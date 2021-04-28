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"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти. ВIДЕО

Кандидат наук і нардеп Ілля Ківа заявив про тиск президента Зеленського на його наукового керівника і вимушене звільнення декана.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Ківа заявив у кулуарах Верховної Ради і пообіцяв "відновити справедливість" після зміни влади в Україні.

"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - сказав нардеп президенту.

З метою "відновлення справедливості" свого наукового керівника Володимира Гурковського Ківа планує призначити міністром освіти.

"Я йому сказав: "Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - заявив Ківа.

Відео Громадське

Також дивіться: "І наука продажна, і у ВР п#дарасів більше, ніж у найбруднішому місці. Але сьогодні - таке життя", - кандидат наук і нардеп Ківа. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) наука (364) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+104
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует "восстановить справедливость" - Цензор.НЕТ 6103
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28.04.2021 11:58
+81
научный руководитель который помогал ...
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует "восстановить справедливость" - Цензор.НЕТ 7516
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28.04.2021 11:59
+79
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует "восстановить справедливость" - Цензор.НЕТ 1167
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28.04.2021 11:59
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какой зеленский давил на кандидата фап ноук ?
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28.04.2021 11:56 Відповісти
" Вот єто Вовачка я тебе абищаю,піську в Раде больше не дрочить!"
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28.04.2021 19:06 Відповісти
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует "восстановить справедливость" - Цензор.НЕТ 6103
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28.04.2021 11:58 Відповісти
А че, этот дебил, ещё не профФесор?
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28.04.2021 12:02 Відповісти
Еще только учится.
Но при таких талантах и здесь наш герой и в академики выбиться может.
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28.04.2021 12:16 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти - Цензор.НЕТ 5746
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28.04.2021 15:45 Відповісти
А этот уже научился: ишь, каллиграфию какую развёл!
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28.04.2021 16:22 Відповісти
Донбасятам из ОПЗЖ - липовые научные звания - не впервой ))
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28.04.2021 15:52 Відповісти
Да это же натуральный внук Полиграфа Шарикова, начальника Отдела Очистки.
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29.04.2021 05:11 Відповісти
Найкращий коментар.👏👏👏👏👏
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28.04.2021 22:37 Відповісти
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29.04.2021 08:38 Відповісти
Призыв к захвату власти был?
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28.04.2021 11:59 Відповісти
И угрозы?
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28.04.2021 12:00 Відповісти
Схватка двух якодзун.
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28.04.2021 11:59 Відповісти
лайк за вінтажний мем
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28.04.2021 22:45 Відповісти
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует "восстановить справедливость" - Цензор.НЕТ 1167
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28.04.2021 11:59 Відповісти
Илюха, забивай стрелу. Хватит этой демократии, пусть по понятиям ответит, у нас у представителей науки только так вопросы решаются!
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28.04.2021 11:59 Відповісти
-ты кто по жизни чтобы так с кандидатом наук базарить?
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28.04.2021 12:03 Відповісти
...єтіх рузкіх)))
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28.04.2021 12:16 Відповісти
научный руководитель который помогал ...
"Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует "восстановить справедливость" - Цензор.НЕТ 7516
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28.04.2021 11:59 Відповісти
Киви защищает !
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28.04.2021 12:10 Відповісти
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28.04.2021 13:40 Відповісти
Ця мавпа навіть набагато розумінше виглядає, ніж Ківа)
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28.04.2021 19:31 Відповісти
якого руководітєля?)) научного?)) тьху, бл...
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28.04.2021 12:00 Відповісти
Битва клоунов ? Делаем ставки .
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28.04.2021 12:01 Відповісти
Зеленский будет конферансье на представлениях Кивы. Забавно будут выглядеть эти два кретина вместе.
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28.04.2021 12:01 Відповісти
два дебила это сила.
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28.04.2021 13:02 Відповісти
ківі vs янєлох
файт!!
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28.04.2021 12:02 Відповісти
А говорят питекантропы давно вымерли. Кива яркий представитель этих обезьяночеловеков"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 1773
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28.04.2021 12:03 Відповісти
Шариков Полиграф !
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28.04.2021 12:08 Відповісти
нет!шариков-кива невоспитаный
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28.04.2021 13:15 Відповісти
На відміну від прадавніх людей Ківа безперспективний у еволюційному розвитку.
