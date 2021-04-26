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Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на "чорному ринку". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія б'є всі рекорди за кількістю заражених і померлих. Система охорони здоров'я країни вийшла з ладу, спостерігається нестача обладнання, місць у лікарнях і крематоріях. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Індії наразі зареєстровано майже 17 млн заражених, померли понад 192 тис. осіб. Однак, реальні цифри набагато перевищують ці показники.

У багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів.

"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", – сказав прем’єр Індії в радіозверненні до народу.

Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці. У деяких найбільш постраждалих містах, включаючи Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.

В останній місяць число хворих в Індії зростає з кількох причин: по-перше, введені владою обмежувальні заходи дотримувалися не дуже суворо; по-друге, на цей період припало індуїстське релігійне свято Кумбха Мела і свято Холі – на вуличних гуляннях зібралися мільйони, повідомляє видання The Guardian.

Крім того, в числі причин другої хвилі пандемії – повільна кампанія по вакцинації, а також небажання влади переносити вибори. Ніхто не скасував численні передвиборні мітинги, в тому числі організовані прем’єр-міністром країни Нарендра Моді, в штаті Західна Бенгалія, де зараз проходять багатоступінчасті вибори.

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В Індії п'ятий день поспіль фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу. У лікарнях закінчуються місця, а людям доводиться звертатися на "чорний ринок", щоб отримати ліки або кисень, пише BBC, передає РБК-Україна.

Найскладніша ситуація спостерігається у столиці країни - Нью-Делі. У частини лікарень закінчилися місця для хворих, а інші - не приймають пацієнтів через недостатню кількість кисню. Зважаючи на цю ситуацію, людям доводиться шукати кисневі балони чи концентратори на "чорному ринку" за неабияку вартість.

Наприклад, Анша Прія заплатила за балон кисню на "чорному ринку" 670 доларів, тоді як, зазвичай, він коштує трохи більше ніж 80 доларів. А пан Тіварі був змушений звертатися на "чорний ринок" за кисневим концентратором для свого брата.

Як розповіло BBC, через таку ситуацію більшість поставників кисневих балонів просять за них щонайменше в 10 разів дорожче звичайної ціни.

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На "чорному ринку" доводиться купувати не тільки кисень, але й препарати, наприклад, Ремдесивір, якого вже не вистачає у лікарнях та аптеках. Також величезним попит має препарат Тоцилізумаб. BBC зазначає, що на "чорному ринку" вже почали з'являтися підробки, але люди у такій ситуації, що згодні купувати навіть сумнівні препарати.

Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 01
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 02
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 03
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 04
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 05
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 06
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 07
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 08
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 09
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 10
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 11
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 12
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 13
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 14
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 15
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 16
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 17
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 18
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 19
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 20
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 21
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 22
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 23
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 24
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 25
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 26
Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на чорному ринку 27

Автор: 

