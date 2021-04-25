Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб. ВIДЕО

Астронавти американського багаторазового корабля Crew Dragon-2 компанії SpaceX, який у суботу зістикувався із Міжнародною космічною станцією (МКС), перейшли на її борт.

З їхнім прибуттям екіпаж станції досяг 11 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K — NASA (@NASA) April 24, 2021

Стикування було здійснено в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента станції о 5:08 за часом східного узбережжя США. Через приблизно дві години між кораблем і станцією відкрили люки.

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На кораблі Crew Dragon-2 прибули представники одразу трьох космічних агентств: астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Вони приєдналися до екіпажу станції у складі космонавтів "Роскосмосу" Олега Новицького і Петра Дуброва й астронавта NASA Марка Ванде Гай, які прибули на МКС 9 квітня на кораблі "Союз МС-18", а також американських астронавтів Майкла Гопкінса, Віктора Гловера, Шеннон Вокер (яка є командиром станції) і астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Через чотири дні, 28 квітня, корабель Crew Dragon-1 із чотирма астронавтами повертається на Землю. На борту станції залишиться сім осіб.

Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 було запущено на орбіту в п'ятницю за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

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Екіпаж корабля Crew Dragon-2 працюватиме на МКС близько шести місяців. Він залишить її не раніше 31 жовтня. Капсула корабля має зробити м'яке приводнення на парашутах в Атлантиці.

Запуск на орбіту Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 здійснено в межах комерційної пілотованої програми NASA і контракту з компанією SpaceX, яка є розробником корабля і носія. За оцінкою американського космічного агентства, вартість кожного місця астронавта в кораблі становить близько 58 млн дол.

Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 здійснює вже другий політ до МКС. Першого разу його було використано під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до МКС навесні минулого року.