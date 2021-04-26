"Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа після захисту дисертації запропонував одному із журналістів усамітнитися в туалеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано цю пропозицію, опублікувало видання "Букви".

"Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - каже Ківа на записі.

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