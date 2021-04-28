"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомирі водій погрожує бабусям, які посадили квіти на газоні біля будинку. ВIДЕО
У Житомирі власник автомобіля накинувся з лайкою на літню сусідку, яка посадила квіти на газоні біля будинку. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автолюбитель розлютився через те, що раніше на цьому місці газону він припарковував свою машину. Він повисмикував квіти і знову поставив там свій автомобіль. Конфлікт, який стався на вулиці Бориса Тена, зафіксували очевидці.
Відео ЖЖ инфо
Топ коментарі
+56 стас стас
показати весь коментар28.04.2021 10:02
+53 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.04.2021 10:02
+40 Шрек Баблокат
показати весь коментар28.04.2021 10:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба ввести штрафи від 1 тис гривень за парковку на газонах і клумбах
у містах, гарний прайс, залишив автівку на газоні чи клумбі, заплати в казну
міста тис. гривень.
Це скільки років дерева росли що пожежним їх треба було пиляти.
Щоб дерево виросло великим треба мінімум 30 років, так що тут щось не те.
Пресслужба ГУНП у Житомирській області https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/2997376070495242 повідомляє , що правопорушником виявився житомирянин, 1985 року народження.
https://www.zhitomir.info/news_199769.html