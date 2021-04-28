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У Києві стафтер’єр загриз собаку, який гуляв зі своєю власницею: господар бійцівського пса продовжив свою прогулянку ніби нічого й не сталося, - Білошицький. ВІДЕО+ФОТО

У Києві під час прогулянки стаффордширський тер'єр загриз собаку, який теж гуляв на вулиці зі своєю власницею. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він нагадав, що собаки "бійцівських" порід - це джерело підвищеної небезпеки і за будь-які дії тварин відповідає власник, тому володіння такими тваринами - це велика відповідальність.

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"У Києві, на вулиці Олександра Архипенка, під час прогулянки стаффордширський тер’єр загриз іншу собаку, яка теж гуляла на вулиці зі своєю господаркою. Усе сталося миттєво й неочікувано, власниця маленької собаки заціпеніла від страху й не могла нічого вдіяти. Та й що вона могла зробити проти озлобленої собаки, яка з легкістю могла б перекинути свою агресію на неї. Найстрашніше те, що в цю ситуацію ніяк не втрутився власник стаффа. Чоловік не тільки грубо порушив правила вигулу тварин і вивів свого пса на вулицю без намордника, чим допустив саму можливість такого нападу, але й взагалі ніяк не зреагував та не зупинив свою собаку. Наче нічого й не трапилось, чоловік зі стаффом продовжив свою прогулянку. Жінка ж залишилась на місці події, вона ще довгий час тримала в руках закривавлене бездиханне тіло свого улюбленця, але нічого вдіяти так і не змогла. Коли вона трохи заспокоїлась і зрозуміла, що спілкування з господарем стаффа може бути небезпечним й викликала поліцейських. Ми розшукали господаря собаки, який цинічно пішов з місця події, та доставили його до відділення поліції. Наразі внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 299 (Жорстке поводження з тваринами) ККУ. Шокує те, що чоловік продовжував себе поводити начебто нічого й не трапилось", - розповів Білошицький.

У Києві стафтер’єр загриз собаку, який гуляв зі своєю власницею: господар бійцівського пса продовжив свою прогулянку ніби нічого й не сталося, - Білошицький 01
У Києві стафтер’єр загриз собаку, який гуляв зі своєю власницею: господар бійцівського пса продовжив свою прогулянку ніби нічого й не сталося, - Білошицький 02
У Києві стафтер’єр загриз собаку, який гуляв зі своєю власницею: господар бійцівського пса продовжив свою прогулянку ніби нічого й не сталося, - Білошицький 03
У Києві стафтер’єр загриз собаку, який гуляв зі своєю власницею: господар бійцівського пса продовжив свою прогулянку ніби нічого й не сталося, - Білошицький 04

Автор: 

