Епіфаній закликав українців із груп ризику залишитися на Великдень вдома: "Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти". ВIДЕО
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців із груп ризику утриматися від відвідування храмів і брати участь в онлайн-богослужіннях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Епіфаній заявив в ефірі ICTV.
"Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти. Минулого року ми сподівалися, що один Великдень можемо провести вдома. Зараз ми бачимо, що ситуація також складна. Однак ми дякуємо уряду, МОЗ, що є можливість здійснювати богослужіння", - зазначив предстоятель ПЦУ.
Епіфаній закликав тих, хто перебуває в групі ризику, не відвідувати храми, бо є можливість взяти учать у богослужінні онлнайн.
"Тому я закликаю всіх бути пильними, мудрими і відповідальними в цей особливий час. Не наражати (на небезпеку. - Ред.) інших. Якщо ви не перехворіли, якщо перебуваєте в зоні ризику, то краще в цей час утриматися і брати участь в онлайн-службах", - додав митрополит.
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До 2020 року люди не хворіли? Лікарні так само були забиті хворими на пневмонію.
Тим більше вони будуть забиті, якщо їх кількість постійно скорочувати.
У кожного є вибір.
Американський сан. лікар Фаучі в інтерв'ю сказав, що приймає щодня 8-9 грам вітаміну Д. І тому у 80 років прекрасно виглядає і не знає, що таке ГРВІ.
Ви жартуєте? 99,5% "інфікованих" не мають ніяких симптомів. Середній вік померлих "від ковіду" - 80 років. Це страшний вірус?
ти - ідіот?
що таке пневмонія? це запалення легенів
якщо легені сильно вражені, звичайно, їй може не вистачати кисню
Скандинавські країни і так збагачують вітаміном Д 35 харчових продуктів. І 2 рази на рік населення перевіряється.
От навіщо Ви з такою впевненістю обговорюєте теми, в яких ні біса не знаєте?
на якій підставі це не означає? бо Вам так хочеться?
- кисневі маски старі як світ і раніше використовували їх у лікуванні при пневмонії не так часто бо ураження легенів не було таке обширне і сильне!
- Вітамін Д. Скандинави використовують його із-за нестачі сонця. Що сильно впливає на нервову систему що викликає депресію та суїцидальні настрої. Це головна причина. Смертність у них нижча але і медицина трохи іншого рівня. А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти і жити по 100 років. Вітаміни всі корисні. Але то не ліки.
Із за таких як ти багато хто втратив родичів. Закрий свого рота і далі вір у чарівні пігулки і плаский світ.
Певно ті 13000 українців, що померли від респіраторних хвороб в 2018 році, про це не здогадувались і померли дарма.
"А за вашими словами там повинні взагалі ніхто не хворіти"
Інсульт і онкології вже не існують?
"і далі вір у чарівні пігулки"
Це ти віриш у чарівні пігулки і чарівні вакцини.
Можна, типу, бухати та жерти лайну, а потім охапку пігулок - і "здоровий". Пару укольчиків - і "захищений".
А це що за звинувачення? Це який суд довів? Щось чув про презумпцію невинуватості?
Так само тоді, я можу написати, що ти - педофіл, і багато хто втратив своїх дітей, через таких, як ти.
Але не буду, бо я знаю, що ніхто не має права звинувачувати когось іншого у чомусь протиправному, не маючи на те доказів.
так что все ваши дискуссии - ни о чем)
Чтоб туту не блеяли москальские ушлепки, а ПЦУ ярко демонстрирует адекватность и мудрость, в то время, как РПЦ бьется в истерических конвульсиях мракобесия и жадности. Позор рашистской церкви!