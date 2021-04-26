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На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину. ВIДЕО

Журналісти викликали поліцію, оскільки їм не дозволили відвідати публічний захід. Однак правоохоронець також не зміг потрапити всередину.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"На захист дисертації Іллі Ківи намагалася потрапити поліція. Представники ЗМІ, яким не дозволили відвідати публічний захід, викликали поліцію. Дії охорони вони порахували перешкоджанням журналістській діяльності. Через 40 хв приїхала слідчо-оперативна група в особі одного поліцейського, проте і він не зміг потрапити всередину і домогтися якоїсь виразної інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захищає свою дисертацію. Частину журналістів відмовляються пропускати на захід.

Читайте також: Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти

Автор: 

Нацполіція (15163) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+22
Суперсекретна! Вплив місячного світла на ріст баранячих геніталій!
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26.04.2021 13:09
+21
уже не секретная.. журналисты узнали о чем диссертация..
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 3209
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26.04.2021 13:16
+16
Диссертация секретная?
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26.04.2021 13:06
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Диссертация секретная?
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26.04.2021 13:06 Відповісти
Щоб журналюги не виявили там плагіату.
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26.04.2021 13:08 Відповісти
заголовок - агонь
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27.04.2021 02:01 Відповісти
Суперсекретна! Вплив місячного світла на ріст баранячих геніталій!
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26.04.2021 13:09 Відповісти
скорее дисертант настолько секретный сказочный дол..б теперь с приставкой "канкакакиндат какашкных наук" на ТЕМУ--"как нарид мудрый 73% вместо мусоров наркоманов типа Кивы выбрал придурковатых полицаев у которых нема даже намека на ум от улитки или хотя бы амебы"....и как прекрасно была проведена рехфрорма МВС имени авакуево грузино еврейско армянско кидалов...
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26.04.2021 13:10 Відповісти
уже не секретная.. журналисты узнали о чем диссертация..
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 3209
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26.04.2021 13:16 Відповісти
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26.04.2021 13:23 Відповісти
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 2599
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26.04.2021 14:43 Відповісти
Ні не впорались санітарні брати, з психоневрологічного деспансеру, майбутній кандидат наук виявився фізично міцнішим за зх санітарів, з власного спостереження розумововідсталі, завжи фізично - сильні...
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26.04.2021 13:27 Відповісти
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 8539
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26.04.2021 13:27 Відповісти
Подя-Подя, шо ти робиш..! Пєрдсонаж пішов у житуху...
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26.04.2021 13:07 Відповісти
Надеюсь, что найдутся юридически грамотные и принципиальные люди, которые оспорят публичность защиты. Секретностью и не пахнет - иначе журналистов вообще бы не пустили.
Венедиктова, ваш выход!
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26.04.2021 13:08 Відповісти
Кива ж не дурак
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26.04.2021 13:11 Відповісти
На защиту диссертации Кивы приехала полиция, однако не смогла попасть внутрь - Цензор.НЕТ 719
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26.04.2021 13:11 Відповісти
На відміну від Ківи, у цією мавпочки щось таки може вийти.
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26.04.2021 13:22 Відповісти
Ківа і дисертація - це щось із світу фантастики , бо він тупарь і наркоша !
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26.04.2021 13:11 Відповісти
та ладно вже. Всі купують ці десертації і платять опонентам асистентам і грошима і торби носять. Чому Ківа не може собі купити звання кандидата...доктора філософії?
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26.04.2021 13:12 Відповісти
Потому что обезьянам в зоопарке звание кандидата не присваивают, ему нужно из обезьяны стать человеком, а уже потом пусть покупает хоть проституток, хоть диссертацию.
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 5906
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26.04.2021 13:22 Відповісти
не скажіть...ще і як присвоюють. Віктор Янукович ще будучи губернатором Донецької області...прикупив собі дисертацію на тему транспорту у місті...та ще і "проффесор" ))) коли аhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 нкету писав з 90 слів то 12 помилок зробив)) його син покійний Вітя Януович молодший у 2009 , начебто захистив в Донецькому державному університеті управління кандидатську дисертацію «Формування і реалізація державної соціальної політики»)) Нестор Шуфрич кадидат наук у 2004 зхистив дисетацію "Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині")) Навіть Віталій Клічко кадидат наук...але в нього хоч по темі його основної діяльності "Методика визначення здібностей боксерів у системі багатоступеневого спортивного відбору" ...
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26.04.2021 17:29 Відповісти
А какая тема дисертации у шкурогона ?
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26.04.2021 13:13 Відповісти
"Как будучи дебилом и психопатом стать депутатом."
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26.04.2021 13:18 Відповісти
честь и дочтоинство Кивы..
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 5869
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26.04.2021 13:14 Відповісти
Может кива в контексте своей диссертации хотел показать,как приседать на резиновую палку? Кто помешал перформансу? Охрана? Ух,бендеровцы))
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26.04.2021 13:16 Відповісти
НЕЗРОЗУМІЛО З ЯКОЇ АРМІЇ ОХОРОНЕЦЬ, ЩО ПОЛОЖИВ БОЛТ НА АВАКІВЦЯ, І ЦЕ ЩЕ НЕ БУЛО ВІДКРИТОГО, ВТОРГНЕНЯ З РФ.
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26.04.2021 13:48 Відповісти
тепер напевне Кива буде обиратися ректором до якогось університету...може в Шевченко чи до якогось із десятків інститутів, які створені навколо нього...А може хоче ..Поплавського підседити?)))
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26.04.2021 13:17 Відповісти
Диссертация на тему: "как помочь своему другу при отсутствии особи женского пола"
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26.04.2021 13:17 Відповісти
