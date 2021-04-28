"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа. ВIДЕО
Народний депутат, який захистив кандидатську дисертацію, назвав продажною наукову спільноту і розкритикував склад нинішнього українського парламенту. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ківа згадав під час інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телеканалу "Прямий".
"Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їхніх фінансових гаманців. Я живу в цьому світі і можу розповісти, хто з чиєї кишені їсть ... Але сьогодні це таке життя і це не означає, що ви погані або я поганий. Це такі реалії. І , звичайно ж, і наука продажна, і, звичайно ж, і у Верховній Раді, я вам хочу сказати, п#дарасів більше, ніж це потрібно було б у найбруднішому місці", - сказав Ківа.
Топ коментарі
+52 Bogdan_
показати весь коментар28.04.2021 11:39
+34 Підлога Маккартні
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+26 Маркиз
показати весь коментар28.04.2021 11:59
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Зєлю геть. Дострокові.
А потом люди, голосовавшие за это,а также подобных "слуг", будут удивляться почему страна в заднице..
Все всё и так понимают, так он ещё и вслух страну позорит!
а без корочки оно ж гопник из подворотни если послушать...
- А хто такий Зе?
- Та це якийсь дрібний чиновник епохи Великих наукових відкриттів Іллі Киви.
Если убрать ЖОПеЗешникав, уверен половина "п#дарасов" в Раде исчезнут!
PS: кива а, в платье, на поводке у *****, ты мне понравилась! =)