Степанов про створення української COVID-вакцини: У нас є два кандидати. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про роботу над створенням української вакцини проти коронавірусу.

Про це чиновник повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є два кандидати на вакцину. Останнє - це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня ... Вони проводять відповідні наукові розробки, вже досягли стабілізації лікарської форми, проходять всі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу", - зазначив Степанов.

"У нас є ще одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", - додав він.

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Міністр наголосив, що для впровадження цих розробок необхідне створення сучасної лабораторії та власного виробництва вакцин.