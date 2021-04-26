Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на "чорному ринку". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія б'є всі рекорди за кількістю заражених і померлих. Система охорони здоров'я країни вийшла з ладу, спостерігається нестача обладнання, місць у лікарнях і крематоріях. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

За даними університету Джонса Хопкінса, в Індії наразі зареєстровано майже 17 млн заражених, померли понад 192 тис. осіб. Однак, реальні цифри набагато перевищують ці показники.

У багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів.

"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", – сказав прем’єр Індії в радіозверненні до народу.

Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці. У деяких найбільш постраждалих містах, включаючи Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.

В останній місяць число хворих в Індії зростає з кількох причин: по-перше, введені владою обмежувальні заходи дотримувалися не дуже суворо; по-друге, на цей період припало індуїстське релігійне свято Кумбха Мела і свято Холі – на вуличних гуляннях зібралися мільйони, повідомляє видання The Guardian.

Крім того, в числі причин другої хвилі пандемії – повільна кампанія по вакцинації, а також небажання влади переносити вибори. Ніхто не скасував численні передвиборні мітинги, в тому числі організовані прем’єр-міністром країни Нарендра Моді, в штаті Західна Бенгалія, де зараз проходять багатоступінчасті вибори.

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В Індії п'ятий день поспіль фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу. У лікарнях закінчуються місця, а людям доводиться звертатися на "чорний ринок", щоб отримати ліки або кисень, пише BBC, передає РБК-Україна.

Найскладніша ситуація спостерігається у столиці країни - Нью-Делі. У частини лікарень закінчилися місця для хворих, а інші - не приймають пацієнтів через недостатню кількість кисню. Зважаючи на цю ситуацію, людям доводиться шукати кисневі балони чи концентратори на "чорному ринку" за неабияку вартість.

Наприклад, Анша Прія заплатила за балон кисню на "чорному ринку" 670 доларів, тоді як, зазвичай, він коштує трохи більше ніж 80 доларів. А пан Тіварі був змушений звертатися на "чорний ринок" за кисневим концентратором для свого брата.

Як розповіло BBC, через таку ситуацію більшість поставників кисневих балонів просять за них щонайменше в 10 разів дорожче звичайної ціни.

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На "чорному ринку" доводиться купувати не тільки кисень, але й препарати, наприклад, Ремдесивір, якого вже не вистачає у лікарнях та аптеках. Також величезним попит має препарат Тоцилізумаб. BBC зазначає, що на "чорному ринку" вже почали з'являтися підробки, але люди у такій ситуації, що згодні купувати навіть сумнівні препарати.





















































