УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5481 відвідувач онлайн
Новини Відео
5 468 50

"Куди піде Путін?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять агресію РФ, обіцянки росіян "повернути Харків" і візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка. ВIДЕО

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, як далеко здатен зайти Путін, що росіяни мають на увазі, коли говорять "повернемо Харків" і чому депутат СН Шевченко їздив до Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії представлять результати ексклюзивного опитування "Свободи слова Савіка Шустера" про те, чи хочуть українці виїхати в інші країни на постійне місце проживання.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим (1998-2001; 2002-2005), радник голови Офісу президента;

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя", заступник голови Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Олександр Трухін, народний депутат, "Слуга народу";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Євген Шевченко, народний депутат, "Слуга народу";

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009-2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Дмитро Гудков, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ (2011-2016);

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання "РБК-Україна";

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;

Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.

Автор: 

шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
***** может пойти только на йух...и ни куда более....
показати весь коментар
23.04.2021 19:05 Відповісти
+8
Странно шо Сявика НЕ ИНТЕРЕСУЮТ темы про вечеринки слуг, отдыхи зеленского, провал вакцинации, воровство ковид-фонда.

Или не странно.
показати весь коментар
23.04.2021 19:08 Відповісти
+7
В стране 73% дегенератов, всасывающих любое говно из телевизора.

Куда ж тут закрываться...
показати весь коментар
23.04.2021 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** может пойти только на йух...и ни куда более....
показати весь коментар
23.04.2021 19:05 Відповісти
-- он и пойдёт -- по головам...
показати весь коментар
23.04.2021 19:06 Відповісти
По головам винторого скота в паРаше он туда может пойти даже в припрыжку....
показати весь коментар
23.04.2021 19:07 Відповісти
-- по украинским головам тоже и не только по ним...
Пока что, реальность выглядит так.
показати весь коментар
23.04.2021 19:14 Відповісти
путін здувся, за його словами немає ніяких реальних дій, тільки гучні понти!
показати весь коментар
23.04.2021 19:54 Відповісти
Ага... -- а от тебя тихая мудрость источается... -- шо аж все хотят встретиться с тобой, а не с Путиным... *)
показати весь коментар
23.04.2021 20:03 Відповісти
А чому ти путін пишеш з великої літери і не скорочуєш до ***** ?
показати весь коментар
23.04.2021 20:53 Відповісти
Лично для тебя -- патриотично: путин-*****! Полностью согласен...
...но мы ж обсуждаем международный уровень обращений и отношений. -- там принято деликатность проявлять... -- ну, извини...*)
показати весь коментар
23.04.2021 20:58 Відповісти
Дойшло
показати весь коментар
23.04.2021 21:03 Відповісти
-- встречным курсом...*)
показати весь коментар
23.04.2021 21:04 Відповісти
- Куме, я як ви думаєте, як буде називаться держава наших сусідів, на півночі і сході, коли китайці заберуть у них Сибір?
- А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Одне з двох - або «Недороссією», або «Полуроссією»…
показати весь коментар
23.04.2021 19:33 Відповісти
***** пойдёт червей кормить. Более важный вопрос, сколько он людей за собой утащит.
показати весь коментар
23.04.2021 19:48 Відповісти
Даже не знаю, по какой причине мне нужно будет смотреть этот заведомый бред? *)
показати весь коментар
23.04.2021 19:05 Відповісти
Смачного ,чергова порція локшини ,готова для вживання !!!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 19:13 Відповісти
не-не-не! -- даже не проси... ...потом перескажешь мне в трёх матерных словах ... -- коротко, но ясно! *)
показати весь коментар
23.04.2021 19:16 Відповісти
Я ящик не дивлюсь,лише серіали ,я під них швидше засинаю !!!)))
показати весь коментар
23.04.2021 19:20 Відповісти
О так и я -- Шустера не смотрел, но осуждаю! *)
показати весь коментар
23.04.2021 19:23 Відповісти
Там и так все ясно канал Ахметова да ещу и у Шустера всегда достойные гости!
показати весь коментар
23.04.2021 19:49 Відповісти
Один Кравчук, чего токо стоит! -- 30 лет вырванной жизни...*)
показати весь коментар
23.04.2021 19:51 Відповісти
Не скажите, Кравчук очень сильно возмужал, окреп духом и заматерел, судя по его последним вісказівниям.
показати весь коментар
23.04.2021 21:32 Відповісти
...возмудел и похужал...
показати весь коментар
23.04.2021 21:33 Відповісти
Будет баламут и всезнайка Гордон, который объявил, что в случае обострения пойдет воевать за Украину против кацапов. Я аж просто всплакнула, пойду сушить ему сухари в случае чего.

