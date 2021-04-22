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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Війни не буде. У нас зараз городи за графіком, - віцепрем'єр Резніков. ВIДЕО

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на тлі скупчення російських військ біля кордонів заявив, що війни не буде.

Її не має бути. Про це він заявив на брифінгу в Миколаєві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Никвести.

Він зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною і в Криму викликає велике напруження громадян. У зв'язку з цим він вирішив заспокоїти жителів Миколаївської області, зазначивши, що зараз в українців "городи за графіком", і потрібно займатися мирним життям.

"Користуючись нагодою, хочу поінформувати вас. Напевно, є напруга в суспільстві і дуже часто мене запитують, чи буде війна чи не буде, з огляду на скупчення російських військ уздовж наших кордонів, окупованого Криму та лінії зіткнення. Я вам скажу так - я дуже позитивно налаштована людина, війни не буде і її не має бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком. І потрібно займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні. І сподіваюся, такі ж настрої у росіян", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.

Автор: 

агресія (1195) армія рф (18034) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+42
Боже, врятуй Україну від цих правителів!
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22.04.2021 14:08 Відповісти
+27
Я все понял! зеленский, когда набирал себе команду, писал в обьявлении: "требуются долпоепы. Оплата в долларах".
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22.04.2021 14:11 Відповісти
+22
Довбойоб
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22.04.2021 14:11 Відповісти
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Боже, врятуй Україну від цих правителів!
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22.04.2021 14:08 Відповісти
Ага,и поставь правителем Петю ? )
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22.04.2021 14:18 Відповісти
тут никакой ни бог ни царь и не герой не вставит извилины 92% нариду !
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22.04.2021 14:23 Відповісти
А хотелось бы войны.
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22.04.2021 14:51 Відповісти
Війни не буде. У нас зараз городи за графіком, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 3683
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22.04.2021 16:28 Відповісти
І ось за цю муйню клоунську рєзнікови отримують величезну заробітну платню та пільги?!!!
Він же був начебто не поганим адвокатом, чим його зелені накормили?
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23.04.2021 08:55 Відповісти
не скиглити,а брать лопату... огородники херовы
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22.04.2021 14:08 Відповісти
Все вірно! Беріть лопати і відкопуйте з городів зброю заховану дідами, автомати кулемети... ну в кого що є....
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22.04.2021 14:15 Відповісти
а, от коли зберуть врожаї, тоді все можливе
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22.04.2021 15:35 Відповісти
Після Пєйсаху треба "огороди" засаджувати - робити інвестиції
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22.04.2021 14:09 Відповісти
"Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников"
- на майдановский столб *********** пропагандиста ослабевающего бдительность граждан Украины!
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22.04.2021 14:10 Відповісти
І раптом порохоботам почуття іронії як відрізало!
Це ж Баризі можна було верзти про Цинічного Бандеру, а потім списувати це все на жарт.
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22.04.2021 14:58 Відповісти
ты наиболее уязвим, когда думаешь, что в безопасности (С)
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22.04.2021 14:10 Відповісти
Я все понял! зеленский, когда набирал себе команду, писал в обьявлении: "требуются долпоепы. Оплата в долларах".
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22.04.2021 14:11 Відповісти
Довбойоб
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22.04.2021 14:11 Відповісти
Черный Зебильный Кварталовский юмор ....
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22.04.2021 14:11 Відповісти
Феерический зелёный угребан .
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22.04.2021 14:12 Відповісти
отсутствие свободного времени у людей, которое они могут тратить не на огороды, а на свои хобби, интересы, путешествия, самообразование,.... - залог мира!
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22.04.2021 14:12 Відповісти
А если огород - одно из хобби?
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22.04.2021 16:44 Відповісти
огород, как хобби и огород, как средство выживания это разные вещи )) в Украине, к сожалению, речь идёт вобщем то со времён совка в 100% случаях только о втором. "собі та дітям на зіму".
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22.04.2021 16:53 Відповісти
Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 5006
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22.04.2021 14:13 Відповісти
**@нуте
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22.04.2021 14:14 Відповісти
Просто дебил....
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22.04.2021 14:15 Відповісти
Дык понятно.. Путин обычно по старой традиции приурачивает войны к Олимпиадам.. Когда это у нас там в этом году в Токио ( с 23 июля по 8 августа 2021) А пока ясно дело - " огороды"....
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22.04.2021 14:15 Відповісти
Запереживав, небога. Якщо на городі нічого не вродить, то нічим буде кормити касабів
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22.04.2021 14:15 Відповісти
Типа кацапы будут с тобой, дебилом, советоваться... ох и придурок..
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22.04.2021 14:16 Відповісти
Пока у нас будут такие клоуны-дилетанты у власти,в опасности все.
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22.04.2021 14:16 Відповісти
В 14-ом тоже на очереди были огороды - вот и пришли те кто в эти огороды принесли органические удобрения - проще говоря насрали, у вас все такие дэбилы или выборочно все-же?
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22.04.2021 14:17 Відповісти
отключите у дурака микрофон, свяжите руки, чтобы не печатал и ноги, чтобы не сбежал. Побрейте и в палату к Швейку, он ему про войну расскажет.
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22.04.2021 14:18 Відповісти
