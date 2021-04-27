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Під час демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва відбулися сутички з поліцією: є затримані. ВIДЕО

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" проводить демонтаж незаконних малих архітектурних форм (МАФ) в Дніпровському районі Києва.

У вівторок вранці "Київблагоустрій" почало демонтаж незаконних МАФів, в яких здійснюється торгівля різними товарами і послугами, в провулку між проспектом Соборності та вулицею Регенераторна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків.

У результаті зіткнень декілька протестувальників були затримані і поміщені в автозак.

Станом на 12:00 вже демонтовано близько 10 споруд, комунальники продовжують роботу. На місці перебувати близько сотні поліцейських і представників "Муніципальної варти".

Також дивіться: Чиновнику в Києві підкинули пляшки з "коктейлем Молотова" і записку з погрозами. ФОТО

Автор: 

Київ (19461) знесення (104) МАФи (94)


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Топ коментарі
+20
Осмелюсь предположить, что маф там стоял незаконно и работал путем подкупа отдельных местных чинуш, а в бюджет отчислялся минимальный единый. Так что гос-во от этого сноса много не потеряет. Что бы избежать таких ситуаций, нужно в первую очередь взятки перестать давать, начать учит свои права и не думать что ты кормишь всю страну, уплачивая единый налог.
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27.04.2021 13:13
+11
Если настало время ох@ительных историй, то можешь попробовать... Я ничего не имею против плательщиков единого налога, я против методов их работы. Да и мафы эти улицы не красят. Ради интереса посмотри на Отрадном (Героев Севастопаля, Гарматная) насколько там сейчас приятней...
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27.04.2021 13:22
+7
Просто так не точно маф, газетку на полу бабушка не расстелит , тут же прибежит кто- то деньги собирать. Сначала то есть разрешили эти мафы под чьей- то крышей, а теперь целая война, чтобы их убрать. Города превращены в базары, вместо гордости сожаление при виде всего этого базарного безумия и барыжного хаоса
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27.04.2021 13:09
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Вы не поверите, в Кабуле афганцы справляют большую нужду в местную реку.Естественно, там много чего разрешено - и мафы тоже.
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27.04.2021 14:14 Відповісти
Ондрюша, , а в Кабуле(Афган) срут прямо в городскую реку.И там генделыкив не меньше на душу.
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27.04.2021 14:13 Відповісти
в АТБ есть терминалы для оплаты картой и дают чек. А все фопы без терминала это барыги
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27.04.2021 14:13 Відповісти
Сельским людям твоя карта -до лампады!При Сралине каждое деревце и курицу налогом обкладали.А кернел вообще налогов не платит и сумасшедшие субсидии на всё получает,только олия и гречка выросли в цене до небес.А село вмирае от Порошенок и Бахматюков.
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27.04.2021 15:24 Відповісти
так а чего ты в Польшу, а не в Индию едешь?
в Польше ж нет "кучи людей с мастерскими на улице", правда?
т.е. Польша тебе не подойдет - давай двигай в Индию, Бангладеш, Занзибар, Сомали...
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27.04.2021 14:17 Відповісти
В Польше и Латвии полно МАФ. Заедте в любой спальник. А не в туристический центр.
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27.04.2021 14:23 Відповісти
Неужели? И там тоже торгуют просрочкой и паленую водяру из кульков 24 часа в сутки разливают?
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27.04.2021 14:25 Відповісти
На видео кофеюню и парикмахерскую демонтируют! Где там водка в кульке?
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27.04.2021 14:29 Відповісти
Прочитайте мой самый первый комментарий и Вы поймете почему их сносят. Скорее всего они установлены НЕЗАКОННО. Все остальное лирика. Мы же хотим жить в правовом гос-ве, или мы хотим жить как в Сомали?
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27.04.2021 14:32 Відповісти
Так именно мерия и давала разрешения на МАФ. Просто отказалась продлевать аренду. И вуаля МАФ стал незаконен.
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27.04.2021 15:13 Відповісти
Так это логично и главное законно. что нужно делать если контракт не продлили?
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27.04.2021 15:37 Відповісти
Если вам сдавали квартиру и сказали что со следующего месяца я хочу пустить другого квартиранта, Вы скажете что никуда не уедете???!
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27.04.2021 15:40 Відповісти
Всі супер- і гіпермаркети торгують просрачкой. Для тебе це новина?
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27.04.2021 16:11 Відповісти
в Ашане просрочки нет.
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27.04.2021 19:38 Відповісти
Треба бути геть **@нутим, щоб наводити у приклад смердючу Індію.
Я не хочу, щоб мій рідний Київ перетворився на Мумбай.
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27.04.2021 14:32 Відповісти
Мафы это чисто мэрский бизнес...видать старые не вписывались...надо обновлять
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27.04.2021 14:08 Відповісти
Усі МАФи у Києві треба знести, а бариг гасити ногами. Втім, можна не лише ногами.
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27.04.2021 14:28 Відповісти
полиция тут при чем тут она для порядка и для работы коммунальщиков..все вопросы кличку и мерии
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27.04.2021 16:23 Відповісти
там культурные ларёчки, кофе, выпечка, зоомаги, люди пытаются с голоду не помереть.
нет. низзя. всех загнать в супермаркет.
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28.04.2021 06:26 Відповісти
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