Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

35-річний житель міста трощив каси і знищував товар, обурившись, що співробітники магазину зробили його дружині зауваження через відсутність маски.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "0629".

Відео інциденту опубліковано в соціальних мережах.

На цих кадрах видно, як чоловік із сокирою вривається в магазин і починає трощити каси. Покупці і продавці з переляку розбіглися від нього.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Після нападу магазин закрили, на вулиці утворилася черга з покупців. Коментувати те, що трапилося, співробітники супермаркету відмовилися.







У поліції розповіли, що встановили особу чоловіка з сокирою.

"За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона перебуває в публічному місці без захисної маски під час карантину", - сказано в повідомленні поліції.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. У поліції зазначили, що наприкінці минулого року "чоловік вже потрапляв у поле зору поліції за аналогічний злочин", і йому оголошено про підозру.

Дружина хулігана Юлія в коментарях у соцмережах намагається прояснити ситуацію. Вона заявила, що маски ніколи не носила і скаржиться на те, що законним шляхом не може відстояти своє право на це.

"Нічого не працює! Ми написали 20 заяв пером! І ніхто не був притягнутий за законом! Тепер тільки сокирою!", - пише Юлія.