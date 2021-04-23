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В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі. ВIДЕО

Якщо у сфері відповідальності одного міністра є корупція, то такого чиновника не можна довго тримати, а потрібно відразу звільняти.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті реформи прокуратури були звільнені декілька сотень корумпованих прокурорів.

"Мова про те, що 37 млрд доларів, і це підтверджує уряд, щороку крадеться в Україні. І в цій ситуації практично нічого не змінилося. Ситуація така, що багато міністрів починають говорити:"А ми до чого? Якщо вони крадуть, то нехай правоохоронним органам відповідають". Є конкретна система, яка працює в Україні. Є політична відповідальність міністра, якщо в сфері одного міністра крадеться 20 млрд гривень, а є і побільше, то такого міністра не можна довго тримати, а їх тримають нескінченно зараз", - зауважив Саакашвілі.

Глава комітету Нацради реформ підкреслив, що на міністрів, які хочуть зробити щось хороше, відразу відбуваються нападки з боку Ради, судів і СБУ.

"Тобто цілий консорціум працює: судів, есбеушників, депутатів, та ще й депутатів абсолютно різних фракцій. Мені здається, в цій ситуації, коли головне джерело - бюрократія, дуже добре навчилася з усіх боків обходити ... Тим же фермерам, закручують гайки. Придумали штраф, якщо у них переносні заправки, а без цього жоден фермер не може працювати, 5 тис доларів хабаря або набагато більше штрафу. Це придумали вже зараз, це не раніше було. Тобто такі речі, що голову відрубують, і виростає відразу нова", - підкреслив Саакашвілі.

Він зазначив, що РНБО тут не допоможе.

"Президенту потрібно брати владу, йому треба бути жорсткішим. Я не кажу, що він повинен встановити диктатуру, але йому треба брати владу врешті-решт", - додав Саакашвілі.

Автор: 

корупція (4723) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+57
этот грузин идиот?
зеленский и так взял ВСЮ власть в руки полностью..! Так даже янукович не брал, как взял зеленский..

вывод один, эти 37 млрд крадёт сам зеленский
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23.04.2021 15:18 Відповісти
+43
Мыша, скажи теперь: "Зеленский барыга"
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23.04.2021 15:25 Відповісти
+28
А 25 млрд из Ковидного фонда не забыл прибывить?! Или то что с*издил сам Голобородьько это типа не кража?
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23.04.2021 15:18 Відповісти
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вынь утырок хер изо-рта и говори внятно!
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24.04.2021 06:54 Відповісти
И что же еще Зебил не прибрал к ручкам липким, если все его приближенные слуги за год накупили себе особняков, машин, дачек за границей и курточек по несколько сотен тысяч?
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24.04.2021 08:07 Відповісти
А зеля такой : --- Власть? Брать в руки?! Не-ее-е, мне страшна, пусть пока полежит, да я и не умею...
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24.04.2021 08:57 Відповісти
Виходить, що "свинарчукам" руки так і не повідрубували.
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24.04.2021 09:04 Відповісти
Невже Мішо такий дурний, а може придурюється? У зелі в руках вся влада, що ще треба? Він краде разом зі своїм оточенням.Ось і все.
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24.04.2021 10:19 Відповісти
Ці тупі люди ніколи не зрозуміють, що руйнуючи та обкрадаючи один одного і свою державу, і мріючи мовчки робити те ж саме, що роблять злодії, щоб "запанувати" у своїй сторонці, вони постійно руйнують свій дім, а потім або їдуть будувати на север крайній он безкрайній рюсскіе деревні, або розбрідаються по світу хто куди, а ті хто залишається перероджується в манкуртів без роду і імені.
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24.04.2021 11:43 Відповісти
В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 958
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24.04.2021 13:05 Відповісти
Украина - не Грузия, где один человек ЛИЧНО может всем руководить.
Масштаб не тот!
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24.04.2021 13:32 Відповісти
28.07.2020 г.​​СААКАШВИЛИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ НА КУРЧЕНКО
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко. Это совпало по времени с наездом Саакашвили на Министра финансов Сергея Марченко. Саакашвили заявил, что Марченко угрожает отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.

Сразу после этого последовала информация, что Ираклий Катамадзе, сын бывшего посла Грузии в Украине Григора Катамадзе, друга и партнера Саакашвили, который возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков, получит должность заместителя начальника Киевской таможни. До этого он был исполняющим обязанности руководителя николаевской таможни и возглавлял таможенный пост в аэропорту "Борисполь". Оба места хлебные.

Но все дело в том, что отец и сын Катамадзе - это не просто друзья и земляки Саакашвили, а еще и люди Курченко. Которым он до сих пор платит. Григол Катамадзе в 2013 году официально устроился в компанию Курченко ВЕТЭК заместителем председателя наблюдательного совета (https://biz.liga.net/all/tek/novosti/eks-posol-gruzii-v-ukraine-stal-zamestitelem-kurchenko?fbclid=*************************************************************).
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24.04.2021 13:35 Відповісти
В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1326Взять в руки ..зачем. можно и так .
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24.04.2021 13:44 Відповісти
В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3802Взять в руки .? .зачем. можно и так .
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24.04.2021 13:46 Відповісти
Прикольно наблюдать как кремлеботы и порохоботы лайкают друг дружку через свои клоны ! )))
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24.04.2021 14:01 Відповісти
Клоуна для того і поставили, щоб вкрасти все, що тільки можна.
Поки лохторат радіє, що "сдєлалі порошенка".
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24.04.2021 14:13 Відповісти
вот те раз!

знают сколько своровали но знают кто?! - бред! фантастика!
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24.04.2021 17:54 Відповісти
в данный момент Гидрант страны с подачи ЗЕБилов главный аферист беня и этим все сказано, пока эта пархатая Шобла будет паразитировать на Украинской земле ни чего хорошего для страны не будет...
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24.04.2021 21:35 Відповісти
Саакашвили, не притворяйтесь! Зеленский - враг Украины, воры под его покровительством.
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24.04.2021 23:00 Відповісти
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