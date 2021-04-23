Саакашвілі про сьогоднішню корупцію серед чиновників: "Злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє". ВIДЕО

Чиновників, які замішані в корупції, необхідно відразу звільняти, а президенту бути суворішим і взяти владу в руки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив в ефірі "Право на владу".

Він навів приклад роботи майданчика "Prozorro".

"Подивіться як працює система "Prozorro". Я один з її авторів свого часу, але там стільки всього написали. Наприклад, в Житомирі, щоб ремонтувати машини державні, СТО, потрібно мати оборот 20-30 млн на рік. Де ви знайдете в Житомирі СТО з 30-ма мільйонами? Там тільки одне, прописали "Prozorro" під це СТО та всі державні служби: "Ну да, ну такі умови, а що робити?", - розповів Саакашвілі.

За його словами, "злодій на злодієві сидить і злодієм поганяє".

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"Навіщо для цього декларації? У них на обличчі написано, хто вони такі. Треба просто таких міністрів знімати відразу. Таких заступників міністрів знімати відразу. Таких місцевих представників президента знімати відразу. І тоді ми не будемо говорити:"Ой, закон нам не дозволяє, у нас якісь речі з судами, вони не відповідають усім нормам закону". Так нісенітниця це, це просто окозамилювання. Потрібно просто вдарити кулаком Зеленському і треба брати владу. Як він говорив:"Бандит, вийди звідси. Бандит вийшов і пішов в сусідній кабінет і досі там сидить. Так ось, просто за комір його", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо також, раніше Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".