому, что больше всех гадит окружающим?
Выбросы составляют 60 килограмм гадости на 100 км пробега!
22.04.2021 13:14 Відповісти
тоже немного удивило, у нас 99% мустангов на дорогах это бюджетные с пафосных бричек для американских студентов и 100% - битки, которые выглядят красиво, но не более, многие кто их видит думают, что это какое-то феррарри, но он истоят как какая-то свежий кореец среднего начального\уровня. Да и вообще мне немного непонятно отношение производителя, делают типа спорт (бюджетная версия шелби) но в машине напрочь нет безопасности...
22.04.2021 13:59 Відповісти
Я много машин перепробовал, пока искал себе подходящую. Странное ощущение от Мустанга. Похоже рассчитана на сельского (американского) подростка, который по другому не может уговорить женщину.
А с моим ростом ...
Если гнать биток + ремонт выходит 10-15 штук.
22.04.2021 14:11 Відповісти
в среднем по больнице они 13-15 получаются за 16 год, всё зависит от удара и пробега.
22.04.2021 14:21 Відповісти
За 15 штук зелени женщина будет целый год творить чудеса.
22.04.2021 15:01 Відповісти
блин. ну какой он может быть еще? Мустанг - это же Форд! а Генри Форд ставил задачу выпускать средний, не дорогой автомобиль) ФОРД есть ФОРД, даже если он и мустанг)))
22.04.2021 16:01 Відповісти
ну если бы это был шелби то ещё бы можно было как-то оправдать заголовок, ибо они от 75тыс$ только стартуют... а здесь..
23.04.2021 00:42 Відповісти
В Украине любой автомобиль элитный если учитывать его недоступность для большинства населения.
22.04.2021 14:00 Відповісти
а на чем тогда ездит половина украинцев? Если даже какой-то киа спортейдж стоит дороже этого мустанга? Пол Украины ездят на "элитных авто" получается? Как-то не сходится по этой логике.
22.04.2021 14:13 Відповісти
Ну всё так, самый дешёвый автомобиль не доступен большинству граждан,поэтому является элитным товаром. А ты думаешь бляхеры от большого счастья появились?
22.04.2021 14:24 Відповісти
бляхеры это особая каста, её можно не оценивать. Самый большой рынок авто сейчас - США и оттуда везут полно других хороших авто, кто же их тогда покупает если украинцам они не доступны? Думаешь на Ереван едут?
22.04.2021 14:35 Відповісти
Я говорю о новых авто, а не о автохламе.
22.04.2021 17:57 Відповісти
о новом автохламе?))
23.04.2021 00:39 Відповісти
Заголовок писала скорее всего девушка.
Для неё жёлтенькая машинка со складной крышей - уже элитная.
А всякие бентли - фуфло.
22.04.2021 21:00 Відповісти
"І ти красава-а-а".
22.04.2021 13:24 Відповісти
То Порошенко винуватий...
22.04.2021 13:38 Відповісти
сто пудово Порох. А Супруниха вводила.
22.04.2021 13:54 Відповісти
с каких пор студенческий бюджетник стал элитным авто? что-то мне подсказывает, что это не шелби gt500 котоырй действительно стоит дорого))))
22.04.2021 13:54 Відповісти
Да *бись оно конем
22.04.2021 14:16 Відповісти
Водитель решил проверить столб на прочность. Проверка показала, что столб прочнее автомобиля. У водителя осталось еще две попытки.
22.04.2021 14:23 Відповісти
Водитель проверил проспект Победы - не гоночный ли это трек.
Оказалось - гоночный, но с автобусными остановками.
22.04.2021 15:05 Відповісти
хм??с каких таких пор??форд-мустанг ,,элитное авто?" к культовому можно отнести но никак к ,,элите"(да дури достаточно и прожора ещё тот!!)а так авто как авто не более и не менее.
22.04.2021 15:06 Відповісти
Точно блондин...
22.04.2021 15:13 Відповісти
это теперь биток в квадрате? или в кубе?)))
22.04.2021 16:00 Відповісти
)) мустанг Илитная авто
22.04.2021 17:09 Відповісти
ну не совсем ылитная, но мощная.
22.04.2021 18:11 Відповісти
пацан к успеху шел
22.04.2021 17:15 Відповісти
Это вышел розбійник(по щеленскому).
22.04.2021 18:45 Відповісти
Знову наркомани за кермом
22.04.2021 22:23 Відповісти
ну был конь..- ну и.. пропал нах ..= ну и не нада его..)
23.04.2021 00:00 Відповісти
Мустанг умер дважды.. в Штатах и Украине)))
23.04.2021 09:40 Відповісти
цей монстр недарма називається "Мустанг" - якщо ти недосвічений, самозакоханий, самовпевнений дурень, зебіл, "какая разніца".., то він і вкусити зможе, а не тільки зуби вибити чи зкинути з себе
23.04.2021 10:12 Відповісти
 
 