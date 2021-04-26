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"Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа після захисту дисертації запропонував одному із журналістів усамітнитися в туалеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано цю пропозицію, опублікувало видання "Букви".

"Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - каже Ківа на записі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою". ВIДЕО

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Кива-проффесор. Повний розбір кандидата наук і нардепа ОПЗЖ. ВIДЕО

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+34
А я давно говорил что он п@д@р@с!
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26.04.2021 14:46
+33
Не постіть дурню, Філатов в порівнянні з Ківою - фізик-ядерщик.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Філатов_Борис_Альбертович
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26.04.2021 14:49
+31
"Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться - Цензор.НЕТ 5453
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26.04.2021 14:47
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какое дно оно же больное на голову..
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26.04.2021 15:59 Відповісти
Уверяю, что нет! Боюсь оно не то что не имеет, даже и не знает - что такое голова, только приспособление для приёма пищи...
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26.04.2021 16:21 Відповісти
Хамло тупое
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26.04.2021 16:08 Відповісти
Готовый кандидат в Президенты - Украине не привыкать
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26.04.2021 16:54 Відповісти
Кто-нибудь наденет намордник на это животное? Авакян,утихомирь своего кандидата наук шарикова.
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26.04.2021 16:15 Відповісти
Эйдельштейн украинский... =)))
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26.04.2021 16:30 Відповісти
кива, животное , опять дрочить хотел
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26.04.2021 16:36 Відповісти
Проедусь по кандидатам наук,немного имею моральное право,чтобы найти частичку истины -например в геологии - как там фосфор мигрировал 50 млн.лет назад ты пролазиваешь тысячи километров по горам,буеракам ,степям и лесам,проводишь сотни часов с микроскопом и в химлаборатории,затем перелопачиваешь кучу литературы,в том числе иностранной,списываешься со смежниками по теме ,ломаешь голову сотни часов - и на выходе пару фраз о передвижении атомов фосфора в далекие времена и сейчас плюс попутно рекомендации агрономам - все!И любой в мире может проверить твои результаты ,хоть китаец,хоть индус,хоть американец,но ты признаный собрат в мире реальной Науки!Как можно проверить эти в сфере ненаук результаты,КАК?Извините,наболело
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26.04.2021 16:45 Відповісти
Кива - кандидат наук. Голосовало 13 из 13, т.е., единогласно. Кто опубликует список этих неподкупных, кристально чистых ученых? Вы смеетесь над русней и их акадэмыком рамзанкой дыровым.....
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26.04.2021 16:47 Відповісти
Если человек учоный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами! (с)
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26.04.2021 16:55 Відповісти
https://twitter.com/azubinski
https://twitter.com/azubinski
https://twitter.com/azubinski


https://twitter.com/azubinski
https://twitter.com/azubinski

неочн удвлн прсхдщ

@azubinski

·https://twitter.com/azubinski/status/1386642790885601282 2 ч

та ладно нервничать после проффесора януковича кива - всего лишь кандидат наук державного управління ето уже шаг вперёд птмшто кива такой што мог бы сразу и академиком стать, без етой мелочной степени
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26.04.2021 16:58 Відповісти
Ну де блін набирають таких дебілів? Це вже не смішно.
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26.04.2021 17:39 Відповісти
кандидат околовсяческих наук кива пригласил журналиста на свое рабочее место
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26.04.2021 17:41 Відповісти
https://twitter.com/eugene_lir
https://twitter.com/eugene_lir

dead flag blues (лїр)

@eugene_lir

·https://twitter.com/eugene_lir/status/1386654817871872002 2 ч

Казус Ківи - чергове нагадування ще й того, чому у нас вся наука тримається на ентузіастах і чому науковий ступінь в Україні можна прирівняти до вченого звання: у більшості випадків це суто бюрократичний, гівна не вартий показник.
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26.04.2021 17:47 Відповісти
Чему удивляться в ОПЗЖ все так образование "получали" .
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26.04.2021 17:49 Відповісти
Ведёт себя Кива как боевой *****. То вялого гоняет на сессии, то хочет чтобы ему в жопу что то засунули, то какого то интереса тянет журналиста в туалет, может отсосать захотел? Хайпануть как все ОПЗЖБДСМ
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26.04.2021 18:10 Відповісти
Цей монолог на докторську вже тягне ... Ви просто не розумієте)
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26.04.2021 18:18 Відповісти
Недопуск журналістів - є прямим поршенням закону пр інформацію !
Недопуск поліцейського у формі людиною у цивільному , яка не пред"явила документи, також дико суперечить законодавству України !!
Має бути суд !!!
Захист дисертації - признаний незаконним. А сам Ківа - направлений для виправних робіт по прибиранню так ним коханих туалетів - так місяців на три - не меньше !
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26.04.2021 18:55 Відповісти
Всі члени комісії були подрочені... )))
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26.04.2021 19:19 Відповісти
Дебилоид защищал диссертацию в туалете, в женском.
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26.04.2021 19:35 Відповісти
не, в м тулете
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27.04.2021 03:51 Відповісти
Кандидат туалетных наук, будет корешаться с путинским ёршиком.
И вылизывать путинский кончик после Медведчука.
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26.04.2021 19:48 Відповісти
..." Пошли поС цым,я угощаю"!! кива...
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26.04.2021 20:45 Відповісти
Так я не понял от кандидат или пи#арас?
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26.04.2021 20:53 Відповісти
Он, как поц, прикрывается депутатством.
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26.04.2021 21:09 Відповісти
а, думаю, в реальной ситуации - обосцится . И начнет показывать корочки
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26.04.2021 21:10 Відповісти
Хотел начать дрочить на онлайне, а не получилось - возраст.
Выпил Виагру и пошел в туалет, чтобы закончить то, что не начал до этого.
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26.04.2021 23:48 Відповісти
Боже! Так той Ківа ще й туалетний гомосека!
Ото Верховна Рада!
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27.04.2021 14:51 Відповісти
Ну видно, що кандидат наук
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27.04.2021 15:11 Відповісти
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