Відворотне зілля для Путіна й еротичні підсвинки для улюбленців Зеленського | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО
Вітаємо вас, шановне панство, з Вербною неділею і пропонуємо вашій увазі найеротичніші "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"!
- Як Україна зрівнялася з Ізраїлем у питанні вакцинації? Нечувані рецепти від Максима Степанова!
- За що насправді посадили Стерненка?
- Хто найуспішніший нардеп цього скликання?
І це лише початок 🔥
- Як Зеленський налякав Путіна?
Золотий підсвинок у лавровому вінку переможця відправляється до президента Зеленського! Оскільки йому вдалося зробити практично неможливе – без жодного пострілу відігнати війська Путіна від наших кордонів!
А ще пан Зеленський надихнув наших ведучих на власний рецепт боротьби із Росією, тож тепер маємо справжнє відворотне зілля для Путіна.
- Коля-"Велюр" смалить
Духовний лідер "Слуги народу" Микола Тищенко, він же Тверкотворець, отримує наступного підсвинка за вже традиційний квітневий локдаун-скандал. Цього року це - паті в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дружини Тищенка Алли Баранівської.
- Фанат Лукашенка зі "Слуги народу"
"Слуга" Євген Шевченко на тижні з'їздив до білоруського диктатора Олександра Лукашенка і від імені всіх українців вклонився самопроголошеному президенту Білорусі. Ну і заодно нагородив три мішки вовни, тобто фейків і маніпуляцій.
- Мінети Гетманцева, або Еротичний підсвинок
Найеротичніший підсвинок цього тижня дістається Данилу Гетманцеву - народному депутату від "Слуги народу" та колишньому помічнику "регіонала" Володимира Сівковича. А колишніх "регіоналів", як комуністів та кадебістів, не буває.
І саме завдяки йому тепер вся країна знає, як правильно писати слово "мінет". Здобули! Бо як жили без того раніше, взагалі не зрозуміло.
- Буткевич пародією Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі цього тижня знову нагадав про свою найкращу форму часів "бебебе" і склянки з Аваковим і оголосив міністра фінансів Сергія Марченка "проворовавшоюся козявкою" та "нічтожеством".
- КОВІДІОТ ТИЖНЯ: ватник і сталініст
У рубриці "Ковідіот тижня" у нас перемагає мешканець Маріуполя, такий собі Іосіф Ломтадзе. Він трощив каси і знищував товар у магазині АТБ, обурившись, що співробітники магазину попросили його дружину одягнути маску!
Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб нічого не пропустити!
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено суто погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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Иншалла, слава Перуну, поздравляю вас с днем иракской авиации и предлагаю пойти побесноваться в капище, там безопасно - Вербное существо отгонит вирус
или нет? А вот Перун - отогнал, должно было быть 5 вирусов, но Он 1 оставил т.к. "маловерили" и "многогрешили". Кто не верит - "тонуть вечно"(все неверные Перуну - вечно тонут в болоте после того как станут такими как и Ленин)
"А в это время в центре мирный шел карнавал.
Один ван Гог Офис разрисовал.
Другой ван Гог работал над дизайном дверей.
Всегда найдут работу для креативных людей",
- співав лисий Кошовий і гоп-компанія.
"Студія Квартал-95", засновником якої є преЗЕдент, спробувала висміяти акцію протесту під його офісом. (а в залі реготали) Громадськість тоді виходила на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка.
"Кварталівці" танцювали на фоні розмальованої стіни ОП, де написано: "Волю Стерненку", "Аваков чорт", "Лох".
"Нагадаю, кілька днів тому Зеленський записав відео про те, як Україна встоїть під навалою Росії, бо у нас тут активісти і волонтери і чомусь зовсім не згадав про 95 квартал. Як гадаєте, чому?", - прокоментувала журналістка, авторка проєкту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко.
"Коли уявляєш себе Charlie Hebdo, але насправді ти "Аншлаг-аншлаг". Але такі тупі, що навіть не розуміють цього" - журналіст Сергій Грішин.
"Уся та сама х*рня як і з шутеєчками про беркут і ********* палочки, одним словом масляков головного мозку", "Яке ж це совкове дно", "Блазні" - коментують користувачі Facebook.
"95 квартал в одному з останніх випусків висміяв перехід сфери обслуговування на українську. Причому в своїх "кращих традиціях" - дико вульгарною сценкою борделю, який на вимогу клієнта перейшов на українську. Зеленський пішов ганьбитись у політику, а його компанія низькопробних квазі-коміків і не думає мінятись (бо для чого ж? вони такі, а схема робоча, працює скільки років), тупо продовжують висміювати важливі для державності процеси й цінності", - також написав офіцер резерву ЗСУ Роман Кулик.
https://www.youtube.com/watch?v=Blkg6xj1b28