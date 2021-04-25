УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини Відео
14 741 95

Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб. ВIДЕО

Астронавти американського багаторазового корабля Crew Dragon-2 компанії SpaceX, який у суботу зістикувався із Міжнародною космічною станцією (МКС), перейшли на її борт.

З їхнім прибуттям екіпаж станції досяг 11 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!

Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K

— NASA (@NASA) April 24, 2021

Стикування було здійснено в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента станції о 5:08 за часом східного узбережжя США. Через приблизно дві години між кораблем і станцією відкрили люки.

Читайте також: Компанія Маска SpaceX розроблятиме для NASA космічний апарат для доставки астронавтів на Місяць

На кораблі Crew Dragon-2 прибули представники одразу трьох космічних агентств: астронавти NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Вони приєдналися до екіпажу станції у складі космонавтів "Роскосмосу" Олега Новицького і Петра Дуброва й астронавта NASA Марка Ванде Гай, які прибули на МКС 9 квітня на кораблі "Союз МС-18", а також американських астронавтів Майкла Гопкінса, Віктора Гловера, Шеннон Вокер (яка є командиром станції) і астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Через чотири дні, 28 квітня, корабель Crew Dragon-1 із чотирма астронавтами повертається на Землю. На борту станції залишиться сім осіб.

Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 було запущено на орбіту в п'ятницю за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Дивіться також: Космічний корабель вперше в історії перестикувався з МКС. ВIДЕО

Екіпаж корабля Crew Dragon-2 працюватиме на МКС близько шести місяців. Він залишить її не раніше 31 жовтня. Капсула корабля має зробити м'яке приводнення на парашутах в Атлантиці.

Запуск на орбіту Crew Dragon-2 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 здійснено в межах комерційної пілотованої програми NASA і контракту з компанією SpaceX, яка є розробником корабля і носія. За оцінкою американського космічного агентства, вартість кожного місця астронавта в кораблі становить близько 58 млн дол.

Багаторазовий корабель Crew Dragon-2 здійснює вже другий політ до МКС. Першого разу його було використано під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до МКС навесні минулого року.

Автор: 

космос (867) SpaceX (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Покормите россиян, а то они часто без еды остаются.
показати весь коментар
25.04.2021 02:21 Відповісти
+25
не было етого как и высадки американских астронавтов на Луне.
от не было и фсе...
показати весь коментар
25.04.2021 02:16 Відповісти
+25
Баба одна, з центрального офісу РАГС Росії, уже "устроїла"... Років 20 тому видала в Інтернет дані, що в Росії не 140 млн. живе, а трохи більше 89... Назвала на конкретний момент підрахунків конкретну цифру. Так її ТАК ВЗЯЛИ В ОБОРОТ ФСБшники, що вона відразу щезла. А американці взяли, кілька років тому, відкриті дані статистики виробництва зерна, і провели підрахунки. Виявилося, що, з урахуванням експорту зернових Росією, у неї зерна вистачить для прогодування не більше 90 млн. Але вони рахували по середньостатистичних мірках, а в Росії, традиційно, їдять бідьше хліба, ніж в США... Крім того, ще трба враховувать, що в РОсії батрачить кілька мільйонів тимчсових заробітчан... Вони хліб теж їдять... Однак, їх у форму не одягнеш, і воювать "за Русь-матушку", не пошлеш....
показати весь коментар
25.04.2021 05:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не было етого как и высадки американских астронавтов на Луне.
от не было и фсе...
показати весь коментар
25.04.2021 02:16 Відповісти
Всё сняли на киностудии в Голливуде!!!11
показати весь коментар
25.04.2021 08:04 Відповісти
тырьте уголь вердами - идиоты...
показати весь коментар
25.04.2021 08:18 Відповісти
киномеханика замените- бездарь тупая...
показати весь коментар
25.04.2021 08:33 Відповісти
Лапти! лапти не забыли передать?
показати весь коментар
26.04.2021 09:47 Відповісти
Ведь Земля то плоская!
показати весь коментар
25.04.2021 11:12 Відповісти
неплохо бы перепись совковых устроить - знали бы сo сколькими дело имеем...
показати весь коментар
25.04.2021 02:19 Відповісти
Баба одна, з центрального офісу РАГС Росії, уже "устроїла"... Років 20 тому видала в Інтернет дані, що в Росії не 140 млн. живе, а трохи більше 89... Назвала на конкретний момент підрахунків конкретну цифру. Так її ТАК ВЗЯЛИ В ОБОРОТ ФСБшники, що вона відразу щезла. А американці взяли, кілька років тому, відкриті дані статистики виробництва зерна, і провели підрахунки. Виявилося, що, з урахуванням експорту зернових Росією, у неї зерна вистачить для прогодування не більше 90 млн. Але вони рахували по середньостатистичних мірках, а в Росії, традиційно, їдять бідьше хліба, ніж в США... Крім того, ще трба враховувать, що в РОсії батрачить кілька мільйонів тимчсових заробітчан... Вони хліб теж їдять... Однак, їх у форму не одягнеш, і воювать "за Русь-матушку", не пошлеш....
показати весь коментар
25.04.2021 05:00 Відповісти
Я нашел такие заметки в тырнете на эту тему :

