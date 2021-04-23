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Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє". ВIДЕО

Чиновників, які замішані в корупції, необхідно відразу звільняти, а президенту бути суворішим і взяти владу в руки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив в ефірі "Право на владу".

Він навів приклад роботи майданчика "Prozorro".

"Подивіться як працює система "Prozorro". Я один з її авторів свого часу, але там стільки всього написали. Наприклад, в Житомирі, щоб ремонтувати машини державні, СТО, потрібно мати оборот 20-30 млн на рік. Де ви знайдете в Житомирі СТО з 30-ма мільйонами? Там тільки одне, прописали "Prozorro" під це СТО та всі державні служби: "Ну да, ну такі умови, а що робити?", - розповів Саакашвілі.

За його словами, "злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні, як і раніше, щорічно крадеться $ 37 млрд. Зеленському треба бути жорсткішим і взяти владу в руки, - Саакашвілі. ВIДЕО

"Навіщо для цього декларації? У них на обличчі написано, хто вони такі. Треба просто таких міністрів знімати відразу. Таких заступників міністрів знімати відразу. Таких місцевих представників президента знімати відразу. І тоді ми не будемо говорити:"Ой, закон нам не дозволяє, у нас якісь речі з судами, вони не відповідають усім нормам закону". Так нісенітниця це, це просто окозамилювання. Потрібно просто вдарити кулаком Зеленському і треба брати владу. Як він говорив:"Бандит, вийди звідси. Бандит вийшов і пішов в сусідній кабінет і досі там сидить. Так ось, просто за комір його", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо також, раніше Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Автор: 

корупція (4723) Саакашвілі Міхеіл (2155) Prozorro (1988)


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Топ коментарі
+24
это что же - зеленский окружил себя ворами, барыгами, кумовьями
или оно "тут совсем нипричем, винават кто-то другой, проста бубочке мешают работать в теплой ванне"
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23.04.2021 16:12 Відповісти
+18
жду коли Зеленський стане баригою
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23.04.2021 16:12 Відповісти
+15
Вот мразь.. "президенту надо быть строже". Т.е. не главзебил виноват в коллапсе, а бояре.
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23.04.2021 16:18 Відповісти
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жду коли Зеленський стане баригою
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23.04.2021 16:12 Відповісти
То не важливо. Головне, що не Порошенко. 😊
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23.04.2021 16:29 Відповісти
Да, шариковы в украинской власти душат народ третий год.
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23.04.2021 17:37 Відповісти
Ну Ермак же сказал недавно, что Зеленский не будет бороться с олигархатом и коррупцией. Что еще надо, чтобы услышать это заявление? Они все открыто говорят, но люди не умеют даже слушать и слышать. Сейчас они готовят голосование по уничтожению украинского собственника украинской земли. Кто об этом интересовался? Никто. Глухие и слепые.
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23.04.2021 17:36 Відповісти
это что же - зеленский окружил себя ворами, барыгами, кумовьями
или оно "тут совсем нипричем, винават кто-то другой, проста бубочке мешают работать в теплой ванне"
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23.04.2021 16:12 Відповісти
п.с. "Нужно просто ударить кулаком Зеленскому и надо брать власть"

