Київський безпековий форум організовує онлайн-дискусію "Чорнобиль. 35 років". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум 26 квітня о 09:00 проведе спеціальну онлайн-подію "Чорнобиль. 35 років", присвячену річниці катастрофи на ЧАЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

У рамках меморіальної події до української та світової громадськості звернуться:

- Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

- Арсеній Яценюк – Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

- Світлана Алексієвич – білоруська письменниця і громадська діячка, Нобелівська лауреатка 2015 року.

- Світлана Ціхановська – лідерка білоруської опозиції і визнана у світі переможець на виборах Президента Білорусі у 2020 році.

- Проф. Сергій Плохій – український та американський історик, Директор Українського Наукового Інституту Гарвардського університету.

- Остап Семерак – міністр екології України у 2016-19 роках.

- Мелінда Сіммонс – Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні (цього року Велика Британія головує в Групі Семи).

- Анка Фельдгузен – Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні.

- Джозеф Пеннінгтон – в.о. заступника Глави Місії Сполучених Штатів в Україні.

- Данило Лубківський – дипломат і громадський діяч, Директор Київського Безпекового форуму (модератор події).

У рамках трансляції відбудуться включення з Прип’яті та Чорнобильської атомної станції.

Також читайте: Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній

Розмова про Чорнобиль, ініційована Києвом, буде діалогом про глобальний вимір найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, її духовні, гуманітарні і безпекові наслідки та травми, про особливу важливість взаємної підтримки між вільною Україною і Білоруссю, а також про цінність міжнародної солідарності у подоланні наслідків Чорнобиля і справі захисту довкілля.

Ця подія – наш символічний внесок у сучасну глобальну дискусію про захист довкілля і самого життя на планеті.

Дискусія транслюватиметься 26 квітня о 09:00 на ресурсах: YouTube Фонду "Відкрий Україну"; фейсбуці Арсенія Яценюка; фейсбуці КБФ; сайті форуму.