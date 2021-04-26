Ексглава поліції в Запорізькій області Золотоноша пов'язав розстріл водія Land Cruiser у Дніпрі з роботою колл-центрів, які виманюють гроші в іноземців. ВIДЕО

Екслава ГУНП у Запорізькій області Олег Золотоноша пов'язав суботнє вбивство в Дніпрі з роботою колл-центрів, які незаконно виманюють кошти в іноземців. Рано чи пізно гравцям незаконного ринку стане тісно, ​​або ж у них просто зростуть апетити. Після чого відбудеться переділ, шляхом злиття і поглинань, зокрема і за позавчорашньою схемою.

Про це розповів ексглава ГУНП у Запорізькій області Олег Золотоноша, передає Цензор.НЕТ.

"Відео позавчорашнього вбивства в Дніпрі бачили і коментували багато фахівців і експертів "фейсбучної секти". Озвучу свою версію події, з акцентом на причини і умови, які передували цьому зухвалому вбивству. На жаль, такі злочини іноді відбуваються в нашому повсякденному житті. Але в цьому випадку такі події відбуваються ще й тоді, коли, наприклад, якийсь Толік дає зелену на розвиток колл-центрів абсолютно всім охочим, які шляхом шахрайських дій незаконно виманюють кошти в іноземців. Безсумнівно, сьогодні це єдині іноземні інвестиції в область, які також вирішують питання часткової ліквідації безробіття і забезпечують безперебійний приплив валюти в Україну. Але Толік це не розуміє, так як ним рухають зовсім інші мотиви", - заявив він.

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"Так от, давши зелене всім охочим, Толіку потрібно було розуміти, що він створює умови до зростання конкуренції, і рано чи пізно гравцям незаконного ринку стане тісно або ж у них просто зростуть апетити. Після чого відбудеться переділ, шляхом злиття і поглинань, зокрема і за позавчорашньою схемою. Або ж хтось неправильно поділить грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Але Толіку це не цікаво, його навіть не цікавить історія всього, що відбувається, і події, які передували позавчорашньому вбивству, оскільки йому немає коли займатися роботою. Основна причина - це заняття невластивим йому функціоналом. Наприклад, він останні місяці ходить і телефонує до судів з метою чинити на них вплив у справах, які не мають стосунку ні до нього, ні до його організації. Але там Анатолій отримує черговий повний провал. Не знаю, що він доповідає, і як петляє, але факт незаперечний", - додав Золотоноша.

"Ще, якщо суто гіпотетично припустити, що якби Анатолій займався своїми прямими обов'язками і щоранку знайомився з результатами оперативно-технічних заходів, то йому, можливо, було б відомо про підготовлюване замовне вбивство, і, можливо, можна було б запобігти позавчорашній стрілянині в місті. Можливо, висловлювання про намір скоїти вбивство могло прозвучати в якомусь підконтрольному автомобілі або в якомусь офісі. І, якщо припустити, що організатор і замовник зрозумілий, то їх зараз затримувати не можна, як мінімум до моменту затримання кілера. Тому Толіку потрібно переглянути свої підходи до роботи і почати займатися своїми прямими обов'язками. Мені достовірно точно не відомо щодо скількох центрів звітують, але я точно знаю, що їх понад 2000. Тому якщо Толіку бракує знань і досвіду з розкриття злочинів такої категорії, думаю, йому просто потрібно сказати всім його колегам з колл-центрів "Стоп". "Стоп" хоча б до затримання кілера, який після вбивства "заблукав" і хаотично бігав у Соборному районі, не знаючи, де сховатися, і якого так безглуздо загубили", - акцентував він.

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"І якщо навіть ти проспав інформацію про підготовлюване вбивство, не чіпай зараз організатора, працюй щодо нього, документуй, обставляй, комбінуй і шукай кілера - він зараз важливий. Людини вже не повернеш, довіри городян теж, але справа в тебе має бути ідеальною з гарною доказовою базою. Роби свою роботу. Якщо ти не вмієш і не знаєш як це робиться, запитай у людей, які розуміються на цьому, і не поспішай затримувати організатора, де небудь поблизу Запоріжжя. Це нічого не вирішує, а навпаки, рубає всі кінці. Хоча можна і психонути і все зіпсувати, затримавши організатора з якимось переробленим пістолетом. Але потім знову доведеться просити суд і тримати його в "клітці" за "лівий" злочин, думаючи, як подолати чергові труднощі", - зазначив Золотоноша.

"Безсумнівно, "інвестиційний проєкт Толіка" в цей складний кризовий час для країни підіймає з колін багатьох, що мають стосунок до колл-центрів, а також забезпечує надходження валюти в країну, але потрібно розуміти, що після кожного "кидка" в правоохоронний орган за місцем проживання обманутого іноземця лягає заява про шахрайство. Упевнений, що незабаром десятки тисяч таких заяв з різних країн світу приведуть правоохоронців європейських країн саме в Україну. І невідомо, яка буде реакція міжнародної спільноти на існування міжнародного центру шахраїв. І винні в цьому будуть не підприємливі хлопці, які займаються цим промислом, а такі Толіки, які дали зелену. Толіку ж бажаю зрозуміти і прийняти зі смиренням один незаперечний факт: рано чи пізно він дослужиться до єдиного почесного звання - пенсіонер, і єдине, про що він буде згадувати, - це як покірно він клацав каблуками, щоразу ґвалтуючи свою думку. Якщо ця думка взагалі була. А ще скажу наступне, і, мабуть, найважливіше: не можна допускати будь-які розборки в центрі міста. Анатоліє, Ви не контролюєте ситуацію в області, і мене, як жителя Дніпра, це не влаштовує. Операм бажаю оперської удачі в затриманні кілера. А містянам - спокою та іншого Толіка", - резюмував Золотоноша.

Зазначимо, що начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області є генерал поліції третього рангу Щадило Анатолій Антонович.

24 квітня в Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник.





