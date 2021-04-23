"Куди піде Путін?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять агресію РФ, обіцянки росіян "повернути Харків" і візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка. ВIДЕО

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як далеко здатен зайти Путін, що росіяни мають на увазі, коли говорять "повернемо Харків" і чому депутат СН Шевченко їздив до Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії представлять результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чи хочуть українці виїхати в інші країни на постійне місце проживання.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Олександр Трухін, народний депутат, "Слуга народу";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Євген Шевченко, народний депутат, "Слуга народу";

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Дмитро Гудков, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ (2011-2016);

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;

Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.