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Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО

Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО

Вітаємо вас, шановне панство, з Вербною неділею і пропонуємо вашій увазі найеротичніші "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

  • Як Україна зрівнялася з Ізраїлем у питанні вакцинації? Нечувані рецепти від Максима Степанова!
  • За що насправді посадили Стерненка?
  • Хто найуспішніший нардеп цього скликання?

І це лише початок 🔥

  • Як Зеленський налякав Путіна?

Золотий підсвинок у лавровому вінку переможця відправляється до президента Зеленського! Оскільки йому вдалося зробити практично неможливе – без жодного пострілу відігнати війська Путіна від наших кордонів!

Дивіться також: Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко і просто Ліза Богуцька | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу # 3. ВІДЕО

А ще пан Зеленський надихнув наших ведучих на власний рецепт боротьби із Росією, тож тепер маємо справжнє відворотне зілля для Путіна.

  • Коля-"Велюр" смалить

Духовний лідер "Слуги народу" Микола Тищенко, він же Тверкотворець, отримує наступного підсвинка за вже традиційний квітневий локдаун-скандал. Цього року це - паті в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дружини Тищенка Алли Баранівської.

  • Фанат Лукашенка зі "Слуги народу"

"Слуга" Євген Шевченко на тижні з'їздив до білоруського диктатора Олександра Лукашенка і від імені всіх українців вклонився самопроголошеному президенту Білорусі. Ну і заодно нагородив три мішки вовни, тобто фейків і маніпуляцій.

  • Мінети Гетманцева, або Еротичний підсвинок

Найеротичніший підсвинок цього тижня дістається Данилу Гетманцеву - народному депутату від "Слуги народу" та колишньому помічнику "регіонала" Володимира Сівковича. А колишніх "регіоналів", як комуністів та кадебістів, не буває.

І саме завдяки йому тепер вся країна знає, як правильно писати слово "мінет". Здобули! Бо як жили без того раніше, взагалі не зрозуміло.

Дивіться також: "Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5. ВIДЕО

  • Буткевич пародією Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі цього тижня знову нагадав про свою найкращу форму часів "бебебе" і склянки з Аваковим і оголосив міністра фінансів Сергія Марченка "проворовавшоюся козявкою" та "нічтожеством".

  • КОВІДІОТ ТИЖНЯ: ватник і сталініст

У рубриці "Ковідіот тижня" у нас перемагає мешканець Маріуполя, такий собі Іосіф Ломтадзе. Він трощив каси і знищував товар у магазині АТБ, обурившись, що співробітники магазину попросили його дружину одягнути маску!

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб нічого не пропустити!

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": Най-най-най. Топова десятка найскандальніших "слуг народу". ВIДЕО

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено суто погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Дивіться також: Шоу "Підсвинки тижня": Героїчний Зе, Порошенко і вакцина, ангел Аваков і небитий Шуфрич. ВIДЕО

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+8


Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 5892
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25.04.2021 14:28 Відповісти
+7


"А в это время в центре мирный шел карнавал.
Один ван Гог Офис разрисовал.
Другой ван Гог работал над дизайном дверей.
Всегда найдут работу для креативных людей",
- співав лисий Кошовий і гоп-компанія.

Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 4635

"Студія Квартал-95", засновником якої є преЗЕдент, спробувала висміяти акцію протесту під його офісом. (а в залі реготали) Громадськість тоді виходила на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.
"Кварталівці" танцювали на фоні розмальованої стіни ОП, де написано: "Волю Стерненку", "Аваков чорт", "Лох".
"Нагадаю, кілька днів тому Зеленський записав відео про те, як Україна встоїть під навалою Росії, бо у нас тут активісти і волонтери і чомусь зовсім не згадав про 95 квартал. Як гадаєте, чому?", - прокоментувала журналістка, авторка проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.
"Коли уявляєш себе Charlie Hebdo, але насправді ти "Аншлаг-аншлаг". Але такі тупі, що навіть не розуміють цього" - журналіст Сергій Грішин.
"Уся та сама х*рня як і з шутеєчками про беркут і ********* палочки, одним словом масляков головного мозку", "Яке ж це совкове дно", "Блазні" - коментують користувачі Facebook.
"95 квартал в одному з останніх випусків висміяв перехід сфери обслуговування на українську. Причому в своїх "кращих традиціях" - дико вульгарною сценкою борделю, який на вимогу клієнта перейшов на українську. Зеленський пішов ганьбитись у політику, а його компанія низькопробних квазі-коміків і не думає мінятись (бо для чого ж? вони такі, а схема робоча, працює скільки років), тупо продовжують висміювати важливі для державності процеси й цінності", - також написав офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.
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25.04.2021 18:05 Відповісти
+4
Сюмар натовкла Тищенку. Колька - катлета, "око" государєве отримало по заслугах. Нахабний профан
https://www.youtube.com/watch?v=Blkg6xj1b28
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25.04.2021 20:56 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Рашьне были Свинарчуки, теперь Подсвинки азазазаза 🤣🤣🤣.
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25.04.2021 14:15 Відповісти
Как там ваш горячо любимый Вадим Рабинович поживает, а то телепомойки Метверчука закрыли, его теперь не видно и не слышно.
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25.04.2021 22:37 Відповісти
Не знаю кому гетманцев делал минет, но я бы побрезговал, лучше уже тогда пусть это сделает Алахвердива
Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 1180
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25.04.2021 14:21 Відповісти
а анальный миньет делают ?
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25.04.2021 14:26 Відповісти


Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 5892
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25.04.2021 14:28 Відповісти
А мозги то пустые. В самый раз в Раде тусоваться.
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25.04.2021 15:13 Відповісти
зато баба рабочая. что тоже не плохо. ведь могла быть просто бревном, а это щитай как "квадратный корень из минус единицы"
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25.04.2021 15:15 Відповісти
Поздравляем вас, господа, с Вербным воскресеньем Источник: https://censor.net/ru/v3261844\\\\\\\\\

Иншалла, слава Перуну, поздравляю вас с днем иракской авиации и предлагаю пойти побесноваться в капище, там безопасно - Вербное существо отгонит вирус
или нет? А вот Перун - отогнал, должно было быть 5 вирусов, но Он 1 оставил т.к. "маловерили" и "многогрешили". Кто не верит - "тонуть вечно"(все неверные Перуну - вечно тонут в болоте после того как станут такими как и Ленин)
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25.04.2021 14:51 Відповісти
Ну такое.... А вот слово "гАспада" Как то неуметсно.
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25.04.2021 15:15 Відповісти
Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 8130
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25.04.2021 15:52 Відповісти
Босота...
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25.04.2021 16:52 Відповісти
Гопота
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25.04.2021 20:50 Відповісти


"А в это время в центре мирный шел карнавал.
Один ван Гог Офис разрисовал.
Другой ван Гог работал над дизайном дверей.
Всегда найдут работу для креативных людей",
- співав лисий Кошовий і гоп-компанія.

Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 4635

"Студія Квартал-95", засновником якої є преЗЕдент, спробувала висміяти акцію протесту під його офісом. (а в залі реготали) Громадськість тоді виходила на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.
"Кварталівці" танцювали на фоні розмальованої стіни ОП, де написано: "Волю Стерненку", "Аваков чорт", "Лох".
"Нагадаю, кілька днів тому Зеленський записав відео про те, як Україна встоїть під навалою Росії, бо у нас тут активісти і волонтери і чомусь зовсім не згадав про 95 квартал. Як гадаєте, чому?", - прокоментувала журналістка, авторка проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.
"Коли уявляєш себе Charlie Hebdo, але насправді ти "Аншлаг-аншлаг". Але такі тупі, що навіть не розуміють цього" - журналіст Сергій Грішин.
"Уся та сама х*рня як і з шутеєчками про беркут і ********* палочки, одним словом масляков головного мозку", "Яке ж це совкове дно", "Блазні" - коментують користувачі Facebook.
"95 квартал в одному з останніх випусків висміяв перехід сфери обслуговування на українську. Причому в своїх "кращих традиціях" - дико вульгарною сценкою борделю, який на вимогу клієнта перейшов на українську. Зеленський пішов ганьбитись у політику, а його компанія низькопробних квазі-коміків і не думає мінятись (бо для чого ж? вони такі, а схема робоча, працює скільки років), тупо продовжують висміювати важливі для державності процеси й цінності", - також написав офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.
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25.04.2021 18:05 Відповісти
Сюмар натовкла Тищенку. Колька - катлета, "око" государєве отримало по заслугах. Нахабний профан
https://www.youtube.com/watch?v=Blkg6xj1b28
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25.04.2021 20:56 Відповісти
Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 8490
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26.04.2021 02:16 Відповісти
 
 