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28.04.2021 15:14 Відповісти
давай! зрештою коли, як не при президенті Зе такі як кива можуть стати науковцями
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28.04.2021 12:03 Відповісти
При пороху такого не було)))
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28.04.2021 12:14 Відповісти
его научного руководителя можно представить только в виде семирукого восьмихуйла )
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28.04.2021 12:03 Відповісти
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28.04.2021 13:42 Відповісти
Но наступил на какашку и шо тут такого.
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28.04.2021 12:04 Відповісти
Зеленский надавил на киВно.
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28.04.2021 12:06 Відповісти
Задолбали этой кивой уже - каждая 5 новость про киву.
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28.04.2021 12:04 Відповісти
Что делать. Великие сказали что не мы такие , жизнь такая. Одни Кивы вокруг.
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28.04.2021 12:05 Відповісти
Кива, ты при смене власти справедливость в твоем понимании будешь восстанавливать с палаты психиатрической клиники ибо следующая власть не даст спокойно разгуливать по городу общественно опасному больному.
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28.04.2021 12:04 Відповісти
Сошлись в бою два гиганта мысли
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28.04.2021 12:05 Відповісти
Кивадрочер рукоблудных наук !
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28.04.2021 12:06 Відповісти
Який кандидат такий і керівник. Оба недоуки. Оба за гроші, тільки один дав інший взяв.
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28.04.2021 12:07 Відповісти
Як же треба ненавидіти свою країну щоб отак висміювати у всьому світі, за рахунок таких науковців.
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28.04.2021 12:10 Відповісти
Ну, одна із членів "вчьоної ради", що зробила буйноскаженого дебіла науковцем, у фейсбуку розпинається у безмежній любові до України, Ліну Костенко цитує.
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28.04.2021 15:18 Відповісти
одним словом,членкиня .
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29.04.2021 00:38 Відповісти
Защита десерта.🍧
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28.04.2021 12:16 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 94
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28.04.2021 12:17 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 1227
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28.04.2021 12:18 Відповісти
турбо дебил..
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28.04.2021 12:22 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 9930
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28.04.2021 12:25 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 4084
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28.04.2021 12:26 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 4949
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28.04.2021 12:27 Відповісти
Вовочка такой же злопамятный и мстительный, как и ***** (наверное все карлики такие). Поэтому хорошо, что Кави сказал это. Теперь Вова будет мстить и это хорошо.
Вова, позвони Баканову по поводу этого черта (с)
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28.04.2021 12:28 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 8147
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28.04.2021 12:29 Відповісти
недождутся. так что подкинь им бабла еще как пострадавшим не будь жмотом
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28.04.2021 12:31 Відповісти
как-то грустно, без куража...
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28.04.2021 12:36 Відповісти
Мегапіхарь - наш головний ньюсмейкер. Вже нудить від його лисого черепа у новинах. 🤢
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28.04.2021 12:37 Відповісти
Вот было бы смеху увидеть обоих идиотов на сцене !!!!!!
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28.04.2021 12:38 Відповісти
В пенсне, трусах с капюшоном и полосатых гетрах по колено. Клоуны должны одеваться соответственно.
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28.04.2021 12:44 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 7979
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28.04.2021 12:42 Відповісти
А по чём Ваши пирамидки? Вы продаёте или можно взять напрокат?
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28.04.2021 12:51 Відповісти
стартап "пірамідки Ківи" для нарад і засідань.
Горд гондон в подарунок
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28.04.2021 12:56 Відповісти
Неужели Зеленский будет терпеть , как какое-то чмо Кива будет обзывать его ничтожеством, заштатным , провинциальным клоуном - неудачником, каломойской надувной куклой - спермоприёмником.....
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28.04.2021 12:48 Відповісти
Мелкие ничтожества ничего не терпят - они мстят. В данном случае Шмаркля попросит своего друга детства полистать папочки оперативной информации на Киву и там чего нибудь, но найдут.
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28.04.2021 12:54 Відповісти
"Ни в чем невинные люди" просто так заявления об увольнении не пишут.
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28.04.2021 12:51 Відповісти
власник довідки 7б від полтавської "Шведської Могили" Ківа, своїм учОним ступенем ти ставиш під сумнів https://www.youtube.com/watch?v=xBzvKN8QLAY вчОность самої Зелі Йуриста - в тебе нема шансів, вона, мабуть, вже зателефонувала Бакланову "по поводу етого чорта"..
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28.04.2021 13:31 Відповісти
Та тут вже або дзвонити до Баканова про цього чорта або ж викликати санітарів!
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28.04.2021 13:35 Відповісти
Питекантроп против Принижня!!!

