За фактом перешкоджання демонтажу МАФів у Києві відкрито провадження: 14 осіб затримано, на 11 - склали адмінпротоколи, - поліція. ВIДЕО

У зв'язку з протиправними діями під час демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва до поліції для з'ясування обставин доставлено 14 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі громадяни перешкоджали роботі комунальних служб ... з демонтажу малих архітектурних форм. За протиправні дії 14 осіб було доставлено до територіального відділу поліції для з'ясування всіх обставин", - йдеться в повідомленні.

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У поліції Києва зазначають, що демонтаж МАФів проводиться на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі, поліцейські забезпечують правопорядок на місці.

"Деякі громадяни намагалися вдаватися до протиправних дій та вчиняти конфлікти, аби запобігти знесенню торгівельних павільйонів. Таму активних порушників поліцейські доставили до територіального управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують їх особи та усі обставини вчинення ними правопорушень", - уточнюють у поліції.

У главку інформують, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (дрібне хуліганство) Кримінального кодексу України, щодо 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, у вівторок працівники комунального підприємства "Київблагоустрій" проводили демонтаж незаконних малих архітектурних форм (МАФ) у Дніпровському районі Києва. У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків. У результаті сутичок декількох протестувальників було затримано.