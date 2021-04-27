Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні". ВIДЕО

Члени вченої ради, які напередодні одноголосно підтримали захист дисертації народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Ківою, прокоментували своє рішення.

Журналісти "зловили" членів вченої ради, які голосували за дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

У репортажі є також епізод з виступу наукового керівника новоспеченого кандидата наук Ківи Володимира Гурковського, "студенти", які оберігали Ківу від настирливої ​​уваги і відповідь нардепа щодо того, навіщо йому вчений ступінь.

Примітно, що Гурковський називає Ківу ввічливим і тактовним, а також відповідальним дослідником.

Один з членів вченої ради сказав, що, на його думку, Ківа писав дисертацію самостійно. Також додав: "Я Ківу не знаю взагалі, я оцінюю його наукову роботу".

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Інший член ради на питання, чому навколо цього захисту дисертації виник такий ажіотаж, а люди в соцмережах його критикують, сказала: "Все зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні ... У мене не було підстав, щоб не голосувати "за" .

Нагадаємо, народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".