Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає. ВIДЕО

Колишній телеведучий Роман Мєдний приїхав до батьків до окупованого Донецьк і перебуває там вже кілька місяців.

Він розповів Shuster online про настрої місцевих жителів, про їхнє ставлення до війни з Україною, рівень життя і пропаганду, передає Цензор.НЕТ.

"Був Донецьку в 2012 році. Це було досить велике місто, досить активне. Були ресторани, нічні клуби, якась культурне життя, а зараз це місто покинутих пенсіонерів. Виходить, що всі, хто думає якось про своє майбутнє, про свою перспективу, поїхали. Залишилися ті, кому вже важко переживати", - розповів медійник.

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За словами Мєдного, батьків перевезти не вдалося. Мовляв, людям у віці починати щось на новому місці складніше, ніж "жити з відчуттям небезпеки".

"Все дико політизоване стало, причому, як неважко здогадатися, залишилися самі шалені, з молоддю говорити практично неможливо. У місцевих ЗМІ показують тільки все на сто відсотків пропагандистське. Слоган "Донецької народної республіки": "Все тільки починається", і ось це трохи нагадує радянські звіти періоду застою про те, що все добре, що щось робиться, але при цьому дивлячись на вулицю, дивлячись навколо, ти розумієш, що все якось дуже плавно плавно стагнує", - повідомив Мєдний.

Він зазначив, що в цілому настрій у людей розхитаний, всі вже хочуть, щоб хоч кудись в якийсь бік вирішилося.

"Проукраїнські громадяни вважають, що якби Україна хотіла повернути, вже пересиділи б тут три дні в підвалах, але повернули б. Тому що з боку Росії зараз підтримка "ДНР" практично нульова. При цьому ціни постійно ростуть, ростуть дуже швидко. Плюс тут дуже погана якість продуктів. Є щось завезено з України, щось - з Росії, але це все найнижчої якості. Тобто захочеш купити сметани - потрібно знати, яку саме купувати, тому що 80 відсотків - це якийсь незрозумілий розчинений жир. Нормальних сигарет не купити, якісь засоби гігієни - теж тільки най-най дешеві завозяться. Дуже багато різноманітних підробок, але при цьому ціни фактично, якщо порівняти, можна порівняти з московськими", - запевняє медійник.

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"Зараз ніби як всюди йдуть анонси, що ситуація загострюється, але зсередини ти розумієш, що особливо тут воювати ніхто не буде. Вже точно ті, хто числяться тут як військові. Спілкуючись з ними, я не бачу високого бойового духу. Тобто якщо дійсно буде гаряче, то дуже швидко всі здадуться. Той ідеологічний потенціал, який привів до, власне, виникнення цього історичного феномена, себе повністю вичерпав", - заявляє Мєдний.

За його словами, місцеві жителі не особливо вірять в те, що ситуація вирішиться в той або в інший бік.

"При цьому йде активне поширення російських паспортів. За моїми чутками, за останній рік близько 100 тисяч паспортів було видано місцевому населенню. Після початку конфлікту на захопленій території проживало близько 2,5 мільйонів осіб. Мені здається, залишилося тут, ну, добре, якщо 500 тисяч", - повідомив медійник.

Він повідомив, що українські ЗМІ для жителів Донецька не доступні.