"Я скажу тобі, з якого я патріархату! Й#б твою мать!" - у Києві на Подолі нетверезий священник чіплявся до жінок і показував непристойні жести перехожим. ВIДЕО
У Києві на Подолі нетверезий священик показував непристойні жести перехожим, які намагалися дізнатися, в церкві якої конфесії він служить, а пізніше намагався чіплятися до жінок. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соцмережах. Священнослужителя-дебошира затримала поліція за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.
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