Індія (667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Ковід- це звичайна застуда, нас розводять, чіпують, джи5, Білл Гейтс, Земля пласка!!!111 (с) якісь дебіли
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26.04.2021 16:58
+16
Дятлы, смотрите, читайте и думайТЕ, если конечно у вас есть чем думать, - идти на Пасху к попу или вам лучше сразу на кладбище? Что бы вы заразу не разносили. Туда и дороги новые "сделали" ЗЕ, и его банда мародёров.
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26.04.2021 17:32
+16
Недавно разговаривал с ватницей,которая осенью чуть не врезала дуба от коронавируса. Я говорю,-Мы сделали пару недель назад вакцину АстраЗенека и все нормально. Она в ответ, -Не-е! Я не буду делать сатанинскую вакцину! Я буду ждать русскую! И это говорит бывшая учительница! С трудом сдерживаюсь,когда встречаю такие животные. Прожила всю жизнь и ни капли ума в голове...Ужас...
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26.04.2021 17:48
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ру-вакцина двовекторна - перша доза містить один вид вірусного вектора, а друга - інший. В астарзенеці використовується Vaxzevria® - Schimpanse-Adenovirus (ChAdOx1), у Спутніку та Янсен Vakzine Ad26.COV.S - людські неактивні аденовіруси, безпечні простудні віруси.
Спутнік 1 укол - rAd26: людський аденовірус Typ 26, використовує також Янсен. 2 укол спутніка - rAd5: людський аденовірус Typ 5. Проблема одновекторних вакцин полягає у тому, що другий укол тим же вектором може викликати нейтралізацію усього діла. через використання двох різних векторів уникається ефект нейтралізції. німці називають вакцину "класною ідеєю", але недоклепаною: все ще не вистачає даних для аналізу. була проведена 1 та 2 фази тестувань у вересні 2020, потім кацапи зареєстрували вакцину, а у лютому з"явились дані по 3 фазі. Після чого словаки сказали, що вони отримали не те, що описувалось у фазах і закуплені 200 000 киснусть на складі і полетіли голови. ЕМА поки що не може сказати про прозорість даних, запрсила у Москви ще даних, Москва тягне, що і викликає недовіру. У квітні ЕМа планувала їхати на росію оцінювати виробництво та зберігання. лише після даних по цьому оцінюванні буде ясно, чи отримає вакцина Евро-дозвіл. Не дивлячись на це ЕС зарезервувала поставку 50 млн доз з червня. Professor Dr. Fred Zepp: "у нас є лише проміжні результати, немає результатів закінченого дослідження. тому на все дивимось ще критично." на сьогодні спутник колять у 59 країнах.
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26.04.2021 19:20 Відповісти
ааа ну коротше шо рашці вірити = бути придурком, бачив фільм Джекеси? отож бо й воно.
ти чо, реально віриш шо ті, які навіть напали на Фінляндію - висрали шо с 20 танками фіни чимось загрожували сраному совку з 20000 танків?
слиш, мужик, іди на Путіна з факцинами, які є ні чим іншим як зброєю. премія там коли?
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26.04.2021 19:31 Відповісти
тебе чого вспучило? там звичайні факти - траекторія польоту спутніка!
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26.04.2021 19:37 Відповісти
Я разговаривал насколько дней назад с русским врачом по Скайпу. Говорит, что его родственник после вакцинации русской вакциной получил инсульт т.е. тромбоз сосуда головного мозга. В медицинской среде кухонные разговоры о тромбозах после их вакцины есть, но выносить это на публику и портить "статистику" ни-з-з-я.
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26.04.2021 19:00 Відповісти
тут вопрос в другом. Вакциной надо колоться два раза. А из круга моих знакомых более половины вакцинировалось по первому разу, а на второй их не приглашают. И возникает вопрос, - а на хрена вообще было тогда трубить о вакцинации? И ответ на поверхности, - ни кто не собирается колоть по второму население, им нужны цифры показухи.
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26.04.2021 19:15 Відповісти
