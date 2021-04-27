"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин. ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Дмитро Стешин заявив про відсутність підтримки в Україні ідей "русского мира".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський у новому відео на своїй сторінці в youtube і публікує частину інтерв'ю Стешина.
"Знаю, як розвідка намагалася працювати на суміжній території: три контакти - три провали з жертвами, жодної антивоєнної демонстрації .., немає жодного поїзда з цими танками пущеного під укіс ... Люди, які здають гроші на АТО щороку ... Саме через них не вдалося звільнити Україну в 2014 році, тому що опитування, які були проведені, показали що російську армію будуть зустрічати не як визволителя ... Партизанського проросійського руху не виникло на Україні ... Мабуть за титул "росіянин" немає бажаючих проливати кров ... Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - говорить Стешин в інтерв'ю.
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- Відпусти мене, старче... Три бажання виконаю...
Подумав чоловік, та й питає:
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Обгороди її бетонним муром метрів з десять висотою....
Обгородила...
- Тепер виведи звідти всіх порядних людей...
Вивела...
- А тепер заливай усе бетоном, поки вискакувать не почали!...
Второй русский , что бы все русские жили только в России .
Украинец и спрашивает у рыбки : А ты точно выполнила первых два желания и евреи на месте и русские ?
Рубка : Конечно , все как обещала.
Ну тогда мне просто чашечку кофе.
Любопытно ВАШЕ мнение !?
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
Прилагательное нужно писать правильно, чем быть русским или РОССИЙСКИМ.
Более того, весьма вероятно что это именно их власть любит разыгрывать имперскую карту в политике, хорошо зная что их биомусор в восторге от этого. Вот вам и ответ на вопрос, хорошо или нет быть "русскими"...
Искусственная язика?
Подивіться на азербайджанську, там ə майже у кожному слові. А татарська від неї недалеко стоїть.
Тобто, відповідаючи на Ваше питання: колись, років 500 тому, говорили як писали. А потім розмовна мова під дією татарської трансформувалася у те, що є зараз.
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная. А. Толстой."
" Народ ,который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения. Достоевский"
" Не народ ,а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев. Булгаков" "Наиважнейшею приметою удачи "русского" народа есть его садистская жестокость". Горький "Ох как тяжко жить в России,в этом смердючим центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства". Аксаков.
Источник: http://censor.net.ua/f509446
В прогнившем лапотном фашистском кацапстане, кровавой тюрьме народов в ********* фашиста )(уйла паРаше, твари казламордые сами не живут нормально, так и всем соседям не дают! В первую очередь Украинцам......
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он лепил их из говна…
бєгают Кобзони,
и над теріконамі
закати словно крофь...
У мене в Києві є знайома, батьки якої родом з Росії, мати з Володимирської області а батько з Комі. Зрозуміло, що свою дочку вона виховувала росіянкою, хоч в Росію з нею ніколи не їздила. І от у віці 23 роки дочка поїхала в Єгипет і там киянка, етнічна русская вперше побачила справжніх росіян. Подія трапилась ще до війни. Повернувшись з Єгипту, дівчина сказала матері: "Мама, русской я быть не хочу, с них даже арабы смеются". І вийшла заміж за хлопця, який себе називає українським патріотом-націоналістом.
Національність визначає відчуття співпричетности до людей, з якими ти проживаєш своє життя.
Робити ставку на ресентимент щодо походження людини у ХХІ столітті щонайменше дивно.
Поясніть значення слова "халатность" - це коли багато халатів чи нема жодного?