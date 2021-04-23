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Депутати "ЄС" і ОПЗЖ побилися в Херсонській облраді через прапор РФ. ВIДЕО

Депутат "ЄС" Хлань спробував повісити представнику ОПЗЖ Устинову, який виступав з трибуни, на шию плакат з прапором РФ написом "пособник окупанта". Устинов чинив опір.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Kherson.net.ua.

Інцидент стався під час виступу Єгора Устинова. Сергій Хлань підійшов до промовця з трибуни і спробував повісити йому на шию плакат, але той відштовхнув опонента. Зав'язалася бійка.

В результаті один з депутатів відтіснив Хлань, і він разом з усією фракцією "ЄС" покинув засідання.

Устинов, продовжуючи виступ, заявив, що подібна поведінка депутата обласної ради є неприпустимою.

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"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо", - сказав він.

Автор: 

бійка (746) облрада (283) Херсон (3466) Європейська Солідарність (1093) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+62
а у прикордонному Херсоні треба киздити із подвійною силою
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23.04.2021 17:31 Відповісти
+54
та зажоп давно пора пиз...ти
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23.04.2021 17:28 Відповісти
+39
Кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!!!)))
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23.04.2021 17:29 Відповісти
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сепарская клоака, нужны чистки и закрытие опзж
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24.04.2021 14:10 Відповісти
Вот только в 2014-м году, Народный Фронт Яценюка и БПП Порошенко не ввели военное положение. На много ли они лучше ОПЗЖ, вот в чём вопрос и не являются ли такие потасовки простым отвлечением внимания от чего-то другого.
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24.04.2021 15:27 Відповісти
Главное что не ползали на колинах перед Путиным, и на заглядывли ему в очко как это делает Зеленский, в поисках "мира"
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24.04.2021 17:02 Відповісти
И газ у него не покупали?
И уголь у него не покупали?
И Медведчуку не разрешили прямыми рейсами в Москву летать?
И т.д. и т.п.
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24.04.2021 18:47 Відповісти
Тогда Коломойскому не разрешали летать в Украину, а сейчас и газ и уголь и топливо покупаем у России, и даже электроэнергию. Аааа за газ две платежки Зелохиии!!!!
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24.04.2021 23:55 Відповісти
А при Порошенко одна платежка, но зато какая - в газ добавка, за типа покупку в Словакии, а за уголь Донбасса, по "Ротердам +", закупка дизтоплива для наших танков у РФ, введение 20% налога для малых фермеров, умышленное обрушение курса гривны примерно в 3 раза.

Есть книга "Государство и коррупция", писательницы Аккерман Роуз, так вот она прямо заявляет, что те. кто поддерживают коррупционера, являются подельниками в его преступлениях.

Что Порошенко, что Зеленский, с моей точки зрения, преступники и коррупционеры. Тут другое удивляет - есть почитатели Сои, которые своих конкурентов называют Зелохами. Ну ладно Зеленский просто обманул тех, кто никогда ранее политикой не интересовался, но КАК можно было додуматься голосовать в первом туре за Порошенко. после пяти лет его барыжничества - вот этих мой мозг понять не в состоянии, тогда точно получается, что права Аккерман и они соучастники преступлений.
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25.04.2021 11:15 Відповісти
в опзж надо сразу с нагана стрелять -проверять больно или нет -ногами допинать а потом можно и не драться и накрыть флагом аквафреша
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24.04.2021 17:06 Відповісти
Так а где драка?
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24.04.2021 17:22 Відповісти
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