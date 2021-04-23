"Куди піде Путін?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять агресію РФ, обіцянки росіян "повернути Харків" і візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка. ВIДЕО
Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як далеко здатен зайти Путін, що росіяни мають на увазі, коли говорять "повернемо Харків" і чому депутат СН Шевченко їздив до Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у студії представлять результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чи хочуть українці виїхати в інші країни на постійне місце проживання.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента;
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
Олександр Трухін, народний депутат, "Слуга народу";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Євген Шевченко, народний депутат, "Слуга народу";
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
Дмитро Гудков, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ (2011-2016);
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;
Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;
Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.
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Пока что, реальность выглядит так.
...но мы ж обсуждаем международный уровень обращений и отношений. -- там принято деликатность проявлять... -- ну, извини...*)
- А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Одне з двох - або «Недороссією», або «Полуроссією»…
"Известный журналист Дмитрий Гордон заявил о готовности воевать за Украину, если его призовут в армию. Об этом он заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».
На вопрос ведущей, является ли он резервистом, Гордон ответил: «Думаю, да. Офицер».
Также журналист подтвердил свою готовность идти на фронт, если его призовут.
«Если призовут - конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут», - заявил он.
Но тут же поинтересовался: «А есть другие варианты, если призовут?»"
Или не странно.
Шуйстер вже зрозумів напевно , що це - Україна ,, і куди треба сунути своє сьорбало , а куди не слід . .
Куда ж тут закрываться...
Говорять про:
- Росія відводить війська від кордону, але посилює протистояння з Україною та Заходом. Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга Народу"),
Микола Величкович (фракція "Європейська Солідарність"),
Андрій Осадчук (фракція "Голос"),
Дмитро Лубінець (група "За майбутнє").
Також до обговорення долучаться:
генерал Збройних сил України, заступник Секретаря РНБО (2019-2020) - Сергій Кривонос;
ветеран АТО, народний депутат VIII скликання - Ігор Лапін;
народна депутатка VIII скликання - Ганна Гопко;
голова Української асоціації американістики - Макар Таран.
Транслюють: Ютуб, 5-тий телеканал, телеканал Еспресо з 19:20 сьогодні
Але беніна смаглючка-то є саме блювотиння! Вона без беніного румунського пудєля дубіни якось не звучить.)
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .