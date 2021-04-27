"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Дмитро Стешин заявив про відсутність підтримки в Україні ідей "русского мира".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський у новому відео на своїй сторінці в youtube і публікує частину інтерв'ю Стешина.

"Знаю, як розвідка намагалася працювати на суміжній території: три контакти - три провали з жертвами, жодної антивоєнної демонстрації .., немає жодного поїзда з цими танками пущеного під укіс ... Люди, які здають гроші на АТО щороку ... Саме через них не вдалося звільнити Україну в 2014 році, тому що опитування, які були проведені, показали що російську армію будуть зустрічати не як визволителя ... Партизанського проросійського руху не виникло на Україні ... Мабуть за титул "росіянин" немає бажаючих проливати кров ... Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - говорить Стешин в інтерв'ю.

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