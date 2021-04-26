ПЦУ представила першу в Україні діджитал-ікону "Чорнобильський Спас". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 квітня, в Києві на подвір'ї Михайлівського Золотоверхого собору Православна Церква Україна (ПЦУ) представила першу діджитал-ікону "Чорнобильський Спас".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Богослужіння з першою українською діджитал-іконою провів архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір разом зі служителями Михайлівського Золотоверхого.

Діджитал-ікона "Чорнобильський Спас" - унікальна ікона, виконана в стилі українського бароко, на якій учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зображені на рівні зі святими. У центрі композиції зображено Ісуса Христа, праворуч від нього - Архістратиг Михаїл, ліворуч - Богородиця Марія. Святі охороняють живих ліквідаторів аварії, яких уособлюють пожежники, медики і військовослужбовці, і душі їхніх покійних побратимів. Є на іконі і комета-зірка Полин і відома Чорнобильська сосна - образ, придуманий людиною, - одночасно схожий і на хрест, і на тризуб.

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Також організатори обіцяють реалізувати можливість подивитися на діджитал-ікону і в VR шоломі.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