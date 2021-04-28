"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти. ВIДЕО

Кандидат наук і нардеп Ілля Ківа заявив про тиск президента Зеленського на його наукового керівника і вимушене звільнення декана.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Ківа заявив у кулуарах Верховної Ради і пообіцяв "відновити справедливість" після зміни влади в Україні.

"Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - сказав нардеп президенту.

З метою "відновлення справедливості" свого наукового керівника Володимира Гурковського Ківа планує призначити міністром освіти.

"Я йому сказав: "Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - заявив Ківа.

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