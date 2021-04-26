Проєкт "Без цензури": ТОП-7 міфів про Чорнобиль: хто насправді винен в аварії на ЧАЕС? ВIДЕО
На календарі 26 квітня, а це означає, що минуло 35 років з часу, коли вибухнув 4-й енергоблок на Чорнобильській атомній електростанції. І саме сьогодні Богдан Буткевич розкаже вам про сім найбільших міфів про аварію на ЧАЕС та її наслідки.
Досі немає офіційного висновку, скільки ж людей стали її жертвами. Оцінки вчених розходяться - від 4 тисяч до мільйонів.
У масовій свідомості досі живе купа міфів про цю, без сумніву, дуже трагічну подію та її наслідки. Правду СРСР, звісно, не розказав. Мало того - поселив купу брехні в людські голови. Потім все це помножилося на конспірологічні теорії, які так любить наше телебачення, ну і людське бажання отримати прості пояснення складних проблем. Тож сьогодні ми пропонуємо вам ретроспективу того, що сталося, - без всесвітніх змов.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Нагадаємо, 26 квітня виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для запобігання поширенню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним "саркофагом". З міркувань безпеки 15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було зупинено. У 2004 році було проведено тендер на проєктування і будівництво нового "саркофага" - нового безпечного конфайнменту. Його будівництво почалося в 2012 році. 29 листопада 2016 року на об'єкт "Укриття" була насунута арка нового безпечного конфайнменту. 10 липня 2019 року Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію комплекс НБК. Надалі проведуть роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, троляко, серед євреїв відвертих ідіотів не бачив, а ти якраз із них.
2. В коментарях до цієї статті якраз адепти сивочолого почали його згадувати, приплівши навіть до чорнобильської трагедії. Прочитай перший і свій коментар і дай мені відповідь: в якому відосику зе звинувачує пороха в чорнобильській трагедії? Чи ти тріпло і сам ідіот?
І так, ти не голосував за блазня, а за кого? Для тупого поясню, в другому турі було лише два кандидати, і навіть якщо ти не голосував взагалі, твій голос, значить, відійшов переможцю. Чи ти хочеш посперечатися з математикою?
Перечитай коменти, взагалі то, я, відреагував на твердження твого співфермоця, що електорат Порошенка винен в тому що обрали блазня, а от Чорнобиль і самого Порошенка, як і все інше приплів якраз ти. В твоєму тупому коменті було твердження що про Пороха всі забули, незважаючи на те, що в кожноиу своєму відосику, блазень про нього згадує. В цій статті обговорюєм новий відосик від бідосика? Чи твою тупість?
А тепер питання: - На путіна, тупа платна троляка, корчить з себе єврея, та ще й наривається на компліменти? Хочеш довести що антисимітизм, в Україні, існує? Так ти сфеничний ідіот в вакуумі.
так шо совок это конечно говно, но была и логика - пяндосов злобных "сечь", а когда рвонуло, то - вперед на 1-вое мая засленина, ура, с палками на вождях ))))
При контрударі по Красній орді Вермахту заводи вивезли на Рашку але не повернули. натомість висрали шо тіпа німці чорнозем вивозили
все вкрали або захопили - див. напр. на гівновозки ВАЗ - купили, але тупо 40 років клепали те саме шо взяли. бидлота совкова тупа, зате є с-300 - котрі тупо як металобрухт. самі зробили чо - а жителі жерли капусту і стояли в чергах за тим "шо закинулі".
два слова и лаконичней даже жирный ублюдок Черчилль бы не сказал, "гори он вечно".
Я х.з., но совок такое говно шо даже быдло приучил гордится шо "всенасбоялись", когда быдло жрало "суповые наборы, если "достать" удалось", я не про нормальных людей говорю. А сейчас Путин то же самое делает - сидит Ванька по уши в говне и гордится - а вот пяндосы нас баяцца(они за день могут тупо разнести всю эту ржавую хрень и падаль - только лапти полетят)
ті в курсе зачем біла та станция построена то? "Дугу" запитывать, РЛС