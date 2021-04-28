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"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомирі водій погрожує бабусям, які посадили квіти на газоні біля будинку. ВIДЕО

У Житомирі власник автомобіля накинувся з лайкою на літню сусідку, яка посадила квіти на газоні біля будинку. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автолюбитель розлютився через те, що раніше на цьому місці газону він припарковував свою машину. Він повисмикував квіти і знову поставив там свій автомобіль. Конфлікт, який стався на вулиці Бориса Тена,  зафіксували очевидці.

Відео ЖЖ инфо

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Автор: 

Житомир (573) конфлікт (444) паркування (292)


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Топ коментарі
+56
Бидло
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28.04.2021 10:02
+53
Для таких водятлов, которые жлобы и паркуются во дворе есть старое доброе средство - коктейль молотова
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28.04.2021 10:02
+40
еще одно воплощение стаффтерьера в человеческом облике..
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28.04.2021 10:02
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Бабусі самітні,ані синів чи онуків не мають,щоб проломили макитру цієї чєпухі.
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28.04.2021 13:27 Відповісти
никого не оправдываю, просто знаю какие вредные могут быть подобные бабули, самого одна такая до белого колена довела когда-то... Да и здесь в начале ему что-то крикнули с балкона, обрезана фраза))) Могли просто довести мужика, предыстория не известна. Если реально тупое быдло то пару кирпичей на крыше авто и делов.
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28.04.2021 13:31 Відповісти
=до белого каления=.
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28.04.2021 22:05 Відповісти
ну душнило ппц..
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28.04.2021 22:52 Відповісти
Если бы работала правоохранительная система, то этот крикливый ***** 100% получил бы чувствительный штраф, или арест на суток 10. Но в Украине есть вместо этого павоохренители однотипные с этим матюкающимся ублюдком.
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28.04.2021 13:33 Відповісти
да..если бы этот неадекватный человек позволил себе такое в Канаде...Ему бы присудили судом пожизненное содержание этой женщины...за нарушение психики этой женщины и т д....
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28.04.2021 14:42 Відповісти
Только всеочищающийавтомобильносжигающийогонь сможет немного обьяснить этому быдловатому у*бку правила и нормы поведения в обществе.
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28.04.2021 14:03 Відповісти
Ней ліпше будуть квіти , ніж так
"Не дай Боже ше тут шось посадите! Поламаю, сука! Пошла нах#й, кобила!" - в Житомирі водій погрожує бабусям, які посадили квіти на газоні біля будинку - Цензор.НЕТ 4745
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28.04.2021 14:09 Відповісти
Пацани з сусідніх під'їздів або просто хто знає цього "водія", якщо вам не важко відправте його в травматологію, щоб подумав над своєю поведінкою...Що? Вже відправили? Щиро дякую!!!
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28.04.2021 14:12 Відповісти
На Киву схожий
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28.04.2021 14:26 Відповісти
Бику треба мізки вбити в голову кийком - по іншому видно ніяк
Треба ввести штрафи від 1 тис гривень за парковку на газонах і клумбах
у містах, гарний прайс, залишив автівку на газоні чи клумбі, заплати в казну
міста тис. гривень.
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28.04.2021 14:33 Відповісти
Цілковито погоджуюсь з Вами ... але. Поясню на прикладі своєї багатоповерхівки в який мешкаю понад двадцять років. Спочатку ті "шановні бабуськи " , саджають квіточки перед будівлею, потім деревця усілякі,далі городина пішла ...а ще далі-"какова хера та там лазиш па маиму агароду? Ты иво сажал мудак?" Ну Ви зрозуміли що я тим бабцям відповідаю. А ще у домі напроти, однієї ночі сталася пожежа. І бійці МНС замість рятувати людей , що волали із вікон від страху, вимушені були пиляти ті кляті дерева що ,не дозволяли пожежній машині впритул під'їхати до будівлі.
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28.04.2021 17:11 Відповісти
Краще хай город буде коло вікон ніж парковка з автівками.
