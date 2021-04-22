На Харківщині затримано двох учасників НЗФ, які намагалися в'їхати з Росії в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Чоловіка і жінку, які брали участь у НЗФ на окупованому Донбасі, затримано під час в'їзду з Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У березні оперативні співробітники Харківського прикордонного загону отримали оперативну інформацію щодо можливого перетину кордону з Росії в Україну особами, які брали участь у діяльності незаконних збройних формувань на тимчасово окупованої території України.

Так, у ході реалізації оперативної інформації, спільно з СБУ охоронці кордону виявили в пункті пропуску "Гоптівка" громадянина України 1990 та громадянку України 1976 року народження, які прямували з тимчасово окупованої території через РФ в Україну.

У ході проведення перевірочних заходів стосовно громадян отримано підтверджуючі матеріали щодо їхньої діяльності у незаконних збройних формуваннях.

За цим фактом направлено повідомлення до СБУ про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 258-3 ККУ "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Триває досудове розслідування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито десятьох найманців РФ і двох організаторів "референдуму": СБУ проводить контрдиверсійні заходи на Донбасі. ФОТО