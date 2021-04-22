Житель Житомирщини шпигував на Росію, його затримали. ВІДЕО+ФОТО
Чоловік за гроші збирав розвіддані про військових частинах регіону. Він визнав свою провину і може провести за ґратами від 12 до 15 років.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Співробітники спецслужби задокументували, що для виконання завдання російських кураторів агент повинен був:
- провести відеозйомку двох військових об’єктів;
- зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;
- встановити місця проживання військовослужбовців.
Агент вже підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів, і збирався передати цю інформацію кураторам з ФСБ.
"Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності", - зазначили в СБУ.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без конфіскації.
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Доказательства налицо.
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Я про "доказательства" с сарказмом написал.
пусть сидит, соколик
Не уловил сарказма?
много ещё гнид неблагодарных выкормила земля Украины,
а школы - недовоспитали...