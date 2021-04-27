Епіфаній закликав українців із груп ризику залишитися на Великдень вдома: "Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти". ВIДЕО

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав українців із груп ризику утриматися від відвідування храмів і брати участь в онлайн-богослужіннях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Епіфаній заявив в ефірі ICTV.

"Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти. Минулого року ми сподівалися, що один Великдень можемо провести вдома. Зараз ми бачимо, що ситуація також складна. Однак ми дякуємо уряду, МОЗ, що є можливість здійснювати богослужіння", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній закликав тих, хто перебуває в групі ризику, не відвідувати храми, бо є можливість взяти учать у богослужінні онлнайн.

"Тому я закликаю всіх бути пильними, мудрими і відповідальними в цей особливий час. Не наражати (на небезпеку. - Ред.) інших. Якщо ви не перехворіли, якщо перебуваєте в зоні ризику, то краще в цей час утриматися і брати участь в онлайн-службах", - додав митрополит.

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