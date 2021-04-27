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"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Дмитро Стешин заявив про відсутність підтримки в Україні ідей "русского мира".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський у новому відео на своїй сторінці в youtube і публікує частину інтерв'ю Стешина.

"Знаю, як розвідка намагалася працювати на суміжній території: три контакти - три провали з жертвами, жодної антивоєнної демонстрації .., немає жодного поїзда з цими танками пущеного під укіс ... Люди, які здають гроші на АТО щороку ... Саме через них не вдалося звільнити Україну в 2014 році, тому що опитування, які були проведені, показали що російську армію будуть зустрічати не як визволителя ... Партизанського проросійського руху не виникло на Україні ... Мабуть за титул "росіянин" немає бажаючих проливати кров ... Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - говорить Стешин в інтерв'ю.

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Автор: 

пропаганда (2801) росія (65129) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+104
Дикарей удивляет - как это люди не хотят жить в дерьме, как русские?
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27.04.2021 17:46
+95
Які ж вони кончені ці москалі!
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27.04.2021 17:45
+81
Боже, до чего они тупые. Так погружены в своё собственное имперское говно, что уже берегов не видят. Особенно мне понравилась фразочка "… пытались работать на сопредельной территории" - блин, да это как раз вся ваша раша и есть "сопредельная территория" для остальной нормальной цивилизации.
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27.04.2021 17:50
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Які ж вони кончені ці москалі!
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27.04.2021 17:45 Відповісти
"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 5244
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27.04.2021 22:07 Відповісти
это враги, и их не нужно недооценивать
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27.04.2021 23:48 Відповісти
А я не написав, що вони дурні. Я кажу, що вони кончені.
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28.04.2021 13:42 Відповісти
Нарешті дойшло до орків!
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27.04.2021 17:46 Відповісти
до них не дійде, ніколи, вони пристосуванці, будуть паплюжити срати, але ніколи не поїдуть. от подивись скільки кацапні верещить, що узгє ізик ущємляют, бандерафци і таке інше, а з України не їдуть на парашку.
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27.04.2021 18:07 Відповісти
Дикарей удивляет - как это люди не хотят жить в дерьме, как русские?
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27.04.2021 17:46 Відповісти
Разве у здравомыслящего человека может появиться желание стать обезьяной. Это только с научным званием можно вздрочнуть в Раде и за помойку топить, и то, если хорошо заплатят.
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27.04.2021 17:48 Відповісти
"Идея из русского стать украинцем стала привлекательней, чем быть русским, россиянином", - кремлевский пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 5692
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27.04.2021 17:49 Відповісти
Боже, до чего они тупые. Так погружены в своё собственное имперское говно, что уже берегов не видят. Особенно мне понравилась фразочка "… пытались работать на сопредельной территории" - блин, да это как раз вся ваша раша и есть "сопредельная территория" для остальной нормальной цивилизации.
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27.04.2021 17:50 Відповісти
Для всего цивилизованного мира было бы намного лучше поместить ращку в резервацию и оградить колючей проволокой.
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27.04.2021 18:02 Відповісти
Каков сцарь, таковы и поданные ...

"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 8805
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27.04.2021 18:05 Відповісти
Сидить рибалка на березі річки. Бачить - клює! Підсік. Витягує Золоту рибку. Просить Рибка:
- Відпусти мене, старче... Три бажання виконаю...
Подумав чоловік, та й питає:
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Обгороди її бетонним муром метрів з десять висотою....
Обгородила...
- Тепер виведи звідти всіх порядних людей...
Вивела...
- А тепер заливай усе бетоном, поки вискакувать не почали!...
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27.04.2021 20:09 Відповісти
Еврей, русский и украинец поймали золотую рыбку и как обычно три желания но на троих. Первый загадал еврей , что бы все евреи жили только в Израиле .
Второй русский , что бы все русские жили только в России .
Украинец и спрашивает у рыбки : А ты точно выполнила первых два желания и евреи на месте и русские ?
Рубка : Конечно , все как обещала.
Ну тогда мне просто чашечку кофе.
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27.04.2021 20:26 Відповісти
Кацап не національність, а клінічний діагноз.
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27.04.2021 17:50 Відповісти
Лечится одной таблеткой...

