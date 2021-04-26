Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри із захисту дисертації нардепа ОПЗЖ Ківи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, на фрагменті запису, опублікованому журналісткою Мар'яною П'єцух, можна почути запитання про суть поняття демократичний євроінтегрував управлінський апарат. Ківа заявив, що питання зрозумів повністю і пообіцяв відповісти на нього в наступній науковій роботі.

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