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Степанов про створення української COVID-вакцини: У нас є два кандидати. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про роботу над створенням української вакцини проти коронавірусу.
Про це чиновник повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є два кандидати на вакцину. Останнє - це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня ... Вони проводять відповідні наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу", - зазначив Степанов.
"У нас є ще одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - додав він.
Міністр наголосив, що для впровадження цих розробок необхідне створення сучасної лабораторії та власного виробництва вакцин.
Топ коментарі
+20 Fjall_Raven
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- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования и доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО .
Сколько ещё миллионов жертв необходимо , чтобы понять эти простые вещи ?
Державные посадовые особы министр степанов, министр таран, секретарь СНБО данилов, президент зеленский знают об этом , но продолжают имитацию исключительно карантино-вакцинации и совершают массовое уничтожение пересичных граждан Украины. (с)
Так в РФ привито хоть одной дозой уже больше 10% населения. У меня родителей привили. Идёт вакцинация бюджетников. Ведётся запись всех желающих.
В переписи за 2010, было 142. Это оценка на 2021
Індекс споживання- знайоме буквосполучення? Почитай, скільки твоїх кацапів жруть і сруть, якщо по ньому розраховувати тих, хто ще не здох від водяри та не виїхав до ненависного Заходу.
А использовать вирус как оружие... Это всё равно что бросить себе под ноги атомную бомбу. Каких бы вакцин ты себе не создал - дело времени когда вирус эволюционирует и станет их игнорировать
Смысл запускать его специально - вижу с огромным трудом. Что бы не преследовали те кто мог бы запустить - они должны были понимать что последствия СОВЕРШЕННО не поддаются прогнозу. Следовательно, не могут преследовать какую то определённую цель.
Даже если вакцина была на момент запуска - дело времени когда она станет не эффективна. НИКТО не сумеет вносить в вакцину изменения быстрее - чем вирус будет эволюционировать, учась её обходить.
Если вы считаете что мировая вирусология держалась на ста учёных (о смерти каких до начала эпидемии как то не сильно вспоминали). Вы наивны. Те учёные что остались живы, создали действующие вакцины буквально за пол года (хрен с два через такое время после начала циркуляции вируса, сохранила бы свои свойства вакцина созданная до начала эпидемии). При том почти одновременно, независимо сразу в четырёх местах. Да это, научный подвиг!
Эпицентр и УкрАвтоДор?
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Інститут мікробіології і вірусології НАН України
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