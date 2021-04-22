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"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос. ВIДЕО

Нардеп Гео Лерос заявив про те, що має докази причетності заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до діяльності організованої злочинної групи Савлохи у 90-х роках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лерос розповів у спеціальному відео на своїй сторінці в youtube.

"Є внутрішня база управління з боротьби з організованою злочинністю "Скорпіон", в якій акумулюється інформація про кримінальних авторитетів із 1991 року. Ця інформація потрапила до нас ... Він (Тищенко. - Ред.) був членом ОЗУ і фігурував у кількох кримінальних справах, щодо нього проводилися негласні слідчі дії...", - каже Лерос.

За даними Лероса, Тищенко був бригадиром в одній з найвідоміших київських ОЗУ Савлохи.

Також читайте: Лерос про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський також святкував свій день народження в розпал пандемії в пентхаусі олігарха

Автор: 

ОЗУ (155) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+80
"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос - Цензор.НЕТ 2128
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22.04.2021 14:16 Відповісти
+59
Хорошо, что народ в Киеве не такой конченый как Коля и не проголосовал за него на выборах в ВР, хотя погоди...
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22.04.2021 14:08 Відповісти
+49
ценный кадр, идеально соответствующий запросам зебилов на "новые лица"..
И что характерно, именно зебилы привели его в ВР..
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22.04.2021 14:37 Відповісти
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https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
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23.04.2021 12:57 Відповісти
Сюжет надо назвать "Кличко, приготовиться!" Киевский мэр делал всё то же самое, что и Коля, только для Рыбки - Рыбалко Виктора Ивановича.
Слава Богу, их время уходит в прошлое, убогий непотреб, что Коля, что Кличко, что подобные.
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23.04.2021 13:41 Відповісти
Отакенне очко у Коляна, не повірити, ще з 90-х! Тому що пацан, це не той у кого яйця (с)
"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос - Цензор.НЕТ 326
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23.04.2021 13:55 Відповісти
Лерос идиот!!! Я бы на месте Тищенко тут же подал на него в суд иск о защите чести и достоинства. То что говорит Лерос надо сначало документально подтвердить - решениями суда вступившими в законную силу, прокурорскими постановами и т.д........Если доказательств нет и уголовных дел нет - то это просто "наклеп"...
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23.04.2021 14:00 Відповісти
Ви не на місті Тищенко. Подати він може тільки цивільний позов, а у цивільному процесі не діє принцип невинуватості. Там саме Тищенко доведеться доводити, що він не Коля Оболонський і уся оприлюднена інфа, це по іншій людині. До того ж це ще більше розширить скандал.
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23.04.2021 14:58 Відповісти
маєш досвід, брехливі, нічим не підтверджену і необґрунтовану брехню поширювати і видавати за дійсність.
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24.04.2021 07:39 Відповісти
Лерос говорит, что у него есть доказательства. Если Тищенко это Коля Оболонский, то он не будет подавать в суд.
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24.04.2021 11:17 Відповісти
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