Сомнения расеянина... "нас пытаются убедить, что со 148,7 млн человек в 1992 году нас уменьшилось всего до 142 млн человек в 2008 году Эмиграция после 2011 года выросла в разы. Порой она превышала показатели гражданской войны, случившейся сразу после большевистского переворота 1917 года Статистики нас всех за идиотов держат? В 2011 г информация: по данным ЗАГС, на 1 июня 2010 года, в РФ по документам числится живого населения только 89 654 325 человек. Впервые на сайте ООН появилась информация о том что на РАБссии проживает менее 89 млн.,населения 17 февраля 2011 года... так что РАБссия уже давно не вяликий СаРай....
показати весь коментар
25.04.2021 08:05 Відповісти
Поэтому они обсырались когда у нас пошел рос экономики ведь опасность что вернуться на родину этнические и кто осел недавно в России украинцы.А они в основном сработают на северных районах и там и так не хватает рук.Теперь привели к власти Буратино могут расслабиться.
показати весь коментар
25.04.2021 20:13 Відповісти
Покормите россиян, а то они часто без еды остаются.
показати весь коментар
25.04.2021 02:21 Відповісти
Когда голодные, то туалет на МКС поломают то дрелью иконку прикрутят так, шо дырки в обшивке) Местный зоопарк нужно кормить.
показати весь коментар
25.04.2021 02:40 Відповісти
Ну то ясно, что туалет ломают, чтобы потом наняться чинить за еду.
показати весь коментар
25.04.2021 04:02 Відповісти
***** их кормит нехай......
показати весь коментар
25.04.2021 07:25 Відповісти
Не маленькие, для репоедов писю сосать привычнее.
показати весь коментар
25.04.2021 07:59 Відповісти
Не надо кормить росиян,у них туалет не работает.😁
показати весь коментар
25.04.2021 16:01 Відповісти
Пока вас больше - кацапов за борт!
показати весь коментар
25.04.2021 02:33 Відповісти
Но-но-но - это разведчик, который проследил, чтобы кацапов было на одного меньше.
показати весь коментар
25.04.2021 04:01 Відповісти
ну от и гyд...
показати весь коментар
25.04.2021 04:21 Відповісти
пиндить там на станции никого не надо - достаточно запрерить кацапам посещать амерканский туалет.... - и либо скрепа слетит или тупо обосруться....
показати весь коментар
25.04.2021 04:25 Відповісти
Толщина корпуса корабля полтора миллиметра,....внимание вопрос ?
солнечная радиация в космосе бешеная что Шумахер на дороге,в космосе висят в основном 55 и более летние старикашки причем по несколько раз,молодежь не выдерживает космической радиации?
показати весь коментар
25.04.2021 04:37 Відповісти
свидетель плоской земли? кацапчег
показати весь коментар
25.04.2021 06:58 Відповісти
МКС висить в магнітному полі землі.
показати весь коментар
25.04.2021 07:17 Відповісти
сочувствую единственной женщине.
- американцы за попку щипают а руссие подсматривают когда она переодевается
показати весь коментар
25.04.2021 04:51 Відповісти
у русских есть Терешкова, им достаточно
показати весь коментар
25.04.2021 05:05 Відповісти
русские люди сейчас проклинают эту продажную курицу потому, что Валентина Терешкова предложила не ограничивать президентские сроки Путина.
показати весь коментар
25.04.2021 12:05 Відповісти
Блогер Юрий Тимовский в Ютьюбе выпустил 10 часовый фильм о космосе и его клоунах в нем и без него...,сайт Юрия легко найти в Ютьюбе : TM СТУДИО
показати весь коментар
25.04.2021 04:57 Відповісти
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 5744
показати весь коментар
25.04.2021 06:39 Відповісти
А з ;рус-весни; сьогодні картинки будуть, Діма?
показати весь коментар
25.04.2021 07:16 Відповісти
Для дебілів як ти будуть
показати весь коментар
25.04.2021 09:52 Відповісти
Веди себе культурно, Діма.
показати весь коментар
25.04.2021 11:28 Відповісти
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 3990...
показати весь коментар
25.04.2021 06:41 Відповісти
все по графику - шо радует.
показати весь коментар
25.04.2021 07:12 Відповісти
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 6768
показати весь коментар
25.04.2021 07:15 Відповісти
уже два раза
показати весь коментар
25.04.2021 07:39 Відповісти
Я не защищаю злых кацапов , но вопрос - а в Украине есть урны для собачьих фекалий ?
Я , честно , не в курсе .
показати весь коментар
25.04.2021 08:00 Відповісти
