"Заступник голови фракції "Слуга народу" Тищенко був бригадиром Колею Оболонським в ОЗУ Савлохи. Торгував героїном, займався розбоями та рекетом", - Лерос. ВIДЕО
Нардеп Гео Лерос заявив про те, що має докази причетності заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка до діяльності організованої злочинної групи Савлохи у 90-х роках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лерос розповів у спеціальному відео на своїй сторінці в youtube.
"Є внутрішня база управління з боротьби з організованою злочинністю "Скорпіон", в якій акумулюється інформація про кримінальних авторитетів із 1991 року. Ця інформація потрапила до нас ... Він (Тищенко. - Ред.) був членом ОЗУ і фігурував у кількох кримінальних справах, щодо нього проводилися негласні слідчі дії...", - каже Лерос.
За даними Лероса, Тищенко був бригадиром в одній з найвідоміших київських ОЗУ Савлохи.
Топ коментарі
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показати весь коментар22.04.2021 14:16 Відповісти Посилання
+59 Mr Vice President
показати весь коментар22.04.2021 14:08 Відповісти Посилання
+49 Scorpman Y
показати весь коментар22.04.2021 14:37 Відповісти Посилання
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Слава Богу, их время уходит в прошлое, убогий непотреб, что Коля, что Кличко, что подобные.