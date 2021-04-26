Коронавірусний колапс в Індії: лікарні переповнені, померлих спалюють на вулицях, люди купують кисень на "чорному ринку". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія б'є всі рекорди за кількістю заражених і померлих. Система охорони здоров'я країни вийшла з ладу, спостерігається нестача обладнання, місць у лікарнях і крематоріях. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
За даними університету Джонса Хопкінса, в Індії наразі зареєстровано майже 17 млн заражених, померли понад 192 тис. осіб. Однак, реальні цифри набагато перевищують ці показники.
У багатьох лікарнях закінчилися ліжка і кисень, тому вони не приймають пацієнтів.
"Ми були впевнені в перемозі після успішної боротьби з першою хвилею, але ця буря потрясла націю", – сказав прем’єр Індії в радіозверненні до народу.
Трупи померлих від коронавірусу людей спалюють прямо на вулиці. У деяких найбільш постраждалих містах, включаючи Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
В останній місяць число хворих в Індії зростає з кількох причин: по-перше, введені владою обмежувальні заходи дотримувалися не дуже суворо; по-друге, на цей період припало індуїстське релігійне свято Кумбха Мела і свято Холі – на вуличних гуляннях зібралися мільйони, повідомляє видання The Guardian.
Крім того, в числі причин другої хвилі пандемії – повільна кампанія по вакцинації, а також небажання влади переносити вибори. Ніхто не скасував численні передвиборні мітинги, в тому числі організовані прем’єр-міністром країни Нарендра Моді, в штаті Західна Бенгалія, де зараз проходять багатоступінчасті вибори.
В Індії п'ятий день поспіль фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу. У лікарнях закінчуються місця, а людям доводиться звертатися на "чорний ринок", щоб отримати ліки або кисень, пише BBC, передає РБК-Україна.
Найскладніша ситуація спостерігається у столиці країни - Нью-Делі. У частини лікарень закінчилися місця для хворих, а інші - не приймають пацієнтів через недостатню кількість кисню. Зважаючи на цю ситуацію, людям доводиться шукати кисневі балони чи концентратори на "чорному ринку" за неабияку вартість.
Наприклад, Анша Прія заплатила за балон кисню на "чорному ринку" 670 доларів, тоді як, зазвичай, він коштує трохи більше ніж 80 доларів. А пан Тіварі був змушений звертатися на "чорний ринок" за кисневим концентратором для свого брата.
Як розповіло BBC, через таку ситуацію більшість поставників кисневих балонів просять за них щонайменше в 10 разів дорожче звичайної ціни.
На "чорному ринку" доводиться купувати не тільки кисень, але й препарати, наприклад, Ремдесивір, якого вже не вистачає у лікарнях та аптеках. Також величезним попит має препарат Тоцилізумаб. BBC зазначає, що на "чорному ринку" вже почали з'являтися підробки, але люди у такій ситуації, що згодні купувати навіть сумнівні препарати.
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Спутнік 1 укол - rAd26: людський аденовірус Typ 26, використовує також Янсен. 2 укол спутніка - rAd5: людський аденовірус Typ 5. Проблема одновекторних вакцин полягає у тому, що другий укол тим же вектором може викликати нейтралізацію усього діла. через використання двох різних векторів уникається ефект нейтралізції. німці називають вакцину "класною ідеєю", але недоклепаною: все ще не вистачає даних для аналізу. була проведена 1 та 2 фази тестувань у вересні 2020, потім кацапи зареєстрували вакцину, а у лютому з"явились дані по 3 фазі. Після чого словаки сказали, що вони отримали не те, що описувалось у фазах і закуплені 200 000 киснусть на складі і полетіли голови. ЕМА поки що не може сказати про прозорість даних, запрсила у Москви ще даних, Москва тягне, що і викликає недовіру. У квітні ЕМа планувала їхати на росію оцінювати виробництво та зберігання. лише після даних по цьому оцінюванні буде ясно, чи отримає вакцина Евро-дозвіл. Не дивлячись на це ЕС зарезервувала поставку 50 млн доз з червня. Professor Dr. Fred Zepp: "у нас є лише проміжні результати, немає результатів закінченого дослідження. тому на все дивимось ще критично." на сьогодні спутник колять у 59 країнах.
ти чо, реально віриш шо ті, які навіть напали на Фінляндію - висрали шо с 20 танками фіни чимось загрожували сраному совку з 20000 танків?
слиш, мужик, іди на Путіна з факцинами, які є ні чим іншим як зброєю. премія там коли?
или, прости, те которые Мертвечуку позволили бесноваться?
Кто???
ответь - кто будет делать то что "народ"(я как Невзоров уже говорю) хочет?
а?
я - нет, штаны одевать или как там по - русски, кеды найти и прочие атрибуты шоб в КПЗ сидеть с пиццей
ну вот даже в у Антиколорадоса, да и вы как бы тоже.
я вот верю в т.н. "судьбу", надо бы по смотреть шоле
ну не знаю, но шото накаляется
Законы кармы ни кто не менял.
А пружина сжимается всё больше.
І пізно почали ... жиди в Ізраїлі - вже закінчили вакцинацію
Інші "нормальні країни" - теж не чухаються .
А у нас - пів-мільйона на всю Україну , і то по першому разу
но Петров и Боширов это........ да, кто там умер от смеха - я за ним
https://www.svoboda.org/a/30167061.html
https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Кстати вакцина от коронавируса была сделана тоже на "Векторе" до пандемии, видимо для собственных нужд в случае ЧП.
Не видать нам второго уколоа ковишилда!
и сколько таких придурков!
У нас 43 тысячи при 2 миллионах у них 192 тысячи при 17 млн. Т.е. у нас смертность примерно в два раза выше чем в Индии. Да, статистика формально делается и у нас, и в Индии, но тем не менее - показатели смертности у нас с марта ненормально высокие. И дело не масках, штаммах, и тем более антисептиках, а в безнадежно отставшей, нищей медицине коррумпированном Минздраве Стебанова и вообще всей системы здравоохранения.