"Я вам скажу так - я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть." - Ты тупой мудак, нужно быть реалистом! А не позитивным, легкомысленным идиотом. Принимать реальность такой как она есть, адекватно, без искажающих действительность очков, розовых или тёмных.
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22.04.2021 14:18 Відповісти
он исполняет заказ своего зе-хозяина. гособоронзаказ просран, современные вооружения только в макетах, ПВО если 2 дня продержится- уже молодцы. эти зе-ишаки скупают у бывших соцстран списаный хлам втридорога и просирают даже поддержку союзников. что он должен говорить? - правильно...
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22.04.2021 14:25 Відповісти
...а поделись-ка ссылкой насчет ПВО на 2 дня, а?
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22.04.2021 14:36 Відповісти
я обещал ссылку? они будут молодцами, если удастся первые массовые атаки отбить. надолго ресурсов не хватит. а сколько продержатся - то наши внуки прочтут в учебниках истории.
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22.04.2021 14:50 Відповісти
...если утверждаешь какой-то факт - будь добр, обоснуй его, или ты в ПВО служишь?
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22.04.2021 14:54 Відповісти
не по адресу - за "обоснованиями" до резникова или до арестовича. у нас много "икспердов".
а если не успеешь что-то вовремя понять - внуки прочтут в учебниках истории.
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22.04.2021 15:09 Відповісти
P.S. "какой-то факт" - это ж еще не факт, это мое IMHO.
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22.04.2021 15:13 Відповісти
...понятно... Часом, не в одной палате с Игарешкой Л лежишь?
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22.04.2021 15:23 Відповісти
Как бы то ни было, два дня или две недели, а ПВО в Украине не соответствует уровню угрозы. Это факт.
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22.04.2021 16:46 Відповісти
Тупое зелёное ничтожество не знает, разве, что в Украине уже 7 лет идёт война....И она разгорится с бОльшей силой, если зелёная предательская власть будет услужливо заглядывать в очко врагу, вместо того, чтобы наращивать военную мощь , боеспособность армии, развивать гражданскую оборону....
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22.04.2021 14:18 Відповісти
Кацапы только на наш огород и посматривают...
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22.04.2021 14:18 Відповісти
Лучше уж, дурко, олимпиаду вспомни
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22.04.2021 14:18 Відповісти
Бєрітє лапаті, ідітє капаті.
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22.04.2021 14:19 Відповісти
тю, так как раз для огородов надо удобрение
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22.04.2021 14:19 Відповісти
а пацаки що садити городи не будуть, а будуть чекати поки українці новий урожай виростять?
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22.04.2021 14:20 Відповісти
Шутник шутки пытается шутить? А в августе 2014-го вроде была уборка урожая и это разве помешало танкам по полям гасать? Вроде пытаются корчить из себя интеллектуалов, но иногда такую адскую х...йню несут
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22.04.2021 14:21 Відповісти
Иногда?! Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 891
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22.04.2021 14:23 Відповісти
Навіть опзжшники не викликають такої відрази, як ця шобла.
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22.04.2021 14:22 Відповісти
О, вот и вскрылась кансерва...
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22.04.2021 14:29 Відповісти
Ті не маскувлися, та й брехали меньше чим ці вовки в овечій шкурі.
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22.04.2021 14:31 Відповісти
Я навіть не уявляю, за кого голосувати на наступних виборах.
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22.04.2021 14:44 Відповісти
Аби не Порошенко ? Так ? Коли ж ви порозумнішаєте ?
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22.04.2021 14:55 Відповісти
Ха-ха, після всього що порох наробив у нього вже немає шансів стати президентом.
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22.04.2021 15:02 Відповісти
Зеровочка Сергійку , твоєму коломойші вже нічого не допоможе . три пожиттєвих в сша , та в Україні ст 111 +++ .
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22.04.2021 15:12 Відповісти
Я думав, ти нормальна людина. А ти звичайний порохобот.
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22.04.2021 15:16 Відповісти
Запам'ятай курво , що б ти Сергійку ,зараз жив спокійно ,тисячі порохоботів віддали сває життя на війні з кацапами , як мої друзі в Дук, Кульчицького, 72 га..... .І досі захищають --Авдіївка 72 бат , шахта Бутівка , ДУК.
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22.04.2021 15:34 Відповісти
Ну, якщо так то чому половина солдат проголосувала за зеленського?
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22.04.2021 15:51 Відповісти
Штабні криси не солдати.
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22.04.2021 16:35 Відповісти
Давай взагалі усім хто проти пороха заборонимо голосувати.
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22.04.2021 17:15 Відповісти
Ми не кацапи, у нас демократія .
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22.04.2021 18:27 Відповісти
Там из них есть кто нибудь более-менее адекватный?
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22.04.2021 14:22 Відповісти
нет .
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22.04.2021 14:26 Відповісти
Есть. Но без адек-.
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22.04.2021 14:34 Відповісти
Вице-премьеру плюсик
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22.04.2021 14:22 Відповісти
Провидец хренов . В 2014-м тоже никто не ждал , что раша захватит Крым , нагадит на Донбассе и погибнут больше десяти тысяч украинцев .
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22.04.2021 14:25 Відповісти
_Ожидано и предсказуемо с 08.08 Просто очевидно было. Не видел только тот, кто видеть отказывался.
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22.04.2021 14:33 Відповісти
А сегодня ?
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22.04.2021 14:38 Відповісти
_Цель путлера и мацквы - вся Украина. ВСЯ. Вот исходя из этого надо оценивать все действия врага.
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22.04.2021 14:54 Відповісти
Тепер розумію чому фуйло нагнав війська до кордону з Україною весною. Щоб пацаки в кількості 150 тис. засрани с/г угіддя в Ростовській, Воронежській областях. Дорого сьогодні раші міндобриво з газу продукувати. Не чути було чи туалетний папір підвезли, чи пальцем витиратись будуть.

