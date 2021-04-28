У Києві стафтер’єр загриз собаку, який гуляв зі своєю власницею: господар бійцівського пса продовжив свою прогулянку ніби нічого й не сталося, - Білошицький. ВІДЕО+ФОТО

У Києві під час прогулянки стаффордширський тер'єр загриз собаку, який теж гуляв на вулиці зі своєю власницею. Увага! Новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він нагадав, що собаки "бійцівських" порід - це джерело підвищеної небезпеки і за будь-які дії тварин відповідає власник, тому володіння такими тваринами - це велика відповідальність.

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"У Києві, на вулиці Олександра Архипенка, під час прогулянки стаффордширський тер’єр загриз іншу собаку, яка теж гуляла на вулиці зі своєю господаркою. Усе сталося миттєво й неочікувано, власниця маленької собаки заціпеніла від страху й не могла нічого вдіяти. Та й що вона могла зробити проти озлобленої собаки, яка з легкістю могла б перекинути свою агресію на неї. Найстрашніше те, що в цю ситуацію ніяк не втрутився власник стаффа. Чоловік не тільки грубо порушив правила вигулу тварин і вивів свого пса на вулицю без намордника, чим допустив саму можливість такого нападу, але й взагалі ніяк не зреагував та не зупинив свою собаку. Наче нічого й не трапилось, чоловік зі стаффом продовжив свою прогулянку. Жінка ж залишилась на місці події, вона ще довгий час тримала в руках закривавлене бездиханне тіло свого улюбленця, але нічого вдіяти так і не змогла. Коли вона трохи заспокоїлась і зрозуміла, що спілкування з господарем стаффа може бути небезпечним й викликала поліцейських. Ми розшукали господаря собаки, який цинічно пішов з місця події, та доставили його до відділення поліції. Наразі внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 299 (Жорстке поводження з тваринами) ККУ. Шокує те, що чоловік продовжував себе поводити начебто нічого й не трапилось", - розповів Білошицький.







