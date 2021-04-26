Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри із захисту дисертації нардепа ОПЗЖ Ківи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, на фрагменті запису, опублікованому журналісткою Мар'яною П'єцух, можна почути запитання про суть поняття демократичний євроінтегрував управлінський апарат. Ківа заявив, що питання зрозумів повністю і пообіцяв відповісти на нього в наступній науковій роботі.
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Она отмечает, теперь некое достижение - попасть на работу в Офис президента, так похвастаться тем, что работал там, может какой-то ларечник, незадачливый политтехнолог, видеомейкер или коррумпированный юрист-решала. Некое достижение - закончить юрфак и стать судьей, потому что, как оказалось, судьи - продажные, и всем вокруг очевидно, что твой диплом юриста является лишь пропуском в мир, где процветает политическая проституция, и сознательно туда идти - сознательно мечтать о работе на панели за деньги в банках, «котлетах» или других плюшках. Более того, твой желанный диплом юриста ставит тебя в один ряд с Вовком, Чаусом или Тупицким. Некое достижение - быть журналистом после, того как страна видела и смотрела телебордели Медведчука, «авторский пиар-проект» Мендель, видеоблоги Шария, сюжеты Дубинского о девушках легкого поведения на Майдане и двери с Банковой в «Право на власть».
Трибушная подчеркивает, некое достижение - быть министром, когда министром образования смог стать тот, кто списал диплом и через суд запретил называть его плагиатором, а тот, кто отмазал сына от коррупционного дела, смог вообще стать министром 5 раз подряд. И корочка министра типа нивелирует все твои добродетели ставит тебя в один ряд с Шкарлетом, Аваковым или Степановым. Фраза «политические элиты» стала ругательством, а пропуском в «приличное общество» скоро будет «докторскую не защитил, депутатом ни был, юрфак не окончал, на Офисе президента нарисовал аккуратный фак». Даже экс-директор автобазы Янукович не «десакрализировал» власть настолько - до уровня, когда мечтать о карьере в одной из ветвей власти становится авантюризмом, извращением или желанием присосаться к корыту.
Каждый месяц, люди которые ДОЛЖНЫ защищать науку получают ДЕНЬГИ из наших карманов. Вместо этого пособники продали или подарили недоумку научное звание. Никто даже и не смотрел, что научных работ НЕ БЫЛО, выступлений также.
На "защиту" не пустили журналистов. Увы, "шедевр" защиты невозможно глянуть.
Мы "ржем", а ведь точно также выпускают и многих других "специалистов" - медиков, военных и т.д. А там "результаты" стоят цену жизни других людей.
По нормальному - должно быть расследование. Должны быть выявлены ВСЕ причастные, анулированы ранее выданые "премии" (по результатам кивы), лишены ВСЕХ научных званий, выгнаны с работ. Нужно прекращать треш.