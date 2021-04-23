Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ провели навчання в Херсонській області. ВIДЕО

Підрозділи протиповітряної оборони провели навчання в Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час навчань воїни відпрацювали вихід на бойові позиції, розгортання мобільних комплексів ППО і знищили умовного противника.

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