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За фактом перешкоджання демонтажу МАФів у Києві відкрито провадження: 14 осіб затримано, на 11 - склали адмінпротоколи, - поліція. ВIДЕО

У зв'язку з протиправними діями під час демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва до поліції для з'ясування обставин доставлено 14 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі громадяни перешкоджали роботі комунальних служб ... з демонтажу малих архітектурних форм. За протиправні дії 14 осіб було доставлено до територіального відділу поліції для з'ясування всіх обставин", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва відбулися сутички з поліцією: є затримані. ВIДЕО

У поліції Києва зазначають, що демонтаж МАФів проводиться на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі, поліцейські забезпечують правопорядок на місці.

"Деякі громадяни намагалися вдаватися до протиправних дій та вчиняти конфлікти, аби запобігти знесенню торгівельних павільйонів. Таму активних порушників поліцейські доставили до територіального управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують їх особи та усі обставини вчинення ними правопорушень", - уточнюють у поліції.

У главку інформують, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (дрібне хуліганство) Кримінального кодексу України, щодо 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, у вівторок працівники комунального підприємства "Київблагоустрій" проводили демонтаж незаконних малих архітектурних форм (МАФ) у Дніпровському районі Києва. У процесі демонтажу почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками проти знесення кіосків. У результаті сутичок декількох протестувальників було затримано.

Автор: 

бійка (738) Київ (19461) Нацполіція (15163) МАФи (94)


