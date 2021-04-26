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Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри із захисту дисертації нардепа ОПЗЖ Ківи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, на фрагменті запису, опублікованому журналісткою Мар'яною П'єцух, можна почути запитання про суть поняття демократичний євроінтегрував управлінський апарат. Ківа заявив, що питання зрозумів повністю і пообіцяв відповісти на нього в наступній науковій роботі.

Також дивіться: Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+63
Україна росколота навпіл:

- на цінувальників Подерев'янського;
- та його персонажів.
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26.04.2021 12:11
+57
В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы: "На этот вопрос отвечу в следующей научной работе" - Цензор.НЕТ 9446
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26.04.2021 11:59
+52
Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі" - Цензор.НЕТ 5481
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26.04.2021 12:21
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Последние годы несколько перевернули наши представления о том, что является достижимым и недостижимым в жизни и чем гордиться, а чего стыдиться. Теперь немного странно гордиться тем, что ты защитил докторскую, потому что, оказывается, кто угодно может защитить докторскую, даже нардеп «ОПЗЖ» Илья Кива, более того - наличие докторской ставит тебя типа в один ряд с Кивой, и от этого немного стыдно. Теперь некое достижение - быть народным депутатом, а как оказалось, народным депутатом может стать любой ноунейм фотограф, бандюк с Оболони, гопник или насильник, и наличие мандата ставит тебя в один ряд с Тищенко, Юрченко, Ляшко, Иванисов, Добкиным, Медведчуком или Шевченко --- об этом на своей странице в Facebook пишет блогер, редактор «24 канала» Елена Трибушная.

Она отмечает, теперь некое достижение - попасть на работу в Офис президента, так похвастаться тем, что работал там, может какой-то ларечник, незадачливый политтехнолог, видеомейкер или коррумпированный юрист-решала. Некое достижение - закончить юрфак и стать судьей, потому что, как оказалось, судьи - продажные, и всем вокруг очевидно, что твой диплом юриста является лишь пропуском в мир, где процветает политическая проституция, и сознательно туда идти - сознательно мечтать о работе на панели за деньги в банках, «котлетах» или других плюшках. Более того, твой желанный диплом юриста ставит тебя в один ряд с Вовком, Чаусом или Тупицким. Некое достижение - быть журналистом после, того как страна видела и смотрела телебордели Медведчука, «авторский пиар-проект» Мендель, видеоблоги Шария, сюжеты Дубинского о девушках легкого поведения на Майдане и двери с Банковой в «Право на власть».

Трибушная подчеркивает, некое достижение - быть министром, когда министром образования смог стать тот, кто списал диплом и через суд запретил называть его плагиатором, а тот, кто отмазал сына от коррупционного дела, смог вообще стать министром 5 раз подряд. И корочка министра типа нивелирует все твои добродетели ставит тебя в один ряд с Шкарлетом, Аваковым или Степановым. Фраза «политические элиты» стала ругательством, а пропуском в «приличное общество» скоро будет «докторскую не защитил, депутатом ни был, юрфак не окончал, на Офисе президента нарисовал аккуратный фак». Даже экс-директор автобазы Янукович не «десакрализировал» власть настолько - до уровня, когда мечтать о карьере в одной из ветвей власти становится авантюризмом, извращением или желанием присосаться к корыту.
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27.04.2021 00:39 Відповісти
хотелось бы услышать как кива по английски спикает , ну хоть одним ухом
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27.04.2021 02:39 Відповісти
А ещё говорят, что раша - помойка. Да с такими депутатами и избирателями Украина ещё глубже в той же помойке. Странный народ украинцы - им страна и нах не нужна, если вот такому телу с одной извилиной и то на жопе, давать кандидата. Хотя если оно депутат...
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27.04.2021 04:26 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі" - Цензор.НЕТ 8222
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27.04.2021 06:02 Відповісти
Ну Кива хоть кандидат наук, хотя это несовместимо.Но это цветочки по сравнению с доктором юридических наук Добкиным (Допой).Это вообще восьмое чудо света. Защитил в 2013 году Тема, как и в кандидатской (слово в слово) "Административно-правовой статус исполнительных органов городских советов", защищенной в 2009. Ужас!!!
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27.04.2021 06:19 Відповісти
https://youtu.be/W12J6FuzIww?t=213
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27.04.2021 07:24 Відповісти
Такое, с*ка, возможно только в МОН Шкарлета.... Чувак с официально подтверждённым диагнозом "шизофрения" не только стал депутатом, но и защитил докторскую...Это, блд, полный трэш...
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27.04.2021 07:25 Відповісти
Добавьте к этому специальное звание подполковника полиции. Лет через двадцать фильмы будут снимать. Улицы переименовывать. Запомните этот твит.
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27.04.2021 10:51 Відповісти
дрочиш собі спокійно у Верховній Раді, а тут опа і ти вже кандидат наук

Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі" - Цензор.НЕТ 1910
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27.04.2021 07:48 Відповісти
Нет, оно поржать кончно хорошо, но !!! десятки сообщников, на которые МЫ тратим свои налоги ТУПО и просто "подариле" дебилу (лечился в психушке) научное звание.
Каждый месяц, люди которые ДОЛЖНЫ защищать науку получают ДЕНЬГИ из наших карманов. Вместо этого пособники продали или подарили недоумку научное звание. Никто даже и не смотрел, что научных работ НЕ БЫЛО, выступлений также.
На "защиту" не пустили журналистов. Увы, "шедевр" защиты невозможно глянуть.
Мы "ржем", а ведь точно также выпускают и многих других "специалистов" - медиков, военных и т.д. А там "результаты" стоят цену жизни других людей.
По нормальному - должно быть расследование. Должны быть выявлены ВСЕ причастные, анулированы ранее выданые "премии" (по результатам кивы), лишены ВСЕХ научных званий, выгнаны с работ. Нужно прекращать треш.
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27.04.2021 08:11 Відповісти
Бляха-он же Не с "правящей партии", за шо этой макаке такие поблажки от комиссии. Выходит они(зелень и партия пятой колонны кремля) уже окончательно "спелись"?
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27.04.2021 09:23 Відповісти
Если только принадлежность к правящей партии не определеяется уровнем ІQ.
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27.04.2021 10:54 Відповісти
особенно повеселило - "зрозумiв його повнiстю..." , типа вопросы я понимаю, я ответы на них не знаю)))
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27.04.2021 10:02 Відповісти
Та чого там..балакать... Вже майже пішла з життя істина еліта нуковців..Для яких наука це святе. Зараз залишились їхні ученики..які не проти заробити продавши себе не як науковця а як проститутку... У нас в країні все знаходться в стані корупційної проституції ...маже всі себе продають і забувають про совість...Слава богу у нас косманавтів діпломи не дають...А то Кива точно бувби космонавт за бабло...підкорювач всесвіту дярьма
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27.04.2021 12:00 Відповісти
Он історію розкажу..У нас теж один вчився на ступінь магістра...Вивчився і розказує як він екзамен сдавав..:Та **** прийшов потягнув питання...а там більшість питань ..не по тому ким я роблю Ну я написав що знаю виходжу мені задають питання а я кажу ви розумієте я працюю (наприклад Водієм) і питання устрою авто не знаю ...А йому і відповідають та чогож ви зразу не сказали що вас тільки по ПДР треба питати ...Ладно йдіть 5" Так саме цікаво що воно приїхало і все це розповідає мені який має диплом спеціаліста ще 90 років стаціонар.. От вам і професура...за бабло хоч академіка дадуть...Згнило все до корнів майже.. Не професійних інженерів не має ні вчених.
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27.04.2021 12:08 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/696250820529055/permalink/1975304535957004/
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27.04.2021 12:11 Відповісти
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