"Ярославсия робяти,
Економию вядут.
Жопу пальцем вытирают,
А бумагу бярягут".
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22.04.2021 14:26 Відповісти
Да, скоро начнется "жара" на огородах. Вчера перепахал, пусть подсыхает.
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22.04.2021 14:26 Відповісти
я уже представил как х..ло на даче под Геленджиком садит картошку и подрезает деревья...
и ни о какой войне не думает...
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22.04.2021 14:26 Відповісти
***** может присесть на картошку - чтобы пахла Россией.
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22.04.2021 14:54 Відповісти
Огороды у тех кто живет от зарплаты до зарплаты. У этих по графику сейчас Мальдивы
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22.04.2021 14:29 Відповісти
У Резнікова в голові городи, а ми давно зібрані , чекаємо набат .
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22.04.2021 14:29 Відповісти
Шабат.
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22.04.2021 14:32 Відповісти
Як не буде??? А удобряти земельку чим?
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22.04.2021 14:29 Відповісти
Ги ги ги. Правда весело! Чого не гиржемо?
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22.04.2021 14:34 Відповісти
Вот именно,що огороды
Войны не будет. У нас сейчас огороды по графику, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 9652
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22.04.2021 14:41 Відповісти
В 2014 году Нелька Штепа успокаивала жителей Славянка, что это наши ребята, все в порядке не переживайте. Теперь эта ********** тварь успокаивает народ, что войны не будет при 100 тысячной армии кацапов у границ. А если будет, что ты тогда запоёшь?
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22.04.2021 14:43 Відповісти
Кал людини. За добу утворюється до 200 г калу.
Пацаки підігнали 150 000 русозольдатів, які продукують за день: 0,2 кг.*150000=30 000 кг * 30 днів = 900 000 кг або 900 тон "руссогавна".
Перебувати пацаки будуть на "учениях" 6 місяців.
900 000 кг або 900 тон "руссогавна" * 6 місяців = 5 400 000 кгм. або 5 400 тон.

