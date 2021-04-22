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Житель Житомирщини шпигував на Росію, його затримали. ВІДЕО+ФОТО

Чоловік за гроші збирав розвіддані про військових частинах регіону. Він визнав свою провину і може провести за ґратами від 12 до 15 років.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що для виконання завдання російських кураторів агент повинен був:

  • провести відеозйомку двох військових об’єктів;
  • зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані;
  • встановити місця проживання військовослужбовців.

Агент вже підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів, і збирався передати цю інформацію кураторам з ФСБ.

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"Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності", - зазначили в СБУ.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без конфіскації.

Житель Житомирщини шпигував на Росію, його затримали 01
Житель Житомирщини шпигував на Росію, його затримали 02

Автор: 

затримання (4357) росія (66431) СБУ (13052) ФСБ (1460) шпигунство (1022) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+37
А Андрушу Єрмака коли за це ж саме затримають???
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22.04.2021 17:03 Відповісти
+20
От 12 до 15 лет всего то? Какая то беззубая у нас хунта. Настоящая хунта разобрала бы его на органы и приправу к фаршированным снегирям.
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22.04.2021 17:04 Відповісти
+18
Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 7997

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 6710
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22.04.2021 17:05 Відповісти
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А Андрушу Єрмака коли за це ж саме затримають???
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22.04.2021 17:03 Відповісти
Наркоман?
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22.04.2021 18:20 Відповісти
Ні, просто уважно прочитав листівку на фото. Може тобі окуляри надіти, і теж прочитати?
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22.04.2021 18:25 Відповісти
Все таки наркоман
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22.04.2021 19:33 Відповісти
И шо ты там вычитало?
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22.04.2021 22:31 Відповісти
Так они своих не трогают...
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22.04.2021 22:25 Відповісти
На кремлівських харчах вирішив морду наїсти, падла
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22.04.2021 17:03 Відповісти
Гнида
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22.04.2021 17:12 Відповісти
От 12 до 15 лет всего то? Какая то беззубая у нас хунта. Настоящая хунта разобрала бы его на органы и приправу к фаршированным снегирям.
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22.04.2021 17:04 Відповісти
Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 7997

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 6710
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22.04.2021 17:05 Відповісти
Перебор.
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22.04.2021 17:07 Відповісти
нічого нового: тупо дзеркалять гебняві, просто копіюють наклейки часів Помаранчевої революції 2004 року "Вони брешуть" зі значками тб-каналів
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22.04.2021 17:07 Відповісти
Вот теперь на эти каналы можно в суд подавать.
Доказательства налицо.
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22.04.2021 17:09 Відповісти
Як вони карту України намалювали, уроди! Начебто без Крима але з можливістью зіскочити....
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22.04.2021 17:32 Відповісти
Та там на пожизненное тянет.
Кстати, можешь свой лайк убрать.
Я про "доказательства" с сарказмом написал.
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22.04.2021 17:40 Відповісти
Ага, хунта утискає справжні, чесні та незалежні ЗМІ !
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22.04.2021 19:28 Відповісти
"Джентельменский набор" рашиского шпийона, наш ответ "визитке Яроша"

пусть сидит, соколик
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22.04.2021 17:37 Відповісти
Лайк можешь убрать.
Не уловил сарказма?
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22.04.2021 17:42 Відповісти
От падла! А, ты понял?
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22.04.2021 17:05 Відповісти
Ну и сволочь ,пятнашкой по рогам козлу ...
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22.04.2021 17:06 Відповісти
ЛУчше б на зеленского компромат собирал!!!
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22.04.2021 17:06 Відповісти
дерьмак, демченко - уже сидят за шпионаж и слив спецопераций в пользу парашии?
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22.04.2021 17:07 Відповісти
А визитки медведчука у него не было?
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22.04.2021 17:10 Відповісти
да,
много ещё гнид неблагодарных выкормила земля Украины,
а школы - недовоспитали...
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22.04.2021 17:14 Відповісти
Кстати, частенько замечаю около военной части крутится, нутром чую - шпион. Нужно будет Баканову звякнуть.

Житель Житомирщины шпионил на Россию, его задержали - Цензор.НЕТ 4401
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22.04.2021 17:17 Відповісти
Судячи з гасла на листивці: "Тільки зміна влади поверне свободу слова", СБУ пов'язали якогось порохобота.
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22.04.2021 17:19 Відповісти
Порохоботы в отличии от вас не смотрят каналы кума *****. Или ты слепой, или идиот, что ничего больше не заметил?
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22.04.2021 19:27 Відповісти
В нього був доступ на територію військових частин? Вільно там пересувався і спокійно малював собі схеми територій? Вільно заходив у штаб і копіював списки та особисті дані військовослужбовців? Цікаво, на яку аудиторію розрахована ця казочка? Хоча, судячи по коментарях, знаходяться такі, що і вірять...
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22.04.2021 17:21 Відповісти
Для того, щоб збирати данні та шпигувати, не потрібно обов'язково мати доступ у саму частину. Але він міг мати цей доступ, якщо, наприклад, працював у цій військовій частині на якійсь невійськовій посаді, чи просто виконував якісь підрядні роботи. Варіантів безліч. І тільки порохоботи мають сумнів, що в Україні існують російські шпигуни
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22.04.2021 17:53 Відповісти
Дані, про які говориться в статті, може зібрати тільки військовослужбовець, який має БЕЗПОСЕРЕДНІЙ доступ до них. І все. Про якісь невійськові посади та підрядників взагалі говорити нема чого.
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22.04.2021 18:19 Відповісти
Не пиши маячню. Ті данні, про які говориться у статті, можна зібрати навіть не заходячи у військову частину, бо офіцери не у казармі живуть. Єдине, що потребує дос туп до частини, це зйомка, але її можна зробити з окна автомобілю, який доставляє до частини хліб.
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22.04.2021 18:23 Відповісти
Причому, додам, що і відеозйомка об'єктів теж можна робити на відстані.
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22.04.2021 18:27 Відповісти
Попробуй збери. Потім розповіси, як це було легко.
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22.04.2021 22:34 Відповісти
..в Житомире в бывших гарнизонах, на Богунии и в Озёрном .таких -масса...І це-не "казочка"-бо, за покликанням "руцкога міра",таких покидьків-,хоч греблю гати..
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22.04.2021 18:00 Відповісти
Час розсплати настав.
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22.04.2021 17:33 Відповісти
Гавна кусок...
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22.04.2021 18:14 Відповісти
Ловите не пешек, а тех агентов ФСБ, которые сидят в украинской власти и в компаниях!
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22.04.2021 18:16 Відповісти
а когда киву мертвечука бойку с рабиновичем брать будите ? я думаю они сливают кацапам важнее инфу !
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22.04.2021 18:27 Відповісти
Очко порвали?
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22.04.2021 21:04 Відповісти
 
 