Це скільки років дерева росли що пожежним їх треба було пиляти.
Щоб дерево виросло великим треба мінімум 30 років, так що тут щось не те.
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28.04.2021 19:49 Відповісти
провокація . там мабуть хто довше користується місцем того і всі права .якби цей крикун заїхав на засаджену бабкою клумбу то да , а так просто шумно попросив на парковці не садити
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28.04.2021 14:35 Відповісти
Є погроза по перше нанесення тяжких тілесних, а також злосне оскорбленіє, як мінімум штраф, і попередження чи условно, треба писати і давати відео, а краще до Геращенка чи Авакова))) зроблять показове покарання
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28.04.2021 15:31 Відповісти
Вот как с такими подонками, жить в этой стране, которая и так уже напоминает - мусорную свалку.. Это уже - генетические уроды, которые размножаются как бактерии сифилиса.
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28.04.2021 16:51 Відповісти
До речі саме зараз мають біля будинку навести порядок. Орангутанг має отримати свою "нагороду" згідно закону.
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28.04.2021 17:32 Відповісти
хто такий "автолюбитель"? якимсь совком смердить.
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28.04.2021 18:11 Відповісти
Украина вошла в фазу беспредела 😠
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28.04.2021 18:48 Відповісти
а , типу , вони з нього колись виходила ?
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28.04.2021 22:08 Відповісти
А можно ли добится вызвать мусоров и машинку на эвакуатор, если нельзя поджечь..?
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28.04.2021 18:54 Відповісти
Разницы нет - шо в николаеве быдло на руском, шо в житомире быдло на украинском - щеленский своим кварталом и слугой нарида весь быдляк объединил в свой электорат.
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28.04.2021 19:08 Відповісти
Кто этот галантный мужчина? Почему с такими манерами он ещё не в могиле?
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28.04.2021 20:57 Відповісти
Ну что здесь можно сказать, конечно, этот петух гамбургский, перед женщиной герой, можно нахамить ей и послать, куда он её посылал, а вот был бы на её месте мужчина, то быстро обломал бы ему рога и в сопатку схлопотал бы, но увы, ему просто повезло...
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28.04.2021 21:38 Відповісти
і що в результаті ?
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28.04.2021 22:06 Відповісти
Інспектори патрульної поліції встановили особу чоловіка, на нього оформили протокол за статтею 173 КУпАП (Дрібне ***********. Тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб). Також, за https://www.facebook.com/zhytomyrpatrolpolice/posts/1433631723639929 інформацією патрульних, на чоловіка винесли постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).
Пресслужба ГУНП у Житомирській області https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/2997376070495242 повідомляє , що правопорушником виявився житомирянин, 1985 року народження.
https://www.zhitomir.info/news_199769.html
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28.04.2021 23:16 Відповісти
Дикі люди
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29.04.2021 00:16 Відповісти
я никого не подстрекаю и не призываю. но вот я слышал, что для машин таких интеллектуалов в магазинах продаётся достаточно концентрированных кислот и щелочей.
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29.04.2021 06:31 Відповісти
Посмотрим что будет в тех ЖК что Кличко усердно лоббирует, где на 2000 квартир 100 паркомест. К примеру , на Минском массиве по 40 и больше человек в классе. А сколько школ там построили на 20 новостроек?
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29.04.2021 07:54 Відповісти
Сірники жильці мають?
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29.04.2021 07:55 Відповісти
Старе добре бидло... У мене в місті також багато любителів паркуватися на газонах. При чому, мимо проїжджають мєнти - і просто ігнорують їх.
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29.04.2021 08:25 Відповісти
Намалювати йому квіточки на капоті..... гвіздочком.
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29.04.2021 08:57 Відповісти
100 мл бензини й сірник!!))
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29.04.2021 13:31 Відповісти
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