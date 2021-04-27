Церква закликає всіх до вакцинації, лише так можемо подолати хворобу, - глава ПЦУ Епіфаній. ВIДЕО

Православна церква України закликає вірян долучитися до процесу вакцинації, за допомогою якої можна подолати епідемію коронавірусу.

Про це в ефірі ICTV заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція церкви щодо вакцинації є позитивною. Ми висловлювали нашу позицію на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Ми заявили, що вакцинація не має якогось релігійного підтексту, не має бути якихось речей, які зупиняли б її.

І церква закликає всіх долучатися до цього процесу, бо саме за допомогою вакцинації ми зможемо поступово подолати цю хворобу", - зазначив Епіфаній.

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