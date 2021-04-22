"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос заявив про те, що має докази причетності заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до діяльності організованої злочинної групи Савлохи у 90-х роках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лерос розповів у спеціальному відео на своїй сторінці в youtube.

"Є внутрішня база управління з боротьби з організованою злочинністю "Скорпіон", в якій акумулюється інформація про кримінальних авторитетів із 1991 року. Ця інформація потрапила до нас ... Він (Тищенко. - Ред.) був членом ОЗУ і фігурував у кількох кримінальних справах, щодо нього проводилися негласні слідчі дії...", - каже Лерос.

За даними Лероса, Тищенко був бригадиром в одній з найвідоміших київських ОЗУ Савлохи.

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