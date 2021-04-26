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Київський безпековий форум організовує онлайн-дискусію "Чорнобиль. 35 років". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум 26 квітня о 09:00 проведе спеціальну онлайн-подію "Чорнобиль. 35 років", присвячену річниці катастрофи на ЧАЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

У рамках меморіальної події до української та світової громадськості звернуться:

- Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій.

- Арсеній Яценюк – Голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

- Світлана Алексієвич – білоруська письменниця і громадська діячка, Нобелівська лауреатка 2015 року.

- Світлана Ціхановська – лідерка білоруської опозиції і визнана у світі переможець на виборах Президента Білорусі у 2020 році.

- Проф. Сергій Плохій – український та американський історик, Директор Українського Наукового Інституту Гарвардського університету.

- Остап Семерак – міністр екології України у 2016-19 роках.

- Мелінда Сіммонс – Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні (цього року Велика Британія головує в Групі Семи).

- Анка Фельдгузен – Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні.

- Джозеф Пеннінгтон – в.о. заступника Глави Місії Сполучених Штатів в Україні.

- Данило Лубківський – дипломат і громадський діяч, Директор Київського Безпекового форуму (модератор події).

У рамках трансляції відбудуться включення з Прип’яті та Чорнобильської атомної станції.

Також читайте: Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній

Розмова про Чорнобиль, ініційована Києвом, буде діалогом про глобальний вимір найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, її духовні, гуманітарні і безпекові наслідки та травми, про особливу важливість взаємної підтримки між вільною Україною і Білоруссю, а також про цінність міжнародної солідарності у подоланні наслідків Чорнобиля і справі захисту довкілля.

Ця подія – наш символічний внесок у сучасну глобальну дискусію про захист довкілля і самого життя на планеті.

Дискусія транслюватиметься 26 квітня о 09:00 на  ресурсах: YouTube Фонду "Відкрий Україну"; фейсбуці Арсенія Яценюка; фейсбуці  КБФсайті форуму.

Варфоломій (216) Семерак Остап (245) ЧАЕС (537) Чорнобиль (394) Яценюк Арсеній (2570) Алексієвич Світлана (22) Лубківський Данило (46) Сіммонс Мелінда (114) Фельдгузен Анка (111) Плохій (7) Тіхановська Світлана (389) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+2
Форум безопасности про Чернобыль.
... очень актуально в свете того, шо никому сейчас не интересно...*)
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25.04.2021 20:05
+1
Там тихановская говорила что была малая радиация на нё попала.. из-за этого она училась в Ирландии 😁😁
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25.04.2021 20:15
+1
А вот это..
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.Источник: https://censor.net/ru/n3261880

там зачем??
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25.04.2021 20:19
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Форум безопасности про Чернобыль.
... очень актуально в свете того, шо никому сейчас не интересно...*)
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25.04.2021 20:05 Відповісти
Там тихановская говорила что была малая радиация на нё попала.. из-за этого она училась в Ирландии 😁😁
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25.04.2021 20:15 Відповісти
що на Білорусь не пішла радіація? міг би бути бульбофюрер, але карти лягли інакше.
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25.04.2021 21:50 Відповісти
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:25 Відповісти
А вот это..
- Светлана Тихановская - лидер белорусской оппозиции и признанная в мире победитель на выборах президента Беларуси в 2020 году.Источник: https://censor.net/ru/n3261880

там зачем??
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25.04.2021 20:19 Відповісти
Президент Білорусі, там для особливо обдарованих уточнено. на Білорусь хіба не пішла радіація як на найблищого сусіда?
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25.04.2021 21:51 Відповісти
хочу знать сколько тысяч чиновников обогатилось "чернобыльскими деньгами" и у скольких "чернобыльцев поотбирали льготы?
У нас не принимают закон об праве ношения пистолетов потому что каждый украинец знает по несколько чиновничьей сволоты которые отравили ему жизнь и готов мстить...
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25.04.2021 20:41 Відповісти
да уж... дискутировать будут одни ликвидаторы....особенно политические беженцы из Беларуссии и основатели несуществующих институтов США впечатлили во главе с профессиональным ликвидаторм лубкивским....
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25.04.2021 20:52 Відповісти
Главное - в теме форума нет ни слова о ликвидаторах аварии, которые положили свои жизни и здоровье, а теперь правительству нет до нас дела. О нас вспоминают раз в год, когда цветочки к памятнику умершим
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25.04.2021 20:53 Відповісти
Чернобыль сразу после взрыва превратился во вторую Хиросиму и оброс своей мифологией. В реальности вреда от него намного меньше чем от МРТ, которое назначаюат надо не надо. Один сеанс МРТ по дозе радиации равен 20 годам жизни в зоне Ч. сразу после аварии, только получаешь дозу одномоментно. Я это не выдумываю, много писал на эту тему, общался со специалистами. Основная проблема Чернобыля - рак щитовидной железы у детей,которые пили молоко первые два месяца после аварии. МАГАТЭ оценивают их число 4-6 тысяч. Если бы не пили - ничего не было бы. И пожарники, да они реально сильно пострадали, но далеко неоднородно. Дозы очень разные получили хотя были в одном место- кто-то гигантские, кто-то умеренные, лучевая болезнь поэтому не у всех развилось. Все остальное, все эти лякалки вокруг Чернобыля по большомусчет Чес! Чес и Стресс. Стресс тоже рак дает.
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25.04.2021 21:38 Відповісти
Ты бредишь. МРТ - магнитно-резонансная томография.
В отличие от рентгена и компьютерной томографии (КТ) пациенты получают нулевую дозу радиации при проведении МРТ, так как это исследование основано не на ионизирующем излучении, а на электромагнитном воздействии.
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25.04.2021 21:59 Відповісти
По Найшинел Географик был прикольный сюжет о работе таможне. ЗАдержали женщину он нее страшно фонило радиацией, заподозрили что она первозит компоненты к ядерному оружие. Оказалось три дня назад делала МРТ. Про лучевую диагностику в принципе тяжело найти информацию, особенно про вред. Поэтому широко это неизвестно.

Бредите вы. Причем возражаете мне и тут же доказываете обратное).
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26.04.2021 09:39 Відповісти
в 90-х годах я был свидетелем следующего факта: к моему знакомому далеко от Чернобыля приехал его брат, живший в Припяти. У приятеля выпали все волосы на голове. Похоже приятель получил дозу то ли от брата, то ли от его вещей. Врачи отрицали при этом любую связь с радиацией. Однако знакомый офицер из воинской части замерил у них в квартире радиацию и прибор при этом зашкалил. Все возможные вещи постирали специальным стиральным порошком. Однако приятель умер через несколько лет. Про его брата ничего не знаю.
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25.04.2021 23:19 Відповісти
Он получил не гамма из лучне куда более опасное, Гугл в помощь
А вообще смотрите катую туфту впалили совкобыдлу
https://twitter.com/boris0630/status/1386333800859373572
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26.04.2021 07:21 Відповісти
У світлі подій останніх двадцяти років, я більш ніж впевнений, що Чорнобиль бахнув не випадково.
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25.04.2021 21:29 Відповісти
 
 