Софійко, "відкрить" можна, що-завгодно... Справа в іншому - чи буде вона використовуваться за призначенням, і чи не залишиться вона, як "діковінка", у єдиному екземплярі, на усю Росію?
Тоді питання "На хрєна?!" В Росії народ сам сере і сцить, де попало, а Ви хочете, щоб вони за собаками слідкували?... Я тільки тепер зрозумів до кінця, чому до революції при вході в міські парки висіла табличка - "Собакам и нижним чинам вход воспрещён!"...
Про Україну не знаю, але думаю, що культурна людина, яка прибирає за своєю собакою, що "присіла" не в тому місці, може обійтися і звичайною урною...
показати весь коментар
25.04.2021 08:11 Відповісти
Є і багато. В багатьох парках стоять. Ось хоча б тут видно, зелененька така біля людини в курточці.
https://www.google.com/maps/@50.5800817,30.4829,3a,15y,333h,85.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Kv4-nQQ59LO9QFBSM5jb6WEDIU7ht94uar2V%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya56.192883-ro0-fo100!7i8192!8i4096
показати весь коментар
25.04.2021 10:08 Відповісти
Например в старом ботсаду. Открыли осенью, всё было красиво, даже стопочка пустых пакетиков лежала внутри.
Сейчас просто забиты мусором - пустые стаканчики и пр.
показати весь коментар
25.04.2021 10:22 Відповісти
Кілька років як є. Тільки їх не "відкривали", просто в якийсь момент встановили.
показати весь коментар
26.04.2021 09:48 Відповісти
кацапайчий вaенный спутник 5 - он же меридиан - шо с ним?
показати весь коментар
25.04.2021 07:17 Відповісти
превратили в жидкость и делают вакцину... спутник - V
показати весь коментар
25.04.2021 07:31 Відповісти
думаю ето хуже чем новичек! - шо есть кацапиная гордость!!!!
показати весь коментар
25.04.2021 07:40 Відповісти
«он утонул»
показати весь коментар
25.04.2021 08:35 Відповісти
Кацапов в дирочку просунуть ...
показати весь коментар
25.04.2021 07:28 Відповісти
красавцы. а параша только говном плюется со своими космическими воисками...
показати весь коментар
25.04.2021 07:30 Відповісти
Батут раотает
показати весь коментар
25.04.2021 07:31 Відповісти
ждем кацапоненависть. ..кацы обоснуйте!
показати весь коментар
25.04.2021 07:45 Відповісти
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 1905
показати весь коментар
25.04.2021 08:04 Відповісти
Ага, только репоедов там и не хватало. Как говорится в пословице : пусти свиню під стіл, так вана проситься за стіл.
показати весь коментар
25.04.2021 08:09 Відповісти
от воплей рогозина про батут прошло 7 лет
показати весь коментар
25.04.2021 08:11 Відповісти
Сломают что-то, или украдут. Не, пускать нельзя
показати весь коментар
25.04.2021 09:52 Відповісти
Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб - Цензор.НЕТ 3368
показати весь коментар
25.04.2021 10:18 Відповісти
Мокшане и так отстали в ракетостроении на сотню другую лет а то что осталось у ,,Роскосмоса,, уже даже в кацапии никто не берется страховать.И это есть полный крах космонавтики расеюшки.То что разработали конструктора в 50-х уже полностью устарело а новые разробки делать некому,кто в этом немножко шарит то уже работают или в Маска или в НАССА.
показати весь коментар
25.04.2021 14:25 Відповісти
а у парашки есть 58000000$ за 1 место?
показати весь коментар
25.04.2021 14:31 Відповісти
так они ж вроде свою станцию собрались запускать. Сказали, что МКС говно и никому нинада
показати весь коментар
25.04.2021 14:02 Відповісти
Четыре астронавта с корабля Crew Dragon-2 перешли на МКС, теперь на станции 11 человек - Цензор.НЕТ 9469
показати весь коментар
25.04.2021 08:05 Відповісти
Устроивший стрельбу в Алма-Ате мужчина оказался гражданином России
показати весь коментар
25.04.2021 08:11 Відповісти
Вооруженный мужчина, который ранил охранника жилого комплекса в Алма-Ате, забаррикадировался в квартире, а затем покончил с собой, был гражданином России.
показати весь коментар
25.04.2021 08:12 Відповісти
В полиции города Алматы раскрыли данные о гражданстве стрелка из ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", сообщает https://www.zakon.kz/ zakon.kz .
Как сообщил представитель ДП Рустам Абдрахманов, мужчина, стрелявший в охранника, являлся гражданином России.Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия, - рассказал сотрудник полиции.
Также в мессенджерах появилась подробная информация о стрелке. Согласно данным, гражданина РФ зовут Исаев Р.А. 1968 года рождения.

