Машина радника глави ОП Арестовича на 1,5 години заблокувала проїзд пожежникам. ВIДЕО

Олексій Арестович припаркував машину поруч зі столичним ЖК "Амурський" так, що під час навчання ДСНС вона перекрила дорогу машині пожежників.

Про це йдеться у випуску YouTube-програми "Зупини лося", інформує Цензор.НЕТ.

Навчання за участю ДСНС місцеві жителі організували на вул. Ломоносова в Голосіївському районі столиці. Спецмашини пожежників повинні були проїхати через двори до місця умовної пожежі. Але це виявилося неможливим через припарковані з порушеннями правил дорожнього руху машини.

Одним із порушників виявився Олексій Арестович - проїзд спецтранспорту перегородив його білий позашляховик. Під склом не було телефону, за яким можна було б зв'язатися з власником.





Читайте також: ЗЕ-нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО

Поки інші автомобілісти від'їжджали і розчищали дорогу для машини ДСНС, транспорт Арестовича довелося об'їжджати. Крім того, через його машину рятувальникам не вдалося доставити своє обладнання.

Коли радник Єрмака вийшов на вулицю і почав перепарковувати машину, то на камеру визнав порушення.

"Мені незручно. Я був неправий, я вчинив погано. Зрозуміло? Я зазвичай так не вчиняю, в мене є спеціальна табличка з телефоном, і я завжди залишаю. ... Я поспішав дуже сьогодні", - пояснив Арестович.

Журналіста, який дорікнув його тим, що якби йшлося не про навчання, а про справжню пожежу, через неправильне паркування могли б постраждати люди, Арестович звинуватив у спробі роздути скандал.

"Ви вижимаєте дитячий скандал такий просто на рівному місці, намагаючись далі... Що ви хочете досягнути, щоб я що підтвердив? Що я за те, щоб люди згорали в квартирах, чи як?" - спросил он.

"Я вже сказав, що я неправий, що я вчинив погано, зазвичай так не вчиняю, тому що я знаю, що такі ситуації існують, у мене для цього є табличка, але в мене були обставини. Ви ввжаєте, що цього недостатньо? Я висновки зробив до того, коли я завів таку табличку, яка вказує мій телефон, я можу одразу вибігти, від'їхати, якщо буде пожежа", - додав Арестович.