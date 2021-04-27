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Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні". ВIДЕО

Члени вченої ради, які напередодні одноголосно підтримали захист дисертації народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Ківою, прокоментували своє рішення.

Журналісти "зловили" членів вченої ради, які голосували за дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

У репортажі є також епізод з виступу наукового керівника новоспеченого кандидата наук Ківи Володимира Гурковського, "студенти", які оберігали Ківу від настирливої ​​уваги і відповідь нардепа щодо того, навіщо йому вчений ступінь.

Примітно, що Гурковський називає Ківу ввічливим і тактовним, а також відповідальним дослідником.

Один з членів вченої ради сказав, що, на його думку, Ківа писав дисертацію самостійно. Також додав: "Я Ківу не знаю взагалі, я оцінюю його наукову роботу".

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Інший член ради на питання, чому навколо цього захисту дисертації виник такий ажіотаж, а люди в соцмережах його критикують, сказала: "Все зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні ... У мене не було підстав, щоб не голосувати "за" .

Нагадаємо, народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+44
Ми живемо у епоху масового згвалтування свідомості суспільства України, коли пітекантроп може стати доктором філософії
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27.04.2021 13:01
+42
краще отак: спочатку друкована монографія - потім захист прилюдно

Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні" - Цензор.НЕТ 8589
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27.04.2021 11:52
+36
А вот уже и расследование по этому позору

https://youtu.be/UIW_sX8zgoo
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27.04.2021 11:31
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Члени вченої ради не розуміють обурення суспільства через дисертацію Ківи: "Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні" - Цензор.НЕТ 1240
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28.04.2021 09:42 Відповісти
Я не понимаю почему граждане так возмущаются, тут всем всё ясно, видно и написано "ЧЛЕНЫ" комиссии, ну разве эта номенклатура может честно и добросовестно работать. Большая часть этих учёных также получили свои учёные степени, таким же способом.
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28.04.2021 09:45 Відповісти
Сжечь всех мошенников от науки на костре.
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28.04.2021 10:36 Відповісти
Ну зачем Киве этот гиморой? Дрочил-бы себе в ВР тихонько, бабло от Ахметова получал в конверте каждый месяц. А так обосрался на всю страну, как кандидат наук по дрочке.
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28.04.2021 11:34 Відповісти
Ну палучил бы звание калифарнийскава академика как праффесар и эякулировал на эту бамагу.
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28.04.2021 18:37 Відповісти
....- Вы стоите на самой низшей ступени развития ... вы еще только формирующееся ... в умственном развитии существо ... и вы в присутствии ... людей с ... образованием позволяете себе с развязанностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости... Кстати,... вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.
Цирк.
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28.04.2021 12:42 Відповісти
НАНУтые члены ни панимать пра шо гаварят.
Киви учоный это как маринованный кракадил.
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28.04.2021 18:34 Відповісти
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