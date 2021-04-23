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Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном. ВIДЕО

Російська система ППО "Панцир" була знищена турецьким БПЛА Bayraktar Akinci в анімаційному ролику компанії-виробника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик від компанії AKINCI з'явився після того, як у Росії опублікували в рекламі дронів-камікадзе Lancet анімацію, в якій було знищено Bayraktar TB2.

Bayraktar Akinci - турецький висотний дальній безпілотний літальний апарат (БПЛА) виробництва турецької компанія Baykar Makina, на цей момент оснащений українськими двигунами. Нині тривають випробування третього прототипу "Акінджі".

Також дивіться: Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4430) зброя (7564) ППО (3329) росія (66431) Туреччина (3636) знищення (7696)


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Топ коментарі
+133
Во-первых, это красиво...
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23.04.2021 11:01 Відповісти
+130
ты смотри..и не боятся провоцировать)))
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23.04.2021 11:00 Відповісти
+106
Турки показали уничтожение российской системы ПВО "Панцирь" турецким БПЛА Bayraktar Akinci с украинским двигателем - Цензор.НЕТ 1794
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23.04.2021 11:04 Відповісти
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По скрєжопим...тидищ!!!
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23.04.2021 21:03 Відповісти
Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном - Цензор.НЕТ 8570
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23.04.2021 23:34 Відповісти
Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном - Цензор.НЕТ 7746
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23.04.2021 23:35 Відповісти
Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном - Цензор.НЕТ 1464
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23.04.2021 23:37 Відповісти
Обамыч одобряет)
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25.04.2021 12:41 Відповісти
Семейство Байрактаров во главе с отцом семейства Оздемиром,это вам не советское Мавзолейное дерьмо.Они еще наделают шуму в мировой политике.... энд вооружениях
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24.04.2021 03:46 Відповісти
что бы вы там себе не думали им до ленина как попой до неба извените а шуму наделать не сложно врядли кто способен на больший шум чем академик забабахин 10 гигатон это всетаки сила
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24.04.2021 16:07 Відповісти
Дивні наші люди... По -перше Ердоган ніякий не "супердруг" України і не треба такі дурні гасла виголошувати. У турків як у мусульманської та напіврадикально-ісламської країни свої інтереси і їм не друзі по -доброму а ні Україна, а ні Росія а ні США. З боку НАТО до самої Турції безліч питань і я раджу поцікавитися як Турція свого часу була прийнята в НАТО і по яким причинам. Україна зараз, не дивлячись навіть на зе- поца та кацапську наволоч при владі - більш позитивний кандидат у зрівнянні, а ніж була тоді Турція. .Для Турції всі ці країни - "невірні" ( тихенько на вухо) і так буде завжди, допоки не прийде до влади цивілізовапний президент Турції який сповідує прогрес, реальну демократію та західний спосіб життя зі збереженням мусульманської культури, літератури ..віри та інше - але не робитиме з цього фанатичний мавпізм. І так буде завжди. Поки що ніхто з переліку- туркам - не браття - це потрібно розуміти..Далі..
Не дивлячись на "киселя" який знов брехав за гроші на кацап -пропагОндон ТБ що турецькі дрони програють у двічі "новітнім" кацапським непотрібам (виявилося що навпаки) - ці дрони доволі вже не зовсім панацея. Вони вразливі по своєму розміру і самі по собі без тактичної підтримки та розкладу - не воюють бо їх стара совецька ПВО збиває. Це правда і не треба собі видумувати міфи. Воювати такими дорогими іграшками треба вміти тактично - так як це робив Азербайджан- спочатку пустили начинені вибухівкою без пілотів "кукурузники" а коли армяни вистріляли боєзапас - пішли турецькі дрони і не раніше.. Та й то 6 одиниць були збиті. Тому - перевага цих дронів тільки одна - там не має пілота. А у світі є більш дорогі цяцьки - які нам ніхто не дасть - та й ми не зможему ціну за них дати - які по можливостям від турецьких - далеко за небокраєм. Як що навіть порівнювати цінність та ефективність зброї яку дають Україні - то джавеліни більш ефективні у своїй царині. Набагато більш...Тобто - дрони потрібні..але до них ще потрібні "макітри" та знання і це не те що нас вже захистило так як треба. Потрібна своя ******* авіація, своя ******* ПВО, своя ******* Стугна - якась там "У".."С".."М"..неважливо..яка буде реальним прототипом джавеліну бо ми їх не накупимся ( больше 200 тис долл. одна ракета) ..свої дрони, які дуже важко збити тим, що є у кацапстана ( це абсолютна реальність як би не ганчірка покоцанориле -ющенко , камерний півень пєтухович - злодій , поросятина - злодій, та не зе-поц - злодій).. Це - реальний рух вперед ..а не 2 джавеліни та 4 турецькі дрони за двигуни яких - влада розкраде гроші по карманах..як не свинарчуки - так тарани - таргани та інше падло..Поки веселитися немає з чого..
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24.04.2021 10:13 Відповісти
Можна до опупіння повторювати подвиги так званих президентів, але це нічого не значить. Так само як ганчірка прапора для тубільців чи кольорові папірці, за які вони здатні продати рідну маму.
Суть в тому, що Україна - не просто колонія, а колонія колонії! Це дійсно унікальна амбіція, як сказала би лялька-ющенко. Рашка - як територія - формально після другої світової підтвердила (відстояла) свій статус колонії США. Але у 1991 звершився двірцевий переворот, по якому цих колоній стало більше. Але що найголовніше - США вирішили поділитися впливом на ці колонії з так званим Євросоюзом, тобто Німеччиною.

