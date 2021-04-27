Під час демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва відбулися сутички з поліцією: є затримані. ВIДЕО
Комунальне підприємство "Київблагоустрій" проводить демонтаж незаконних малих архітектурних форм (МАФ) в Дніпровському районі Києва.
У вівторок вранці "Київблагоустрій" почало демонтаж незаконних МАФів, в яких здійснюється торгівля різними товарами і послугами, в провулку між проспектом Соборності та вулицею Регенераторна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків.
У результаті зіткнень декілька протестувальників були затримані і поміщені в автозак.
Станом на 12:00 вже демонтовано близько 10 споруд, комунальники продовжують роботу. На місці перебувати близько сотні поліцейських і представників "Муніципальної варти".
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в Польше ж нет "кучи людей с мастерскими на улице", правда?
т.е. Польша тебе не подойдет - давай двигай в Индию, Бангладеш, Занзибар, Сомали...
Я не хочу, щоб мій рідний Київ перетворився на Мумбай.
нет. низзя. всех загнать в супермаркет.