"Идея из русского стать украинцем стала привлекательней, чем быть русским, россиянином", - кремлевский пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 339
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27.04.2021 17:56 Відповісти
Хороша таблетка!
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27.04.2021 18:06 Відповісти
Прелєсно
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27.04.2021 21:49 Відповісти
Вывод - раша в изоляции.
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27.04.2021 17:52 Відповісти
Ребята, что скажите по поводу https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU ЭТОГО https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU
Любопытно ВАШЕ мнение !?
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27.04.2021 17:52 Відповісти
Гарна спроба всю шкварню зеленої влади на чолі з наркоманом. ЗІ Привіт Арестовичу.
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27.04.2021 17:55 Відповісти
Я не понял твоего коммента......
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27.04.2021 18:25 Відповісти
Личный Лука Браси?)
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27.04.2021 21:48 Відповісти
Вы что ОБА бухие !? Нормально писать разучились , что бы смысл в тексте был !?
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27.04.2021 23:16 Відповісти
А%уеть!
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28.04.2021 07:25 Відповісти
"Идея из русского стать украинцем стала привлекательней, чем быть русским, россиянином", - кремлевский пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 6104
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27.04.2021 17:52 Відповісти
...і після виконання першого пункту здох.
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27.04.2021 19:16 Відповісти
ПРО ЩО ЦЕ ЧМО МИЧИТЬ? Які партизани? Вони і 100 метрів не пройшли б як їх почали б мочити. Всі тут лишилися б як міндобриво.
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27.04.2021 17:53 Відповісти
Саша! Органічне добриво
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27.04.2021 21:52 Відповісти
русский - это диагноз. Так же как советский или ордынский. Селекционные крепостные дегенераты. Тут все достаточно просто, поэтому без особого удивления.
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27.04.2021 17:57 Відповісти
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
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27.04.2021 18:23 Відповісти
"чем быть русским, россиянином"

Прилагательное нужно писать правильно, чем быть русским или РОССИЙСКИМ.
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27.04.2021 17:59 Відповісти
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна. А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем

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27.04.2021 18:30 Відповісти
Можно быть русским. Везде, в США, Франции или Украине. Это не зазорно. Нельзя там быть узколобым зашореным рускомирским путинистом. За это могут сделать физическое замечание. В Украине сейчас аж до состояния бирки на ноге.
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27.04.2021 18:00 Відповісти
"русским " ------ это типа китайским , американским, французским ...
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27.04.2021 18:24 Відповісти
русский, это русскоязычный. Не более.
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27.04.2021 22:30 Відповісти
Вы знаете, так раньше считалось: русские типа люди как люди, но вот с властью им хронически не везёт. Но после того, как рейтинг Пуйла был 42% до аннексии Крыма и поднялся почти до 90% после неё, стало ясно, что это быдло всe, как один, больны имперскими комплексами. И старая формула "хороший народ - плохое правительство" с кацапами явно не работает.
Более того, весьма вероятно что это именно их власть любит разыгрывать имперскую карту в политике, хорошо зная что их биомусор в восторге от этого. Вот вам и ответ на вопрос, хорошо или нет быть "русскими"...
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27.04.2021 19:04 Відповісти
Власть , это зеркальный срез общества
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28.04.2021 13:08 Відповісти
"Люди, которые сдают деньги на АТО каждый год... Именно из-за них не удалось освободить Украину в 2014 году" - Спасибо что напомнил, надо немного денег волонтерам закинуть.
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27.04.2021 18:01 Відповісти
Этот русский фашик даже не про добровольные пожертвования на Армию говорил! Он про 1,5% военного сбора! Знал бы он что всем миром собирали добровольцам! Он бы вообще рыдал, сопли размазывал!
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27.04.2021 18:47 Відповісти
Вся Ненька от малого до старого в 2014 году стали волонтерами...
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28.04.2021 10:25 Відповісти
Кстати, почему говорят Расия, а пишут Россия? Расеянин, а пишут россиянин.
Искусственная язика?
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27.04.2021 18:03 Відповісти
пєрєд хахламі вислуживаюцца...хахли ж тіпа о-кают...
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27.04.2021 18:11 Відповісти
По рассеянности.
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27.04.2021 20:53 Відповісти
сбербанк, мля! Сбер! І пох@й, Карл, патамушто!
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27.04.2021 20:55 Відповісти
Редукування нормального "о" до schwa під впливом фіно-угорських, а найголовніше, численних тюркських мов і говірок.

