"Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа. ВIДЕО

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа відреагував на ажіотаж навколо захисту його кандидатської дисертації.

Своїми враженнями він поділився в коментарі виданню Букви, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, як нардеп почувається після захисту роботи, він відповів: "Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється моїй поведінці. Я від своєї поведінки хайпую, а вони перетворюються на бруд".

Журналіст підкреслив, що Ківа є народним обранцем, на що той заявив, що провокує скандали не в робочий час.

"Я хайпую тоді, коли у мене є вільний час. А в робочий час я займаюся законотворчістю", - уточнив Ківа, додавши, що з розпорядком його дня можна ознайомитися у Верховній Раді.

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