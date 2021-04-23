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Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ провели навчання в Херсонській області. ВIДЕО

Підрозділи протиповітряної оборони провели навчання в Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час навчань воїни відпрацювали вихід на бойові позиції, розгортання мобільних комплексів ППО і знищили умовного противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турки показали знищення російської системи ППО "Панцир" турецьким БПЛА Bayraktar Akinci з українським двигуном. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3329) військові навчання (2785) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+12
лучше такое кино не снимать
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23.04.2021 13:14 Відповісти
+10
Печальное зрелище - это проплаченый долбоеп, который разгоняет тут панику. Украина - это не парашия, где на видосики тратят миллионы денег. кстати, парашия, за неделю войны в Грузии, потеряла 10% самолетов своей группировки воюя с армией в которой небыло пво как такового.
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23.04.2021 13:54 Відповісти
+8
Зато у юзика новый джип за 2млн и квартираа за 200тыс евро
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23.04.2021 13:58 Відповісти
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Печальное зрелище... У рахи в Крыму 250 самолетов + вертолеты и плотное подавление ПВО РЭБами. Сметут наше ПВО и пойдут бомбить, они в Сирии натренировались. Если штаты небо не закроют, то Украине жаба цыцьки даст...
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23.04.2021 13:02 Відповісти
Печальное зрелище - это проплаченый долбоеп, который разгоняет тут панику. Украина - это не парашия, где на видосики тратят миллионы денег. кстати, парашия, за неделю войны в Грузии, потеряла 10% самолетов своей группировки воюя с армией в которой небыло пво как такового.
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23.04.2021 13:54 Відповісти
ето тебе соловьев расказал ?
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23.04.2021 17:16 Відповісти
якщо москальські "вояки" такі круті, то чо вони так круто пролетіли сім років назад, коли в Україні армії не було від слова ВЗАГАЛІ?
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24.04.2021 01:33 Відповісти
движки убиты почти на всей технике, что в кадре. особенно последний кадр - "шишига" масло просто выплевывает в выхлопную трубу.
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23.04.2021 13:07 Відповісти
Тебя послушаешь и начнет закрадываться мысль, что тридцатилетний газ66 отвечает стандартам евро-6
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23.04.2021 13:56 Відповісти
лучше такое кино не снимать
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23.04.2021 13:14 Відповісти
Что это за показуха? Колёса одни...
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23.04.2021 13:17 Відповісти
ролик не о чём!!(как и всё зелёное)тут уместней бы сказать что это тренинг по физической подготовке но никак не,,учения ПВО" без реальных стрельб и целей по которым отрабатывают можно назвать известной фразой:,,подростковый анонизм"
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23.04.2021 13:20 Відповісти
66 шишига выморажуе..,в фб есть норм качество я вгруппу пост одобрил и вк..
https://vk.com/wall23518146_31028

https://www.facebook.com/groups/164003210759824/permalink/1079357599224376/?__cft__[0]=AZVL6Z8wTNPB7k-IfaYUzgxtiVPhvFvS1EZlMp8TN32eKS6rfPSzvHuyxT89wmEcVPD_SgVNl1eJZR7P51HKhRHkkCzaoywgViD_1qlFjqjyPuS5A6r4e1upoLq5WqsVmZsGEExsThg0WkCO1iVydX06APGkp-4GQ3PTL8YqhFTP7SzSmcrZXLGeT5iJsG55lYYo1zI-_s9hZ4F45hNmdRbV&__tn__=%2CO%2CP-R
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23.04.2021 13:35 Відповісти
печаль конкретно в этой части устарелое вооружение я не пойму как оно до сих пор работает ..электроник та..
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23.04.2021 13:37 Відповісти
Це відсіки запилюють для преЗЕдента? Я не фахівець, але мені здається з такою протиповітряною обороною капець.
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23.04.2021 13:40 Відповісти
На переносном комплексе краска облупилась....
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23.04.2021 13:41 Відповісти
Зато у юзика новый джип за 2млн и квартираа за 200тыс евро
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23.04.2021 13:58 Відповісти
а у зеленского дом в криму и платит налоги путину)
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23.04.2021 17:49 Відповісти
Мля, какое позорище! Впрочем чему удивляться ... Какое МО такие и учения, такие и "видосики".
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23.04.2021 14:14 Відповісти
Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ провели навчання в Херсонській області - Цензор.НЕТ 2248
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23.04.2021 14:27 Відповісти
Совковый хлам,грустно...
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23.04.2021 14:42 Відповісти
замполиты в МО до сих пор видосов снимать не научились... призвали б уже блогера какого???..вон в Киеве есть на GTR ездит..димон что ли???))))
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23.04.2021 15:18 Відповісти
Мда. До роликів які роблять блогери дуже далеко, візьміть приклад хоча б із Азов.

Та і техніка така що нею не в полі треба тренуватись, а в місті, бо в полі вона легко буде знищена.
Для поля треба щось типу C-Ram. Це така штука що стріляє неймовірно великою кількістю снарядів що на запрограмованій відстані можуть перетворюватись у хмару осколків. Тобто збивається будь-який бпла, ракета чи навіть арт снаряд.
https://www.youtube.com/watch?v=J087UXUt6BM
https://www.youtube.com/watch?v=64RI38PLEL4
https://www.youtube.com/watch?v=I0PgSQbOmKI
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23.04.2021 15:28 Відповісти
Армянщина чистой воды. Судя по всему ПВО нагорного карабаха было сильнее этого что показали в этом "видео продукте". Убожество. Зато зеля через аристовича кричит на всех углах про реформу ПВО, беспрецедентный бюджет на перевооружение. Ну ну...
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23.04.2021 18:54 Відповісти
вони бюджетні гроші витрачають на що завгодно - захмарні зарплати собі та тьолочкам, фінансування своїх бізнесів, на авакова, аби не на ВПК та армію
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23.04.2021 19:24 Відповісти
Как можно уничтожить противника не сделав ни одного выстрела? Проформа от ВСУ. Гидко дивитись на генеральски ігри.
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23.04.2021 19:07 Відповісти
Зато дзвину нит! Нашо воно то АСУ треба!...
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23.04.2021 20:25 Відповісти
Если вся надежда это зенитки времен расцвета СССР, то от такой рекламы становится еще хуже.
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23.04.2021 20:16 Відповісти
Клуб исторической реконструкции.
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23.04.2021 23:07 Відповісти
С єтих 60летних зениток ни одного стоящего на вооружении самолета сбить невозможно. Совковая рухлядь и показуха.
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24.04.2021 11:12 Відповісти
Це п....ць.
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25.04.2021 09:36 Відповісти
 
 