В основом правой,но если занята ковырянием в носу -то и левой---автореферат дис..
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26.04.2021 13:41 Відповісти
Зе кидай все ! Убойний сюжет для 95квартал - ківа захищає дисертацію... буде з чого поржать
Як на мене - це сумно (хвору, розумово відсталу істоту) допускають до захисту, на скільки продажною має бути "Вчена рада", ЩОБ ВЗЯТИ НА РОЗГЛЯД в божевільного "працю".. А ви перевірили чи ВО у нього є ?
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26.04.2021 13:17 Відповісти
Это шутка? Где кива и где диссертация?!!!!
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26.04.2021 13:17 Відповісти
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 317
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26.04.2021 13:18 Відповісти
Страшно.
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26.04.2021 13:49 Відповісти
Защита происходит под патронатом министра МВД Аваков. Всё будет нормуль.
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26.04.2021 13:21 Відповісти
Если что,то и маршала дейдея (специалиста улично-грабежных наук) подтянут...Все будет нормуль...
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26.04.2021 13:28 Відповісти
Это который ранен "на Колчаковских фронтах" шампуром в жопу?!
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26.04.2021 13:38 Відповісти
Точно так,самострел,который после грабежа в Одессе,вместо тюрьмы попал в Нар. Фронт и "дослужился" до"полковника"...
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27.04.2021 13:26 Відповісти
весь світ затаїв подих спостерігаючи за номінантом нобелівської премії ківою в сфері прімєнєнія онанізму в видобутку темної матерії в ********* андронному колайдерові
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26.04.2021 13:27 Відповісти
Имеют право. Красная зона, все дела. Сам сейчас на защите, но не Кивы ))) Я бы не пережил такого ))
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26.04.2021 13:29 Відповісти
Тему, тему в студию!
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26.04.2021 13:31 Відповісти
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 1854
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26.04.2021 13:31 Відповісти
Чотири телеканали,пов'язані одним прізвищем...
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 187
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26.04.2021 13:47 Відповісти
Шо той селюк один може зробити? В нього за плечима два тижні курсів поліцейських, його туда тому і відправили щоб не зіпсував пану Ківі отримати науковий ступінь.
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26.04.2021 13:33 Відповісти
Нифига - полицейская Академия -значит уже академик..
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26.04.2021 13:45 Відповісти
Полиция должна защищать горника-извращенца от журналистов, или наоборот?
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26.04.2021 13:39 Відповісти
Просто интересно зачем этой обезьяне докторская степень,кого она собирается обмануть,все же видят,что это тупой питекантроп!
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26.04.2021 13:39 Відповісти
ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ: Чи може, задокументована МОЗ України розумово-відстала істота(без вищої освіти), стати депутатом ВР України ?
Такі може, я перед вами і свідки ось санітари з дурки....
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26.04.2021 13:39 Відповісти
Якщо депутати такі, то які ж виборці.... ?
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26.04.2021 13:43 Відповісти
как захватить Галактику, не привлекая внимания санитаров.... я малость как бы к науке.... правда, мне 58 и я не мусор. Давно известно, что пишут и защищаются чуть не на заборах. А уж по педагогике и психологии - советы лет на сто обеспечены макулатурой. Другого не пишут-с....
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26.04.2021 13:41 Відповісти
Наверное, как бы Кива онанизмом не занялся. Доктора в Полтавской психушке все помнят.
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26.04.2021 13:42 Відповісти
Ви несправедливі,дописувачі!Це ж українське ноу-гау(чи гау-ноу),як з барана зробити кандидата наук і має склад держтаємниці!Вороги можуть вкрасти ж цей винахід,от ви нетямущі!
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26.04.2021 13:45 Відповісти
А може треба навпаки оприлюднити винахід і вороги скоріше повиздихають с такими кандидатами.
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26.04.2021 14:00 Відповісти
На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину - Цензор.НЕТ 3146
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26.04.2021 13:49 Відповісти
Хорошим флэшмобом была бы продажа билетов на защиту диссертации Кивы, причём билеты должны предлагаться по цене намного выше, чем на первые ряды Квартала 95
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26.04.2021 13:57 Відповісти
От кандидатской до президентства один шаг.
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26.04.2021 13:59 Відповісти
Поліція злякалася газової атаки. Що ще може бути на тому захисті?
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26.04.2021 14:04 Відповісти
Ограничение доступа людей на заседание Ученого Совета это нарушение формальных процедур и прочих процессуальных документов и положений о присуждении ученых степеней , что может быть предметом иска для в суды общей юрисдикции. !!!
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26.04.2021 14:15 Відповісти
дисер то илюхи топ сикрет оказалси!...мож хоть название кто знает?)))
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26.04.2021 14:21 Відповісти
У нас кивалов заслуженный юрыст, сбежавший янукович книгу когда-то написал на английском языке, будет ещё один без тени интеллекта на лице проффесор кива.
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26.04.2021 14:29 Відповісти
У нас, взагалі-то, всі захисти є публічними!!!
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26.04.2021 14:31 Відповісти
Поліція приїхала? Там санітарам треба було приїхати.
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26.04.2021 14:51 Відповісти
Зачем санитары шары во время защиты, благодаря умелому блоку не пострадали.
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26.04.2021 14:55 Відповісти
Я думаю, что это делается не просто так. Смачно плюнуть украинскому обществу в лицо является для ОПЗЖ большим удовольствием, что они и не скрывают.
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26.04.2021 16:24 Відповісти
Накуя така поліція....
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26.04.2021 21:34 Відповісти
Це ж військова таємниця і Ківа забере її з собою у могилу.
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27.04.2021 02:04 Відповісти
мусора поганые могут только малолеток да подвыпивших работяг щемить - никчемные суки в погонах
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27.04.2021 21:27 Відповісти
 
 