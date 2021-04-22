На Закарпатті ремонтують під'їзд до КПП "Косино" на українсько-угорському кордоні. ВIДЕО

На Закарпатті продовжують ремонт маршруту М-25 КПП "Соломоново" - Велика Добронь - Яноші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Так, у межах програми "Велике будівництво", на цій трасі планують відновити 35 кілометрів дороги, яка проходить вздовж українсько-угорського кордону і охоплює під'їзд до КПП "Косино".

"5 екскаваторів, грейдер, пів сотні вантажівок – цілодобово на маршруті ведеться заміна перезволожених ґрунтів, якими багатий цей південний регіон Закарпаття. Вибрано десяток тисяч кубометрів земельного полотна, яке замінили на стабільну основу. Чим небезпечні пучини? Це нестабільна основа для дорожнього конструктиву, яка не здатна довгий час витримувати посилене навантаження. Насичені вологою ґрунти можуть призвести до підняття, просідання та подальшої руйнації всього шару покриття. Щоб цього не відбулося, земляне полотно підлягає стабілізації", - йдеться в повідомленні.

Після стабілізації земляного полотна буде облаштовано основа дорожнього покриття з органо-мінеральної суміші. Наступний етап - укладання вирівнювального шару з крупнозернистого асфальтобетону.

Загалом у Закарпатській області в 2021 році буде відновлено понад 80 кілометрів прикордонної дорожньої інфраструктури.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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