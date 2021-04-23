Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє". ВIДЕО
Чиновників, які замішані в корупції, необхідно відразу звільняти, а президенту бути суворішим і взяти владу в руки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив в ефірі "Право на владу".
Він навів приклад роботи майданчика "Prozorro".
"Подивіться як працює система "Prozorro". Я один з її авторів свого часу, але там стільки всього написали. Наприклад, в Житомирі, щоб ремонтувати машини державні, СТО, потрібно мати оборот 20-30 млн на рік. Де ви знайдете в Житомирі СТО з 30-ма мільйонами? Там тільки одне, прописали "Prozorro" під це СТО та всі державні служби: "Ну да, ну такі умови, а що робити?", - розповів Саакашвілі.
За його словами, "злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє".
"Навіщо для цього декларації? У них на обличчі написано, хто вони такі. Треба просто таких міністрів знімати відразу. Таких заступників міністрів знімати відразу. Таких місцевих представників президента знімати відразу. І тоді ми не будемо говорити:"Ой, закон нам не дозволяє, у нас якісь речі з судами, вони не відповідають усім нормам закону". Так нісенітниця це, це просто окозамилювання. Потрібно просто вдарити кулаком Зеленському і треба брати владу. Як він говорив:"Бандит, вийди звідси. Бандит вийшов і пішов в сусідній кабінет і досі там сидить. Так ось, просто за комір його", - зазначив Саакашвілі.
Нагадаємо також, раніше Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или оно "тут совсем нипричем, винават кто-то другой, проста бубочке мешают работать в теплой ванне"
ха, Саакашвили назвал зеленского лохом и каким-то дурачком, который за 2 года не сумелО "взять власть"?))
а кто же тогда страной управляет, неужто "какой-то дурачок был на моем месте"(с)вислюк оманский
"Нужно просто ударить кулаком (в морду) зеленскому и надо брать власть"
Але ж не скаже.
"Что ж такое? Как же так?"
(с) М.Жванецкий
в Украине нет и никогда не было никакой коррупции
як воно президентом працювало, хоча... в нас теж обирати "вміють".
Оце діло!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Да не надо скромничать ,два года.Не два года,а тридцать лет.