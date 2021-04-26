Проєкт "Без цензури": ТОП-7 міфів про Чорнобиль: хто насправді винен в аварії на ЧАЕС? ВIДЕО

На календарі 26 квітня, а це означає, що минуло 35 років з часу, коли вибухнув 4-й енергоблок на Чорнобильській атомній електростанції. І саме сьогодні Богдан Буткевич розкаже вам про сім найбільших міфів про аварію на ЧАЕС та її наслідки.

Досі немає офіційного висновку, скільки ж людей стали її жертвами. Оцінки вчених розходяться - від 4 тисяч до мільйонів.

У масовій свідомості досі живе купа міфів про цю, без сумніву, дуже трагічну подію та її наслідки. Правду СРСР, звісно, не розказав. Мало того - поселив купу брехні в людські голови. Потім все це помножилося на конспірологічні теорії, які так любить наше телебачення, ну і людське бажання отримати прості пояснення складних проблем. Тож сьогодні ми пропонуємо вам ретроспективу того, що сталося, - без всесвітніх змов.

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Нагадаємо, 26 квітня виповнюється 35 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для запобігання поширенню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним "саркофагом". З міркувань безпеки 15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було зупинено. У 2004 році було проведено тендер на проєктування і будівництво нового "саркофага" - нового безпечного конфайнменту. Його будівництво почалося в 2012 році. 29 листопада 2016 року на об'єкт "Укриття" була насунута арка нового безпечного конфайнменту. 10 липня 2019 року Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" ввело в експлуатацію комплекс НБК. Надалі проведуть роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття".