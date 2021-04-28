"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти. ВIДЕО
Кандидат наук і нардеп Ілля Ківа заявив про тиск президента Зеленського на його наукового керівника і вимушене звільнення декана.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Ківа заявив у кулуарах Верховної Ради і пообіцяв "відновити справедливість" після зміни влади в Україні.
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - сказав нардеп президенту.
З метою "відновлення справедливості" свого наукового керівника Володимира Гурковського Ківа планує призначити міністром освіти.
"Я йому сказав: "Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - заявив Ківа.
Відео Громадське
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Но при таких талантах и здесь наш герой и в академики выбиться может.
файт!!
Вова, позвони Баканову по поводу этого черта (с)
. Гордгондон в подарунок
Битва века. Не пропустите.
... Дивуе те, що їх народ виберае в свої лідери...))))
Но когда я думаю, о том, сколько людей на самом деле своими голосами помогли ему попасть в Раду, мне почему-то становится грустно
А что чувствуете Вы?