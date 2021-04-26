Варфоломій у 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи: Наші дії позначаються на кожній деталі нашої планети і впливають на майбутні покоління. ВIДЕО

Вселенський Патріарх Варфоломій зазначив, що Україна і український народ пережили найстрашнішу ядерну катастрофу в історії - на Чорнобильській атомній станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Варфоломій заявив під час Київського безпекового форуму.

"Сьогодні, рівно через 35 років, коли православні християни знову вступили в Тиждень Святих Страстей нашого Спасителя, відгомін тих вибухів – наслідки яких були відчутні далеко в тодішньому Радянському Союзі, – все ще лунає в наших умах і наших серцях. У цю сумну річницю ми оплакуємо жертв катастрофи, яка не тільки поширилася на сусідні з Україною країни на півночі та заході, а й мала вплив на ширший регіон на півдні та сході, породжуючи хвилі екологічного руйнування, незворотну шкоду для здоров'я та втрати людського життя", - наголосив Вселенський Патріарх.

Він зазначив, що упродовж 1950-х та 1960-х років використання ядерної енергії в мирних цілях було багатообіцяючою надією для людства: "Жахлива Чорнобильська аварія нагадала нам усім, наскільки передчасним та поспішним був такий підхід і такі очікування".

Патріарх Варфоломій наголосив, що людство ніколи не повинно забувати трагічні наслідки власних невдач і навчитися говорити "ні" технологіям зі шкідливим впливом на довкілля.

"Мабуть, найбільший урок, який ми можемо взяти з Чорнобиля, – це те, що ми ділимо світ з усіма людьми та всіма живими істотами. Наш світ один, єдиний і неповторний. Забруднення не знає кордонів. Ми всі покликані усвідомити важливість стриманості та поваги, надії на чистіший та безпечніший світ, на чисту й безпечну енергію, яка сьогодні є справді можливою і життєздатною. Це шлях покаяння", - сказав він.

Патріарх підкреслив, що люди повинні навчитися говорити "так" "альтернативній системі цінностей, іншому способу життя: такому, що стверджує красу та гідність усіх людей та всіх речей. Наш вибір та дії позначаються на кожній деталі нашої планети та впливають на майбутнє наступних поколінь".

"Як Мати-Церква нашого улюбленого українського народу, ми всім серцем молимось, щоби пам’ять про Чорнобиль не була марною. Натомість хай вона буде вічною та перетворюючою. Хай буде благословенний Страсний Тиждень! Нехай Божа благодать буде з усіма вами!" - звернувся Вселенський Патріарх Варфоломій до українців.

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