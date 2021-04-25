Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО

Вітаємо вас, шановне панство, з Вербною неділею і пропонуємо вашій увазі найеротичніші "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!

Як Україна зрівнялася з Ізраїлем у питанні вакцинації? Нечувані рецепти від Максима Степанова!

За що насправді посадили Стерненка?

Хто найуспішніший нардеп цього скликання?

І це лише початок 🔥

Як Зеленський налякав Путіна?

Золотий підсвинок у лавровому вінку переможця відправляється до президента Зеленського! Оскільки йому вдалося зробити практично неможливе – без жодного пострілу відігнати війська Путіна від наших кордонів!

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А ще пан Зеленський надихнув наших ведучих на власний рецепт боротьби із Росією, тож тепер маємо справжнє відворотне зілля для Путіна.

Коля-"Велюр" смалить

Духовний лідер "Слуги народу" Микола Тищенко, він же Тверкотворець, отримує наступного підсвинка за вже традиційний квітневий локдаун-скандал. Цього року це - паті в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дружини Тищенка Алли Баранівської.

Фанат Лукашенка зі "Слуги народу"

"Слуга" Євген Шевченко на тижні з'їздив до білоруського диктатора Олександра Лукашенка і від імені всіх українців вклонився самопроголошеному президенту Білорусі. Ну і заодно нагородив три мішки вовни, тобто фейків і маніпуляцій.

Мінети Гетманцева, або Еротичний підсвинок

Найеротичніший підсвинок цього тижня дістається Данилу Гетманцеву - народному депутату від "Слуги народу" та колишньому помічнику "регіонала" Володимира Сівковича. А колишніх "регіоналів", як комуністів та кадебістів, не буває.

І саме завдяки йому тепер вся країна знає, як правильно писати слово "мінет". Здобули! Бо як жили без того раніше, взагалі не зрозуміло.

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Буткевич пародією Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі цього тижня знову нагадав про свою найкращу форму часів "бебебе" і склянки з Аваковим і оголосив міністра фінансів Сергія Марченка "проворовавшоюся козявкою" та "нічтожеством".

КОВІДІОТ ТИЖНЯ: ватник і сталініст

У рубриці "Ковідіот тижня" у нас перемагає мешканець Маріуполя, такий собі Іосіф Ломтадзе. Він трощив каси і знищував товар у магазині АТБ, обурившись, що співробітники магазину попросили його дружину одягнути маску!

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб нічого не пропустити!

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено суто погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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