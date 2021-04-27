"Журналістська спільнота уподібнюється моїй поведінці і перетворюється на бруд", - кандидат наук Ківа. ВIДЕО
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа відреагував на ажіотаж навколо захисту його кандидатської дисертації.
Своїми враженнями він поділився в коментарі виданню Букви, інформує Цензор.НЕТ.
На питання, як нардеп почувається після захисту роботи, він відповів: "Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється моїй поведінці. Я від своєї поведінки хайпую, а вони перетворюються на бруд".
Журналіст підкреслив, що Ківа є народним обранцем, на що той заявив, що провокує скандали не в робочий час.
"Я хайпую тоді, коли у мене є вільний час. А в робочий час я займаюся законотворчістю", - уточнив Ківа, додавши, що з розпорядком його дня можна ознайомитися у Верховній Раді.
Топ коментарі
+60 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар27.04.2021 12:54
+50 петя петя #486883
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+31 Сепаненко. Леонид.
показати весь коментар27.04.2021 13:09
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Багатьох обурило те, що Ківа матиме науковий ступінь, але мало хто обурився з приводу того, що тривалий час пів НАДУ працювало на Ківу - здавали за нього іспити, писали статті, брали участь у конференціях, писали саму дисертацію, автореферат, проходили передзахист …
Усе це відбувалося в стінах НАДУ, яку нещодавно закликали рятувати її працівники, слухачі та випускники. Усе це відбувалося в стінах НАДУ, де я працювала з 1993 до 2009 рік. Де одні робили вигляд, що навчають, а інші - що навчаються.
В НАДУ були люди, які сумлінно ставилися до своїх обов'язків, були люди, які приходили за знаннями. Останнім було соромно дивитися в очі, тому я власноруч переписала так званий підручник, який написала одна пані з комісії Ківи, нині доктор наук, для слухачів дистанційної форми навчання. Вона того і не помітила, оскільки примусити її, викладача, долучитися до навчального процесу, було практично не можливо. «Постав їм що-небудь», - відповідала вона на усі мої прохання дати завдання, перевірити роботи, виставити оцінки. Кажуть. У неї були якісь впливові родичі, тому вона швидко рухалася кар'єрними сходами та захистила докторську.
Я пам'ятаю ту Академію (тоді це був Інститут), яка дійсно давала знання і уміння. На моїх очах Академія перетворилася на тепла місце для своїх. Якщо в Інституті викладали найкращі фахівці-практики, запрошувалися фахівці з інших країн, припинялася співпраця із викладачем, якщо слухачі давали йому негативну оцінку, то в Академії працювали люди, які уяви не мали про те, про що говорили, від репутації яких волосся починало ворушитися, які відверто заробляли на слухачах і аспірантах.
Мені трохи шкода нормальних людей, які змушені на те все закривати очі. Із досвідом роботи в Академії нормальну роботу знайти практично не можливо, - знаю по собі. В системі скрізь так само. Хіба що десь керівник менше нерви мотає, чи платять трохи більше.
Ківа - це наслідок. Причиною є система, яка живе для таких КІв і ними живиться, виживаючи людей, які намагаються щось змінити. Система, яка з початку 90-х сама себе реформує.