В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі. ВIДЕО

Якщо у сфері відповідальності одного міністра є корупція, то такого чиновника не можна довго тримати, а потрібно відразу звільняти.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті реформи прокуратури були звільнені декілька сотень корумпованих прокурорів.

"Мова про те, що 37 млрд доларів, і це підтверджує уряд, щороку крадеться в Україні. І в цій ситуації практично нічого не змінилося. Ситуація така, що багато міністрів починають говорити:"А ми до чого? Якщо вони крадуть, то нехай правоохоронним органам відповідають". Є конкретна система, яка працює в Україні. Є політична відповідальність міністра, якщо в сфері одного міністра крадеться 20 млрд гривень, а є і побільше, то такого міністра не можна довго тримати, а їх тримають нескінченно зараз", - зауважив Саакашвілі.

Глава комітету Нацради реформ підкреслив, що на міністрів, які хочуть зробити щось хороше, відразу відбуваються нападки з боку Ради, судів і СБУ.

"Тобто цілий консорціум працює: судів, есбеушників, депутатів, та ще й депутатів абсолютно різних фракцій. Мені здається, в цій ситуації, коли головне джерело - бюрократія, дуже добре навчилася з усіх боків обходити ... Тим же фермерам, закручують гайки. Придумали штраф, якщо у них переносні заправки, а без цього жоден фермер не може працювати, 5 тис доларів хабаря або набагато більше штрафу. Це придумали вже зараз, це не раніше було. Тобто такі речі, що голову відрубують, і виростає відразу нова", - підкреслив Саакашвілі.

Він зазначив, що РНБО тут не допоможе.

"Президенту потрібно брати владу, йому треба бути жорсткішим. Я не кажу, що він повинен встановити диктатуру, але йому треба брати владу врешті-решт", - додав Саакашвілі.