так Индия тупо зарубила поставки, то есть Антиколорадос прав - кольнули побольше, а на второй раз ..... ::::::::: вот так =
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26.04.2021 19:18 Відповісти
Ну, был бы контракт то может и не зарубила бы Индия.
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26.04.2021 19:20 Відповісти
ясно дело что Стебанов даже там не у.муд.рился закупить наперед. и понятно шо Антиколорадос говорит шо эту всю шваль будут садить.... правда - кто? такое же говно?
или, прости, те которые Мертвечуку позволили бесноваться?
Кто???
ответь - кто будет делать то что "народ"(я как Невзоров уже говорю) хочет?
а?
я - нет, штаны одевать или как там по - русски, кеды найти и прочие атрибуты шоб в КПЗ сидеть с пиццей
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26.04.2021 19:26 Відповісти
ВСЕГДА найдётся тот кто будет садить. Или даже сажать. На кол. В среднем классе нашей страны уже почти выросли и свой Марат и свой Робеспьер. И матрос Железняк.
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26.04.2021 19:34 Відповісти
чет мне кажется накал
ну вот даже в у Антиколорадоса, да и вы как бы тоже.
я вот верю в т.н. "судьбу", надо бы по смотреть шоле
ну не знаю, но шото накаляется
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26.04.2021 19:40 Відповісти
КАРМА!
Законы кармы ни кто не менял.
А пружина сжимается всё больше.
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26.04.2021 19:45 Відповісти
ну да, это дерипаскам и ахметкам мона сказать - если даже Сталин не "горит вечно", то какая "карма " то быть может то?
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27.04.2021 08:45 Відповісти
Ще не час - пауза - 12 тижнів - біля 3-х місяців !
І пізно почали ... жиди в Ізраїлі - вже закінчили вакцинацію
Інші "нормальні країни" - теж не чухаються .
А у нас - пів-мільйона на всю Україну , і то по першому разу
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26.04.2021 19:39 Відповісти
Эволюция таких отсеивает.
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27.04.2021 06:49 Відповісти
Я там бував. Для будь-якої пандемії то приречена країна. І не важливо що там має місце фармацевтична галузь. Там просто занадто багато диких людей.
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26.04.2021 17:58 Відповісти
Да ладно,-не обижайся холопчик!
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26.04.2021 18:34 Відповісти
Это издец. А может Мишкин и Чипига были проездом в Ухане? Ну типа зайти в лаболаторию посмотреть....Ну как в Чехии...
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26.04.2021 18:34 Відповісти
Летом 2019 года была авария на предприятии рассейском "Вектор" ,сразу после этого была в округе эпидемия пневмонии,а в это время там же были учения рассейских и китайских военных. После этого,недалеко от Ухани был какой-то Чемпионат Мира среди военнослужащих. И сразу после этого пошла инфекция.
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26.04.2021 18:39 Відповісти
Не знал таких подробностей. Они пугают. И еще меня напрягают эти Лелек и Болек, все их знают но никто не видел. Ездят себя по миру с сумочкой Новичка, взрывчатки и т.д. А потом обнимают своих детей. Подврки им с аэропортов дьюти фри привозят..
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26.04.2021 18:49 Відповісти
аж подумал шо вы Андрей Шевченко, моряк, просто по стилю написания то))
но Петров и Боширов это........ да, кто там умер от смеха - я за ним
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26.04.2021 19:20 Відповісти
Шевченко , как я помню, поэт или футболист. Откуда у нас море. Все озера частные, рыбу не половить.
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26.04.2021 21:07 Відповісти
Есть тут один дайвер,-специалист по баллонам с кислородом и маслянистым тряпкам.
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26.04.2021 21:46 Відповісти
Первые сообщения о взрыве на "Векторе" были такими:
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion

