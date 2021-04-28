"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомирі водій погрожує бабусям, які посадили квіти на газоні біля будинку. ВIДЕО

У Житомирі власник автомобіля накинувся з лайкою на літню сусідку, яка посадила квіти на газоні біля будинку. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автолюбитель розлютився через те, що раніше на цьому місці газону він припарковував свою машину. Він повисмикував квіти і знову поставив там свій автомобіль. Конфлікт, який стався на вулиці Бориса Тена, зафіксували очевидці.

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