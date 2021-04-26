Кур'єрів із каністрами сировини для наркотиків на 2,5 млн грн затримали в "Борисполі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жінки привезли в Україну з Єгипту майже 10 тис. блістерів препарату, який містить псевдоефедрин. Тут його збиралися продати злочинцям, які виготовляють наркотики.

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Організаторами групи є подружжя з Києва - 39-річний чоловік і 36-річна жінка. До злочинної діяльності вони залучили двох жінок, які виконували роль "кур'єрів". Зловмисники вилітали в країну для закупівлі препарату, що містить псевдоефедрин, обіг якого обмежено. Прекурсори іноземного виробництва вони приховували у валізах з одягом", - сказано в повідомленні поліції.

Потім ліки продавали наркоділкам через інтернет. За один блістер отримували 240-250 грн.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів або прекурсорів). Покарання за цією статтею - до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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