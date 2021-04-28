"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа. ВIДЕО

Народний депутат, який захистив кандидатську дисертацію, назвав продажною наукову спільноту і розкритикував склад нинішнього українського парламенту. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ківа згадав під час інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їхніх фінансових гаманців. Я живу в цьому світі і можу розповісти, хто з чиєї кишені їсть ... Але сьогодні це таке життя і це не означає, що ви погані або я поганий. Це такі реалії. І , звичайно ж, і наука продажна, і, звичайно ж, і у Верховній Раді, я вам хочу сказати, п#дарасів більше, ніж це потрібно було б у найбруднішому місці", - сказав Ківа.

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