На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину. ВIДЕО
Журналісти викликали поліцію, оскільки їм не дозволили відвідати публічний захід. Однак правоохоронець також не зміг потрапити всередину.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.
"На захист дисертації Іллі Ківи намагалася потрапити поліція. Представники ЗМІ, яким не дозволили відвідати публічний захід, викликали поліцію. Дії охорони вони порахували перешкоджанням журналістській діяльності. Через 40 хв приїхала слідчо-оперативна група в особі одного поліцейського, проте і він не зміг потрапити всередину і домогтися якоїсь виразної інформації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захищає свою дисертацію. Частину журналістів відмовляються пропускати на захід.
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Венедиктова, ваш выход!
Як на мене - це сумно (хвору, розумово відсталу істоту) допускають до захисту, на скільки продажною має бути "Вчена рада", ЩОБ ВЗЯТИ НА РОЗГЛЯД в божевільного "працю".. А ви перевірили чи ВО у нього є ?
Такі може, я перед вами і свідки ось санітари з дурки....