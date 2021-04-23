Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном. ВIДЕО

Російська система ППО "Панцир" була знищена турецьким БПЛА Bayraktar Akinci в анімаційному ролику компанії-виробника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик від компанії AKINCI з'явився після того, як у Росії опублікували в рекламі дронів-камікадзе Lancet анімацію, в якій було знищено Bayraktar TB2.

Bayraktar Akinci - турецький висотний дальній безпілотний літальний апарат (БПЛА) виробництва турецької компанія Baykar Makina, на цей момент оснащений українськими двигунами. Нині тривають випробування третього прототипу "Акінджі".

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