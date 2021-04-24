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Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає. ВIДЕО

Колишній телеведучий Роман Мєдний приїхав до батьків до окупованого Донецьк і перебуває там вже кілька місяців.

Він розповів Shuster online про настрої місцевих жителів, про їхнє ставлення до війни з Україною, рівень життя і пропаганду, передає Цензор.НЕТ.

"Був Донецьку в 2012 році. Це було досить велике місто, досить активне. Були ресторани, нічні клуби, якась культурне життя, а зараз це місто покинутих пенсіонерів. Виходить, що всі, хто думає якось про своє майбутнє, про свою перспективу, поїхали. Залишилися ті, кому вже важко переживати", - розповів медійник.

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За словами Мєдного, батьків перевезти не вдалося. Мовляв, людям у віці починати щось на новому місці складніше, ніж "жити з відчуттям небезпеки".

"Все дико політизоване стало, причому, як неважко здогадатися, залишилися самі шалені, з молоддю говорити практично неможливо. У місцевих ЗМІ показують тільки все на сто відсотків пропагандистське. Слоган "Донецької народної республіки": "Все тільки починається", і ось це трохи нагадує радянські звіти періоду застою про те, що все добре, що щось робиться, але при цьому дивлячись на вулицю, дивлячись навколо, ти розумієш, що все якось дуже плавно плавно стагнує", - повідомив Мєдний.

Він зазначив, що в цілому настрій у людей розхитаний, всі вже хочуть, щоб хоч кудись в якийсь бік вирішилося.

"Проукраїнські громадяни вважають, що якби Україна хотіла повернути, вже пересиділи б тут три дні в підвалах, але повернули б. Тому що з боку Росії зараз підтримка "ДНР" практично нульова. При цьому ціни постійно ростуть, ростуть дуже швидко. Плюс тут дуже погана якість продуктів. Є щось завезено з України, щось - з Росії, але це все найнижчої якості. Тобто захочеш купити сметани - потрібно знати, яку саме купувати, тому що 80 відсотків - це якийсь незрозумілий розчинений жир. Нормальних сигарет не купити, якісь засоби гігієни - теж тільки най-най дешеві завозяться. Дуже багато різноманітних підробок, але при цьому ціни фактично, якщо порівняти, можна порівняти з московськими", - запевняє медійник.

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"Зараз ніби як всюди йдуть анонси, що ситуація загострюється, але зсередини ти розумієш, що особливо тут воювати ніхто не буде. Вже точно ті, хто числяться тут як військові. Спілкуючись з ними, я не бачу високого бойового духу. Тобто якщо дійсно буде гаряче, то дуже швидко всі здадуться. Той ідеологічний потенціал, який привів до, власне, виникнення цього історичного феномена, себе повністю вичерпав", - заявляє Мєдний.

За його словами, місцеві жителі не особливо вірять в те, що ситуація вирішиться в той або в інший бік.

"При цьому йде активне поширення російських паспортів. За моїми чутками, за останній рік близько 100 тисяч паспортів було видано місцевому населенню. Після початку конфлікту на захопленій території проживало близько 2,5 мільйонів осіб.  Мені здається, залишилося тут, ну, добре, якщо 500 тисяч", - повідомив медійник.

Він повідомив, що українські ЗМІ для жителів Донецька не доступні.

Донецьк (948) ЗМІ (1369)