Отмечается что мужчина состоит на учете по категории: "лицо, прибывшее из горячих точек".
24 апреля неизвестный мужчина https://www.zakon.kz/5066529-v-almaty-neizvestnyy-podstrelil.html?utm_source=telegram&utm_medium=native&utm_campaign=news подстрелил охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он https://www.zakon.kz/5066544-v-almatinskom-zhk-gde.html забаррикадировался в квартире. Полиция с ним вела переговоры.
показати весь коментар
25.04.2021 08:33 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
показати весь коментар
25.04.2021 08:14 Відповісти
легко! - на юх..
месте с тобой камандир от дерьма...
показати весь коментар
25.04.2021 08:23 Відповісти
там лечь негде , щас на МКС 11 космонавтов
показати весь коментар
25.04.2021 08:16 Відповісти
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" ответили на слова главы компании SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.
Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанцииhttps://govoritmoskva.ru/news/271404/ "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с НАСА о таких полётах.
показати весь коментар
25.04.2021 08:16 Відповісти
Нда... Возили, возили "Союзи" американців на МКС по студенському тарифі, за пів ціни в загальному вагоні, а американці візьмуть по повній таксі, ще і за комфорт СВ доплатити прийдеться..
показати весь коментар
25.04.2021 08:40 Відповісти
Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб - Цензор.НЕТ 7827
показати весь коментар
25.04.2021 08:32 Відповісти
Он просто толковый организатор который воплощает в жизнь то на что весь ученый мир тратит трилионы но всегда говорят о ближайщем необозримом будущем.
Маск эдинственный за несколько столетий человек который мечты человечества начал воплощать в реальность.
показати весь коментар
25.04.2021 09:11 Відповісти
Не тільки організатор. Він ще є і головним інженером (тільки не пам'ятаю чи Спейс Х чи Тесли - здається все таки Спейс Х). Він фізику дуже добре знає. На початку його настільною книгою була книга нашого Кондратюка (Шагрея) "Завоювання міжпланетних просторів". Так що Маск геній а не просто організатор. Хоча і організатор і маркетолог він геніальний.
показати весь коментар
25.04.2021 16:38 Відповісти
Головне що він геніальній і втілює наші і свої мрії в життя.
показати весь коментар
25.04.2021 17:00 Відповісти
Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб - Цензор.НЕТ 6907
показати весь коментар
25.04.2021 08:41 Відповісти
Это *****!. Я узнал!
показати весь коментар
25.04.2021 09:53 Відповісти
1/7 часть суши - это Россия,а не Русь!Это как смешивать понятия "гонор - гонорея" !
показати весь коментар
25.04.2021 10:47 Відповісти
Мордор , а не росия .
показати весь коментар
25.04.2021 15:16 Відповісти
Когда уже выгонят ***** с МКС всякую мразь, которая дырки постоянно в станции сверлит, при этом ещё и жрёт чужие продукты.
показати весь коментар
25.04.2021 08:55 Відповісти
Да мокшанская часть МКС сама отпадет как мавпе хвост,вон уже дырявая как друшлаг.
показати весь коментар
25.04.2021 14:19 Відповісти
А жрать кацапам не забыли привести,одним патриотизмом они не протянут.Да и про жвачки забывать не надо а то чем дырки на МКС латать будут,скоч то не очень надежен.
показати весь коментар
25.04.2021 09:04 Відповісти
Дев`ять людей на МКС і дві свинособаки.
показати весь коментар
25.04.2021 09:43 Відповісти
Я тоже думал об этом, почему для двух животинок вольеры не сделали. Налицо нарушение прав животных.
показати весь коментар
26.04.2021 09:36 Відповісти
а шо там по плану дальнейших запусков?
скока людей будет летать на Союзах?
показати весь коментар
25.04.2021 14:37 Відповісти
Жаль бабы некрасивые, а так событие знаменательное, ничего не скажешь.
показати весь коментар
25.04.2021 18:43 Відповісти
 
 