Та з німцями не можна гратися в такі ігри. Період після першої світової це показав дуже яскраво. Вони сплять і бачать, поки будуть жити, відновлення свого впливу на всю Євразію, який вони втратили всередині 19 століття у так званих колоніальних війнах. Втратили так гучно, що у 1858 році їх головна колонія прмйняла чорно-жовто-білий прапор, а всього через 30 років - назад аквафреш. І не допомогли ані народовольці, ані революціонери, ані перша світова... США ціною своєї великої депресії за 20 літ вибудував перед і за Уралом монстра, який і чавив цю Німеччину у другій світовій. І продовжили це робити після перемоги.

І тут виявилося, що Німеччина сповідує толєрастію, має символічну армію, позбулася всіх колоній і ніби так перетворилася на рівноправну, тільки дуже економічно потужну, гейропейську країну. Єврокомісія - рекордсмен бюрократії та болото корупції. Здавалося, що може Америці тепер загрожувати?

Але німці дуже вперті, падлючі і хитрі. Що вони зробили? Ще один двірцевий переворот в рашці, в результаті якого штазі останні 20 років напряму керує цим монстром. І всі нелогічні дії пуйла тоді стають дуже зрозумілими і логічними. Зручно ж загрібати жар чужими руками, правда ж? Тафай тафай Флатімір, мі с тапой!
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24.04.2021 11:43 Відповісти
нельзя хотелки выдавать за реальность
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24.04.2021 16:08 Відповісти
поддерживаю не надо хотелки выдавать за реальность
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24.04.2021 16:54 Відповісти
наконец разумный комментарий. Украина субъект а не объект отношений. Украина с таким колос
сальным научным бэкграундом глотая слюни смотрит на турецкие дроны???? Это же афера с откатами. Притом, что двигатели украинские, а вся начинка состоит из запчастей других производимых в других государствах.
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24.04.2021 19:41 Відповісти
вот это шас войны пошли видосиками в интернетиках эти их мультиком те в ответ дивизию блогеров с экспертами
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24.04.2021 16:02 Відповісти
зато мы като не заметно перешли в новую эру ведь прошли уже эти варварские времена когда колбасу делали из животных
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24.04.2021 16:04 Відповісти
турки они и есть турки аборигены
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24.04.2021 16:23 Відповісти
турки живут не сравненно лучше нас это мы на их фоне аборигены
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24.04.2021 16:55 Відповісти
и как это экипаж не увидел на своих компьютерах что к ним летит ракета и не удрал по дальше
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24.04.2021 17:50 Відповісти
Слава конечно цэ " файный зергуд ". но Запад отказался поставлять двигатели туркам ...а Украина как послушный сателлит " последует . Тем более что и сами турки это поняли и поэтому
турецкая оборонная компания Baykar будет использовать двигатели производства местной компании TUSAS Engine Industries для боевых ударных беспилотников BayraktarТВ2 вместо украинских двигателей от https://file.liga.net/companies/motor_sich_oao Мотор Сич . Об этом https://www.globaldefensecorp.com/2020/11/01/turkey-to-replace-ukrainian-engines-with-domestic-engine-in-bayraktar-tb2-drone/ сообщает издание Global Defense Corp о ссылкой на заявление технического директора компании Сельчука Байрактара.
"Новый двигатель, разработанный TUSAS Engine Industries имеет наилучшие показатели эффективности в своем классе во всем мире", - цитирует издание техдиректора компании.
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24.04.2021 21:50 Відповісти
Ганьба, що Україна не виробляє свої власні ударні безпілотники.
Причому дистанційно керовані безпілотники - це низькоефективний засіб проти армії, яка має купу станцій РЕБ і зенітних систем.
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24.04.2021 23:30 Відповісти
Переваги ударного Сокіл-300 над Bayraktar TB2 - Коростельов розкрив подробиці

закупівля "байрактарів" була правильним рішенням для швидкого забезпечення потреби в розвідувально-ударних безпілотниках ЗСУ.
Однак вважає доцільним паралельно розвивати український проект. Він відзначає, що розробка і майбутня закупівля коштуватиме менше ніж контрактні ціни на турецькі літальні апарати, які вже купила Україна.
Коростельов прогнозує, що на завершення розробки Сокіл-300 КБ потрібно ще близько року.

https://mil.in.ua/uk/news/perevagy-sokil-300-nad-bayraktar-tb2-korostelov-rozkryv-podrobytsi/
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25.04.2021 02:10 Відповісти
Отак і нам треба! Є з чого і є як - аби влада не срала!!!
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25.04.2021 10:33 Відповісти
А чего туркам боятся "провоцировать" рАсею ? Они ведь помидорами сбили балалаешных мудАссов и, извинившись, болт ложили на рАсейские "санкции"...
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13.08.2021 08:41 Відповісти
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