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Степанов про створення української COVID-вакцини: У нас є два кандидати. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про роботу над створенням української вакцини проти коронавірусу.

Про це чиновник повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є два кандидати на вакцину. Останнє - це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня ... Вони проводять відповідні наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу", - зазначив Степанов.

"У нас є ще одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - додав він.

Також читайте: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

Міністр наголосив, що для впровадження цих розробок необхідне створення сучасної лабораторії та власного виробництва вакцин.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
и один из них кива ))
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27.04.2021 00:46
+6
Степанов У нас есть два кандидата. Биба и Боба
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27.04.2021 01:00
+5
Дайте угадаю, доктор Кива и проффесор Кива?
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27.04.2021 01:04
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Проваксери. Готові написати відмову від шпиталізації у разі ускладнення від вакцини?
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27.04.2021 00:40 Відповісти
и один из них кива ))
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27.04.2021 00:46 Відповісти
На шо намек, вчера он защитил(диссертационно) 2 бренда, типо, "kivacovid" и 100500 % действенный слyчай - "сovidkivu"...АМИНЬ !!!
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27.04.2021 01:04 Відповісти
Ну, говорить в телевизор-не мешки ворочать. Мог бы соврать, шо уже прошла испытания на добровольцах, токо денег не выделяют. И так на каждом шоу. Годик продержацца можно.
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27.04.2021 00:57 Відповісти
А почему не купили китайскую лицензию на производство с последующей доработкой?
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27.04.2021 00:58 Відповісти
Степанов У нас есть два кандидата. Биба и Боба
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27.04.2021 01:00 Відповісти
Даже больше, чего он так скромничает. Он их сколько курсы в Трускавце окончило.
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27.04.2021 07:06 Відповісти
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
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27.04.2021 13:17 Відповісти
Степанов: Я готов испытать на себе прототип украинской вакцины.
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27.04.2021 01:00 Відповісти
а бубачку, бубачку уколоть можно?!
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27.04.2021 08:23 Відповісти
воно, вколене від народження...
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27.04.2021 13:33 Відповісти
Свойства искусственно созданного инструментами генной инженерии вируса SARS-CoV-2 имеют принципиальные отличия от вирусов, которые появились в результате природных мутаций . Инфицирование искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 от инфицирования вирусами, которые появились в результате природных мутаций, ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКЖЕ , как атака танковой дивизии отличается от атаки кавалерией : штыками, ******* и пулемётами танки не-ос-та-но-вить . И это в частности означает , что во-первых :

ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования и доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО .

Сколько ещё миллионов жертв необходимо , чтобы понять эти простые вещи ?
Державные посадовые особы министр степанов, министр таран, секретарь СНБО данилов, президент зеленский знают об этом , но продолжают имитацию исключительно карантино-вакцинации и совершают массовое уничтожение пересичных граждан Украины. (с)
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27.04.2021 01:02 Відповісти
то они так коллективный иммунитет (для себя) вырабатывают.
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27.04.2021 01:07 Відповісти
Идет война - мировая и с применением нового бактериологического оружия которое забирает жизни и рушит экономики стран... Нужно вводить военное положение(в ЕС то и Всем Мире) и искать виновных, найти и показательно казнить...Просто эти тупые твари все понимают и продолжают трусить Нам и при этом пистят и без того последние деньги у страны на эту Ковид-борьбу!!!
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27.04.2021 01:14 Відповісти
та да... вон в миллиардной Индии - зашквар... Тупорыло-жадные индо-"дельцы" раскидывались в бизнесе зенекой, по цене в максимум... А когда петух клюнул, говернмент ща втирает по ушам индозебилам, мол , то мы спасали мир, а теперь мир должен нас спасти и помочь. А в новостях еще и сообщают, что скоро и к нам доберется индусо модифицированый ковид... Там малокультурный люд, в плане гигиены, вымирает большими партиями, прямо на улицах. Там же , не отходя от кассы, их и сжигают в передвижных крематориях, в кацапский манер. Сейчас невозможно наказать виновного, бо это будет ядерный десерт, после нарабсее-китаского ковида, которые в январе 2020-го заявилИ: что в Китае уже есть 2 вида вакцин от ковид-19. каZапы тогда поспешили сообщить, что имеют целых пять разновидностей вакцин от ковида-19.
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27.04.2021 01:40 Відповісти
во-во.. все веселей и веселей становится...
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27.04.2021 01:43 Відповісти
Интересно, как на мордоре обстоят дела с заболеваемистью. В Беларуси - зашквар... на примере родственников: сват помер от ковида в начале месяца, его дочь, жена сына, сейчас болеет, их дочь начала болеть, двоюродный брат сына(племяш)отболел в ноябре, зато его сын сейчас заболел. Все заболевште родственники живут в разных местах, в разных городах и в разное время заболели, т.е. , друг друга не заражали.
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27.04.2021 02:00 Відповісти
Цифры в РФ - примерно те же что в Украине (при разнице в населении почти в 4 раза)