Кстати вакцина от коронавируса была сделана тоже на "Векторе" до пандемии, видимо для собственных нужд в случае ЧП.
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26.04.2021 19:52 Відповісти
только что сочинил историю?
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26.04.2021 21:25 Відповісти
Это мне? Мах когда-то сказал,-Если в соседней комнате есть вишня,но я ее не вижу,-значит для меня ее нет! Тоже самое и в твоем случае ,если чего-то не знаешь,-то это для тебя не существует!
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26.04.2021 22:06 Відповісти
зачем заходить в лабораторию? выпустить вирус на уханьском рынке, с этим даже школьник бы справился ..
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26.04.2021 19:43 Відповісти
Это плохо....
Не видать нам второго уколоа ковишилда!
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26.04.2021 19:35 Відповісти
Это там, где вакцину "Ковишилд" производят?
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26.04.2021 21:00 Відповісти
Это надо показать идиотам кто наших людей отговорил от вакцинации под предлогами зрады о индийском шмурдяке, китайском говне. Элитное быдло ждет вакцину минимум от Илона Маска, и чтоб сначала Байдену укололи. Половина теперь игнорирует вакцинацию, ждут непонятно чего, думают они умнее всех. А осенью может повториться рост, элитное быдло (не буду указывать политическую принадлежность) начнет орать про малый процент вакцинированных.
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26.04.2021 21:01 Відповісти
Рост будет уже после пасхи! И будет большой рост,потому что попы последние службы провели с полными церквами,и уже объявили,что святить пасху будут внутри церквей! Это очень похоже на "активные мероприятия" всем известных спецслужб.
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26.04.2021 21:52 Відповісти
Ти маєш знайомого котрогозапросили вакцинуватися а він відмвився ?3
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27.04.2021 21:29 Відповісти
Сестра отказалась, наслушалась шуточек про шмурдяк и страшилок, теперь боится побочки. Маму удалось убедить. Тетка категорически против, "у меня и так тромбы, мне нельзя". Вот такие последствия пустых заявлений.
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28.04.2021 18:52 Відповісти
На 1000000000(1 мільярд населення 192 тисячі померлих) за 2 роки пандемії....ідіоти, ви хоч думайте що подаєте.
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26.04.2021 21:01 Відповісти
Имеешь полное право стать 192 001-ой! Но если кто-то будет уверен,что ТЫ заразила дорогого ему человека,и он скончался по твоей вине,то он может отправить тебя на тот свет и без Ковида.
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26.04.2021 21:55 Відповісти
А ти не помітила що люди просто валяються на землі,певно під лікарнями ? І коли вони помирають на вулиці то ні в яку статистику по короні їх ніхто не заноситиме
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27.04.2021 21:26 Відповісти
Религия не проходит испытания реальностью, зачем она тогда нужна
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26.04.2021 21:24 Відповісти
РПЦ очень нужна рассейским спецслужбам,потому что от попов они могут узнать Ваши самые сокровенные тайны,которые Вы расскажете попу,например,на исповеди. А потом Вы будете у них на крючке. Что РПЦ состоит в подавляющем своем числе из стукачей Кремля -можете не сомневаться НИ ГРАММУ!
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26.04.2021 21:59 Відповісти
В таких случаях тех кто толкает на чёрном рынке за такие цены официально нада стрелять на месте.
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26.04.2021 22:37 Відповісти
Ок. Купи тогда не на черном рынке. Может надо стрелять власть?
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26.04.2021 22:56 Відповісти
В таких случаях говорят -Не нравится,пройдись по базару!
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27.04.2021 08:17 Відповісти
какая жесть. апокалипто
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26.04.2021 23:36 Відповісти
нет здесь на ветке чокнутой из канады - всевыврете, нет коронавируса...
и сколько таких придурков!
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26.04.2021 23:57 Відповісти
тоже Зе и 95 виноваты?
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27.04.2021 03:34 Відповісти
Не Порошенко виноват.
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27.04.2021 09:17 Відповісти
Не Порошенко не виноват.
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28.04.2021 05:18 Відповісти
Учитывая то, что они в одну реку ссут, срут, сжигают трупы, стирают белье, чистят зубы и набирают воду для приготовления еды, то удивительно, что только сейчас
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27.04.2021 04:23 Відповісти
В Индии апокалипсис, а показатели смертности гораздо ниже чем у нас!
У нас 43 тысячи при 2 миллионах у них 192 тысячи при 17 млн. Т.е. у нас смертность примерно в два раза выше чем в Индии. Да, статистика формально делается и у нас, и в Индии, но тем не менее - показатели смертности у нас с марта ненормально высокие. И дело не масках, штаммах, и тем более антисептиках, а в безнадежно отставшей, нищей медицине коррумпированном Минздраве Стебанова и вообще всей системы здравоохранения.
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27.04.2021 10:38 Відповісти
Справа не в масках, штамах, антисептиках а в мафіозно-олігархічних виродках, яким начхати на холопів і лохторат, яких вони можуть тільки грабувати. Так поводили себе нацисти на окупованих землях і в наявності ознаки геноциду.
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27.04.2021 14:03 Відповісти
Меркава, ау!
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27.04.2021 12:36 Відповісти
У неї перерва. Замість кабалістки Пацюк польський відпрацьовує.
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27.04.2021 12:39 Відповісти
Мабуть саме так виглядає пекло.
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27.04.2021 12:45 Відповісти
Горбатий маніяк, ти мене переслідуєш та продовжуєш обговорювати мене, а не новину? Може попросити Адміна, щоб зробив тобі радикальне обрізання в черговий раз? Як ти вважаєш?
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27.04.2021 14:31 Відповісти
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