"Известный журналист Дмитрий Гордон заявил о готовности воевать за Украину, если его призовут в армию. Об этом он заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».
На вопрос ведущей, является ли он резервистом, Гордон ответил: «Думаю, да. Офицер».
Также журналист подтвердил свою готовность идти на фронт, если его призовут.
«Если призовут - конечно, пойду. Я думаю, что все пойдут», - заявил он.
Но тут же поинтересовался: «А есть другие варианты, если призовут?»"
показати весь коментар
23.04.2021 19:26 Відповісти
За рабочее дело, он ушёл воевать? *)
показати весь коментар
23.04.2021 19:31 Відповісти
За Алесино тело он пойдет воевать.
показати весь коментар
23.04.2021 21:04 Відповісти
Та той гардон бреше! Нікуди воно не піде. Може тікі пару пірамідок пожертвувати. Ну шоб всі гадали: "А нафуя нам ці підрамітки?!")))
показати весь коментар
23.04.2021 19:46 Відповісти
Отож. Іноді він зовсім ************.
показати весь коментар
23.04.2021 20:52 Відповісти
Прям в єврейський добровольчий батальйон
показати весь коментар
23.04.2021 20:57 Відповісти
Як би ж то.
показати весь коментар
23.04.2021 21:26 Відповісти
хоть что-нибудь из трёпа на этой "передаче" осуществилось? Или это место, где зебилы могут услышать новые сказочки?
показати весь коментар
23.04.2021 19:05 Відповісти
Куда б послать холуя и пропагандона олигархов шустрика? У кого есть какие мысли?
показати весь коментар
23.04.2021 19:07 Відповісти
В Сирию или Ливию
показати весь коментар
23.04.2021 19:28 Відповісти
Странно шо Сявика НЕ ИНТЕРЕСУЮТ темы про вечеринки слуг, отдыхи зеленского, провал вакцинации, воровство ковид-фонда.

Или не странно.
показати весь коментар
23.04.2021 19:08 Відповісти
его интересует то, на что есть политзаказ и за что платят бабки - на всё остальное ему а нас рать
показати весь коментар
23.04.2021 19:11 Відповісти
Хто платить ,той пані і танцює !!!))))
показати весь коментар
23.04.2021 19:14 Відповісти
Не дивно .

Шуйстер вже зрозумів напевно , що це - Україна ,, і куди треба сунути своє сьорбало , а куди не слід . .
показати весь коментар
23.04.2021 19:16 Відповісти
А що ,Шуйстер ще не зачинився .. ? Тю .
показати весь коментар
23.04.2021 19:10 Відповісти
В стране 73% дегенератов, всасывающих любое говно из телевизора.

