Викрадення Чауса: Україна погодилася на "дружню зустріч" військового аташе Сметанюка з представниками молдовської сторони, - ЗМІ. ВIДЕО

Україна погодилася на "дружню зустріч" військового аташе українського посольства в Кишиневі Сергія Сметанюка, якого пов'язують з викраденням судді-втікача Миколи Чауса, з представниками молдовської сторони виключно на території посольства.

Команда "Слідства.Інфо" і RISE Moldova оприлюднили і нові деталі, і документи щодо викрадення в Молдові українського екссудді Миколи Чауса, передає Цензор.НЕТ.

"Вони свідчать, що саме викрадення було організовано у дуже сумнівний спосіб, а організатори та виконавці лишили в Молдові численні сліди "роботи". Офіційний Київ заперечує свою причетність до операції, але й час не сприяє молдовським правоохоронцям у розслідуванні цієї справи. Наразі молдовські правоохоронці припускають, що Миколу Чауса повернули в Україну. Але його місцезнаходження невідоме і досі. За нашими даними, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців", - зазначають журналісти.

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За даними журналістів, серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають стосунок до Головного управління розвідки Міноборони. Мова йде про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка. Останній для поїздки в Молдову використовував несправжній паспорт.

Згідно з новими документами, які є в розпорядженні журналістів, Юрій Коваленко заїхав у Молдову в середині березня. Чоловік оселився в одному з готелів Кишинева. 17 березня він орендував автомобіль — червоний Хюндай. Але, ймовірно, не врахував той факт, що в орендованій машині був встановлений GPS-трекер — пристрій, який фіксує всі пересування авто. Загалом, це звичайна практика для цього бізнесу. Саме завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут руху Юрія Коваленка Кишиневом. Зокрема, орендований ним автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Микола Чаус. І стояв там по кілька годин. Все це відбувалося напередодні викрадення судді.

"Виїхав Юрій Коваленко з Молдови 21 березня. Але повернувся вже за 3 дні. Тоді ж у Молдову в’їхав ще один українець, який також має відношення до української розвідки. Він користувався паспортом прикриття, але нам вдалося з’ясувати, що його звати Андрій Куценко. Протягом 8 днів — до дня викрадення Чауса — чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Їхні обличчі зафіксовані на камерах спостереження на щонайменше 6 локаціях. Також GPS-трекер показав, що Юрій Коваленко під час перебування в Кишиневі регулярно заїжджав в фірмовий магазин молдовського вина. Щоправда, з якою метою, нам невідомо", - зазначають журналісти.

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"Миколу Чауса викрали в обід 3 квітня на старому білому Форді. За даними молдовської поліції, його швидко пересадили в Мерседес, а згодом в інший автомобіль, який належить Посольству України в Молдові. Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону. Нашим колегам вдалося отримати відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску. Автівка залишила Молдову о 15:40. За її кермом був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк. Журналісти зв’язалися з ним, але як тільки чоловік почув питання про викрадення Миколи Чауса, кинув слухавку. А вже за кілька хвилин після посольської машини країну пішки залишили і ті двоє українців, які, за нашими даними, пов’язані з Головним управлінням розвідки Міноборони. Нам також вдалося знайти відео, де люди, схожі на Юрія Коваленка і Андрія Куценка, рухаються до прикордонного пункту. Того ж дня з Молдови виїхала ще одна група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення судді Чауса", - додали журналісти.





Юрій Коваленко підтвердив, що їздив у Молдову в березні, але не зміг пояснити мету. Андрій Куценко відмовився спілкуватися з нами та згодом видалив більшість інформації про себе з соціальних мереж.

Посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Миколу Чауса, згодом повернулося до Кишинева. Цього тижня машину зафіксували на території українського посольства.

"Молдовські правоохоронці майже одразу після викрадення екссудді встановили коло людей, які можуть бути причетні до цього злочину. Зокрема, виникли питання і до співробітника українського посольства Сергія Сметанюка. Ми отримали документи, які підтверджують, що молдовська сторона зверталася до України з дипломатичною нотою та просила зняти з нього дипломатичний імунітет та дозволити провести слідчі дії з посольським автомобілем, на якому нібито вивозили Миколу Чауса", - з’ясували журналісти.

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"Міністерство (Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова. — Ред.) просить згоду на здійснення кримінально-процесуальних дій на місці, обшуку і збору доказів у автомобілі Toyota RAV 4, власником якого є Посольство України у Республіці Молдова", — йдеться в документі.

Але наразі Україна не дала таку згоду, а лише погодилася на "дружню зустріч" Сергія Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території нашого посольства. Та підтвердила готовність до співпраці по лінії правоохоронних органів. Українська влада офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".