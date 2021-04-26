"Хочу працювати!": У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 квітня, проти карантину в Миколаєві протестують представники малого бізнесу. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сєнкевичем.

Про це пише місцеве видання "Новости N".

Повідомляється, що сьогодні під міську раду вийшли підприємці і перевізники, протягом двох годин вони протестували на вулиці з вимогою зустрічі із Сєнкевичем, і щоб міська влада дозволила їм працювати.

Також повідомляється, що мер не виходив до мітингувальників і спочатку говорив, що акція не має сенсу, оскільки через чотири дні місто може послабити карантин, якщо таке рішення ухвалить місцева комісія з ТЕБ та НС.

Надалі учасники протесту все-таки зайшли до міської ради, Сєнкевич вийшов до них у супроводі правоохоронців.

"Люди були налаштовані агресивно, намагалися розмовляти на підвищених тонах. Потім слово взяв організатор акції Андрій Толпекін, який зажадав провести виконком і ухвалити рішення про повноцінну роботу транспорту. Спочатку Сєнкевич відмовлявся це робити, проте пізніше пообіцяв, що виконком буде проведено сьогодні. Після чого залишив хол на третьому поверсі в супроводі поліції. Люди покинули будівлю міськради і залишилися на вулиці", - повідомляє видання.

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