Подивіться на азербайджанську, там ə майже у кожному слові. А татарська від неї недалеко стоїть.

Тобто, відповідаючи на Ваше питання: колись, років 500 тому, говорили як писали. А потім розмовна мова під дією татарської трансформувалася у те, що є зараз.
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27.04.2021 22:50 Відповісти
Так а чого всі новини про Росію? Може хтось з європейців стати хоче українцем? Не питали?
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27.04.2021 18:06 Відповісти
А Украинцы - не европейцы?
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27.04.2021 18:09 Відповісти
Шикарное видео! Уже у самых зомбо-кацапов наступает прозрение Освобождатели куевы
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27.04.2021 18:14 Відповісти
Великие российские писатели классики о России и придуманной в 18 веке якобы даже русской нации, о москалях:
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная. А. Толстой."
" Народ ,который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения. Достоевский"
" Не народ ,а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев. Булгаков" "Наиважнейшею приметою удачи "русского" народа есть его садистская жестокость". Горький "Ох как тяжко жить в России,в этом смердючим центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства". Аксаков.
Источник: http://censor.net.ua/f509446
В прогнившем лапотном фашистском кацапстане, кровавой тюрьме народов в ********* фашиста )(уйла паРаше, твари казламордые сами не живут нормально, так и всем соседям не дают! В первую очередь Украинцам......
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27.04.2021 18:17 Відповісти
Винить кацапов нет причины:
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он лепил их из говна…
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27.04.2021 18:28 Відповісти
Внизапна!) оказалось что никто не хочет чтобы их освобождали как Крым или тем более пампас.
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27.04.2021 18:18 Відповісти
Гдє срєді дамбасав
бєгают Кобзони,
и над теріконамі
закати словно крофь...
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27.04.2021 18:38 Відповісти
походу , хутину - кранты, если так заговорили...АМИНЬ !!!
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27.04.2021 18:21 Відповісти
А по сути бочку до на деда Вову катят.)) Скоро начнется. Запасайтесь покорном.
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27.04.2021 18:23 Відповісти
Та уже... вовчик - в морозилке, уже третий год... Ждемс официального дефрозен под танец маленьких лебедей... Боже, царя хорони !
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27.04.2021 18:25 Відповісти
"царя хороні"... аффтор, 100500, жжош.
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27.04.2021 22:52 Відповісти
сранный руський мир... что это за мерзость? в какой унитаз сливать это дерьмо?
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27.04.2021 18:29 Відповісти
только в дырку в земле, никакого унитаза.
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27.04.2021 22:32 Відповісти
Все таємне стає дійсністю.
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27.04.2021 18:31 Відповісти
любят мертвую россию))))
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27.04.2021 18:32 Відповісти
Чистой воды геополитический провал.. Погнаться за "синицей" ( Крымом) что бы дать навсегда улететь журавлю ( Украине) это было еще нужно умудриться. ( но как говорится в подворотнях в том числе и питерских - " жадность фраера сгубила" )
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27.04.2021 18:34 Відповісти
и слава Богу!
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27.04.2021 18:50 Відповісти
это точно. В каментах Элмурида (имперец еще тот) так и пишут - поменяли нормальные отношения с достаточно лояльной страной на кусок солончаковой полупустыни
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27.04.2021 21:30 Відповісти
паралельний світ існує!
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27.04.2021 18:35 Відповісти
И расположен как раз между Украиной и США
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27.04.2021 18:50 Відповісти
русскім бить стидно!..
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27.04.2021 18:42 Відповісти
Этот скунс, роССиянин, кремлевский пропагандист Стешин срет не приходя в сознание. Такую дичь несет, живет в своем выдуманном мире и слава Богу что они неадекватные ибо воспринимай они адекватно реальность, Украине было бы на порядки тяжелей от них защититься.
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27.04.2021 18:49 Відповісти
Короче говоря, оно собралось "освобождать" украинцев от Украины и при этом возмущается, что украинцы не хотели помогать в этом. Господи, касабы наидебильнейшая нация.
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27.04.2021 18:59 Відповісти
А це все тому, що русня жила і живе у інформаційній бульбашці і втратила зв'язок із реальністю.
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27.04.2021 19:13 Відповісти
Я взагалі не розумію саму концепцію про що говорить цей ідіот! Стати «рускім із українця» і навпаки це як?! Припустимо француз переїхав жити або народився в німецькій родині в Німетчині. Як цей брєд що несе цей фашист приладнати до такої ситуації?! Цей француз, швидше за все вовче німецьку сову і буде жити по німецьким законам і не верещати, щоб Макрон щось там ввів щоб захистити його права. Я правий?!
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27.04.2021 19:33 Відповісти
*французькій родині в Німетчині
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27.04.2021 19:34 Відповісти
вовче німецьку сову?
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27.04.2021 21:03 Відповісти
вивче німецьку мову - шо неясно?
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28.04.2021 15:58 Відповісти
"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 6109
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27.04.2021 19:39 Відповісти
Все набагато простіше. Ніхто не хоче називатись п'яною русскою свинею.