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Топ коментарі
+110
Рад за них, им теперь не нужно кормить нахлебников из Европы! ))
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24.04.2021 23:19 Відповісти
+82
А і справді дуже дивно. Кормили цілу Україну, а тепер себе не взмозі прокормити
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24.04.2021 23:20 Відповісти
+77
а разве эти жители этого не хотели, весной 2014-го..?Бывший телеведущий Медный о жизни в оккупированном Донецке: город брошенных пенсионеров, со стороны РФ поддержка почти нулевая, настроения воевать нет - Цензор.НЕТ 7092
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24.04.2021 23:20 Відповісти
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Чому Україна яку вони ненавидять повина утримувати їхніх пенсіонерів? ви про Україну дбайте ,а не допомагайте колоборантам.
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25.04.2021 08:48 Відповісти
на обиженных воду возят и....
ещё в 2014 их, референдуалов, предупреждали..
обижаться нужно не на Украину, а на своё равнодушие к Украине и свою же хитрожопую "продуманность" тогда, когда нужно и ещё можно было высказать свою активную позицию..
73%ные зебилы сейчас оказались в подобной позиции со свои "выроком"(Зе) себе, правда это позиция намного легче, т.к. им не дают совсем уже опуститься "агрессивное мешинство", "порохоботы" и Порох, которые не оставят Украину наедине с дебилами и оккупантами
ЗЫ и да, если шо, сам - из донецких
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25.04.2021 09:04 Відповісти
👍🤝
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25.04.2021 10:55 Відповісти
Эти предатели и не предатели уже ничего не рашают в некоторых районах Довбаса, которые сдали Макшании. Хотят они в Украину или в Макшанию. Все так и буде пока существует Мордор.
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25.04.2021 09:05 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 7530"
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25.04.2021 09:14 Відповісти
УВАГА! НЕ ЗАХОДЬТЕ ЗА ПОСАЛАННЯМ ЛАХТІНСЬКОГО НЕГІДНИКА !
ЦЕ ФІШІНГОВИЙ САЙТ(ПРИ НАТИСКАННІ НА КАРТИНКУ)!
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25.04.2021 10:18 Відповісти
ну так б і написав, що ти донецька вата і у тебе підгоріло від правди. нашо так ускладнювати?
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25.04.2021 11:09 Відповісти
а шо таке поСАЛАння? то так твій внутрішній фрейд українського сала хоче? бо там говно продають.
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25.04.2021 11:11 Відповісти
увага! той хто кричить, що хтось лахта, сам лахта! бо не подобаєтья правда.
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25.04.2021 11:08 Відповісти
ну да, рюзьге на каоленях не стоят)) как же, как же...

Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 1179
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25.04.2021 22:32 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 5676
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25.04.2021 22:34 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 5997
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25.04.2021 22:35 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 5418
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25.04.2021 22:35 Відповісти
Жаль мне только стариков и тех людей у которых есть серьезные проблемы со здоровьем.А вот этих молодых донбасян мне вобще нежалко они упоротей стариков.Вместо того чтобы бежать с донбаса вступалибы в ряды всу,при поддержке всу создавалибы партизанские движения.При порохе всу использывало партизан на донбасе,понятно что при Зеленском это невозможно но он же невечен скоро его сменит нормальный президент.Молодеж донецкая настолько пропитана ненавистью к украине что аж ужас.Этож они приезжают к нам поступают на безоплатной основе,а потом гадят ,валят памятники нашим воинам,и творят дич.Поэтому нужно отменить тот позорный закон который разрешает донецким без зно и бесплатно поступать к нам в вузы.
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25.04.2021 09:49 Відповісти
Эти самые старики, хоть с серьёзными проблемами со здоровьем, хоть нет, и вырастили и воспитали своих детей такими пропитанными ненавистью ко всему украинскому, что аж ужас. И можешь быть уверен, что уж они-то тебя не пожалеют, раз ты не хочешь плясать под их русскую дудку, а хочешь почему-то быть патриотом Украины на украинской земле.
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26.04.2021 01:33 Відповісти
Ключевая фраза: украинские СМИ недоступны!!! Кого нибудь в государстве касается, что вырубили все спутниковые каналы? Складывается впечатление, что это предательство под видом комерческих интересов.
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25.04.2021 10:05 Відповісти
українські ЗМІ для жителів Донецька не доступні.

