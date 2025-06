Чотири астронавти з корабля Crew Dragon-2 перейшли на МКС, тепер на станції 11 осіб. ВIДЕО

Астронавти американського багаторазового корабля Crew Dragon-2 компанії SpaceX, який у суботу зістикувався із Міжнародною космічною станцією (МКС), перейшли на її борт.

З їхнім прибуттям екіпаж станції досяг 11 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K