Так в РФ привито хоть одной дозой уже больше 10% населения. У меня родителей привили. Идёт вакцинация бюджетников. Ведётся запись всех желающих.
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27.04.2021 02:14 Відповісти
Вы там поосторожней со спутником( содержит тяжелые метваллы - одно лечит, другое калечит).
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27.04.2021 03:01 Відповісти
Там нечего калечить, ввиду отсутствия мозга у населения.
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27.04.2021 08:55 Відповісти
скажи хранцузе, а яким макаром ти дану теорію висунув (при разнице в населении почти в 4 раза)? Скільки ж кацапів товчуть россосісю?
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27.04.2021 13:23 Відповісти
Около 146 млн по переписи граждан. И ещё 5 - 10 млн переселенцев, "заробитчан", и т п, не имеющих статуса гражданина, но болеющих.
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27.04.2021 19:35 Відповісти
і коли ж це свято перерахунку було, не підкажеш Роб?
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27.04.2021 21:45 Відповісти
(не уверен что понял язык, но говорится что то о пересчёте)

В переписи за 2010, было 142. Это оценка на 2021
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28.04.2021 21:22 Відповісти
Хто ж ти сруськощелепний хранцузе, що не освоїв гугл транслейт?
Індекс споживання- знайоме буквосполучення? Почитай, скільки твоїх кацапів жруть і сруть, якщо по ньому розраховувати тих, хто ще не здох від водяри та не виїхав до ненависного Заходу.
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29.04.2021 11:18 Відповісти
Вы недооцениваете мощь и скорость эволюции. Особо у микроорганизмов. Человек пока может модифицировать вирус, но не создать с нуля.

