Машина радника глави ОП Арестовича на 1,5 години заблокувала проїзд пожежникам. ВIДЕО
Олексій Арестович припаркував машину поруч зі столичним ЖК "Амурський" так, що під час навчання ДСНС вона перекрила дорогу машині пожежників.
Про це йдеться у випуску YouTube-програми "Зупини лося", інформує Цензор.НЕТ.
Навчання за участю ДСНС місцеві жителі організували на вул. Ломоносова в Голосіївському районі столиці. Спецмашини пожежників повинні були проїхати через двори до місця умовної пожежі. Але це виявилося неможливим через припарковані з порушеннями правил дорожнього руху машини.
Одним із порушників виявився Олексій Арестович - проїзд спецтранспорту перегородив його білий позашляховик. Під склом не було телефону, за яким можна було б зв'язатися з власником.
Поки інші автомобілісти від'їжджали і розчищали дорогу для машини ДСНС, транспорт Арестовича довелося об'їжджати. Крім того, через його машину рятувальникам не вдалося доставити своє обладнання.
Коли радник Єрмака вийшов на вулицю і почав перепарковувати машину, то на камеру визнав порушення.
"Мені незручно. Я був неправий, я вчинив погано. Зрозуміло? Я зазвичай так не вчиняю, в мене є спеціальна табличка з телефоном, і я завжди залишаю. ... Я поспішав дуже сьогодні", - пояснив Арестович.
Журналіста, який дорікнув його тим, що якби йшлося не про навчання, а про справжню пожежу, через неправильне паркування могли б постраждати люди, Арестович звинуватив у спробі роздути скандал.
"Ви вижимаєте дитячий скандал такий просто на рівному місці, намагаючись далі... Що ви хочете досягнути, щоб я що підтвердив? Що я за те, щоб люди згорали в квартирах, чи як?" - спросил он.
"Я вже сказав, що я неправий, що я вчинив погано, зазвичай так не вчиняю, тому що я знаю, що такі ситуації існують, у мене для цього є табличка, але в мене були обставини. Ви ввжаєте, що цього недостатньо? Я висновки зробив до того, коли я завів таку табличку, яка вказує мій телефон, я можу одразу вибігти, від'їхати, якщо буде пожежа", - додав Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
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Покаялся - хорошо.
Не жлобская не хамская реакция.
PS: Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Это знают не только взрослые, но и детки с нормальным уровнем развития. Подумай над этим.
шо от вовы польза есть какакя никакая - столько консервов повзрывал
елешепчущий не Арестован?
ну да - признал то шо он 1 из 10млн. которые всегда спешат, но которые возмутятся если их тачке за это разобьют стекл(о)а
Журналисты могли бы поинтересоваться как, что и по чём.
випадково знайшли рояль в кущах?
мне на Арестовича насрать.
просто не люблю когда из читателей ресурса делают дураков вот такими случайными корреспонденциями с мест событий
а знаешь для чего делают вот такие интеллектуальные репортажи с места событий???
что бы мы срались больше в комментариях.
кому то очень сильно хочется что бы общество было тупым и разобщенным.
результат достигнут
ХТО РОЗТЛУМАЧЕ ЩО ЦЕ ЗА ІГРИ З ПОЖЕЖНИМИ ВНОЧІ?
ТРЕНУВАННЯ ПОСЕРЕД ТЕМНОТИ?
Ніхто не хоче провести такі тенування посеред ночі десь о 3-ій годині коли двір заставлений авто а хазяї сплять?
Щось мені в цій постановці нагадуе про замовний характер.
Так что все должны сказать "спасибо".
я думаю можно такие "учения" организовать возле любого автомобиля человека на которого охотятся. Голимая заказуха. Поездить хвостом за челом по городу и поймать его авто пока тот отошел, и сразу организовать "учения", тут и журналисты "случайно" рядом вдруг из кустов.
Выезд пожарного автомобиля стоит немалых денег.
У активистов "Стоп Лось" таких финансовых возможностей точно нет.
Если бы за Арестовичем следили и хотели насолить, то просто спалили бы машину.
в связи с учениями.
за деньги я тебе соберу Партию Зеленых на Говерле через 5 часов
А денег нет.
Иди собирай.
А як вона заспіває, коли пересяде на чорний Гелендеваген ?
МЕНІ НА АРЕСТОВИЧА НАСРАТИ. А ще мені насрати хто що про мене думає.
А тепер продовжуй, радуй москаля. Як то кажуть "жгі дальше".
Наверное, это и есть начало его президентского марафона.
Так що нехай не кричать що 3 хвилини для власника авто - це забагато