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Топ коментарі
+11
во всех цивилизованных странах нет ларьков и наливаек,все это осталось в советском прошлом,хочешь чтобы Киев был похож на сомали с хаотичной торговлей?
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27.04.2021 16:19
+8
более чем напоминает,а если заглянуть на главный вокзал то там вообще жесть,на тротуарах чем только не хочешь торгуют : носки,трусы,игрушки,продукты,молоко,сметана и так далее... короче порядка в столице нет увы
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27.04.2021 16:26
+6
доборолись "против барыги", муд...ки?
так зебилам и надо.
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27.04.2021 16:03
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"совершать конфликты"...
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27.04.2021 16:01 Відповісти
доборолись "против барыги", муд...ки?
так зебилам и надо.
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27.04.2021 16:03 Відповісти
во всех цивилизованных странах нет ларьков и наливаек,все это осталось в советском прошлом,хочешь чтобы Киев был похож на сомали с хаотичной торговлей?
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27.04.2021 16:19 Відповісти
Я вообще то не поклонник киосков хоть они и напоминают мне мою бурную молодость в 90х, но, осмелюсь спросить, а Киев сейчас не напоминает Сомали с хаотичной торговлей?
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27.04.2021 16:22 Відповісти
более чем напоминает,а если заглянуть на главный вокзал то там вообще жесть,на тротуарах чем только не хочешь торгуют : носки,трусы,игрушки,продукты,молоко,сметана и так далее... короче порядка в столице нет увы
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27.04.2021 16:26 Відповісти
Вот и я об этом. И делают это не боксеры, политики или чинуши, делают это как раз те, кто кричит что хочет жить как в Европе.
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27.04.2021 16:30 Відповісти
едь на кладбище - там как раз тот порядок что тебе нужен
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28.04.2021 15:50 Відповісти
Кажуть, що коли прихильники соціалізму винниченки етс повалили у 1918 році Українську Державу гетьмана Скоропадського, то зовсім зникла корупція, бо зникли гроші...
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27.04.2021 16:18 Відповісти
Снесут, а на том месте поставят такие же МАФы, но получив новые деньги. Круговорот бабла в природе.
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27.04.2021 16:05 Відповісти
Отрадный, ул. Героев Севастополя и Гарматная. На месте мафов появилась велосипедная дорожка... Ироды, кофе негде выпить.... Доколе!
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27.04.2021 16:09 Відповісти
Велосипедные дорожки сейчас в тренде. Зима прошла, про убитые трассы как-то забылось.
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27.04.2021 16:16 Відповісти
Предположу что так как администрация района не имеет никакого отношения к убитым трассам, они решили ограничится тем что в их компетенции. Не нужно лепить все в кучу, еще спросите почему мы до сих пор не в НАТО...
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27.04.2021 16:19 Відповісти
Почему мы до сих пор не в НАТО ?
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27.04.2021 16:33 Відповісти
По уровню IQ не проходим.
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27.04.2021 16:34 Відповісти
Как я Вас понимаю, сейчас у многих проблемы: у одних - с деньгами, у других - с юмором. С этим, правда, нужно родиться.
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27.04.2021 16:41 Відповісти
Вы правы, а вот умным, или как минимум не глупым, можно стать.... Можно начать с чтения книг а не Фейсбука...
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27.04.2021 16:45 Відповісти
Вот Вы и начинайте, а я буду продолжать читать умные книги, а не фейсбучных Песталоцци.
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27.04.2021 16:48 Відповісти
Продолжайте, только читать умные книги и задавать глупые вопросы - так себе занятие....
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27.04.2021 16:51 Відповісти
Да, с юмором у Вас - полный напряг. Берегите себя, многое для Вас будет тяжелым испытанием, поскольку, ну, никак не поймете, что юмор - прекрасная защита от многих жизненных невзгод и поддержание психики в устойчивом равновесии.
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27.04.2021 17:01 Відповісти
Вы чуть ли не первый человек, который мне такое говорит. Те кто меня знают, сейчас бы как минимум удивились бы. Просто есть люди, которым не дано блистать юмором, более того, обвинять кого то в том что у него нет чувства юмора, потому что ему нужно обьяснять где надо было смеяться, это далеко не показатель увлечения чтением умных книг...
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27.04.2021 17:08 Відповісти
Чувство юмора - это мгновенная, даже инстинктивная реакция у человека, который этим чувством обладает. Ваши высосанные из пальца сентенции на мой, я бы сказала, тестовый смешной вопрос (хотела подразнить, если не понятно совсем), мне ясно дал понять, что чувством юмора Вы не обладаете.
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27.04.2021 17:18 Відповісти
Ваша жизнь от этого как то изменилась в лучшую сторону?
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27.04.2021 17:25 Відповісти
Не жизнь, а мгновение изменилось, мне стало веселее. Я отдаю дань Вашему занудству и, как умный человек, прекращаю глупую дискуссию. Хочу завершить словами одной героини из славного города Одессы : "Мне с Вами скучно, мне с Вами спать хочется", но Вы опять не поймете. Не обижайтесь, я исчезаю.
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27.04.2021 17:32 Відповісти
Не всем дано знать что поймут или нет другие. Как и не всем дано считать себя великими юмористами....
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27.04.2021 17:35 Відповісти
зато ты за собой закрепил звание редкой нудотины
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28.04.2021 15:53 Відповісти
С таким же успехом я могу закрепить за тобой звание редкого мудня!
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28.04.2021 15:55 Відповісти
Кому нужен маф в вашем зажопье за такую аренду?
Поэтому и нету)
А в нормальных местах только киоски и меняют)
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27.04.2021 17:12 Відповісти
А нормальные места можно озвучить? Я так понимаю к комментариям подключились нормальные пацаны? Не лохи?
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27.04.2021 17:16 Відповісти
Пожалуйста, все выходы из метро и прилегающие территории + центр)
Меняются только собственники и цвет киосков)
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27.04.2021 17:21 Відповісти
Иииии?
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27.04.2021 17:26 Відповісти
Обычный передел)
Только при педалике еще и с увеличением аренды в три раза)
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27.04.2021 17:41 Відповісти
Не обычный... мусора в виде старых киосков на улицах стало меньше а на некоторых они вообще исчезли и это не может не радовать...
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27.04.2021 17:44 Відповісти
Радуйтесь)
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27.04.2021 17:50 Відповісти
все мафи с фопами в стойло
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27.04.2021 16:08 Відповісти
какие МАФы) все есть в эпицентрах, пестуйте кормить Герег, они открыты. и там будут вакцинировать скоро )
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27.04.2021 16:16 Відповісти
мафы это отголоски 90х,вы в мацквабаде где нибудь видели ларьки которые торгуют чем попало?или наливайки которые стягивают вокруг себя разного рода маргиналов,или в метро бабушек которые торгуют молоком и трусами? А в Киеве это есть
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27.04.2021 16:17 Відповісти
ща в кисоке если присмотреться от пива до игрушек и кофе..даже в кофейных игрушки..да в запорожье еще есть и наливайки и киоски с моб телефонами и комп запчастями и много всего ..до пицц и кофе...емли присмотреться взглядом ..и квадратные магазины ..шалманы пива и кофе
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27.04.2021 16:22 Відповісти
для тебя масквабад то пример для подражания?
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28.04.2021 15:54 Відповісти
правильно барыжник барыг в топочку )0
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27.04.2021 16:20 Відповісти
там культурные ларёчки, кофе, выпечка, зоомаги, люди пытаются с голоду не помереть.
нет. низзя. всех загнать в супермаркет.
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28.04.2021 06:20 Відповісти
 
 