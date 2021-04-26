Київський безпековий форум організовує онлайн-дискусію "Чорнобиль. 35 років". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Київський безпековий форум 26 квітня о 09:00 проведе спеціальну онлайн-подію "Чорнобиль. 35 років", присвячену річниці катастрофи на ЧАЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
У рамках меморіальної події до української та світової громадськості звернуться:
- Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.
- Арсеній Яценюк – Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.
- Світлана Алексієвич – білоруська письменниця і громадська діячка, Нобелівська лауреатка 2015 року.
- Світлана Ціхановська – лідерка білоруської опозиції і визнана у світі переможець на виборах Президента Білорусі у 2020 році.
- Проф. Сергій Плохій – український та американський історик, Директор Українського Наукового Інституту Гарвардського університету.
- Остап Семерак – міністр екології України у 2016-19 роках.
- Мелінда Сіммонс – Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні (цього року Велика Британія головує в Групі Семи).
- Анка Фельдгузен – Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні.
- Джозеф Пеннінгтон – в.о. заступника Глави Місії Сполучених Штатів в Україні.
- Данило Лубківський – дипломат і громадський діяч, Директор Київського Безпекового форуму (модератор події).
У рамках трансляції відбудуться включення з Прип’яті та Чорнобильської атомної станції.
Розмова про Чорнобиль, ініційована Києвом, буде діалогом про глобальний вимір найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, її духовні, гуманітарні і безпекові наслідки та травми, про особливу важливість взаємної підтримки між вільною Україною і Білоруссю, а також про цінність міжнародної солідарності у подоланні наслідків Чорнобиля і справі захисту довкілля.
Ця подія – наш символічний внесок у сучасну глобальну дискусію про захист довкілля і самого життя на планеті.
Дискусія транслюватиметься 26 квітня о 09:00 на ресурсах: YouTube Фонду "Відкрий Україну"; фейсбуці Арсенія Яценюка; фейсбуці КБФ; сайті форуму.
Будь ласка, зачекайте...
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... очень актуально в свете того, шо никому сейчас не интересно...*)
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.Источник: https://censor.net/ru/n3261880
там зачем??
У нас не принимают закон об праве ношения пистолетов потому что каждый украинец знает по несколько чиновничьей сволоты которые отравили ему жизнь и готов мстить...
В отличие от рентгена и компьютерной томографии (КТ) пациенты получают нулевую дозу радиации при проведении МРТ, так как это исследование основано не на ионизирующем излучении, а на электромагнитном воздействии.
Бредите вы. Причем возражаете мне и тут же доказываете обратное).
А вообще смотрите катую туфту впалили совкобыдлу
https://twitter.com/boris0630/status/1386333800859373572