Охеренний об'єм для експорту "удобрения" в Туреччину для вирощування помідорів, які потім подавлять тракторами і викинуть на сміття.

Оце бізнес так бізнес.
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22.04.2021 14:43 Відповісти
В кремле никто никогда никакой огород не обрабатывал.
Максимум - поsцать в кукурузе.
Войска, стоящие на границе, видят картошку разве что в алюминиевой миске.
На огород они ходили в юности - решать в кукурузе глобальные задачи.
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22.04.2021 14:52 Відповісти
От это облом...
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22.04.2021 14:52 Відповісти
Вообще москали действуют по классике Орды.Стали лагерем на границе и шатают ситуацию.Подкупают лояльных Орде золотом.Проводят диверсии по отравлению колодцев.Травят скот.Сжигают поля пшеницы вызывая голод.Применяют чумных,больных оспой для возникновения эпидемии.Тут им Ковид помогает сегодня.Запускают разные слухи,разобщая народ и сея раздор в правящих кругах,выжидая удобный момент.Лагерь Орды на границе стоит сегодня не для шантажа и запугивания.Он тупо ждёт благоприятного момента.И это нужно понимать и по возможности блокировать.Вот ты говоришь огороды.Но вот и уделите особое внимание полям,щоб случайно не возгорались..Ну и дальше по всем направлениям блокируйте,щоб момент для вторжения не настал
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22.04.2021 15:00 Відповісти
"Дебил,б###дь." (с)
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22.04.2021 15:05 Відповісти
Десь це вже було.

Серпень 1991, в Москві путч, на кону доля СРСр. Леонід Кравчук: "нам зараз не до вашого оцього всього, у нас жнива, урожай треба зібрати".
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22.04.2021 15:08 Відповісти
по перше - війна триває
по друге - тупішого жарту давно не чув. Таке собі шось у стилі шароварного дурника.
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22.04.2021 15:11 Відповісти
Це він каже що наче війна йде по ініціативі українців? Тобто ми будемо зайняті "городами" і тому війну не розпочнемо?
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22.04.2021 15:26 Відповісти
у селюков огороды весной это понятно.. какая связь с войной?, а если юмор, то очень плоский и дебильный...
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22.04.2021 16:02 Відповісти
во зебилье, вот это аргументы
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22.04.2021 17:31 Відповісти
еще 1 клоун примкнул к непобелимой бригаде.гнусавое чмо,милованов,малюська,степашкин,ну и канеш,бэбэбэеков-чорт-муссорини.
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22.04.2021 18:12 Відповісти
та у вас коломойшинских слугоуродов хрен его знает какие огороды в головах с самого начала.
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22.04.2021 18:35 Відповісти
З такими цінами на продукти українці скоро і олію будуть самі виробляти. За коментар українською лайк.
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22.04.2021 20:30 Відповісти
Это Резников прокомментировал новость о начале отвода московитских войск.
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22.04.2021 20:51 Відповісти
Достаевский плачет...
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22.04.2021 21:04 Відповісти
Боже, какой дебил!
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22.04.2021 22:01 Відповісти
хоть бы кто из сов-мина за посевную что либо сказал в этом сезоне. Единственное в чём лидеры в мире мы.
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23.04.2021 19:59 Відповісти
 
 