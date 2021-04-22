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Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

35-річний житель міста трощив каси і знищував товар, обурившись, що співробітники магазину зробили його дружині зауваження через відсутність маски.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "0629".

Відео інциденту опубліковано в соціальних мережах.

На цих кадрах видно, як чоловік із сокирою вривається в магазин і починає трощити каси. Покупці і продавці з переляку розбіглися від нього.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Після нападу магазин закрили, на вулиці утворилася черга з покупців. Коментувати те, що трапилося, співробітники супермаркету відмовилися.

Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі 01

Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі 02
Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі 03
Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі 04

У поліції розповіли, що встановили особу чоловіка з сокирою.

"За попередньою інформацією, чоловік скоїв правопорушення через конфлікт між своєю дружиною та персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона перебуває в публічному місці без захисної маски під час карантину", - сказано в повідомленні поліції.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. У поліції зазначили, що наприкінці минулого року "чоловік вже потрапляв у поле зору поліції за аналогічний злочин", і йому оголошено про підозру.

Дружина хулігана Юлія в коментарях у соцмережах намагається прояснити ситуацію. Вона заявила, що маски ніколи не носила і скаржиться на те, що законним шляхом не може відстояти своє право на це.

"Нічого не працює! Ми написали 20 заяв пером! І ніхто не був притягнутий за законом! Тепер тільки сокирою!", - пише Юлія.

Чоловік із сокирою розніс супермаркет у Маріуполі 05

Автор: 

Маріуполь (3253) погром (65) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+65
Посадить тупого быка и заставить заплатить ущерб. Народ уже совсем дичает
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22.04.2021 18:44 Відповісти
+43
І кому цей імбецил зробив гірше?
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22.04.2021 18:45 Відповісти
+38
Идиот.
Печально, что таких идиотов много.
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22.04.2021 18:45 Відповісти
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если Мариуполь то вполне возможно что боевик из дынры-лыныры но в любом случае эту мразь обнаглевшую на проучить -ПО ЗАКОНУ хотя-бы потому что в стране уже целая волна вот таких неадекватных ******* с оружием -один стреляет другой с топаром и т.д.и т.п. каждый день
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23.04.2021 00:02 Відповісти
Капец, ломка у него от большого стажа "залежності".
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23.04.2021 00:11 Відповісти
Ё.....ті, всі троє.
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23.04.2021 01:17 Відповісти
А топорик-то из Эпицентра....
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23.04.2021 02:41 Відповісти
Исторический экскурс, в определенном смысле. Вот так жили 1000 лет назад. Крушили без проблем все вокруг.
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23.04.2021 08:47 Відповісти
За все, что он разбил заплатят поставщики товаров. Спишут как неликвид и выставят на поставщика.
За такие выходки нужно сажать в тюрьму.
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23.04.2021 09:12 Відповісти
акцент слышится, кажется...
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23.04.2021 09:14 Відповісти
Дело не в маске!
В чем конфликт - не скажу.
Иначе меня снова забанят.
Таких конфликтов с каждым годом будет всё больше.
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23.04.2021 09:37 Відповісти
хоть намекни)
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23.04.2021 16:57 Відповісти
Скрепу в башці заклинило...
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23.04.2021 10:08 Відповісти
Был ломатьдзе теперь будет за это сидетьзе)))
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23.04.2021 10:10 Відповісти
"Сосите" это он о наболевшем?
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23.04.2021 10:55 Відповісти
Человека достала окружающая мудистика, когда всяким тищенко можно, видите ли, вырабатывать групповые антитела на блатном свингерпати, а остальных - повсеместно утомляют бесполезным масочным маскарадом... Но я смотрю, тут в топах комментарии кому всё это нравится. Поэтому человек с топором прав, когда сказал: "Сосите!".
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23.04.2021 11:51 Відповісти
Интересная у Вас позиция, предлагаете равняться на дебилов и отморозков которым на всех насрать кроме себя любимых. Может лучше какой то пример поищите для подражания, человека который заботится о ближних? Такие люди как этот переболеют в лёгкой форме Короной, а заразят десяток из которых человека три могут умерить. А этому быдлу на них похер что это чейто пожилой Отец и чьята Мать или чейто ребёнок. Ублюдок масочку не носит, с тапором на людей бросается. Я б ему голову отрубил, мозгов нет не у него не у его жены, значит и головане нужна.
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23.04.2021 14:36 Відповісти
Не каждый хочет быть овцой.
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24.04.2021 14:30 Відповісти
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