Битва века. Не пропустите.
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28.04.2021 13:37 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує "відновити справедливість" - Цензор.НЕТ 413
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28.04.2021 13:48 Відповісти
Если честно,стыдно за Украину,что у нее такие дебилы-депутаты,как анонист кива!
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28.04.2021 14:45 Відповісти
"дождутся когда мы прийдем к власти"
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28.04.2021 15:03 Відповісти
Реально підставив свого неукового керівника.
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28.04.2021 15:21 Відповісти
Зеленскому делать нечего, как заниматься Кивой и его научным руководителем. Мелкий для этого Зеленский. Дело у Кивы нешуточное. Тут никак Байден вмешался в процесс получения научной степени. И совбез ООН будет в июне рассматривать проблему Кивы..
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28.04.2021 15:29 Відповісти
А кто у кивы научный руководитель? Швондер?
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28.04.2021 18:10 Відповісти
Скорее кто его лечеий врач.
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28.04.2021 18:22 Відповісти
Просто Кива сцыканул.
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28.04.2021 19:41 Відповісти
Они никогда больше не придут к власти.
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28.04.2021 19:43 Відповісти
Закриття партії ОПЗЖ це тільки питання часу.
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28.04.2021 19:44 Відповісти
последние два года истории украины может описать только кафка, а иллюстрации к этому труду должны быть от босха. у меня от абсурдности этого гротеска просто когнитивный коллапс в терминальной стадии... ой, что это я... я ах.еваю, братва!
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28.04.2021 19:47 Відповісти
Невозможно не вспомнить МИхаил САмюэльевича Паниковского "Жалкие..ничтожные люди.." БОже! какой хернёй они знаимаются! ... что их волнует...чем они живут ...паноптикум, блин!
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28.04.2021 20:09 Відповісти
Те, кто за-затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают все вот это. Это в я, в эти людям я и адресовываю: "Доиграетесь...
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28.04.2021 20:32 Відповісти
Кива допустил стратегическую ошибку, ему надо было по линии философии в науку заходить
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28.04.2021 21:28 Відповісти
Кива планирует?! Интрига или всё-таки диагноз.
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28.04.2021 21:48 Відповісти
Уберите его нахер! Кто его пустил ? Как можно таких людей у власти ставить ? Наркоман больной ! Бомж во дворе рассуждает лучше чем этот кусок говна !
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28.04.2021 21:52 Відповісти
Оно еще и разговаривает...
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28.04.2021 21:53 Відповісти
"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти - Цензор.НЕТ 9580
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28.04.2021 21:56 Відповісти
И лучшему ученику в подарок шапка из огромной коллекции профффесора ...
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29.04.2021 01:30 Відповісти
За таких проффффесорів, українські дипломи не признають в цивілізованому світі...
... Дивуе те, що їх народ виберае в свої лідери...))))
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29.04.2021 04:29 Відповісти
народ не выбирает. Нород молчит. Все покупается и продается
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29.04.2021 08:53 Відповісти
"Рука помещенная в трусы способна увеличить размеры предмета в несколько раз" - кандитат наук Илья Кива.
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29.04.2021 07:04 Відповісти
Опыт, подтвержденный практикой - бесценен!
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29.04.2021 07:14 Відповісти
Когда я вижу Киву, мне смешно
Но когда я думаю, о том, сколько людей на самом деле своими голосами помогли ему попасть в Раду, мне почему-то становится грустно
А что чувствуете Вы?
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29.04.2021 07:12 Відповісти
Курс интенсивного лечения в психбольнице нужно срочно повторить, а то Кива успеет докторскую защитить и стать профессором или академиком
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29.04.2021 08:52 Відповісти
кандидат наук выходит на тропу войны))))) но есть мнение, что у киви мозга поболее чем у пианиста, как минимум - костного! этот дрочила реально пользуется авторитетом у разного рода имбицилов и его взащивают не просто так, скоро будут голосовать разочаровашки пианиста.. поплачем ещё...
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29.04.2021 09:42 Відповісти
 
 