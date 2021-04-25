Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб. ВIДЕО
Астронавти американського багаторазового корабля Crew Dragon-2 компанії SpaceX, який у суботу зістикувався із Міжнародною космічною станцією (МКС), перейшли на її борт.
З їхнім прибуттям екіпаж станції досяг 11 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!— NASA (@NASA) April 24, 2021
Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K
Стикування було здійснено в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента станції о 5:08 за часом східного узбережжя США. Через приблизно дві години між кораблем і станцією відкрили люки.
На кораблі Crew Dragon-2 прибули представники одразу трьох космічних агентств: астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.
Вони приєдналися до екіпажу станції у складі космонавтів "Роскосмосу" Олега Новицького і Петра Дуброва й астронавта NASA Марка Ванде Гай, які прибули на МКС 9 квітня на кораблі "Союз МС-18", а також американських астронавтів Майкла Гопкінса, Віктора Гловера, Шеннон Вокер (яка є командиром станції) і астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.
Через чотири дні, 28 квітня, корабель Crew Dragon-1 із чотирма астронавтами повертається на Землю. На борту станції залишиться сім осіб.
Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 було запущено на орбіту в п'ятницю за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.
Екіпаж корабля Crew Dragon-2 працюватиме на МКС близько шести місяців. Він залишить її не раніше 31 жовтня. Капсула корабля має зробити м'яке приводнення на парашутах в Атлантиці.
Запуск на орбіту Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 здійснено в межах комерційної пілотованої програми NASA і контракту з компанією SpaceX, яка є розробником корабля і носія. За оцінкою американського космічного агентства, вартість кожного місця астронавта в кораблі становить близько 58 млн дол.
Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 здійснює вже другий політ до МКС. Першого разу його було використано під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до МКС навесні минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от не было и фсе...
Сомнения расеянина... "нас пытаются убедить, что со 148,7 млн человек в 1992 году нас уменьшилось всего до 142 млн человек в 2008 году Эмиграция после 2011 года выросла в разы. Порой она превышала показатели гражданской войны, случившейся сразу после большевистского переворота 1917 года Статистики нас всех за идиотов держат? В 2011 г информация: по данным ЗАГС, на 1 июня 2010 года, в РФ по документам числится живого населения только 89 654 325 человек. Впервые на сайте ООН появилась информация о том что на РАБссии проживает менее 89 млн.,населения 17 февраля 2011 года... так что РАБссия уже давно не вяликий СаРай....
солнечная радиация в космосе бешеная что Шумахер на дороге,в космосе висят в основном 55 и более летние старикашки причем по несколько раз,молодежь не выдерживает космической радиации?
- американцы за попку щипают а руссие подсматривают когда она переодевается
Я , честно , не в курсе .
Тоді питання "На хрєна?!" В Росії народ сам сере і сцить, де попало, а Ви хочете, щоб вони за собаками слідкували?... Я тільки тепер зрозумів до кінця, чому до революції при вході в міські парки висіла табличка - "Собакам и нижним чинам вход воспрещён!"...
Про Україну не знаю, але думаю, що культурна людина, яка прибирає за своєю собакою, що "присіла" не в тому місці, може обійтися і звичайною урною...
https://www.google.com/maps/@50.5800817,30.4829,3a,15y,333h,85.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya56.192883-ro0-fo100!7i8192!8i4096
Сейчас просто забиты мусором - пустые стаканчики и пр.
Как сообщил представитель ДП Рустам Абдрахманов, мужчина, стрелявший в охранника, являлся гражданином России.Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия, - рассказал сотрудник полиции.
Также в мессенджерах появилась подробная информация о стрелке. Согласно данным, гражданина РФ зовут Исаев Р.А. 1968 года рождения.
⠀
Отмечается что мужчина состоит на учете по категории: "лицо, прибывшее из горячих точек".
24 апреля неизвестный мужчина https://www.zakon.kz/5066529-v-almaty-neizvestnyy-podstrelil.html?utm_source=telegram&utm_medium=native&utm_campaign=news подстрелил охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он https://www.zakon.kz/5066544-v-almatinskom-zhk-gde.html забаррикадировался в квартире. Полиция с ним вела переговоры.
месте с тобой камандир от дерьма...
Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанцииhttps://govoritmoskva.ru/news/271404/ "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с НАСА о таких полётах.
Маск эдинственный за несколько столетий человек который мечты человечества начал воплощать в реальность.
скока людей будет летать на Союзах?