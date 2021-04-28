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"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа. ВIДЕО

Народний депутат, який захистив кандидатську дисертацію, назвав продажною наукову спільноту і розкритикував склад нинішнього українського парламенту. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ківа згадав під час інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їхніх фінансових гаманців. Я живу в цьому світі і можу розповісти, хто з чиєї кишені їсть ... Але сьогодні це таке життя і це не означає, що ви погані або я поганий. Це такі реалії. І , звичайно ж, і наука продажна, і, звичайно ж, і у Верховній Раді, я вам хочу сказати, п#дарасів більше, ніж це потрібно було б у найбруднішому місці", - сказав Ківа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+52
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 9503
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28.04.2021 11:39
+34
Кива молодец, хорошо отвлекает внимание от чего-то реально важного. Пока все с него ржут слуги урода там чота мутят
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28.04.2021 11:38
+26
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 7880
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28.04.2021 11:59
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Правила форума Рада форумчан
Сказал как отрезал!!!!
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28.04.2021 11:36 Відповісти
Кива молодец, хорошо отвлекает внимание от чего-то реально важного. Пока все с него ржут слуги урода там чота мутят
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28.04.2021 11:38 Відповісти
Точно. Куда ж тут без негодяев из слуг народа и зеленых шмарклей))
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28.04.2021 11:55 Відповісти
про минЬетчиков забыл
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28.04.2021 11:40 Відповісти
Срєді волков жіть - по волчьї віть
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28.04.2021 12:10 Відповісти
это чистосердечное, всё было куплено!!!
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28.04.2021 13:05 Відповісти
Это - наша интеллигенция. Фразы великих людей !🙈
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28.04.2021 14:22 Відповісти
срочно легализовать короткоствол и пристрелить петуха кококиву нах*й!
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28.04.2021 17:04 Відповісти
зачем? кива же безобидный дурачок
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28.04.2021 17:06 Відповісти
дурачек должен землю удобрять
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28.04.2021 17:14 Відповісти
Він під важкими наркотиками, бо дуже дьорганий.
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28.04.2021 11:36 Відповісти
да не... ему не надо )) это он такой по жизни))
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28.04.2021 11:37 Відповісти
Надо. На коксе сидит.
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28.04.2021 11:39 Відповісти
ничего другого и не ждали))
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28.04.2021 11:36 Відповісти
Тут я с Кивой пожалуй соглашусь.
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28.04.2021 11:36 Відповісти
да тут, наверное, все согласятся))
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28.04.2021 11:37 Відповісти
По тексту заголовка- согласен с каждым его словом.
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28.04.2021 11:41 Відповісти
***** на *****е - в точку
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28.04.2021 12:40 Відповісти
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 9503
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28.04.2021 11:39 Відповісти
Цитаты великих людей
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28.04.2021 11:39 Відповісти
коротше, всі казли, а науківець весь у білому
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28.04.2021 11:40 Відповісти
На яку ж вакцину власного виробництва може розраховувати український народ якщо буде утримувати таких науковців з держбюджету.
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28.04.2021 11:41 Відповісти
Мені до вподоби такий науковий підхід цього дохтура наук. Жгі, проффесор!
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28.04.2021 11:41 Відповісти
эта тема будет раскрыта в его следующей научной работе
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28.04.2021 11:41 Відповісти
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 7364
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28.04.2021 11:42 Відповісти
👏😂👍
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28.04.2021 12:15 Відповісти
Это умора))
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28.04.2021 11:43 Відповісти
Мыслитель , с большой буквы Д
"И наука продажная, и в ВР п#дарасов больше, чем в самом грязном месте. Но сегодня - такая жизнь", - кандидат наук и нардеп Кива - Цензор.НЕТ 2184
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28.04.2021 11:44 Відповісти
а шо й там с Мендель? - вернула триста (или сколько там) баксов в суде?
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28.04.2021 11:44 Відповісти
тут згоден! зрештою киві, який вариться в цьому лайні видніше!
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28.04.2021 11:46 Відповісти
) и кива в раде первый среди равных!
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28.04.2021 11:47 Відповісти
Бохиня.
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28.04.2021 11:49 Відповісти
Наконец-то признался.
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28.04.2021 11:48 Відповісти
.... и "доцент" Кива превращает все в грязь, к чему не дотронется... в такое время мы живем)
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28.04.2021 11:48 Відповісти
Про гомосеков чистая правда , причем в прямом смысле .
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28.04.2021 11:49 Відповісти
Долбо@б...
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28.04.2021 11:49 Відповісти
вот так они там в раде все и рассуждают ...зачем идти против системы , что то менять , можно и пострадать ...а стать членом , винтиком этой системы это и безопасно и прибыльно
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28.04.2021 11:51 Відповісти
доктор кива самокритичен, оказывается.
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28.04.2021 11:52 Відповісти
Это он рэп читает? А где музыкальное сопровождение?
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28.04.2021 11:52 Відповісти
Цитати великих людей....
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28.04.2021 11:53 Відповісти
ну якщо ківа - депутат ВР та кандидат наук, то життя точно йде не за нормою
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28.04.2021 11:53 Відповісти
Вот где я такое оправдание бандитизма уже слышал?
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 7495
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28.04.2021 11:55 Відповісти
осталось еще сказать что это была спецоперация НАБУ по даче взятки в научный совет
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28.04.2021 11:55 Відповісти
Доцент тупой, как слышно?
