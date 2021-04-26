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"Газуй-газуй, ​​довбой#б! Ох, бл#дь, я зря їм фака показав!" - гонитва луцьких патрульних за двома підлітками на мотоциклі. ВIДЕО

У Луцьку патрульні після погоні затримали двох підлітків на мотоциклі. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Конкурент, підлітки привернули увагу поліції на проспекті Молоді - рухалися на мотоциклі тротуаром, без мотошоломів, а на транспортному засобі були відсутні номерні знаки.

Вимогу зупинитися водій проігнорував і продовжив рух. Через кілька хвилин погоні водія затримали. Ним виявився 15-річний хлопець. Про подію було повідомлено батькам, на яких склали протокол про невиконання батьківських обов'язків.

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Луцьк (414) підлітки (405) мотоцикл (81) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+27
Злочинець є злочинець. Не перекручуйте. Такі шайки збираються і б'ють перехожих. Не виключено, ці два обдовбиша таким теж займаються.
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26.04.2021 17:28
+26
Їм ніхто не заважав зупинитись.
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26.04.2021 17:22
+18
По матюках обдовбишів визначила. Нормального в них нічого немає.
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26.04.2021 17:38
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Если я не ошибаюсь, гайцам запрещалось преследовать мотоциклистов на машине т.к. это небезопасно для преследуемого... Реформированным можно или в очередной раз болт на законы и инструкции положили?
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26.04.2021 17:20 Відповісти
Їм ніхто не заважав зупинитись.
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26.04.2021 17:22 Відповісти
Повторю - ЗАПРЕЩАЛОСЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ.
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26.04.2021 17:24 Відповісти
Злочинець є злочинець. Не перекручуйте. Такі шайки збираються і б'ють перехожих. Не виключено, ці два обдовбиша таким теж займаються.
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26.04.2021 17:28 Відповісти
Дамочка, Вы в своем уме??? Какой преступник? Это админ. нарушение! И каким образом Вы определили что обдолбаные?
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26.04.2021 17:30 Відповісти
По матюках обдовбишів визначила. Нормального в них нічого немає.
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26.04.2021 17:38 Відповісти
По телевізору в бидло-передачах (хати-на-тати, майстр-шефи, різні мамочки, холостяки, екстрасенси, 1 за всіх та багато інших) суцільне матюччя, причому від усіх категорій, починаючи дітьми і закінчуючи ведучими. То там теж усі обдовбиші? Чи це вже норма поведінки українського суспільства?
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26.04.2021 18:19 Відповісти
точно обдовбиши, це ж треба на моцику не втекти від авто...
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26.04.2021 18:50 Відповісти
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26.04.2021 20:52 Відповісти
матюки гнуть немов кацапи!
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26.04.2021 21:54 Відповісти
Вся Україна гне, без винятків.
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26.04.2021 22:24 Відповісти
Олигархов посадить, казнокрадов расстрелять, награбленное поделить!
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26.04.2021 17:41 Відповісти
ти не доганяєш питання? він говоре за сам факт переслідування. а ти мелеш про зовсім інше. як з базару.
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26.04.2021 19:32 Відповісти
Подростков нельзя преследовать. Потому что вероятность, что покалечатся возрастает в разы. Есть такой закон.
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26.04.2021 17:26 Відповісти
Серйозно ??
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26.04.2021 17:26 Відповісти
Да. Этим они пользуются и провоцируют- на большой скорости перед ментами и с факами, а те по идеи и сделать ничего не могут.
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26.04.2021 17:29 Відповісти
По ідєє... Угу.
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26.04.2021 17:37 Відповісти
где есть такой закон? В Никарагуа?
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26.04.2021 18:57 Відповісти
Нет такого закона.
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26.04.2021 18:20 Відповісти
Т.е я могу взять АК ехать на мотыке и делать все что захочу?
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26.04.2021 19:08 Відповісти
Назвіть закон.
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27.04.2021 09:38 Відповісти
правильно сделал, что не остановились. Плохо то, что не слиняли.
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26.04.2021 17:34 Відповісти
найти этих школьников можно всегда, а погони создают риск и для школьников и для окружающих людей.
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26.04.2021 19:36 Відповісти
Был схожий случай, когда копы прекратили погоню из соображений безопасности для окружающих, но о прямом запрете не слышал. Получится, что завтра преступник сядет на мотоцикл и не будет опасаться погони - потому как нельзя, иммунитет!
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26.04.2021 17:24 Відповісти
Больших преступников, чем менты нет и не было.
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26.04.2021 20:54 Відповісти
Спорить с этим не буду, но, если что, звоним таки 102.
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26.04.2021 22:20 Відповісти
Можливо санкції на них потрібно накласти, як наша влада на контрабандистів, а можливо й вибачитися
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26.04.2021 17:24 Відповісти
Покажіть цей міфічний закон.
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26.04.2021 18:08 Відповісти
Было внутреннее распоряжение, при совке.
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26.04.2021 18:21 Відповісти
при совке было и такое - включение сирены приравнивалось к применению оружия . о включении мигалки докладывалось начальнику увд . и военных заставляли патрулировать улицы с ментами вместе \ вот спрашивается на какой оно надо было\
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26.04.2021 18:30 Відповісти
