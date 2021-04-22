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На Харківщині затримано двох учасників НЗФ, які намагалися в'їхати з Росії в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Чоловіка і жінку, які брали участь у НЗФ на окупованому Донбасі, затримано під час в'їзду з Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У березні оперативні співробітники Харківського прикордонного загону отримали оперативну інформацію щодо можливого перетину кордону з Росії в Україну особами, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово окупованої території України.

Так, у ході реалізації оперативної інформації, спільно з СБУ охоронці кордону виявили в пункті пропуску "Гоптівка" громадянина України 1990 та громадянку України 1976 року народження, які прямували з тимчасово окупованої території через РФ в Україну.

У ході проведення перевірочних заходів стосовно громадян отримано підтверджуючі матеріали щодо їхньої діяльності у незаконних збройних формуваннях.

За цим фактом направлено повідомлення до СБУ про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 258-3 ККУ "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Триває досудове розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито десятьох найманців РФ і двох організаторів "референдуму": СБУ проводить контрдиверсійні заходи на Донбасі. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) затримання (4357) Харківщина (6054) найманці рф (2067)


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если бы открыто пришли сдаваться то может и срок не получили бы....
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22.04.2021 13:57 Відповісти
та й так и так условный..
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23.04.2021 00:52 Відповісти
Оце ми хочемо повернути в Україну? Нехай ідуть туди куди хотіли і не смердять тут ******.А ці двоє на обмін або у тюрму до повного виправлення
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22.04.2021 14:08 Відповісти
"в ходе реализации оперативной информации ....."

Источник: https://censor.net/ru/v3261374

все орки ОРДЛы уже давно в базе данных СБУ
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22.04.2021 14:22 Відповісти
Их еще в 2015 всех переписали,ходили по улицам..всех опрашивали,показывали базу данных и т д..ну кроме тех кто до войны в раше батрачил и от туда пошел в НВФ..но со временем и тех пробили
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22.04.2021 16:28 Відповісти
Сепары совсем в край охренели
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22.04.2021 14:49 Відповісти
Рвуть з кацапського раю всі гниди,там не пожируєш,один одного за зарплату вбивають.А кацапи їх за людей не вважають
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22.04.2021 17:45 Відповісти
Куди претеся? Тут же "біндьоровци"! Депортувати нах, нічого умовний строк отримувати чи в зоні на шиї платників податків сидіти. Тим більше, що це 100% "консерви". ФСБ так просто не випустили б, своя база даних також є.
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22.04.2021 19:37 Відповісти
 
 