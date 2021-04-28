Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США. ВIДЕО

28 квітня о 16:00 Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію "Україна і Сполучені Штати: про унікальні шанси партнерства", присвячену найважливішим завданням актуального діалогу між Києвом і Вашингтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Кремль відступив, але російська загроза не зникла.

Як вплинув Вашингтон на агресивні наміри Москви?

Які пріоритети сьогодні в України і США?

Які висновки треба зробити з останньої ескалації Кремля?

Ці та інші запитання – у прямому діалозі за участю високопоставленого представника Державного департаменту Сполучених Штатів.

Учасники події:

Джордж Кент - спеціальний гість Київського Безпекового форуму, заступник помічника Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин, який здійснює загальне керівництво українського напрямку діяльності Державного департаменту США.

Іванна Климпуш-Цинцадзе - Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу.

Посол Деніел Фрід - почесний член Атлантичної Ради, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-09 роках.

Андрій Гундер - Президент Американської Торговельної палати в Україні.

Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового форуму.

Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового форуму (модератор дискусії).

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Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.