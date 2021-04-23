В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі. ВIДЕО
Якщо у сфері відповідальності одного міністра є корупція, то такого чиновника не можна довго тримати, а потрібно відразу звільняти.
Про це в ефірі "Право на владу" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в результаті реформи прокуратури були звільнені декілька сотень корумпованих прокурорів.
"Мова про те, що 37 млрд доларів, і це підтверджує уряд, щороку крадеться в Україні. І в цій ситуації практично нічого не змінилося. Ситуація така, що багато міністрів починають говорити:"А ми до чого? Якщо вони крадуть, то нехай правоохоронним органам відповідають". Є конкретна система, яка працює в Україні. Є політична відповідальність міністра, якщо в сфері одного міністра крадеться 20 млрд гривень, а є і побільше, то такого міністра не можна довго тримати, а їх тримають нескінченно зараз", - зауважив Саакашвілі.
Глава комітету Нацради реформ підкреслив, що на міністрів, які хочуть зробити щось хороше, відразу відбуваються нападки з боку Ради, судів і СБУ.
"Тобто цілий консорціум працює: судів, есбеушників, депутатів, та ще й депутатів абсолютно різних фракцій. Мені здається, в цій ситуації, коли головне джерело - бюрократія, дуже добре навчилася з усіх боків обходити ... Тим же фермерам, закручують гайки. Придумали штраф, якщо у них переносні заправки, а без цього жоден фермер не може працювати, 5 тис доларів хабаря або набагато більше штрафу. Це придумали вже зараз, це не раніше було. Тобто такі речі, що голову відрубують, і виростає відразу нова", - підкреслив Саакашвілі.
Він зазначив, що РНБО тут не допоможе.
"Президенту потрібно брати владу, йому треба бути жорсткішим. Я не кажу, що він повинен встановити диктатуру, але йому треба брати владу врешті-решт", - додав Саакашвілі.
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Масштаб не тот!
В СБУ отследили возобновление контактов Михаила Саакашвили со своим недавним спонсором Сергеем Курченко. Это совпало по времени с наездом Саакашвили на Министра финансов Сергея Марченко. Саакашвили заявил, что Марченко угрожает отставкой, если не будет назначен нужный ему глава таможни.
Сразу после этого последовала информация, что Ираклий Катамадзе, сын бывшего посла Грузии в Украине Григора Катамадзе, друга и партнера Саакашвили, который возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков, получит должность заместителя начальника Киевской таможни. До этого он был исполняющим обязанности руководителя николаевской таможни и возглавлял таможенный пост в аэропорту "Борисполь". Оба места хлебные.
Но все дело в том, что отец и сын Катамадзе - это не просто друзья и земляки Саакашвили, а еще и люди Курченко. Которым он до сих пор платит. Григол Катамадзе в 2013 году официально устроился в компанию Курченко ВЕТЭК заместителем председателя наблюдательного совета (https://biz.liga.net/all/tek/novosti/eks-posol-gruzii-v-ukraine-stal-zamestitelem-kurchenko?fbclid=*************************************************************).
Поки лохторат радіє, що "сдєлалі порошенка".
знают сколько своровали но знают кто?! - бред! фантастика!