Депутати "ЄС" і ОПЗЖ побилися в Херсонській облраді через прапор РФ. ВIДЕО

Депутат "ЄС" Хлань спробував повісити представнику ОПЗЖ Устинову, який виступав з трибуни, на шию плакат з прапором РФ написом "пособник окупанта". Устинов чинив опір.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Kherson.net.ua.

Інцидент стався під час виступу Єгора Устинова. Сергій Хлань підійшов до промовця з трибуни і спробував повісити йому на шию плакат, але той відштовхнув опонента. Зав'язалася бійка.

В результаті один з депутатів відтіснив Хлань, і він разом з усією фракцією "ЄС" покинув засідання.

Устинов, продовжуючи виступ, заявив, що подібна поведінка депутата обласної ради є неприпустимою.

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"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо", - сказав він.