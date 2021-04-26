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Кур'єрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в "Борисполі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жінки привезли в Україну з Єгипту майже 10 тис. блістерів препарату, який містить псевдоефедрин. Тут його збиралися продати злочинцям, які виготовляють наркотики.

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Організаторами групи є подружжя з Києва - 39-річний чоловік і 36-річна жінка. До злочинної діяльності вони залучили двох жінок, які виконували роль "кур'єрів". Зловмисники вилітали в країну для закупівлі препарату, що містить псевдоефедрин, обіг якого обмежено. Прекурсори іноземного виробництва вони приховували у валізах з одягом", - сказано в повідомленні поліції.

Потім ліки продавали наркоділкам через інтернет. За один блістер отримували 240-250 грн.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів або прекурсорів). Покарання за цією статтею - до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Курєрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в Борисполі 01
Курєрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в Борисполі 02
Курєрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в Борисполі 03
Курєрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в Борисполі 04

Автор: 

Бориспіль (1144) Єгипет (391) затримання (4339) наркотики (1447) Нацполіція (15163)


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Од жеж сволочі! А про бубачку ви подумали?! Ну може хоч трохи йому залишили?!)
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26.04.2021 16:22 Відповісти
Бубачкє прямо с Амана возять
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26.04.2021 17:04 Відповісти
то то и смотрю, шо в офисе пианиста щас траур, и там все пыьаются перевести рельсы за перемогу зели величайшего над москалями
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26.04.2021 16:34 Відповісти
Блистер - упаковка с алюминиевой фольгой. Ну тупыыые....
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26.04.2021 17:13 Відповісти
они действительно думали что вот так можно взять и провезти 10 тыс пачек ? не одну не две а 10 тыс ? мда уж...
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27.04.2021 13:33 Відповісти
 
 