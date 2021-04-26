"Газуй-газуй, довбой#б! Ох, бл#дь, я зря їм фака показав!" - гонитва луцьких патрульних за двома підлітками на мотоциклі. ВIДЕО
У Луцьку патрульні після погоні затримали двох підлітків на мотоциклі. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Конкурент, підлітки привернули увагу поліції на проспекті Молоді - рухалися на мотоциклі тротуаром, без мотошоломів, а на транспортному засобі були відсутні номерні знаки.
Вимогу зупинитися водій проігнорував і продовжив рух. Через кілька хвилин погоні водія затримали. Ним виявився 15-річний хлопець. Про подію було повідомлено батькам, на яких склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.
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Если шо, крёстный был начальник одного из РУВД в Киеве.
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І серія, "...... до поліції", з'йомка в Україні.
ІІ серія, "...... до левів", з'йомка в Кенії, Африка.