ха, Саакашвили назвал зеленского лохом и каким-то дурачком, который за 2 года не сумелО "взять власть"?))
а кто же тогда страной управляет, неужто "какой-то дурачок был на моем месте"(с)вислюк оманский
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23.04.2021 16:16 Відповісти
хотя.. фразу "Нужно просто ударить кулаком Зеленскому" можно трактовать и так:
"Нужно просто ударить кулаком (в морду) зеленскому и надо брать власть"
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23.04.2021 16:17 Відповісти
«Янелох « , значит пустое место ?Слепое ,тупое , глухое и обдолбленное
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23.04.2021 16:39 Відповісти
Блін, знати би кого саме він ганяє, і хто конкретно - його...
Але ж не скаже.
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23.04.2021 16:13 Відповісти
Грає той, хто більше платить. Там мораллю не заморочуються.
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23.04.2021 16:31 Відповісти
А когда было по другому.
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23.04.2021 16:13 Відповісти
Міхо, готуйся к депортації
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23.04.2021 16:14 Відповісти
Так шо? Таки барыги?
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23.04.2021 16:16 Відповісти
ты по себе не чвствуешь ?
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23.04.2021 16:21 Відповісти
ВОР ? или крадун ?
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23.04.2021 16:17 Відповісти
Вот мразь.. "президенту надо быть строже". Т.е. не главзебил виноват в коллапсе, а бояре.
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23.04.2021 16:18 Відповісти
все он правду сказал , оно так и есть
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23.04.2021 16:20 Відповісти
Что так и есть?? Да осел оманский всю эту воровскую шайку возглавляет....
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23.04.2021 16:23 Відповісти
И назначал именно он 🤢🤡🐲 и коышует . Возьмите к примеру ,ермака,татарова, венедиктову ………
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23.04.2021 16:44 Відповісти
Міхо, затягуй пісню про баригу на мотив 'Суліко'!))) Можу підспівати...
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23.04.2021 16:20 Відповісти
Який в Україні відсоток українців при владі?
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23.04.2021 16:20 Відповісти
73 відсотка делегували владу єтаму зе. А чи вважати 73 українцями..., а хто ж тоді дурні?
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23.04.2021 17:24 Відповісти
Про Зе поки,що мовчить, але "Міхо, що живе на даху" вже почав пісню безкорисливого правдоруба.
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23.04.2021 16:21 Відповісти
Про осла мишка не может....потому как в камере в Тбилиси окажется в момент...
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23.04.2021 16:24 Відповісти
Для правящего кодлана Коломойского Украина страна чужая, враждебная, холодная. Территория "зарабатывания" денег воровством, грабежом, мародёрством.
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23.04.2021 16:21 Відповісти
а как же кодланы другие правящие, не Коломойского?
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23.04.2021 16:29 Відповісти
а как же кодланы другие правящие, не Коломойского? -Кто такие? Почему не знаю?
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23.04.2021 16:40 Відповісти
не может быть чтобы про Ахметова, Пинчука не слышали
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23.04.2021 17:09 Відповісти
не может быть чтобы про Ахметова, Пинчука не слышали/ Ещё есть Альперин, Боголюбов, Киперман, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер и многие другие. Но они только воруют. Правят кадры, которые решают всё.А назначает кадры главный кадровик Украины Коломойский.
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23.04.2021 17:56 Відповісти
товарищам евреям власть в этом мире дана и в Украине тоже у них свои опыты
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23.04.2021 19:50 Відповісти
Етаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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23.04.2021 16:23 Відповісти
Опять?
"Что ж такое? Как же так?"
(с) М.Жванецкий
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23.04.2021 16:26 Відповісти
Все знают, все терпят, значит всех устраивает. А президент этот слабоват из трусливых евреев, чтобы так кардинально действовать, хотя сразу видно было, что он не лидер на уровне государства.
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23.04.2021 16:28 Відповісти
Те що дурень та покидьок - це було помітно ще й 2019, але ж обрали!
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23.04.2021 17:27 Відповісти
Саакашвилли все врет и выдумывает
в Украине нет и никогда не было никакой коррупции
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23.04.2021 16:28 Відповісти
Рыги с янукодлой во главе...были как дети малые по сравнению с ослом и его зеленым стадом.....сейчас воруют уже даже не стесняясь....
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23.04.2021 16:29 Відповісти
И особо не скрываясь....
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23.04.2021 16:30 Відповісти
Держите вора!!!
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23.04.2021 16:32 Відповісти
дивлюся на цього саакашвілі - яке ж воно пришелепкувате.
як воно президентом працювало, хоча... в нас теж обирати "вміють".
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23.04.2021 16:52 Відповісти
Надо просто таких министров снимать сразу.Источник:https://censor.net/ru/v3261644 их не снимать надо,а сажать в тюрьму или растреливать,как в Китае.
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23.04.2021 16:56 Відповісти
может Вам в северную корею переехать? Там с расстрелами "все в порядке"
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23.04.2021 17:29 Відповісти
Кругом одні бариги))
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23.04.2021 16:59 Відповісти
попруть скоро Мішу і ці...ну нізя у нас на керманичів перти
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23.04.2021 17:03 Відповісти
Із 1920 року так.
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23.04.2021 17:11 Відповісти
"Вор на воре сидит и вором погоняет" ©
Оце діло!

Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє" - Цензор.НЕТ 3871
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23.04.2021 17:22 Відповісти
ОООО и этот поця проснулся
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23.04.2021 17:28 Відповісти
можно сколько угодно наяривать на порошенка или кого другого, но только Михо способен дать под зад кому угодно из ворья. все остальные импотенты, включая вашего петю
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23.04.2021 17:35 Відповісти
Будучи Головою Одеської ОДА, Саакашвілі не крав і красти не давав. Він вільно без охорони виходив до людей, сперечався, пояснював (одного "ветерана"-провокатора в Ізмаїлі навіть поставив на місце словесно), на найбільш складних ділянках дороги Одеса - Рені (ту дорогу прокладали при Саакашвілі, і гроші "вибив" він) навіть мав свою палатку, де періодично проводив час і наради. Говорив і робив він завжди по-правді . Тому його і "з"їли"... такі в Одесі не потрібні.
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23.04.2021 17:48 Відповісти
У нас так устроено - все в стране определяется первым лицом государства. Но если ты взял всю власть на себя, то и отвечать за все должен, т.е если воруют чиновники, то виноват прежде всего президент и никак иначе. Если не согласен с этим, то действуй в рамках конституции, по которой по внутренней жизни страны у премьер-министра больше прав, чем у президента.
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23.04.2021 17:36 Відповісти
Миша, ты же не дурак. Все прекрасно понимаешь. В Украине уже два года вся власть сосредоточена на Банковой. Такого не было ни при пришествии "первых барыг", ни до них. Один человек отвечает за все. Имя этого человека Владимир Зеленский. Все же видят, как ты виляешь хвостом и не называешь вещи своими именами. Ты смешон и жалок.
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23.04.2021 18:50 Відповісти
В Украине уже два года вся власть сосредоточена на Банковой.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да не надо скромничать ,два года.Не два года,а тридцать лет.
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23.04.2021 20:31 Відповісти
Скоро у Міхо знову заберуть українське громадянство
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23.04.2021 19:14 Відповісти
дуже точний діагноз.......лікувати нікому!!!
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23.04.2021 20:11 Відповісти
Хорошо хоть не барыги.
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23.04.2021 20:23 Відповісти
Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє" - Цензор.НЕТ 4375
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23.04.2021 23:43 Відповісти
Злодюги,які пишуть та приймають закони,звісно враховують в них свої інтереси і власну безпеку,можливість відкупитися,уникнути покарання і вийти "сухими"із води.То як може система покриття злочинів покарати тих, хто її створив?
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24.04.2021 03:28 Відповісти
А никого не смущает, что последние лет двадцать при власти одни и теже фамилии (кланы).
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24.04.2021 12:03 Відповісти
Ну сидит. И дальше что?
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24.04.2021 12:14 Відповісти
 
 