ПРИВІТ МІНСТЕЦЮ.(
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25.04.2021 10:11 Відповісти
питання: кому транслює ДОМ?
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25.04.2021 11:10 Відповісти
Українцям ****** байку "там же наши люді"
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25.04.2021 16:13 Відповісти
не так: дом дає контент дирі, той контент, який їй подобається, який перекликається із потоком говна роств, таким чином дом думає стати своїм у доску. це просто падлізівание, і їм це легко робити, бо видно головний редактор просто із того ж говна, що і діра. лише тепло пригрівся на укргрошах.
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25.04.2021 17:05 Відповісти
дом транслює не Україні, а у резервацію. тому якщо материкові українці думають, що весь контент повинен бути як для материкової У, тобто не построєний на логіці засраних пропагандою мізків, то вони помиляються. Але дом будує контент лише на логіці дири, стає у позицію антиукраїнську. його не для цього повинні були створювати. але якщо там працюють виходці із дири то звідки їм знати про інші погляди на справу? вони хоч і працюють наче на Україну, але обмежені розвитком, у їх головах є лише той маленький світ, і він не перетинався ніколи з більшим світом. і це замітно по контенту. виходить, що освічувати диру нікому.
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25.04.2021 17:14 Відповісти
Лугандонское быдло и до нападения лаптей не смотрело украинское телевидение и не слушало украинское радио. И сейчас оно им не нужно. У них горе - сметана невкусная и паРаша мало помогает.. Нежирно живётся.... А так мечтали.... Мечтали жить, как мацковские жлобы.... А стали жить, как последнее говно....Живут, как заслужили....
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25.04.2021 13:42 Відповісти
Топ
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25.04.2021 10:13 Відповісти
полюбому сьехал щас бы уже в двери ломились
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25.04.2021 10:29 Відповісти
Смотрите прорасейкие дрочеры живущие в Украине , что с вами было бы если бы не УКРАИНЦЫ.
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25.04.2021 10:58 Відповісти
Вони русню запрошували,нехай тепер і випихають «дорогих» захисників!!! Ще за оте бидло наші хлопці повинні гинути, в них є зброя в руках то тепер нехай спокутують провину, нехай виганяють кацапа!!!
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25.04.2021 11:06 Відповісти
Тих людей не перевиховаєш Українцями не зробиш,факт окупації землі України треба використати для санкцій проти Московії,але реінтегрувати поспішати не треба.
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25.04.2021 11:17 Відповісти
А кого там перевиховувати,пригадайте післявоєнні роки там були області-зони а після відбування покарання так і залишилися там жити і з тіх часів вони таіх діти та онуки живуть ,,по понятиям,,. а жити по понятиям це не признавати ніяку владу а всі хто їх оточує уроди.
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25.04.2021 17:18 Відповісти
вывсеврете, там медом намазано, всю Украину кормили
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25.04.2021 12:00 Відповісти
По словам Медного, родителей перевезти не удалось. Мол, людям в возрасте начинать что-то на новом месте сложнее, чем "жить в ощущение опасности". Все дико политизировано стало, Источник: https://censor.net/ru/v3261810

ВИ ЩЕ ДУМАЄТЕ ХТОСЬ БУДЕ ЖАЛІТИ ДОНЕЦЬК І ЛЮДЕЙ З ДОНБАСУ ?
Донбасу більше немає - Є РЕШТКИ ДОНЕЦЬКА І ЛУГАНСЬКА які вже ніколи не
будуть такими як раніше. Заможний шахтарський край став ніщебродною
територією завдяки Расєє, таким він буде вже довго, як що не назавжди.
ТАМ ДЕ РАСЄЯ ТАМ І НІЩЄБРОДСТВО.
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25.04.2021 13:12 Відповісти
Нам необходим уже сегодня закон о лишении украинского гражданства всех, кто получил паспорта чужих стран! Лишение права голосовать, быть избранным и госслужащим.
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25.04.2021 13:25 Відповісти
У 2014-му багато хто на Донбасі мізки втратив.
"Путін, памагі! Ра-сі-я! Ра-сі-я!"

Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 8448
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25.04.2021 13:33 Відповісти
Ларчик с брошенными в ОРДЛО стариками открывается просто:Если старики и их дети были патриотами Украины, то старики они переехали на подконтрольные территории. Если кто-либо из них не был патриотом, то старики оставались на оккупированной территории. Нечего на зеркало пинять, коли рожа крива.
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25.04.2021 15:52 Відповісти
Если этот Медный ещё в Донецке, то скоро уедет на подвал, к гадалке не ходи)
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25.04.2021 16:12 Відповісти
они знают кого благодарить за то что сейчас творит руцкий мир, и этот КТО отсиживается в Ростове.
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25.04.2021 18:01 Відповісти
Кроти мовзолейні ГроббассА , починайте рити собі могили
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25.04.2021 19:38 Відповісти
Сметана, кажуть , там не ярка...
Так головне , шо б ритуалка...
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25.04.2021 20:43 Відповісти
Можно подумать что РАБссия забрав Приднестровье,Ю.Осетию,Абхазию,Крым и Кусок Донбасса везде построила Рай на Земле,круче Швейцарии... Держите карман шире...Быдло Шариковское строитель коммунизьмы и очередного ГУЛАГа
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25.04.2021 20:46 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 8805
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25.04.2021 20:47 Відповісти
Глаза завидющи, руки загребущи
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26.04.2021 01:55 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 864 президент РАБссии...
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25.04.2021 20:49 Відповісти
Колишній телеведучий Мєдний про життя в окупованому Донецьку: місто покинутих пенсіонерів, із боку РФ підтримка майже нульова, настрою воювати немає - Цензор.НЕТ 6861 Шариков
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25.04.2021 20:50 Відповісти
Вот именно...Остались пенсионеры а молодежь сдрисьнула так как перспективы никакой....Кричать "Мы дома!" уже почему то никто не хочет..Из дома ведь не удирают во все лопатки?
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26.04.2021 03:51 Відповісти
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