Куда ж тут закрываться...
показати весь коментар
23.04.2021 19:28 Відповісти
А ты, видно, относишься к тем 27% холуев, которые предпочитают высасывать говно из Прямого анала, где упражняются в говнометании доблестный вояка-тролляка Гай(нигде не воевавший) и хряк Карпов, который, наверное единственный в Украине до последнего верил в переизбрание сывочолого мародера, который критикует Бубочку и его зебобиков за то, чем сам занимался 5 лет на посту президента вместе Демчиной, Кононенко и "поднимателем пингвинов" Грановским. У кого как не у Порошенко клоун научился отводить войска, сдавать позиции, запрещать стрелять даже в ответ. И на все коррупционные схемы, отлаженные предыдущим режимом эти зебебики просто сели ничего не меняя.
показати весь коментар
23.04.2021 21:56 Відповісти
Понятия не имею о чем ты, телепузик.
показати весь коментар
24.04.2021 01:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N0B5GsZsuus Ток-шоу «ПОЛІТКЛУБ з Віталієм Портніковим»
Говорять про:
- Росія відводить війська від кордону, але посилює протистояння з Україною та Заходом. Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга Народу"),

Микола Величкович (фракція "Європейська Солідарність"),

Андрій Осадчук (фракція "Голос"),

Дмитро Лубінець (група "За майбутнє").

Також до обговорення долучаться:

генерал Збройних сил України, заступник Секретаря РНБО (2019-2020) - Сергій Кривонос;
ветеран АТО, народний депутат VIII скликання - Ігор Лапін;
народна депутатка VIII скликання - Ганна Гопко;
голова Української асоціації американістики - Макар Таран.

Транслюють: Ютуб, 5-тий телеканал, телеканал Еспресо з 19:20 сьогодні
показати весь коментар
23.04.2021 19:14 Відповісти
Кривоніс, Величкович, Лапін, Гопко. Можу слухати.
Але беніна смаглючка-то є саме блювотиння! Вона без беніного румунського пудєля дубіни якось не звучить.)
показати весь коментар
23.04.2021 19:58 Відповісти
x#йло понятно - идет на "йух-йхавасток". а не пойти шустику следом за ним - вот тема.
показати весь коментар
23.04.2021 19:24 Відповісти
Телевизор для дебилов. Соответственно, жевательные шоу тоже.
показати весь коментар
23.04.2021 19:27 Відповісти
в бункере будет сидеть и на всех рычать - "цепляются все ,всех порешу, мало не покажется "
показати весь коментар
23.04.2021 19:34 Відповісти
АВАКОВ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО-ЗАКРЫТЬ ДОПУ
показати весь коментар
23.04.2021 20:28 Відповісти
Расеяне теперь багатыя у них теперь мост есть, но мост не съесть. Доведёт их ***** до цугундера, но красиво.
показати весь коментар
23.04.2021 21:02 Відповісти
"Куди піде Путін?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять агресію РФ, обіцянки росіян "повернути Харків" і візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка - Цензор.НЕТ 310
показати весь коментар
23.04.2021 21:03 Відповісти
Это хочет на расею, могут купить квартиру в ОРДЛО, дёшево там жильё, ***** построило современный лепрозорий совкового типа.
показати весь коментар
23.04.2021 21:05 Відповісти
КОЛОМОЙША КАЖЕ ЩО КРЕМЛЬ ЦЕ ДРУГ УКРАЇНИ :

https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Російські танки будуть розміщені біля Кракова та Варшави. Ваше НАТО забруднить штани та купуватиме памперси», - сказав він.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Коломойський заявив, що Україна https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-proponuye-vidvernutisya-vid-zahodu-i-znovu-druzhiti-z-rosiyeyu повинна відвернутися від Заходу і знову дружити з Росією.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-********-mozhe-vzyati-dollar100-mlrd-u-rosiyi-voni-hochut-nam-yih-dati «Дайте 5, 10 років, і кров буде забута», - сказав Коломойський.
Як зазначає видання, така зміна позиції олігарха може бути пов'язана з незадоволенням позицією західних дипломатів та Міжнародного валютного фонду, які вимагають від України не повертати Коломойському ПриватБанк і домагатися судового стягнення з нього виведених з банку коштів, а саме https://hromadske.ua/posts/shodnya-borg-kolomojskogo-pered-privatbankom-zrostaye-na-dollar500-tisyach 1,9 мільярда доларів плюс відсотки .
показати весь коментар
23.04.2021 22:19 Відповісти
 
 