По сиренам могу подсказать, чисто политика, граждане должны быть уверены шо в Багдаде усё спокойно. Военных с ментами помню в 90е, до этого только если ловили дезертиров/урок.
Если шо, крёстный был начальник одного из РУВД в Киеве.
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26.04.2021 18:38 Відповісти
Действительно был в инструкции пункт о запрете преследования мотоциклистов без шлема, но его недавно убрали (при реформировании)
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26.04.2021 19:19 Відповісти
якщо є номер транспорту, є пики довбнів (бодікам, відеореєстратор), то погонею можна не лише самих втікачів наразити на небезпеку, і двоногих.
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26.04.2021 19:34 Відповісти
Придурки... Ой..
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26.04.2021 17:21 Відповісти
Епічна погоня
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26.04.2021 17:22 Відповісти
И шо с этих малолетних дятлов вырастет ???
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26.04.2021 17:23 Відповісти
Большие дятлы.
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26.04.2021 17:28 Відповісти
удоды
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26.04.2021 18:31 Відповісти
"Газуй-газуй, довбой#б! Ох, бл#дь, я зря їм фака показав!" - погоня луцких патрульных за двумя подростками на мотоцикле - Цензор.НЕТ 4543
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26.04.2021 17:31 Відповісти
Кандидаты кивовских наук.
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26.04.2021 17:32 Відповісти
Министр транспорта и министр культуры вырастут, к гадалке не ходи.
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26.04.2021 17:45 Відповісти
В университет культуры Поплавского. Обеих.
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26.04.2021 18:11 Відповісти
доценты кивы
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26.04.2021 18:23 Відповісти
Ярік, бачок потік.
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26.04.2021 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W1nTTrhoeds
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26.04.2021 17:26 Відповісти
я надеюсь этому дебилу только родители разрешат теперь ездить на самокате ..... что б идиот ногой пинал асфальт (из за дурной головы ---НОГА ТЕРПЕТЬ БУДЕТ ))))))))))
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26.04.2021 17:24 Відповісти
Слобожанский волапюк. А ведь их родители, родившиеся в совке, наверняка говорят на нормальном украинском.
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26.04.2021 17:28 Відповісти
Вся глубина человеческого интеллекта размещенная в минутном видеоролике)
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26.04.2021 17:30 Відповісти
Кіностудія Fakk Entertainment.
Серіал "При*обування".
І серія, "...... до поліції", з'йомка в Україні.
ІІ серія, "...... до левів", з'йомка в Кенії, Африка.
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26.04.2021 17:34 Відповісти
Ржака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2021 17:36 Відповісти
Комедия
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26.04.2021 17:40 Відповісти
Одні ідіоти на мотоциклі інші на патрульній машині. В Луцьку баланс.
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26.04.2021 17:43 Відповісти
И что самое главное - это глобальное событие достойное новости на цензоре.
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26.04.2021 17:47 Відповісти
Недоросли деградируют. Типа мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем.
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26.04.2021 17:45 Відповісти
Ввімкни телевізор і подивись будь-яку передачу. Суцільне пікання, що від дітей, що від дорослих, що від гостей студії, що від ведучих. Тобто деградація пропагується як норма поведінки і насаджується суспільству. Причому, скоріше всього, це робиться зумисне, бо тупим бидлом легше керувати, легше експлуатувати і обкрадати.
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26.04.2021 18:12 Відповісти
зрозуміло що деградація !!!! чого тільки варті ці рагульські серіали по наших каналах !!
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26.04.2021 22:09 Відповісти
Мдааааа...рокеры из них, мягко говоря, так себе. Вот в наше время...))
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26.04.2021 18:58 Відповісти
Дарма не показали як на них кайданки одягали.
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26.04.2021 18:59 Відповісти
Вот клоуны )))) глуши....
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26.04.2021 19:09 Відповісти
Как же скучно я живу..
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26.04.2021 19:14 Відповісти
добре що живі й здорові лишились
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26.04.2021 20:26 Відповісти
Дякую, поржав
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26.04.2021 20:43 Відповісти
Дятлы на авто гонялись за дятлами на моцике! Хорошо что люди не пострадали.
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26.04.2021 20:56 Відповісти
село і люди ..****.. оце погоня пля , аж страшно... ...полішуки разбушєвалісь..
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26.04.2021 21:04 Відповісти
Вониждіти!!!
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26.04.2021 21:12 Відповісти
Маза Фака )))) цікаво чи нічкою Луцьк беспечне місто ? багато там гопоти ? є хтось місцевий ?
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26.04.2021 22:06 Відповісти
Кто там спорит,обдолбыши-необдолбыши? Полностью инфу прочитали? Без шлемов,без номерных знаков,по тротуару,а оно,-зря я им фак показал.
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26.04.2021 22:28 Відповісти
Плохой водитель,по дорожке меж домов и всех делов
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26.04.2021 22:45 Відповісти
Сначала скинул бы дебила-пассажира.
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26.04.2021 23:02 Відповісти
Последний раз помню такой бордель на дрогах с мопедами еще в нулевых. Потом лавку прикрыли. Теперь опять началось. Ничего не имею против нормальны мотоциклетников но на мопедах в основном шпана ездит (часто с рюкзаком глово) при том в основном с отбитыми мозгами и полным непониманием ПДД.
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28.04.2021 08:18 Відповісти
 
 