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28.04.2021 11:55 Відповісти
Так Кива герой. Добровольно и в Верховную Раду прямо к п#дерасам залез, и в логово продажных науковцив пробрался. Изнутри разлагать будет?
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28.04.2021 11:56 Відповісти
Кива зробив те, що раніше робила купа причетних до влади. Так склалося, що той хто має зайву десятку став потенційним кандидатом наук. Це він і каже, посилаючись на таке життя. Однак, на його захисті несподівано увімкнули світло.
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28.04.2021 11:57 Відповісти
Браво, использовал ученых людей как проституток, а теперь открыто заявил об этом. Джордано Бруно во второй раз сгорел бы от стыда.
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28.04.2021 11:59 Відповісти
Где ты видел Бруно в нашей Академии Наук?
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28.04.2021 12:17 Відповісти
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 7880
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28.04.2021 11:59 Відповісти
Зєля висунув з штанів "ківу", щоб відвести від себе увагу. А насправді всі питання в цій країні саме до Зєлі, а не до "ків"
______
Зєлю геть. Дострокові.
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28.04.2021 11:59 Відповісти
Вполне правдоподобная версия. Отвлекать народ Кива мастер. То с пистолетом за поясом по улицам расхаживать, то в академики нахрапом, то хрен в Раде потеребить. Боюсь представить какую шютку он в очередной раз народу представит. Может прямо на заседании покажет с Яременком что анал совсем не табу.
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28.04.2021 12:23 Відповісти
эта какойта ильич
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28.04.2021 12:21 Відповісти
ученый человек..
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28.04.2021 12:26 Відповісти
ВчОний буде доречніше
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28.04.2021 13:22 Відповісти
і серед головних п#дарасів і тій раді оця кива разом з іншою **************-зеленою сволотою!
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28.04.2021 12:37 Відповісти
Кому как не Киве знать это, можно сказать, изнутри.
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28.04.2021 12:46 Відповісти
ну в науке я 1 ****** точно теперь знаю.
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28.04.2021 12:46 Відповісти
Умно сказано, вот что значит кандидат наук.
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28.04.2021 12:50 Відповісти
Кто-то может представить подобного "Киву" например в сенате США или парламенте Германии?
А потом люди, голосовавшие за это,а также подобных "слуг", будут удивляться почему страна в заднице..
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28.04.2021 12:50 Відповісти
Шаріков вам всьо розтолкував, мля. Фулі не ясно?.. )) Який нарід, такий в нього і обранець. Це чудо горохове не з іншої планети. Он вишел родом із народа (с). Ну, як з цим всім жити? Воно ж навіть не розуміє своєї дубової нікчемності,
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28.04.2021 13:10 Відповісти
Ох який чистоплюй! Чого ж тоді поліз в ту "жомову яму"? Сидів би біля своєї і отримував плату за аренду.
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28.04.2021 13:15 Відповісти
Самокритичненько
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28.04.2021 13:15 Відповісти
Молодец, дрочун! В ВР, действительно, пидаров и дрочунов, вроде Кивы (и его сопартийцев), больше, чем на самой аморальной свалке.
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28.04.2021 13:20 Відповісти
Заткните уже этого полудурка.
Все всё и так понимают, так он ещё и вслух страну позорит!
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28.04.2021 13:36 Відповісти
"І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа - Цензор.НЕТ 9980
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28.04.2021 13:45 Відповісти
"....https://censor.net/ru/video_news/3262494/i_nauka_prodajnaya_i_v_vr_pdarasov_bolshe_chem_v_samom_gryaznom_meste_no_segodnya_takaya_jizn_kandidat!!" - ...огглассите весь список . пжллста....!!))
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28.04.2021 13:50 Відповісти
Пациенты дурдома люди неплохие! И болезни у них душевные!!
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28.04.2021 14:03 Відповісти
А в чомусь він таки правий.....Хоч і *****...
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28.04.2021 14:06 Відповісти
интеллигентнейший ...просто воспитанный и главное ученый...скоро корочку выдадут...
а без корочки оно ж гопник из подворотни если послушать...
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28.04.2021 14:52 Відповісти
Шариков Кива Полиграфович
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28.04.2021 15:04 Відповісти
Да ушшш... Одразу відчувається, що кандидат наук Кива - це "гігант мислі".
- А хто такий Зе?
- Та це якийсь дрібний чиновник епохи Великих наукових відкриттів Іллі Киви.
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28.04.2021 15:09 Відповісти
Это спам!
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28.04.2021 15:34 Відповісти
Абидели ********* киву, много взяли за "научный труд" и цюцюрку не дали отсосать в туалете...
Если убрать ЖОПеЗешникав, уверен половина "п#дарасов" в Раде исчезнут!
PS: кива а, в платье, на поводке у *****, ты мне понравилась! =)
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28.04.2021 15:23 Відповісти
Почему столько внимания, уделено идиоту?
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28.04.2021 16:56 Відповісти
Ничё-ничё, теперича новоиспечённый кандидатище Илья Владимирович пошатнувшуюся украинскую науку своим интеллектищем как кольями подпирать будет - академический уровень на небывалую высоту задерёт как юбку гулящей бабище.
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28.04.2021 17:21 Відповісти
Тотемна тварина опзж ківа
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28.04.2021 19:19 Відповісти
Кива в рядах этих ********* главный гандон.
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28.04.2021 19:41 Відповісти
 
 