"Газуй-газуй, ​​довбой#б! Ох, бл#дь, я зря їм фака показав!" - гонитва луцьких патрульних за двома підлітками на мотоциклі. ВIДЕО

У Луцьку патрульні після погоні затримали двох підлітків на мотоциклі. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Конкурент, підлітки привернули увагу поліції на проспекті Молоді - рухалися на мотоциклі тротуаром, без мотошоломів, а на транспортному засобі були відсутні номерні знаки.

Вимогу зупинитися водій проігнорував і продовжив рух. Через кілька хвилин погоні водія затримали. Ним виявився 15-річний хлопець. Про подію було повідомлено батькам, на яких склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.

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