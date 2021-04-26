"Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО
Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа після захисту дисертації запропонував одному із журналістів усамітнитися в туалеті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано цю пропозицію, опублікувало видання "Букви".
"Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - каже Ківа на записі.
Топ коментарі
+34 Стас Белов #480401
показати весь коментар26.04.2021 14:46
+33 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+31 NonCFist
показати весь коментар26.04.2021 14:47
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неочн удвлн прсхдщ
@azubinski
·https://twitter.com/azubinski/status/1386642790885601282 2 ч
та ладно нервничать после проффесора януковича кива - всего лишь кандидат наук державного управління ето уже шаг вперёд птмшто кива такой што мог бы сразу и академиком стать, без етой мелочной степени
https://twitter.com/eugene_lir
dead flag blues (лїр)
@eugene_lir
·https://twitter.com/eugene_lir/status/1386654817871872002 2 ч
Казус Ківи - чергове нагадування ще й того, чому у нас вся наука тримається на ентузіастах і чому науковий ступінь в Україні можна прирівняти до вченого звання: у більшості випадків це суто бюрократичний, гівна не вартий показник.
Недопуск поліцейського у формі людиною у цивільному , яка не пред"явила документи, також дико суперечить законодавству України !!
Має бути суд !!!
Захист дисертації - признаний незаконним. А сам Ківа - направлений для виправних робіт по прибиранню так ним коханих туалетів - так місяців на три - не меньше !
И вылизывать путинский кончик после Медведчука.
Выпил Виагру и пошел в туалет, чтобы закончить то, что не начал до этого.
Ото Верховна Рада!