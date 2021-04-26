"Я скажу тобі, з якого я патріархату! Й#б твою мать!" - у Києві на Подолі нетверезий священник чіплявся до жінок і показував непристойні жести перехожим. ВIДЕО

У Києві на Подолі нетверезий священик показував непристойні жести перехожим, які намагалися дізнатися, в церкві якої конфесії він служить, а пізніше намагався чіплятися до жінок. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соцмережах. Священнослужителя-дебошира затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.

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