тварини (462) Київ (19463) собаки (100) захист тварин (84) патрульна поліція (1442) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+64
Бойцовские породы - это генетические уроды, а их владельцы - потенциальные маньяки.
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28.04.2021 09:23
+61
Логічний результат бездіяльності поліції. Поліція абсолютно не реагує на порушення правил вигулу собак.
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28.04.2021 09:23
+59
Я обычно ношу с собой отвертку и такого стафа убью ***********. Знаю что буду покусан, но такую агрессивную собаку убью!
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28.04.2021 09:24
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Сторінка 10 з 10
Но вы хоть задавали себе вопрос о том откуда эта злость? Двадцать лет с этими собаками ничего не делают. А должно быть так - полицейский идёт по улице, видит эту собаку, составляет протокол и штрафует, а за второй протокол собаку усыпляют.
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01.05.2021 15:29 Відповісти
А потім приходять активісти-захисники тваринок і того, хто усипив нещасного собачку, в результаті, садять років на 6...
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01.05.2021 17:37 Відповісти
на улицах полно бродячих собак, бросающихся на людей..а тут подняли хай из-за того что хозяйка не уследила за своей крохой...
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28.04.2021 23:03 Відповісти
За крохой не надо следить. Кроха не опасна.
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29.04.2021 00:04 Відповісти
мерзавец защищает мерзавца.
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17.10.2021 07:53 Відповісти
Хотілось би ,щоб з,явилась новина ,що здох бидлючий хозяін зі своєю псиною стаффом,це була б найкраща новина цього тижня.З такою пикою,як у цього мудака,неможливо бути людиною,тому потрібен суворий ошийник монстрам, з парниковим ефектом.Здохни скоріше, **** жахлива!
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28.04.2021 23:07 Відповісти
Хозяина пса оштрафовать плюс условный срок, бойцовского пса усыпить
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28.04.2021 23:21 Відповісти
В хороших руках стафф- отличная и добрая собака. Усыплять хозяина нужно,потому что заведет другую собаку с тем же результатом. Любая собака требует ответственности и маленькие породы тоже. Их тоже нужно водить на поводке, чтобы не кидались с лаем на собратьев.
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28.04.2021 23:56 Відповісти
А то за проблема ещё сильнее наказать если он ещё раз её заведёт.
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01.05.2021 15:30 Відповісти
Складу злочину немає.
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17.10.2021 00:22 Відповісти
Усыпить быдло-хозяина.
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29.04.2021 00:03 Відповісти
Порода вообще не при чем,все зависит от владельца.
Мне одтали годовалого стаффа..прожил 12 лет..ни собачку ни кошку ни человека в жизни не укусил..да с виду был грозный..но добрее и любопытнее пса я невидел, а раньше были доберманы..Все зависит от хозяина..если он у.№бок алкаш или наркоман паганый..то ясно что и собаку таку иметь нельзятаким "людям"..
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29.04.2021 01:24 Відповісти
Вот доберман точно непредсказуемая порода.
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29.04.2021 18:07 Відповісти
С чего бы непредсказуемая порода?
Служебная порода..лучше всего дресируются овчарки и доберманы.
Если хозяин неадекватный..бьет ..мордует животинку..понятно что собака будет неадекватная
..психически неуравновешеная..это как реально те бойцовские породы..которых используют на бои со ставками..вот их держат в клетках..там ниокакой любви и речи нет..бьют их специально..чтобы собака злая была..вот такие реально опасные..и в общество такое выпускать нельзя.
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02.05.2021 20:56 Відповісти
Слишком нервные.
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02.05.2021 22:39 Відповісти
Да ну вас с вашими лотереями. Как пистолет в руках неадекватна, может Стрельне а может нет, но штаны помокреют, давление повысится и инфаркт настанет на пять лет раньше.
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01.05.2021 15:33 Відповісти
Ця собака мала бути в наморднику.Бо якщо би вона напала на дитину,то наслідки були би дуже серйозні.
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29.04.2021 03:48 Відповісти
Бо якщо б у бабці були яйки вона була б дідком.
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29.04.2021 10:28 Відповісти
Да сплошь да рядом, оставили ребёнка с собакой, а вернулись и он с покусанной ногой. Надо запретить из ввоз и оборот в стране, как с опасными видами.
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01.05.2021 15:35 Відповісти
Собаку усыпляют, хозяин идёт под суд
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29.04.2021 04:39 Відповісти
Хозяина кастрировать, собаке намордник
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29.04.2021 08:13 Відповісти
А вот если бы женщина достала ствол и пальнула в собаку то хозяин в следующий раз бы так не быковал. Но да, у нас же щас подымут вой менты и иже с ними- что суспильство не готове.. что собак убийц заводить можно а ствол нельзя иначе все сразу друг друга перестреляем. Ножи у каждого есть дома но странное дело- из нормальных людей их никто не носит с собой и не режет друг друга.
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29.04.2021 08:37 Відповісти
Это мафия и круговая порука называется . Им так стадо стричь удобнее . Нет у нас ,,суспильства,, поэтому оно еще 1000 лет будет НЕ готово .А раз нет того самого суспильства то мне честно говоря страшно за будущее нашей страны в случае большой внешней агрессии например или глобального катаклизма какого нибудь .Ведь единственное что это ,.суспильство обеспокоенных овец ,,может предпринять это проблеять встревоженно -,,НАТОпомоги,, и ,,Порохвернись,,
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29.04.2021 10:15 Відповісти
Білошицький - дебіл. Пустився в роздуми, вигадав, приклеїв, дописав муйні і видав на гора.
Тепер на хайпі піариться. Жорстоке поводження з тваринами вирішив приліпити - хєра вийде, хай доведе що хозяїн цього пса умисно натравив на шавку. А якщо все було навпаки? То лахудра сяде?
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29.04.2021 12:49 Відповісти
Эта собака потенциальный источник больших травм и очень пугает людей. Не должно быть такого в человеческой среде обитания, должно быть комфортно для для проживающих тут людей, и я не обязан изучать своды правил, чтобы тут выжить. Должно быть комфортно. В качестве исключения стройте сертифицированный собачий город, ставьте онлайн камеры камеры наблюдения и обязательный забор, и радуйтесь своему восхитительному хобби, не пугая меня, не заставляя боятся собак. Радуйтесь там за двойной оградой со своими псами.
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01.05.2021 15:43 Відповісти
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