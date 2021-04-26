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ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону "Чорнобильський Спас". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 квітня, в Києві на подвір'ї Михайлівського Золотоверхого собору Православна Церква Україна (ПЦУ) представила першу діджитал-ікону "Чорнобильський Спас".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Богослужіння з першою українською діджитал-іконою провів архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір разом зі служителями Михайлівського Золотоверхого.

Діджитал-ікона "Чорнобильський Спас" - унікальна ікона, виконана в стилі українського бароко, на якій учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зображені на рівні зі святими. У центрі композиції зображено Ісуса Христа, праворуч від нього - Архістратиг Михаїл, ліворуч - Богородиця Марія. Святі охороняють живих ліквідаторів аварії, яких уособлюють пожежники, медики і військовослужбовці, і душі їхніх покійних побратимів. Є на іконі і комета-зірка Полин і відома Чорнобильська сосна - образ, придуманий людиною, - одночасно схожий і на хрест, і на тризуб.

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Також організатори обіцяють реалізувати можливість подивитися на діджитал-ікону і в VR шоломі.

ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 01
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 02
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 03
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 04
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 05
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 06
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 07
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 08
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 09
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 10
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 11
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 12
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 13
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 14
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 15
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 16
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 17
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 18
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 19
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 20
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 21
ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону Чорнобильський Спас 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ікона (61) Чорнобиль (394) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+12
Вот это модерная церковь ХХI века. Украинская. с героями из народа на суперсовременных иконах, а не закостенелая РПЦ с иконами с ликом "святого" Путиноида - фашиста №1 эрефии.
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26.04.2021 14:35
+8
почему диджиталь..а не цифровой..
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26.04.2021 14:31
+6
ПЦУ стремится к изменениям, что похвально
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26.04.2021 14:31
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что опять не так?
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26.04.2021 14:30 Відповісти
нет слов ...
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26.04.2021 14:29 Відповісти
почему диджиталь..а не цифровой..
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26.04.2021 14:31 Відповісти
ПЦУ стремится к изменениям, что похвально
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26.04.2021 14:31 Відповісти
Настала ера всеохоплючої джигіталізації.
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26.04.2021 14:32 Відповісти
дебілізації...
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26.04.2021 14:34 Відповісти
Попы наверняка найдут способ давать прихожанам посмотреть на икону в VR шлеме.За деньги.Ибо церковь-это банкомат для попов и по другому это не работает.
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26.04.2021 14:33 Відповісти
через церковь баблища отмывается немеряно, они без налогов работают
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26.04.2021 14:34 Відповісти
Саме головне, щоб вони в VR-шоломі лоба не побили!
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26.04.2021 14:58 Відповісти
Попи прив'яжуть шолома до ікони,як шарикову ручку на почті.Щоб до землі не доставав.Амінь.
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26.04.2021 15:10 Відповісти
Вот это модерная церковь ХХI века. Украинская. с героями из народа на суперсовременных иконах, а не закостенелая РПЦ с иконами с ликом "святого" Путиноида - фашиста №1 эрефии.
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26.04.2021 14:35 Відповісти
Краще б продати ту ікону й дати гроші онкохворим або військовим.

Соціальну роботу проводити треба і рекламувати її як чесноту,
а не хороводи біля екранів водити у супроводі лощених попів.
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26.04.2021 14:38 Відповісти
Молодцы, это интересно , а не скрепы - блины с лопаты или вертолеты со святой водой или автобус- церковь от рэпэцэ сатаната .
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26.04.2021 14:49 Відповісти
Оригінал ікони знаходиться в Іллінській (Свято-Іллінській) церкві м. Чорнобиля.
Церква, на жаль, підпорядкована монголо-татарському "патріархату".
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26.04.2021 15:58 Відповісти
 
 