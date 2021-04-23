Депутати "ЄС" і ОПЗЖ побилися в Херсонській облраді через прапор РФ. ВIДЕО
Депутат "ЄС" Хлань спробував повісити представнику ОПЗЖ Устинову, який виступав з трибуни, на шию плакат з прапором РФ написом "пособник окупанта". Устинов чинив опір.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Kherson.net.ua.
Інцидент стався під час виступу Єгора Устинова. Сергій Хлань підійшов до промовця з трибуни і спробував повісити йому на шию плакат, але той відштовхнув опонента. Зав'язалася бійка.
В результаті один з депутатів відтіснив Хлань, і він разом з усією фракцією "ЄС" покинув засідання.
Устинов, продовжуючи виступ, заявив, що подібна поведінка депутата обласної ради є неприпустимою.
"Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо", - сказав він.
Топ коментарі
+62 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.04.2021 17:31 Відповісти Посилання
+54 Olexandr Chornogorodskij
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+39 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар23.04.2021 17:29 Відповісти Посилання
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И уголь у него не покупали?
И Медведчуку не разрешили прямыми рейсами в Москву летать?
И т.д. и т.п.
Есть книга "Государство и коррупция", писательницы Аккерман Роуз, так вот она прямо заявляет, что те. кто поддерживают коррупционера, являются подельниками в его преступлениях.
Что Порошенко, что Зеленский, с моей точки зрения, преступники и коррупционеры. Тут другое удивляет - есть почитатели Сои, которые своих конкурентов называют Зелохами. Ну ладно Зеленский просто обманул тех, кто никогда ранее политикой не интересовался, но КАК можно было додуматься голосовать в первом туре за Порошенко. после пяти лет его барыжничества - вот этих мой мозг понять не в состоянии, тогда точно получается, что права Аккерман и они соучастники преступлений.