А использовать вирус как оружие... Это всё равно что бросить себе под ноги атомную бомбу. Каких бы вакцин ты себе не создал - дело времени когда вирус эволюционирует и станет их игнорировать
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27.04.2021 01:12 Відповісти
т.е. ты хочешь сказать что этот вирусняк не создан в лаборатории (в простой коронавирус который имел место в мире уже около 30-40 лет сделали вставки)?! и не запущен и запускается специально и точечно !? и то что кто его создал нет лекарства(не вакцины) !? и случайно ли сбили МН17 над Донбассом кацапы в котором было около 100 человек вирусологов со всего мира которые летели на конфиренцию, а теперь остались одни бездари... да.. вы наверное оптимист...завидую..
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27.04.2021 01:23 Відповісти
Я не могу утверждать что он создан искусственно. Вероятность его естественного возникновения - выше, и проще (он мог существовать и миллион лет примерно в таком виде, в популяции животных, не попадаясь на глаза человеку. От нынешнего штамма его могла отделять - ОДНА мутация, делающая его способным заражать человека). Пользуясь принципом "бритвы Окмама" - буду склоняться ко второму.
Смысл запускать его специально - вижу с огромным трудом. Что бы не преследовали те кто мог бы запустить - они должны были понимать что последствия СОВЕРШЕННО не поддаются прогнозу. Следовательно, не могут преследовать какую то определённую цель.
Даже если вакцина была на момент запуска - дело времени когда она станет не эффективна. НИКТО не сумеет вносить в вакцину изменения быстрее - чем вирус будет эволюционировать, учась её обходить.
Если вы считаете что мировая вирусология держалась на ста учёных (о смерти каких до начала эпидемии как то не сильно вспоминали). Вы наивны. Те учёные что остались живы, создали действующие вакцины буквально за пол года (хрен с два через такое время после начала циркуляции вируса, сохранила бы свои свойства вакцина созданная до начала эпидемии). При том почти одновременно, независимо сразу в четырёх местах. Да это, научный подвиг!
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27.04.2021 02:09 Відповісти
ВСЕ БЫ БЫЛО НИЧЕГО, ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО но: ПОЧЕМУТО ВСЕ КОВИДЫ "МУТИРУЮТ" в таукихитайской стороне...
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27.04.2021 02:47 Відповісти
Хочешь сказать, шо китаезы и в 50-х - 60-х вирусы штамповали? Да они всегда всякие эпидемии объявляли, когда зашквары у них были, как правило, вооруженные конфликты. И сейчас они думают, шо опять всех наи..али - какие мы молодцы. Не, ну, конечно, кого-то и наи...али, тебя, например.
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27.04.2021 08:58 Відповісти
А остальным хватило и свиняче-курячих гриппов, шоб понять, шо их опять хотят развести.
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27.04.2021 09:05 Відповісти
Фантастические слухи о "Золотом Миллиарде " для избранных похоже таки реализуются .....и возможно этот искусственный коронавирус и станет инструментом для достижения цели . Ресурсов на всех не хватает -- много лишних и уже " отработанных "
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 6913
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27.04.2021 02:10 Відповісти
73% пересичных голосовали за клоуна - а потому хер с ними.
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27.04.2021 08:25 Відповісти
Дайте угадаю, доктор Кива и проффесор Кива?
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27.04.2021 01:04 Відповісти
не, kivacovid, ну, и covidkivy, дай Бог
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27.04.2021 01:09 Відповісти
Одну з них Ківа розробляв, а іншу - мєндєль???
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27.04.2021 01:05 Відповісти
50% комменнтов о Киве, видно его студенты
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27.04.2021 01:08 Відповісти
тю, такое ляпнуть... у валуева-2 , какие студенты, если он способен тока на мешок с лайном, сидеть в парламенте
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27.04.2021 01:13 Відповісти
всякое бывает, парламент это пустота , 30 лет ничего, ни зла ни добра, ничего
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27.04.2021 01:20 Відповісти
Вы - либераст, однако.
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27.04.2021 01:42 Відповісти
я монархист
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27.04.2021 02:21 Відповісти
великодержавник?
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27.04.2021 02:43 Відповісти
Скорее бункерный.
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27.04.2021 10:05 Відповісти
Два кандидата:
Эпицентр и УкрАвтоДор?
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27.04.2021 01:47 Відповісти
Два кандидата...это Гуччи и Дольче Габбана...он еще не определился какого бренда следующее пальто купить...
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27.04.2021 08:16 Відповісти
А в прошлом году, в это же время , тоже говорили, шо у нас уже есть наша, украинская вакцина... ХМЫ... ЗЫ... зебики, в чем дело?
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27.04.2021 01:50 Відповісти
У нас есть два кандидата:Зорян и Шкиряк
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27.04.2021 02:04 Відповісти
Кандидат №1:
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 5108
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27.04.2021 02:16 Відповісти
кива и мендель - два кандидата.
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27.04.2021 03:02 Відповісти
Жив курилка ? А мы переживали...
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27.04.2021 04:21 Відповісти
Представляю, какое позорище на выходе получится...
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27.04.2021 04:42 Відповісти
Пришло время передачи "В гостях у сказки". Ведущий - Максим Степанов
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27.04.2021 06:49 Відповісти
Кива диссертацию защитил - первый кандидат.
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27.04.2021 07:26 Відповісти
Можна гардероб поновити
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27.04.2021 07:28 Відповісти
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 398
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27.04.2021 07:41 Відповісти
Почему два? Разве вчера не добавился к науке еще один кандидат? Правда его статус еще предстоит еще утвердить известному плагиатщику. Но это уже дело техники: науковец науковца не обидит. Правда, зебобики?
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27.04.2021 07:43 Відповісти
Ви мали на увазі пана Ківу? То ще той кандидат, вакцинуцвання їх вакциною буде проходити ударами гумових палок по хребтах мітингувальників і називається Авакковід.
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27.04.2021 09:14 Відповісти
Реалии жизни при ЗЕ такая и вакцина будет а проще распил денег

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Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 8090
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27.04.2021 07:54 Відповісти
Спільнота вірусів вирішила канонізувати Стєпанова в свого Святого.
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27.04.2021 08:19 Відповісти
Сколько?
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27.04.2021 08:23 Відповісти
И назовите вакцину Bandera, привился, стал бандеровцем)
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27.04.2021 08:41 Відповісти
А я то думаю: Для чого це Кива захистив науковий ступінь! Виявляється буде виробляти вакцини від ковіду.
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27.04.2021 09:24 Відповісти
Вакциной от Зеленского кто желает? Ну савиршенно бисплатна!
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27.04.2021 09:51 Відповісти
Інститут молекулярної біології і генетикиНаціональна академія наук України

Інститут мікробіології і вірусології НАН України
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27.04.2021 10:02 Відповісти
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата: степанов и зеленский. Два дебила - это сила.
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27.04.2021 10:30 Відповісти
Степанов БРЕХЛО.
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27.04.2021 10:44 Відповісти
Степашка себе на пенсию решил собрать.....
Это Гиперлууп 2
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27.04.2021 12:16 Відповісти
ти, намба №1 ?
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27.04.2021 13:30 Відповісти
 
 