У мене в Києві є знайома, батьки якої родом з Росії, мати з Володимирської області а батько з Комі. Зрозуміло, що свою дочку вона виховувала росіянкою, хоч в Росію з нею ніколи не їздила. І от у віці 23 роки дочка поїхала в Єгипет і там киянка, етнічна русская вперше побачила справжніх росіян. Подія трапилась ще до війни. Повернувшись з Єгипту, дівчина сказала матері: "Мама, русской я быть не хочу, с них даже арабы смеются". І вийшла заміж за хлопця, який себе називає українським патріотом-націоналістом.
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27.04.2021 19:43 Відповісти
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28.04.2021 10:31 Відповісти
Їх серйозно заклинило на генетиці.
Національність визначає відчуття співпричетности до людей, з якими ти проживаєш своє життя.
Робити ставку на ресентимент щодо походження людини у ХХІ столітті щонайменше дивно.
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27.04.2021 20:00 Відповісти
Тут є знавці російського нарєчія?
Поясніть значення слова "халатность" - це коли багато халатів чи нема жодного?
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27.04.2021 20:47 Відповісти
"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 7397
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27.04.2021 20:48 Відповісти
"Ідея з росіянина стати українцем стала привабливішою, ніж бути росіянином", - кремлівський пропагандист Стешин - Цензор.НЕТ 4966
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27.04.2021 20:50 Відповісти
Тупорилості ординських фіно угрів не можна позаздрити
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27.04.2021 20:51 Відповісти
Очередные бредни очередного кацапского шизофреника без роду-племени.
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27.04.2021 21:22 Відповісти
Ну та бо Росія завжди була - гамно . Дякую Тобі Боже , що я не москаль.
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27.04.2021 21:22 Відповісти
Из-за таких дебилов как он русский,россиянин стал синоним говна и шакала
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27.04.2021 22:16 Відповісти
кацапов и ватников выжигать под корень.
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27.04.2021 23:00 Відповісти
Возникает вопрос: сначала они "прозрели", потом "обиделись", что дальше, исходя из их менталитета? По идее, должны "отомстить за обиду". Такой порочный круг.
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28.04.2021 07:23 Відповісти
лишний раз убедило меня что что нынешняя росиянская помойка враг, и этих бешеных скотов, которым хочется крови как вампирам, нужно осиновый кол вбить в задницу!
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28.04.2021 10:24 Відповісти
 
 