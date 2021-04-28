Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США. ВIДЕО
28 квітня о 16:00 Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію "Україна і Сполучені Штати: про унікальні шанси партнерства", присвячену найважливішим завданням актуального діалогу між Києвом і Вашингтоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
- Кремль відступив, але російська загроза не зникла.
- Як вплинув Вашингтон на агресивні наміри Москви?
- Які пріоритети сьогодні в України і США?
- Які висновки треба зробити з останньої ескалації Кремля?
Ці та інші запитання – у прямому діалозі за участю високопоставленого представника Державного департаменту Сполучених Штатів.
Учасники події:
Джордж Кент - спеціальний гість Київського Безпекового форуму, заступник помічника Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин, який здійснює загальне керівництво українського напрямку діяльності Державного департаменту США.
Іванна Климпуш-Цинцадзе - Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу.
Посол Деніел Фрід - почесний член Атлантичної Ради, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-09 роках.
Андрій Гундер - Президент Американської Торговельної палати в Україні.
Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового форуму.
Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового форуму (модератор дискусії).
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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Мона ще - біг на місці, чи на тренажері(відосик ЗЕ викладав)..))
https://kremenchug.org.ua/2021/02/26/produkcziya-kremenchuczkogo-patronnogo-zavodu-stm-specztehnomash-vyklykala-vel/
Тільки куля-в-лоб, здається, ніякого відношення до нього не має.
Своїх проблем вистачає...))
Тим, хто там народився, краще USA , просто, не має..
Та не тіль USA і в інших країнах Світу подібне...)))